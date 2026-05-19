Волны атак на цели в Харькове: в городе горят снаряженные для ударов по РФ БПЛА

В течение как минимум трёх последних часов в Харькове не смолкают звуки взрывов. Российские Вооружённые силы бьют по целям в городе и его окрестностях с применением различных средств огневого поражения, включая дроны «Герань» и «Гербера», а также фугасные авиабомбы с УМПК.

В числе поражённых целей – промзона в Новобаварском районе. Прилёты привели ко вторичной детонации. По последним данным, огневое поражение нанесено крупному складу с БПЛА, который был выявлен нашей разведкой. Речь идёт о дронах, которые противник собирался запускать по территории России. Напомним, что Харьков и Харьковская область на Украине продолжают удерживать за собой первую строчку по числу БПЛА, которые выпускаются по нашей стране. А потому выявление и ликвидация баз украинских дроноводов и их вооружения – одна из приоритетных задач.



В общей сложности, по объектам в Новобаварском районе в течение только последнего часа нанесены не менее пяти ударов. И атаки с воздуха продолжаются.



Ранее сообщалось, что к селу Гороховатка на востоке Харьковской области переброшены подразделения так называемых «Птах Мадьяра». Российские бомбардировки с помощью ФАБ с УМПК занимаются нейтрализацией противника, который вознамерился обосноваться в лесных массивах на высоком (правом) берегу Оскола.
  1. leonidbondarenko19980715
    19 мая 2026 21:48
    Я из Харькова, не кто не ждёт там русских, есть но мало.
    1. Ivan№One Звание
      19 мая 2026 22:29
      Дочь офицера?

      Русский выучи, никто, а не "не кто"
    2. commbatant Звание
      19 мая 2026 22:37
      Верно гутаришь, Харьков должен быть безлюден, РФ ждуны и бандеры не нужны, пускай уходят колоннами на запад страны 404 и будет им счастье...наверное и но не всем...
    3. Evgeny64 Звание
      19 мая 2026 23:05
      Я извиняюсь, а кого это сейчас волнует? Сейчас стоит задача обезопасить территорию России, мнение индейцев, шерифа уже не волнует, задачи сменились и парадигма "мы один народ" уже не актуальна, есть враг и он должен, либо капитулировать, либо умереть. am
      И да, я из Одессы, и там тоже не скажу, что большинство уже нас ждет, но такова се ля ви. request
      1. Трус Звание
        20 мая 2026 03:00
        Чем ближе будут подходить наши войска к Харькову или к Одессе или даже Львову, тем больше будет становится, любящих Россию. И необязательно это будут «переобувальщики».
        Такова проза жизни.
    4. Овсиговец Звание
      20 мая 2026 00:04
      уже плевать ждет там кто или нет....а даже если и так - значит от харькова останутся развалины
    5. Nastia Makarova Звание
      20 мая 2026 05:23
      А нас не надо ждать 😁......
    6. Пауль Зиберт Звание
      20 мая 2026 05:58
      Нас, русских, не надо ни ждать, ни звать!
      Сами придём!
      Когда надо будет.
    7. Сергей Киракосян Звание
      20 мая 2026 20:17
      Я из России, не кто не ждёт там зиму, есть но мало.
      (стилистика и орфографические ошибки сохранены)
  2. VOENOBOZ Звание
    20 мая 2026 08:09
    Правильно сказано гнать предателей соседей, пусть бегут к ляхам и гансам а также борисам и иржикам .