Волны атак на цели в Харькове: в городе горят снаряженные для ударов по РФ БПЛА
В течение как минимум трёх последних часов в Харькове не смолкают звуки взрывов. Российские Вооружённые силы бьют по целям в городе и его окрестностях с применением различных средств огневого поражения, включая дроны «Герань» и «Гербера», а также фугасные авиабомбы с УМПК.
В числе поражённых целей – промзона в Новобаварском районе. Прилёты привели ко вторичной детонации. По последним данным, огневое поражение нанесено крупному складу с БПЛА, который был выявлен нашей разведкой. Речь идёт о дронах, которые противник собирался запускать по территории России. Напомним, что Харьков и Харьковская область на Украине продолжают удерживать за собой первую строчку по числу БПЛА, которые выпускаются по нашей стране. А потому выявление и ликвидация баз украинских дроноводов и их вооружения – одна из приоритетных задач.
В общей сложности, по объектам в Новобаварском районе в течение только последнего часа нанесены не менее пяти ударов. И атаки с воздуха продолжаются.
Ранее сообщалось, что к селу Гороховатка на востоке Харьковской области переброшены подразделения так называемых «Птах Мадьяра». Российские бомбардировки с помощью ФАБ с УМПК занимаются нейтрализацией противника, который вознамерился обосноваться в лесных массивах на высоком (правом) берегу Оскола.
