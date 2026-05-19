Лондон снял ограничения на импорт продукции третьих стран из российской нефти
Великобритания сняла ограничения и бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведённых из российской нефти в третьих странах.
Решение касается продукции, полученной путём переработки российской нефти на заводах в Индии, Турции, Китае, Венгрии и других государствах.
Таким образом, британские власти фактически открыли «чёрный ход» для российского углеводородного сырья на свой рынок, несмотря на все ранее введённые антироссийские санкции.
По сути, политика Лондона в сфере энергетики выглядит так: мы вводили-вводили санкции, а как припекло самим - решили, что их можно и ослабить.
Британская экономика, столкнувшаяся с ростом цен на топливо, дефицитом и необходимостью поддерживать авиацию и транспорт, предпочла прагматизм идеологическим лозунгам.
Напомним, что после начала СВО Великобритания одной из первых активно продвигала и поддерживала нефтяное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Однако реальность оказалась жёстче пропаганды: европейский рынок топлива испытывает серьёзное давление, а «санкционный эффект» в значительной степени обошёл Россию стороной, перенаправившую потоки через Азию. Теперь Лондон, по сути, признаёт неэффективность своих же ограничений.
Бессрочное разрешение на импорт переработанных российских нефтепродуктов - это тихое, но показательное отступление от жёсткой санкционной риторики на фоне ещё и масштабного правительственного кризиса. При этом публично британские власти продолжают заявлять о «необходимости давления на Россию».
Тот случай, когда события можно описать почти по классике русского шансона: что ж, Стармер, сдал назад...
Эксперты отмечают, что подобная селективность в соблюдении санкций типична для западных стран: когда речь идёт об интересах собственных экономик и граждан, принципы «мира, основанного на правилах» быстро отходят на второй план.
