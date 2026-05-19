Лондон снял ограничения на импорт продукции третьих стран из российской нефти

Великобритания сняла ограничения и бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведённых из российской нефти в третьих странах.

Решение касается продукции, полученной путём переработки российской нефти на заводах в Индии, Турции, Китае, Венгрии и других государствах.



Таким образом, британские власти фактически открыли «чёрный ход» для российского углеводородного сырья на свой рынок, несмотря на все ранее введённые антироссийские санкции.

По сути, политика Лондона в сфере энергетики выглядит так: мы вводили-вводили санкции, а как припекло самим - решили, что их можно и ослабить.

Британская экономика, столкнувшаяся с ростом цен на топливо, дефицитом и необходимостью поддерживать авиацию и транспорт, предпочла прагматизм идеологическим лозунгам.

Напомним, что после начала СВО Великобритания одной из первых активно продвигала и поддерживала нефтяное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Однако реальность оказалась жёстче пропаганды: европейский рынок топлива испытывает серьёзное давление, а «санкционный эффект» в значительной степени обошёл Россию стороной, перенаправившую потоки через Азию. Теперь Лондон, по сути, признаёт неэффективность своих же ограничений.

Бессрочное разрешение на импорт переработанных российских нефтепродуктов - это тихое, но показательное отступление от жёсткой санкционной риторики на фоне ещё и масштабного правительственного кризиса. При этом публично британские власти продолжают заявлять о «необходимости давления на Россию».

Тот случай, когда события можно описать почти по классике русского шансона: что ж, Стармер, сдал назад...

Эксперты отмечают, что подобная селективность в соблюдении санкций типична для западных стран: когда речь идёт об интересах собственных экономик и граждан, принципы «мира, основанного на правилах» быстро отходят на второй план.
  1. frruc
    +6
    19 мая 2026 21:04
    Великобритания сняла ограничения и бессрочно разрешила импорт... из российской нефти в третьих странах.

    Было бы неплохо, специально для Лондона выставить "эксклюзивные" цены на весь спектр топлива.
    1. ТермиНахТер
      +7
      19 мая 2026 21:10
      Так они у индейцев покупают. Теперь индейцы, своих бывших колонизаторов "обувают")))
      1. Andy_nsk
        0
        20 мая 2026 09:38
        У индИйцев. Чингачгук давно не при делах.
        1. ТермиНахТер
          0
          20 мая 2026 11:18
          Индейцы, они и Африке индейцы. Я понимаю разницу между индийцами и индейцами, но большому счету, и те и другие - папуасы)
  2. михаилл
    -1
    19 мая 2026 21:10
    На российской нефти наживаются все кто не попадя.
    Перефразируя рекламный слоган, хочется спросить:
    -Газнефтьалмазуранбанк- это национальное достояние или нет?
    1. Монтесума
      +6
      19 мая 2026 21:34
      Цитата: михаилл
      На российской нефти наживаются все кто не попадя.

      Подскажите страну, которая будет покупать российскую нефть без выгоды для себя. Или назовите другой способ пополнять дефицитный бюджет, на плечах которого армия, медицина, социалка и т. п.
      1. михаилл
        -4
        19 мая 2026 21:39
        Цитата: Монтесума
        Подскажите страну, которая будет покупать российскую нефть без выгоды для себя

        Я разве писал что-то про страны?
        1. Монтесума
          +3
          19 мая 2026 21:45
          Цитата: михаилл
          Я разве писал что-то про страны?

          А кто же имеет выгоду от покупки нашей нефти, как не страны-покупатели? Кто это такие, которые, как вы написали - "На российской нефти наживаются все кто не попадя."?
          1. михаилл
            -1
            19 мая 2026 22:09
            Цитата: Монтесума
            Кто это такие, которые, как вы написали - "На российской нефти наживаются все кто не попадя."?

            Открываем список Форбс и смотрим:
            Вагит Алекперов — 29,5 млрд долларов, «Лукойл».
            Геннадий Тимченко — 24,2 млрд долларов, «Газпром нефть».
            Леонид Федун — 10,3 млрд долларов, «Лукойл».
            А еще «Норникель», «Металлоинвест», «ЕвроХим», «Северсталь» и прочее со своими миллиардерами.
            1. Монтесума
              +1
              19 мая 2026 22:36
              Цитата: михаилл
              Открываем список Форбс и смотрим:

              Списком Форбс не удивили, давно известные фамилии. Речь сейчас совсем о другом - о санкциях, лицензиях и прочих ограничениях (явных и неявных) в отношении экспорта российской нефти, и об их изменениях, наблюдающихся по ходу событий.
              1. михаилл
                0
                19 мая 2026 22:46
                Цитата: Монтесума
                Списком Форбс не удивили, давно известные фамилии. Речь сейчас совсем о другом

                Отнюдь, все об том же. Дорожает ли нефть или дешевеет, продают ли её под санкциями по дешевке или задорого без санкций- бензин на российских бензоколонках никогда не становится дешевле.
                1. Nastia Makarova
                  -5
                  20 мая 2026 05:17
                  Тролли каждый раз о цене бензина, купите себе велосипед и не будьте злым😂
            2. Nastia Makarova
              -4
              20 мая 2026 05:16
              По сравнению с Западом наши нищеброды
      2. Zoldat_A
        0
        20 мая 2026 00:10
        Цитата: Монтесума
        Подскажите страну, которая будет покупать российскую нефть без выгоды для себя.

        Я знаю такую страну.
        Российскую нефть невыгодно перерабатывать в России в российский бензин.
        Как ни стараются, а он всё убыточный. Приходится цены повышать и повышать.
        1. Zoldat_A
          +2
          20 мая 2026 07:14
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: Монтесума
          Подскажите страну, которая будет покупать российскую нефть без выгоды для себя.

          Я знаю такую страну.
          Российскую нефть невыгодно перерабатывать в России в российский бензин.
          Как ни стараются, а он всё убыточный. Приходится цены повышать и повышать.
          1. Монтесума
            +1
            20 мая 2026 12:13
            hi
            Даже в официальных СМИ появляются публикации на эту тему с долей сарказма, что совсем не удивительно. Однако, четыре (пока четыре) человека Ваш сарказм не поняли, и вот это как раз удивительно. smile
            1. Zoldat_A
              +1
              20 мая 2026 13:09
              hi!
              Цитата: Монтесума
              Однако, четыре (пока четыре) человека Ваш сарказм не поняли, и вот это как раз удивительно.

              Они, наверное, в жизни принципиально пользуются электротранспортом. laughing
              А я заправляю свою машину, машину жены плюс технику на работе. И мне по фигу цена на нефть в мире и кто почём её покупает. Мне гораздо интереснее цена на бензин и солярку на заправке возле нашего посёлка.
              И это не говоря о том, что цена, допустим, на хлеб или на тонну арматуры с бензином всё-таки как-то связана...
    2. NordOst16
      +3
      19 мая 2026 21:42
      Минусы от этого будут?
      Если бы было не выгодно покупать, то у нас были бы проблемы.
      1. михаилл
        0
        19 мая 2026 21:55
        Цитата: NordOst16
        Если бы было не выгодно покупать, то у нас были бы проблемы.

        Сразу вспомнил "Операцию Ы" и:
        -Не мы, а вы.
        .........
        -Не у нас, а у вас.
        .........
        -Все уже украдено до нас.
    3. Nastia Makarova
      -1
      20 мая 2026 05:14
      Все правильно, вы не завидуйте
  3. Анатолий Елисеев
    -4
    19 мая 2026 21:16
    До каких пор единая Россия будет снабжать убийц наших детей энергоносителями? Война с народом?
    1. NordOst16
      +3
      19 мая 2026 21:42
      Цитата: Анатолий Елисеев
      Война с народом?

      Вам шашечки или ехать?
    2. Nastia Makarova
      -1
      20 мая 2026 05:18
      Еще один троль вылез 🤣.......
    3. Кулл90
      +2
      20 мая 2026 06:32
      и нам простым людям то-же надо не снабжать убийц наших детей: покупая фольксваген, бмв, тойоту, пользуясь телеграмм, вацап и ютубом, эти компании платят налоги на западе и эти деньги идут на вооружения пукров
  4. sdivt
    0
    19 мая 2026 21:27
    политика Лондона в сфере энергетики выглядит так: мы вводили-вводили санкции, а как припекло самим - решили, что их можно и ослабить
    что ж, Стармер, сдал назад...

    глумиться можно долго)
    а можно и по-другому сделать - запретить продажу продуктов из наших углеводородов в Великобританию
    всем вот этим, "Индии, Турции, Китаю, Венгрии и другим государствам" (с)
    то есть - мы продаём вам нашу нефть, но вы не должны продавать продукты из неё в Великобританию
    можно так сделать? безусловно, можно!
    будем так делать? не факт, не факт...
    1. Монтесума
      +3
      19 мая 2026 21:38
      Цитата: sdivt
      глумиться можно долго)
      а можно и по-другому сделать - запретить продажу продуктов из наших углеводородов в Великобританию всем вот этим, "Индии, Турции, Китаю, Венгрии и другим государствам" (с)

      Запретить можно, но покупать у нас нефть на таких условиях никто не станет. Покупатели весь свой навар имеют именно на перепродаже нефти или поставках продуктов переработки.
      Найдёте замену Индии, например? А ведь она много чего в ЕС поставляет, из нашей нефти произведённое.
      1. VIK1711
        -1
        20 мая 2026 11:18
        Запретить можно, но покупать у нас нефть на таких условиях никто не станет.

        А не будут брать - отключим газ! (с)
        И хуситам поможем. У них нет родственников на Западе!
    2. NordOst16
      +5
      19 мая 2026 21:45
      Цитата: sdivt
      можно так сделать? безусловно, можно!

      Каким образом можно? А если будут продавать, то запретить продажу Индии, КНР и всем остальным?
    3. Kotofeich
      -2
      19 мая 2026 21:51
      Цитата: sdivt
      можно так сделать? безусловно, можно!

      Можно, а зачем? wink
    4. nik-mazur
      0
      20 мая 2026 00:37
      Цитата: sdivt
      запретить продажу продуктов из наших углеводородов в Великобританию

      Вообще-то, Европа уже запретила себе покупать наши углеводороды. И потолок цен на нашу нефть ввели. Американцы тоже запрещают то ли продавать, то ли покупать.
      И толку с этого?
    5. Nastia Makarova
      +1
      20 мая 2026 05:19
      Не реально им запретить, тогда и нефть не будут покупать, они же на этом зарабатывают
  5. NordOst16
    -4
    19 мая 2026 21:45
    Дух Анкориджа, видимо, работает.
  6. Ivanhoe
    +1
    19 мая 2026 21:58
    Сега всички "трети" страни може спокойно да продават на"първата" страна (GB) преработен руски петрол. Елементарно, Уотсън!
  7. rocket757
    -1
    19 мая 2026 22:27
    Вся политика наглов это... шкурные интЭрЭсы самих наглов...
  8. faterdom
    +1
    19 мая 2026 22:36
    Дальше можно было и не разрешать. И остаться вообще без нефти, бензина и керосина.
    Видимо не хотят.
  9. Васян1971
    0
    19 мая 2026 23:24
    Эксперты отмечают, что подобная селективность в соблюдении санкций типична для западных стран: когда речь идёт об интересах собственных экономик и граждан, принципы «мира, основанного на правилах» быстро отходят на второй план.

    Да, кто бы сомневался! Сказано же давным давно, что в санкционной войне выигрывает тот, кто сможет/согласен дольше голодать...request
  10. AK-1945
    +1
    20 мая 2026 00:39
    А бензинчик то заканчиваться начал.
  11. Гаврило Принцип
    -4
    20 мая 2026 02:53
    Это прибыль будут получать буржуи, а гибнуть обыкновенные люди? Или наоборот?

    Удар по Брянску (март 2026 года): ВСУ нанесли массированный удар семью ракетами Storm Shadow по брянскому заводу «Кремний Эл». В результате атаки на предприятии погибли 6 человек, еще около 40 получили ранения.

    А кто продаёт Великобритании ГСМ? Есть же конкретные люди и фамилии? Может даже в какой-то партии состоят?
    1. Nastia Makarova
      0
      20 мая 2026 05:21
      Никто не продаёт из России, продает Индия
  12. Grencer81
    0
    20 мая 2026 03:45
    А теперь эти нефтепродукты пойдут на Украину из Англии?
    1. Nastia Makarova
      -2
      20 мая 2026 05:21
      Если заплатишь то пусть идут
  13. Schneeberg
    -2
    20 мая 2026 05:26
    Цитата: михаилл
    Газнефтьалмазуранбанк- это национальное достояние или нет?
    Национальное. Только вот непонятно, какой нации wink
    1. Grencer81
      -2
      20 мая 2026 10:02
      Всем понятно,но не все говорят.
  14. Анатолий Елисеев
    -2
    20 мая 2026 10:00
    Почему нет запрета на поставку нефти фашистам?
  15. убей фашиста
    0
    20 мая 2026 17:20
    Ты куда, ...., почему назад?
  16. КЕРМЕТ
    0
    20 мая 2026 17:23
    Ну дык ожидаемо - на все возрастающее производство тех же дронов и др. вооружения для Украины необходимы энергоресурсы - тем более, что страна против которой это направлено вынуждена с радостью ими торговать хоть с чертом