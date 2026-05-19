Отказ Киева от вывода войск из Донбасса ставит крест на «духе Анкориджа»
11 256113
Переговорный процесс по Украине зашел в тупик, Киев не демонстрирует готовности продвинуться в переговорном процессе. Об этом заявил постпред России Василий Небензя в ходе очередного заседания СБ ООН.
Переговоры между Россией и Украиной по мирному соглашению не ведутся, поскольку говорить там не о чем. На этом фоне Россия приняла решение добиваться целей спецоперации военным путем, боевые действия будут вестись до того момента, пока Зеленский не выполнит ряд условий Москвы, включая вывод украинских войск из Донбасса.
Европа выступает за продолжение конфликта, наращивая поставки оружия киевскому режиму. Кроме того, она уже в открытую демонстрирует готовность к войне с Россией.
По сути, сейчас все идет к тому, что «дух Анкориджа» прикажет долго жить, так как Москва предупредила Киев, что если не будут приняты российские условия, то Россия пересмотрит свои требования, значительно ужесточив их. Впрочем, давление США на Киев и так недостаточное, да и Трампу сейчас не до украинского конфликта. А ближе к осени США вообще могут выйти из переговорного процесса, поскольку впереди будут промежуточные выборы.
Между тем американская пресса пишет, что у Москвы далеко идущие планы на Украину, среди которых взятие под контроль Одессы, Харькова и Киева. Останавливаться Россия не собирается.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация