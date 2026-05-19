Отказ Киева от вывода войск из Донбасса ставит крест на «духе Анкориджа»

Переговорный процесс по Украине зашел в тупик, Киев не демонстрирует готовности продвинуться в переговорном процессе. Об этом заявил постпред России Василий Небензя в ходе очередного заседания СБ ООН.

Переговоры между Россией и Украиной по мирному соглашению не ведутся, поскольку говорить там не о чем. На этом фоне Россия приняла решение добиваться целей спецоперации военным путем, боевые действия будут вестись до того момента, пока Зеленский не выполнит ряд условий Москвы, включая вывод украинских войск из Донбасса.



Европа выступает за продолжение конфликта, наращивая поставки оружия киевскому режиму. Кроме того, она уже в открытую демонстрирует готовность к войне с Россией.

По сути, сейчас все идет к тому, что «дух Анкориджа» прикажет долго жить, так как Москва предупредила Киев, что если не будут приняты российские условия, то Россия пересмотрит свои требования, значительно ужесточив их. Впрочем, давление США на Киев и так недостаточное, да и Трампу сейчас не до украинского конфликта. А ближе к осени США вообще могут выйти из переговорного процесса, поскольку впереди будут промежуточные выборы.

Между тем американская пресса пишет, что у Москвы далеко идущие планы на Украину, среди которых взятие под контроль Одессы, Харькова и Киева. Останавливаться Россия не собирается.
  1. Aken Звание
    Aken
    +2
    19 мая 2026 20:56
    Может, наконец-то наши генералы перестанут сопли жевать? Из-за вони Анкориджа умерли десятки тысяч наших солдат.
    1. Наган Звание
      Наган
      +19
      19 мая 2026 21:08
      Цитата: Aken
      Из-за вони Анкориджа умерли десятки тысяч наших солдат.
      А может не Анкориджа, а чего другого? Это в Анкоридже одного из немногих успешных российских генералов закатали в Африку, а другого вообще в места не столь отдаленные?
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +9
        19 мая 2026 22:21
        До сих пор не могу понять. Каким-то волшебным способом/намёком/ неизвестными мне флюктуациями Суровикин был связан с бунтом Пригожина. Вспомните, в каком возбуждённои состояни Суровикин зачитывал соё обращение в день мятежа . И слухов я про это никаких не слышал. Что же было на самом деле? Скорее всего наши правнуки узнают. Но им это будет не интересно
        1. Виктор Чужой Звание
          Виктор Чужой
          -10
          19 мая 2026 22:42
          Бунт Пригожина просто показал что и как может произойти если кто то захочет дойти до Москвы. Ну типа провокация и бездействие некоторых лиц на местах. То бишь грубо учения провели сразу всех служб. Для непонятливых - только русские могут наводить порядок у себя жестче чем расправлять с врагами. А у нас чистки еще по максимуму даже еще не начинали. СВО это худший сценарий войны в Чечне - хотя бы из за площади и количества народу вовлеченного во все это. В Чечне тоже боевмкм воевали на чужие деньги и оружием частично не своим. Опять же оправка на размеры территории, населения и вовлеченности других стран. И тут уже время играет на нас - у нас запасы все таки побольше в ресурсах. Народу мало - но главное то не в количестве народа. Если вообще обстрактно - все очень сильно напоминает франшизу кино Хищник. Мы сначала кормим и вооружаем другие страны, потом они начинают на нас нападать, а мы их снова и снова по новой загоняем в стойло. Хотя судя по всему тут большинство народу в цирке не смеются...
        2. Aken Звание
          Aken
          -1
          20 мая 2026 08:47
          Уверен, перед эфиром ко лбу Суровикина пистолет приставляли. Пытались его авторитетом перебить авторитет Пригожина.
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            0
            20 мая 2026 16:21
            Так Вы считаете,что Суровикин был на стороне Пригожина?
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              20 мая 2026 16:59
              Я считаю, что не был. Но мыслил одинаково. За что и пострадал, несмотря на то выступление. Подозреваю, теперь жалеет. Но это над у него спрашивать, не у меня. Может, когда и узнаем.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -9
      19 мая 2026 23:01
      Цитата: Aken
      Из-за вони Анкориджа умерли десятки тысяч наших солдат.
      Ваших это каких? Судя по обмену там соотношение близкое 1 к 10 идет. Так что если российских десятки тысяч значит скакаусов сотни тысяч. Да и этот зловонный душок никак не мешает генералам проводить освобождение территорий.
      1. Джексон Звание
        Джексон
        +10
        20 мая 2026 02:57
        Как вы забодали уже этими соотношениями. А мысль, что с нашей стороны лучше работают эвакуационные команды, что по возможности стараемся тела вынести вам в голову не приходит? Это не война с индейцами или африканцами, вооруженными дубинами, потерь в соотношении указанном вами там нет и быть не может.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          20 мая 2026 20:23
          Цитата: Джексон
          А мысль, что с нашей стороны лучше работают эвакуационные команды,
          конечно, только эвакуационные команды работают лучше. Остальные же точно не лучше.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      19 мая 2026 23:44
      А я вот думал, что нам это вообще не надо...
    4. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      20 мая 2026 08:57
      Таки, Вы не поверите, но это было и до Анкориджа.
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        20 мая 2026 09:03
        Таки поверю.
        Вонь Минска
        Вонь Стамбула
        Вонь Анкориджа
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    19 мая 2026 20:58
    "крест на «духе Анкориджа»".
    Креста на них нет и не было.
    Матрасы и бандеровцы руины кровопийцы одного толка.
    1. tur-tur Звание
      tur-tur
      +2
      19 мая 2026 21:49
      Это как в бане;
      "- Ты либо крест сними, либо трусы надень."
      Это про руководство украины.
    2. Aken Звание
      Aken
      -1
      20 мая 2026 09:04
      Я бы сказал, звезда Давида.
  3. роман66 Звание
    роман66
    +3
    19 мая 2026 21:03
    Ну и слава богу, если так. Переговоры....


    ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +9
      19 мая 2026 21:05
      ...парла... парле...парлу... парламентер! (с)

      ...пригрозили ужесточить требования...(с) надо дроздануть по какелам от души, а не грозиться более жёсткими требованиями. а после как дрозданули - уже озвучить сами ужесточённые требования, без угроз.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +7
        19 мая 2026 22:24
        Дроздануть надо так, чтобы требование о безоговорочной капитуляции выглядело гуманизмом
      2. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +3
        20 мая 2026 07:12
        Цитата: Nexcom
        ...пригрозили ужесточить требования...

        Можно потребовать от штатов отказаться от ядерного оружия.
        Потребовать полностью распустить военные силы НАТО и запретить европейским странам разрабатывать и производить оружие.
        Но все-таки хорошо сначало бы освободить хоть свои территории...
  4. Наган Звание
    Наган
    +3
    19 мая 2026 21:03
    у Москвы далеко идущие планы на Украину, среди которых взятие под контроль Одессы, Харькова и Киева.
    Эти бы слова, да Богу в уши...
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    19 мая 2026 21:05
    Ну тогда сша может поставлять россии разведданные для наказания украинских миньонов, вышедших из подчинения. Томогавки тоже можно потестировать на украине.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      19 мая 2026 21:09
      ... томагавками по какелам???
      это фантастика! (с) реклама одного сыра

      зы но помечтать - можно....
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +14
    19 мая 2026 21:08
    Трамп уже небось давно забыл про Анкоридж и чего он там наобещал
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      19 мая 2026 21:10
      ..а он свой трёп не запоминает - у него памяти не хватит чего он там трындел...
    2. Ватник_
      Ватник_
      +1
      19 мая 2026 21:17
      Ну как забыл? Ормуз то закрыт!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        19 мая 2026 21:19
        а он его лично закрыл разве? вот прям шлагбаум опустил и сидит за веревочку держит...
        1. Ватник_
          Ватник_
          0
          19 мая 2026 21:23
          Ну типа того….
          А самое главное- теперь не дает открыть!
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            19 мая 2026 21:26
            ...это то да, пакостюн то он тот ещё...
            1. Ватник_
              Ватник_
              -1
              19 мая 2026 21:31
              Дык враги то у нас общие….
    3. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      19 мая 2026 22:07
      Трамп: "Анкоридж? Какой еще Анкоридж? Анкоридж это где?"
  7. g_ae Звание
    g_ae
    +7
    19 мая 2026 21:11
    Кто бы мог подумать?! Ну, никогда такого не было и вот опять! А Запорожье с Херсоном с "духом Анкориджа" как? Так же, как и "Новороссия" в 2014? Ох, уж эти кремлевские шахматисты-геополитики. В поддавках равных им нет.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      19 мая 2026 21:12
      сложно выиграть в шахматы, если они с тобой в карты как шулеры играют...
      я бы даже сказал - невозможно.
      1. Ватник_
        Ватник_
        +3
        19 мая 2026 21:24
        Да нормально.
        Главное кобуру открытой держать!
        А там шахматы или карты, да какая разница!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          19 мая 2026 21:28
          ...ничто так не оздоровляет игру как осознание противником что за шулерство его будут бить по наглой патлато-рыжей морде...
          1. Ватник_
            Ватник_
            0
            19 мая 2026 21:29
            Во! А если еще и пистолет ко лбу приставить, то вообще тема совсем другая идет!
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        19 мая 2026 21:40
        Да они играют как в Ералаше - да он мухлюет! А наши - ой, да хватит тебе! Пусть мухлюет feel
        Правда сами за это платить не собираются
    2. Ватник_
      Ватник_
      -3
      19 мая 2026 21:17
      Нормально. Надо же было как то тормознуть Украину от вступления в НАТО.
  8. Варяжко Звание
    Варяжко
    +4
    19 мая 2026 21:11
    Донбасс, а про Херсон и Запорожье стыдливо молчит Лавров и Путин, лицемерие.
    1. Ватник_
      Ватник_
      -5
      19 мая 2026 21:14
      А зачем нам крупные города Украины?
      1. Варяжко Звание
        Варяжко
        +2
        19 мая 2026 21:15
        Это русские города, даже по Конституции.
        1. Ватник_
          Ватник_
          -9
          19 мая 2026 21:19
          И чего? Отличный повод отказать Украине в приеме в НАТО! А так как русских там нет, то и с освобождением можно не торопиться.
          1. Варяжко Звание
            Варяжко
            0
            19 мая 2026 21:26
            Ну может тогда Крым, Сахалин, Донецк, Курилы и Калининград тоже отдать?
            Ураина уже в НАТО: оружие, наемники, техника, разведка, боеприпасы, финансирование и инструкторы.
            1. Ватник_
              Ватник_
              -6
              19 мая 2026 21:28
              Никак нельзя! Там русские живут!
              А в Запорожье и Херсоне русских нет….
              А Украина не в НАТО, не сочиняйте.
              1. Варяжко Звание
                Варяжко
                -2
                19 мая 2026 21:39
                Головой подумайте и поймете. От члена Нато она только бумажкой и названием отличается, а по сути это уже вассал Нато.

                А в Запорожье и Херсоне русских нет….

                Бред...
                1. Ватник_
                  Ватник_
                  -2
                  19 мая 2026 22:03
                  В Херсоне точно нет, ибо ушли с Русской армией, а в Запорожье даже если и были, давно разбежались.
                  Ну не только бумажкой. Регулярных войск НАТО на Украине нет, 5 статья Устава НАТО на Украину не распространяется.
                  1. Варяжко Звание
                    Варяжко
                    -1
                    19 мая 2026 22:52
                    В Херсоне точно нет, ибо ушли с Русской армией, а в Запорожье даже если и были, давно разбежались.

                    Вы часом не с СБУ, хотя и они этого точно не знают.

                    Ну не только бумажкой. Регулярных войск НАТО на Украине нет, 5 статья Устава НАТО на Украину не распространяется.

                    А эта уже софистика. Вассал из рабов-бандеровцев в форме и с оружием НАТО воюет за интересы НАТО. Куча кадровых военных не скрываясь управляет ПВО, РСЗО Хаймерс, разведкой, в штабах, авиацией, штурмовых батальонах.
                    1. Ватник_
                      Ватник_
                      -3
                      19 мая 2026 23:08
                      И что? Война НАТО с Россией, это совсем другое, нежели война Украины с Россией.
                      С Херсоном все просто- население Херсонской области на 2021 г оценивалось в 1 миллион человек, по переписи 2001 г 82 % украинцы, 14 % русские. Часть ее, на Левом берегу Днепра оставлена не была, с Правого берега ушло около 150 тысяч. Соответственно все кто считал себя русскими, ушли с русской армией в 2022 году.
                      А-арифметика!
                      Ну как то так.
                      1. Варяжко Звание
                        Варяжко
                        +4
                        20 мая 2026 00:20
                        Нет, русский - это не перепись, а образ мысли. Украинец по национальности не равно бандеровец. А у вас агитка какая-то со штампами. А люди просто не хотели свой город и свои дома бросать.
                        А война уже идет со стороны НАТО, а вот со стороны России пока похоже на благородную дуэль, ждать ответки постоянно с выстрелом.
                      2. Ватник_
                        Ватник_
                        -1
                        20 мая 2026 06:21
                        Вы совершенно правы- образ мысли. Чем русские пословицы от украинских отличается, знаете?
                        Когда начнется война с НАТО, стрелять будут не только на Украине.
                      3. Ватник_
                        Ватник_
                        -1
                        20 мая 2026 06:54
                        При этом есть еще момент- русский никогда себя украинцем не назовет, и наоборот- украинец не зазовет себя русским. «Я не русский, я -козак!», сказано более ста лет назад!
                        И этот момент переписи населения отражают замечательно!
                      4. МБРШБ Звание
                        МБРШБ
                        0
                        20 мая 2026 15:43
                        Ватник_ Тут есть один момент - Херсон пророссийским не был, в отличие от Крыма. Может, потому и не был, поскольку херсонцы считали (во многом верно), что они кормят крымчан. Такое вот бытовое противостояние. Русские там остались всё-таки.
                        А вот Запорожье более пророссийское, чем Херсон, чем даже Харьков. Результатам опросов доверять можно лишь частично.
                      5. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        20 мая 2026 19:35
                        Все просто- согласно переписи в Крыму было 64% русских и 14 украинцев, в Херсонской области 82% украинцев и 14% русских. Это все, что надо знать о пророссийскости, и не важно кто кого кормил.
                      6. Варяжко Звание
                        Варяжко
                        0
                        21 мая 2026 23:32
                        Что за бред, не знаете о чем говорите.
                      7. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        22 мая 2026 00:36
                        Ну как не знаю? Все ж просто!
                        Там где русских было больше ( а это Крым!), туда сразу ввели войска, там где было 50 на 50 ( Донбасс) послали Гиркина. Причем из Славянска ( украинцев 75%) он свалил в Донецк ( 50 на 50). Там где было русских меньше, оттуда ушли или не пошли совсем.
                        Собственно это и есть конфликт на Украине за последние двенадцать лет.
                      8. Варяжко Звание
                        Варяжко
                        0
                        22 мая 2026 12:39
                        А я говорю - это полный бред, оторванный от реальности. Я лично знаю много людей по национальности либо полностью украинцы, либо наполовину русские и наволовину украинцы. Все считают и являются русскими и говорят по-русски. А вы домыслы свои пишите.
                      9. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        22 мая 2026 13:51
                        Я вас наверное удивлю, но русских наполовину не бывает. Более того и украинцев на половину не бывает, вообще не бывает кого то на половину. Те срединки- наполовинки о которых вы пишите, они не русские, они русскоязычные украинцы, и не важно знают они суржик или нет. Они не русские, они для нас чужие.
                        Простой тест- кто такие люди работающие руками, быдло или соль земли? Ну и второй вопрос- для того что бы достичь успеха в жизни нужно ли долго учиться?
                      10. Варяжко Звание
                        Варяжко
                        0
                        22 мая 2026 18:23
                        Это русские, то что вы считаете это ваше дело. И если не знаете когда один родитель - украинец/ка, а другой русский/ая, то у вас с проблемы с логикой. Это и есть наполовину. Но культурно и в принципе эти люди считают с русскими.

                        Ну вам похоже как человек не русскому этого не понять.

                        "Чистокровные" украинцы только в Европе/США и во Львове, возможно.
                      11. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        22 мая 2026 20:02
                        Что значит культурно? У русских и украинцев разные ценности! Более того, то что у русских в почете, у украинцев порицается, и наоборот. Ну например- у русских самые уважаемые люди- это труженики, у украинцев- они быдло, у русских умник и жулик- изгой в обществе, у украинцев- достоин подражания.
                        Кстати история с «чистотой крови» это тема украинцев, русских эти вопросы не заботят.
                      12. Варяжко Звание
                        Варяжко
                        0
                        22 мая 2026 20:04
                        Все слова ложь. Вы н знаете ни русских, ни украинцев. Значит работаете как бот по методичке. Отрабатываете денюжку.
                      13. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        22 мая 2026 20:38
                        Очень смешно.
                        Украинцев ( именно из УССР, это важно!), я в первый раз вблизи разглядел, когда служил срочную в Советской армии. Ну что сказать- твари как есть. Собственно в последствии я с украинцами дел старался не иметь, ибо не совпадают у нас с ними культурные ценности.
                      14. Варяжко Звание
                        Варяжко
                        0
                        22 мая 2026 20:45
                        Я рядом с ними живу и общаюсь(не в Украине) и все что вы говорите бред.
                        Национальность человека не определяет его характер и поведение.
                      15. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        22 мая 2026 21:04
                        Еще как определяет! Ибо если украинец, значит лжец и жулик! Это как цыган, кто поверит цыгану? Это значит слово твое не стоит и гроша, ибо нет для тебя ничего святого, обманешь не задумываясь.
                        Почему все телефонные жулики с Украины? Да именно по этому, ложь ваше все!
                  2. Борис Сергеев Звание
                    Борис Сергеев
                    -1
                    20 мая 2026 08:51

                    В Херсоне точно нет, ибо ушли с Русской армией, а в Запорожье даже если и были, давно разбежались



                    По вашей логике, русских и в Москве нет- они все в Дубай улетели. И вообще, это земля финно-угорских племён.
                    1. Ватник_
                      Ватник_
                      +1
                      20 мая 2026 09:27
                      Перепись населения в помощь. В Москве
                      95% населения русские.
                      Вы сильно удивитесь, но примерно 70% населения России никогда не пересекало границ РФ.
                      1. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        0
                        20 мая 2026 14:06
                        Что вы говорите! В переписи указывают национальность выгодную текущей конъюктуре. Процент декларирующих себя русскими на Украине неуклонно возрастал все советские времена. Почему, думаете?
                      2. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        20 мая 2026 19:35
                        Падал. Украинизация однако!
                    2. Ватник_
                      Ватник_
                      0
                      20 мая 2026 11:31
                      Кстати а вы когда нибудь этих финно-угров видели?
                      Кстати с Запорожьем интересно- в переписи указаны не русские, а русскоязычные, а как мы сейчас понимаем, далеко не все русскоязычные на Украине - русские, большинство из них украинцы.
                      Ну как то так.
                      1. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        -1
                        20 мая 2026 14:08
                        Кто после этого в Запорожье заявит себя русскими?. И руководство РФ о них даже не вспоминает.
                      2. Ватник_
                        Ватник_
                        -3
                        20 мая 2026 16:37
                        Таки да, раньше шевелиться надо было. В 1991 г никто в нищую Рашку не хотел, все хотели быть зажиточными украинцами. Кто голосовал за Независимость Украины в 1991 г? Вы голосовали, ибо самые умные были. А поезд уехал…
                      3. Ватник_
                        Ватник_
                        -1
                        20 мая 2026 21:49
                        Кстати интересный момент- «И руководство РФ о них даже не вспоминает.»
                        А почему оно должно вспоминать? Вы часто о России вспоминали? Не часто, причем настолько не часто, что в 1991 г послали Россию куда подальше! И когда вспомнили? А когда украинцы вас грабить пришли! О как! Какая избирательная память!
                      4. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        -1
                        21 мая 2026 08:11
                        Бред подсадной утки нет смысла комментировать.
                      5. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        22 мая 2026 00:38
                        Ну дык правда то глаза колет. Русская пословица.
              2. guest Звание
                guest
                -2
                20 мая 2026 01:09
                Цитата: Ватник_
                А Украина не в НАТО

                Официально нет, но всё что от неё останется после окончания СВО рано или поздно станет и официально частью НАТО.
                1. Ватник_
                  Ватник_
                  -1
                  20 мая 2026 06:23
                  Не станет. Ибо НАТО уже не будет.
                  1. guest Звание
                    guest
                    +1
                    20 мая 2026 16:42
                    Цитата: Ватник_
                    НАТО уже не будет.

                    И от куда у Вас такой оптимизм?
                    1. Ватник_
                      Ватник_
                      0
                      20 мая 2026 21:52
                      Дык логика! США наконец то осознали свой национальный интерес, и кто бы не пришел после Трампа, с НАТО вопрос уже решен. Единственная надежда Северной Европы- это развязать войну с Россией раньше, чем США их покинут.
                      1. guest Звание
                        guest
                        0
                        20 мая 2026 22:29
                        Цитата: Ватник_
                        США наконец то осознали свой национальный интерес

                        А США это кто? Народ может и осознал, но у их элитки совсем другие интересы.
                      2. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        21 мая 2026 00:41
                        Какой в пень народ? Элиты осознали!
                      3. guest Звание
                        guest
                        0
                        21 мая 2026 14:01
                        Цитата: Ватник_
                        Элиты осознали!

                        У глобалистской элиты национальные интересы?
                      4. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        21 мая 2026 22:15
                        Национальноориентированные.
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      -3
      19 мая 2026 22:30
      Сто раз говорили - "дипломатическим путем". На военный путь (особенно Херсон) людей нет лишних. Проще Харьков взять в клещи, чем Днепр форсировать и укрепиться там.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        20 мая 2026 14:10
        Уймитесь, уж наконец, господир "договорнячёк"! Вам его никто не предлагает.
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          0
          20 мая 2026 15:26
          Борис Сергеев Это вы уймитесь, вопрошающие "А как же Херсон и т.д?"
          Пресс-секретарь президента вам русским по-белому сказал, что да как! am laughing
          Или совсем ослепли и оглохли? laughing
      2. Ватник_
        Ватник_
        0
        20 мая 2026 16:38
        А зачем нам Харьков? Там есть русские?
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          0
          20 мая 2026 18:42
          Русских там было валом - рядом граница. Еще там была пророссийская движуха в 2015-м. И позже были стычки с нациками. Русские наверняка остались, просто помалкивают. Нацики азовские там базируются, "Кракен", особо не поднимешь голову, можно ее и потерять.
          Будь моя воля, я бы поменял в Конституции Херсон на Харьков. Тогда и Белгород будет в относительной безопасности.
          1. Ватник_
            Ватник_
            0
            20 мая 2026 19:37
            Да нет там русских, есть русскоязычные украинцы. Как так? А не желают они считать нас ровней! Они, понимаешь ли лучшие!
            Погулите фотки молодого Чили.
            1. МБРШБ Звание
              МБРШБ
              0
              21 мая 2026 18:12
              Да ладно, я в Харькове 6 лет прожил. Знаю, что там и как.
              И еще. Украинец - это этнокультурное понятие. А в этнос входит как раз и язык. Харьков город русскоязычный и украинская культура там популярностью не пользовалась. Ее там не культивировали. И пусть даже сейчас всё поменялось, но уверен, что не на 100%.
              1. Ватник_
                Ватник_
                0
                21 мая 2026 22:17
                Ну да, а в ВСУ они пошли из-за большой любви к русскому языку. Не, ну а чё? Других то не знают, только матерные.
    3. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      -3
      19 мая 2026 22:54
      Неоднократно говорилось - если из Донбасса добровольно не уйдете (а они не уйдут добровольно), то требования ужесточатся. Это про другие регионы украины.Сначала наши конституционные (Херсон и Запорожье), затем и другие русскоязычные (Одесса,Николаев, Харьков). А там и Сумы с Черниговым подтянутся.
  9. Ватник_
    Ватник_
    -3
    19 мая 2026 21:13
    Дух Анкориджа-он не только про Украину. Украина мелочь, на фоне всего остального
  10. 123_123 Звание
    123_123
    0
    19 мая 2026 21:15
    Цитата: Nexcom
    реклама

    Ну а почему нет. Сша сейчас весьма мобильны в смене вектора. Вероятность небольшая, но не нулевая.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      19 мая 2026 21:18
      ...фантазия, скажем так, даже и не из раздела "да не может быть!"
  11. Fisher Звание
    Fisher
    +4
    19 мая 2026 21:53
    А зачем Европе, штатам эти переговоры. По ним не прилетает, впк раскочегаривается, Украина успешно держит фронт, местами контратакует. Для западных упырей всё шикарно: русские(славяне) убивают друг друга, есть шанс ослабить Россию, а в идеале для них, и развалить. Пока не будет ситуации мая 45 и переговоров не будет.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      19 мая 2026 22:24
      Запад устроит и медленное отступление ВСУ. Главное, чтобы эта резина тянулась подольше. Россия вынужденно будет слабеть, а таков был их план.
  12. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -1
    19 мая 2026 22:21
    Новость эта и плохая и хорошая.
    Плохо -- русские мужики продолжат гибнуть, русские города продолжат разрушаться.
    Хорошо - возможно Путин радикализуется и замочит-таки вражескую верхушку. Отобьем больше территорий.

    Нам нужно больше оружия. Уж за 2 года можно было построить еще один завод по образцу"Алабуги" и еще один завод по пр-ву ракет "Кинжал" и "Искандер". Но не построили. Всё надеются на договорняк. Хотя нужно думать о возможной войне с ЕС. Не думают. Похоже, вообще не думают.
  13. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    19 мая 2026 22:22
    крест на «духе Анкориджа»

    Правильнее наверное назвать "перегар Анкориджа"
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    19 мая 2026 22:28
    Если тщательнее разбиратся, дух "анкориджа"... с душком, короче.
  15. greencon Звание
    greencon
    0
    19 мая 2026 22:43
    "Тем временем американская пресса сообщает, что у Москвы далеко идущие планы в отношении Украины, включая взятие под контроль Одессы, Харькова и Киева...": Я не уверен, была ли такая глупая американская пресса.
  16. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    19 мая 2026 22:47
    Этот "дух" оскомину набил уже ...У Москвы далеко идущие планы. У Киева планы далеко летящие,которым конца не видно.
  17. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +1
    19 мая 2026 23:02
    Да Нас-ть всем на Вонь Анкориджа. Жена сообщает из Темрюка, каждую ночь пролетают БПЛА на высоте метров 50, большие. Их сбивают за пределами города. Какого х-ра делают Путин и К. Застеклите уже усраину и ее подельников. Начните с зкленского и пр. Прям хоть на Кремль с видами или.
  18. Misza1963 Звание
    Misza1963
    -1
    19 мая 2026 23:02
    Duch Anchorage?!
    A może Kijowa?
    Od początku pisałem i dzięki temu czuje się komfortowo, że USA nie mają żadnego lewara, aby Ukrainę zmusić do czegokolwiek. Miałyby, gdyby nie fakt, że muszą zarobić na tym ci, którym obojętne jest kto kogo i gdzie.
    Wstrzymanie dostaw i danych rozpoznania mogłoby Ukrainę pogrążyć. Ale byłby to koniec tak pięknej imprezy. Poza tym USA nie mogą dopuścić, aby to Europa zarabiała na tym, ściślej biorąc europejskie elity i firmy, nie obywatele. Wycofując się dałyby wolna rękę tym właśnie chętnym.
    Ukraina więc, niszczona i wyludniania, może jeszcze i musi długo umierać, aby z jej trupa juz nic nie dało się wyciągnąć.
    Trump obecnie jest jak bokser, który trafił do wyższej kategorii i dostał już po gębie, ale udaje, że on jeszcze pokaże, co umie. Owszem, Trump może rozpętać kolejne konflikty, wrócić do Iranu, Kuby, Nigerii i nawet Grenlandii. Dla niego to tylko kwestia humoru. On jest starcem. Chorym zapewne mnóstwo chorób, wie, że może nawet nie dotrwać do końca kadencji. Miesza mu się już w głowie, narcyzm bierze górę, bo w tym wieku górę biorą stare dobre nawyki. Dobre, bo stare.
    I właściwie trudno jest powiedzieć, co może się wydarzyć. UE jest równie trudna do przewidzenia. Nie to, do czego zmierza, ale jak.
    Oba te twory muszą pędzić dalej, uciekać od niemożliwych do uniknięcia konsekwencji swojej głupoty. Kłopoty są inne tu i tam, lecz ta sama strategia.
    Wojna.
    Jakąkolwiek dla USA, byle nie z Rosją, , z Rosją dla UE. Na razie USA ćwiczą wariant realny i im to nie wychodzi. Iran nie poddał się i kto wie, czy nie stwardniał. Ukraina dla USA nie jest opcja. Bo grozi konfliktem z Rosją. Bynajmniej nie.konwencjonalnym, gdyż trudno sobie wyobrazić inny. Gdzie?
    UE ponieważ jej już nic nie jest w stanie zatrzymać, będzie nadal Ukrainę podtrzymywać, aż dojdzie do jakiegoś przesilenia. Jakiego?
    Może Rosja wreszcie zagra w otwarte karty i pokaże UE na małym przykładzie, jak będzie wyglądał duży...
    USA zatem będą Ukrainę wspierać na minimalnym poziomie, tak aby ona nie zdechła przed wyczerpaniem się jej atrakcji. Żadne jakieś tam skandale, korupcje i inne Eleny nic tu nie znaczą. To gierki różnych frakcji tu i tam dla polepszenia położenia lub dla dania sygnału. Ukraińscy wodzowie stanowią tu marionetki i tylko udają wielkich. Dla UE nie ma to znaczenia. Wszystkie dotychczasowe akrobacje takie na to wskazują.
    Żadne też negocjacje nie mają sensu. Głównie z tego powodu, że nie ma z kim. Na Ukrainie nie ma władzy jako czegoś skoncentrowanego i centralnego przez to. Jest to zlepek bandyckich terytoriów, połączony gdyż taki się im trafił, ale w przypadku jakiegoś impulsu terytoria te się rozłącza. Są tam i obszary fizyczne, i metaforyczne (np.handel ludźmi, organami, narkotykami...), zarządzane przez kogoś i ustrukturyzowane na kształt państwa. Reszta to tylko dekoracja. Władza istnieje tylko w tej formie.
    Zatem z kim tu gadać?
    Teraz padło haslo rozmów z UE... O czym?
    O niczym.
    A to z tego samego powodu.
    UE nie ma władzy. Na razie nie widać tego tak bardzo, lecz w razie konieczności decyzji naprawdę ważnych, a nie kolejnych sankcji, będzie to od razu widać. Z kim więc Rosja ma rozmawiać?
    Z nikim.
    Jedyne, co powinna, to eskalować świadomie i celowo swoje działania i swoje warunki. I tam, gdzie to możliwe i celowe, działać zgodnie z zasadą divide et impera.
    A poza tym...Ukraina musi być zniszczona.
    I UE, jak twierdzi zresztą p. Dugin.
    1. Lynnot Звание
      Lynnot
      -1
      19 мая 2026 23:41
      Nie martw się, możesz mieszkać w UE, jeśli chcesz żyć.
  19. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +5
    19 мая 2026 23:13
    Имхо, бред.
    бред выдуманный всякими циничными пиарщиками.

    Просто после анкориджной встречи - все писали - неудача ,договоренностей никаких, улыбка при плохой игре.

    И только спустя месяц-другой ктото запустил утку о «духе Анкориджа» , и толпа ..... нехороших пиарщиков, имхо, начала этим спекулировать.

    Возможно заплатили.

    Возможно старая песенка "ой ,обманули"

    Возможно дали установку "Трамп отвлекся, не надо раздражать".

    В любом случае ,имхо, осчередное массовое оболванивание людей...
  20. Lynnot Звание
    Lynnot
    +2
    19 мая 2026 23:34
    Неужели кто-то всерьёз воспринимал эту лапшу? Всё, что от этого осталось - фотки и загар Дмитриева из Майами, да и тот уже сошёл, наверное.
  21. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    20 мая 2026 00:37
    Небензя оговорился, не дух Анкориджа, а вонь духе Анкориджа.
  22. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    -3
    20 мая 2026 03:33
    Опять читаю правильные и своевременные слова и в комментах и в статьях политологов
    Все все понимают но как говорится воз ии ныне там
    И во главе страны не алкаш Ельцин и не немощный Брежнев
    Но при них даже Россию никто не бомбил!
    Что же это :-гирертрофированн ый гуманизм или настолько замудренная многоходовка которую никто не может понять а враги воспринимают как слабость?
    Но одно становится очевидно что развязка уже близко а какая ?
    Как говорится скоро будем посмотреть!
    На мой взгляд лучший вариант это применить против Европы проект академика Сахарова или систему круг ( мертвая вода) что почти одно и тоже и охладить воинственный пыл Европы
  23. мастер 52 Звание
    мастер 52
    -1
    20 мая 2026 05:44
    не дух а "душок Анкориджа",сколько можно уже про него вспоминать request
  24. axren1 Звание
    axren1
    -1
    20 мая 2026 07:13
    Засуньте дух Анкориджа себе в ж , сколько личностей имитируют бурную деятельность за народные деньги ...
  25. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    20 мая 2026 07:16
    Переговоры между Россией и Украиной по мирному соглашению не ведутся, поскольку говорить там не о чем. На этом фоне Россия приняла решение добиваться целей спецоперации военным путем, боевые действия будут вестись до того момента, пока Зеленский не выполнит ряд условий Москвы, включая вывод украинских войск из Донбасса.

    Смешно это звучит на 5-ом году "спецоперации", которую и начинали, потому что с РФ никто договариваться не собирался. Ударили первыми и что?
  26. Suserzh Звание
    Suserzh
    0
    20 мая 2026 08:25
    "не выполнит ряд условий Москвы, включая вывод украинских войск из Донбасса." Вообще Небензя сказал что "вывод украинских войск с российских территорий включая Донбасс" как бы не большая разница в количестве слов, но смысл другой, вот из зи таких не допечаток потом начинают возникать вопросы у людей которые не любят обращаться к первоисточнику а сразу начинают строчить комментарии
  27. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    20 мая 2026 08:57
    Стесняюсь спросить у господина Небензя, а "сво" затевалась, чтобы потом потом переговариваться или диктовать свои условия на правах победителя? yes
  29. hiller Звание
    hiller
    0
    20 мая 2026 21:08
    Смердит этот "дух Анкориджа". Ложными надеждами и и непонятно на чём основанным позитивом.