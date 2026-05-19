Новейший двухместный истребитель Су-57Д впервые поднялся в воздух
Новейший двухместный истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в небо. Объединенная авиастроительная корпорация приступила к летным испытаниям нового самолета.
Двухместный Су-57 получил литеру «Д» и теперь официально называется Су-57Д. Сегодня прототип новейшего самолета впервые поднялся в небо под управлением шефа-пилота ОКБ «Сухого», Героя России, летчика-испытателя Сергея Богдана. Полет прошел штатно, все необходимые задания были выполнены без замечаний.
Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, данная модификация истребителя разработана в инициативном порядке и рассматривается в качестве не только боевого, но и учебного, а также самолета управления.
Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.
В ОАК подтверждают планы на двухместный Су-57Д, заявляя о его высоком экспортном потенциале. Зарубежные заказчики уже проявляют большой интерес к данному самолету.
Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках.
