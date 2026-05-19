Новейший двухместный истребитель Су-57Д впервые поднялся в воздух

6 431 23
Новейший двухместный истребитель Су-57Д впервые поднялся в воздух

Новейший двухместный истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в небо. Объединенная авиастроительная корпорация приступила к летным испытаниям нового самолета.

Двухместный Су-57 получил литеру «Д» и теперь официально называется Су-57Д. Сегодня прототип новейшего самолета впервые поднялся в небо под управлением шефа-пилота ОКБ «Сухого», Героя России, летчика-испытателя Сергея Богдана. Полет прошел штатно, все необходимые задания были выполнены без замечаний.



Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, данная модификация истребителя разработана в инициативном порядке и рассматривается в качестве не только боевого, но и учебного, а также самолета управления.



Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

В ОАК подтверждают планы на двухместный Су-57Д, заявляя о его высоком экспортном потенциале. Зарубежные заказчики уже проявляют большой интерес к данному самолету.



Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solar Звание
    solar
    +2
    Вчера, 21:14
    данная модификация истребителя разработана в инициативном порядке и рассматривается в качестве не только боевого, но и учебного, а также самолета управления.

    Индия изначально хотела именно двухместный.
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +7
      Вчера, 21:23
      Цитата: solar
      Индия изначально хотела именно двухместный.

      Алжир уже эксплуатирует эту машину.
      Вполне вероятно, что эта разработка с учётом "хотелок" алжирцев.
      Тем более, что они расчитываются без индийских "танцев с бубнами".
      1. solar Звание
        solar
        +5
        Вчера, 21:45
        Алжир уже эксплуатирует эту машину.

        Он только что в воздух поднялся, они не могут его эксплуатировать.
        Интернет уже завален сообщениями, что двухместную версию делали с прицелом на Индию.
      2. SAG Звание
        SAG
        +3
        Вчера, 21:53
        Новейший двухместный истребитель Су-57Д впервые поднялся в воздух

        Андрей К
        Сегодня, 21:23
        Алжир уже эксплуатирует эту машину.

        Вот нифигасе!!!!!!!!!!!!!belay
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Вчера, 23:41
        Цитата: Андрей К
        Алжир уже эксплуатирует эту машину.

        Брехня. Алжир эксплуатирует не эту, а одноместную.
    2. Попуас Звание
      Попуас
      +2
      Вчера, 22:26
      В ОАК подтверждают планы на двухместный Су-57Д, заявляя о его высоком экспортном потенциале....в статье же написано...
      1. BOCTOK 77 Звание
        BOCTOK 77
        0
        Вчера, 22:41
        Су-57Д фактически задел для самолёта 6-го поколения. На его базе можно построить локальную Боевую Информационную Систему, где оператор выполняет роль командного звена... Да и Индия хотела двухместную версию...
  2. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    0
    Вчера, 21:23
    На як похож очень. Су 30 красивее
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Вчера, 21:35
    а также самолета управления.

    Это совершенно естественно, если предполагать связку ударных стелсБПЛА "Охотник" с управляющим Су-57.
    Странно, что двухместная модификация "разработана в инициативном порядке". По идее, ГенШтаб должен еще до выдачи техзадания на "Охотника" задуматься об управлении им, и ..........
    1. BOCTOK 77 Звание
      BOCTOK 77
      -1
      Вчера, 23:02
      Да не хватает "Охотнику" одного канала управления. Нужен многократный дубляж. Это управление по спутниковому каналу, управление от разведывательного самолёта или БПЛА, управление от корабля и наземной станции дальнего действия. Как это не понятно ? Хватит повторять глупость о "верном ведомом", дорого очень и не практично. А вы не знаете почему у нас нет БПЛА-разведчиков оперативного и стратегического уровня ? По этой же причине ! Не созданы условия ещё для применения этого "Охотника"...
      1. михаилл Звание
        михаилл
        -1
        Вчера, 23:41
        Цитата: BOCTOK 77
        Да не хватает "Охотнику" одного канала управления. Нужен многократный дубляж.

        То есть ведущий пилотируемый стелс для ударного стелсБПЛА не нужен? Даже для многократного дубляжа управления?
        Цитата: BOCTOK 77
        А вы не знаете почему у нас нет БПЛА-разведчиков оперативного и стратегического уровня ?

        Знаю. Потому, что сбивать будут. Уж если пилотируемые не стесняются сбивать, то БПЛА-разведчиков оперативного и стратегического уровня будут на втором вылете приземлять.
        1. BOCTOK 77 Звание
          BOCTOK 77
          +1
          Вчера, 23:53
          То есть ведущий пилотируемый стелс для ударного стелсБПЛА не нужен?

          И с какого перепуга вы пришли к такому блистательному выводу ? Дублировать не значит исключать !
          А летать и следить за обстановкой постоянно на других театрах без риска потери лётчика чем ? Или у вас кроме СВО ничего нет ?
          1. михаилл Звание
            михаилл
            -1
            Сегодня, 00:39
            Цитата: BOCTOK 77
            Или у вас кроме СВО ничего нет ?

            У нас и без СВО много чего нет. А с СВО и подавно.
            Кстати, вспомнилась мне "Операция Ы":
            - Вот что мы имеем на сегодняшний день.
            - Простите, не мы, а вы.
            - Что нас может спасти от ревизии?..
            - Простите, не нас, а вас.
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +3
    Вчера, 21:46
    Фонарь переехал с Су-30?
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +2
      Вчера, 22:12
      Ну, пишут, что переделали какой то борт ранний....вероятно , фонарь поставили серийный
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        0
        Сегодня, 00:09
        Какой-то он неказистый... Смотрится чужеродным на этом планере.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 21:52
    А вот иностранных заинтересантов я бы попросил не беспокоиться, на ближайшие десяток лет вооружения нам ох как понадобятся, во избежание 1941-го года...
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Вчера, 21:57
      Не на десяток, а лет на 30 точно.
  6. mitrich Звание
    mitrich
    0
    Вчера, 21:59
    А где инфа по СУ-75, который ШахиМат? Что то не слышно ничего. Опять, лет 10 пилить будут?
    1. Комментарий был удален.
    2. AlexSam Звание
      AlexSam
      0
      Сегодня, 00:10
      Уже же хвалились собранным прототипом, даже фотки недавно вываливали.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Вчера, 22:35
    Видимо имеет смысл для управления стаей "Охотников", поскольку пилоту такая многозадачность будет уже критичной.
  8. NordOst16 Звание
    NordOst16
    -1
    Сегодня, 00:05
    Интересно, а зачем место второго пилота располагают выше первого? Для учебного самолёта такая компоновка приемлема, но для более специализированных машин, наверное, это избыточно. Мне кажется такой горб не очень хорошее решения для аэродинамики и малозаметности. Вроде у EA-18 Growler и F18 нет такого горба.
  9. hugoborz Звание
    hugoborz
    0
    Сегодня, 00:37
    Может следующий вариант СУ-54 с увеличенной дальностью и грузоподъемностью.