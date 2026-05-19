Вэнс: мы не хотели бы, чтобы обогащённый уран из Ирана попал в Россию
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не желает передачи обогащённого урана из Ирана в Россию.
Вэнс на брифинге:
Мы не хотели бы, чтобы обогащённый уран из Ирана попал в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом.
При этом он отметил, что переговоры с Тегераном якобы «находятся в хорошей точке», хотя военный вариант остаётся на столе, но США «не стремятся» к нему.
Заявление прозвучало на фоне резкого обострения вокруг иранской ядерной программы. Примечательно, что буквально накануне президент Дональд Трамп был готов отдать новый приказ о бомбардировках объектов в Иране, однако якобы передумал в самый последний момент. Чем именно было вызвано такое внезапное изменение планов, в Вашингтоне не уточняют.
Эксперты расценивают слова Вэнса как попытку сохранить лицо и удержать ситуацию от полного выхода из-под контроля. Несмотря на жёсткую риторику в отношении Ирана, США явно не готовы к масштабному военному конфликту на Ближнем Востоке, особенно на фоне других международных вызовов. Заявление вице-президента фактически подтверждает: Вашингтон больше всего опасается укрепления военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном. При этом американская сторона продолжает сочетать угрозы применения силы с декларациями о «переговорах», пытаясь диктовать условия суверенным государствам.
