Вэнс: мы не хотели бы, чтобы обогащённый уран из Ирана попал в Россию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не желает передачи обогащённого урана из Ирана в Россию.

Вэнс на брифинге:

Мы не хотели бы, чтобы обогащённый уран из Ирана попал в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом.

При этом он отметил, что переговоры с Тегераном якобы «находятся в хорошей точке», хотя военный вариант остаётся на столе, но США «не стремятся» к нему.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения вокруг иранской ядерной программы. Примечательно, что буквально накануне президент Дональд Трамп был готов отдать новый приказ о бомбардировках объектов в Иране, однако якобы передумал в самый последний момент. Чем именно было вызвано такое внезапное изменение планов, в Вашингтоне не уточняют.

Эксперты расценивают слова Вэнса как попытку сохранить лицо и удержать ситуацию от полного выхода из-под контроля. Несмотря на жёсткую риторику в отношении Ирана, США явно не готовы к масштабному военному конфликту на Ближнем Востоке, особенно на фоне других международных вызовов. Заявление вице-президента фактически подтверждает: Вашингтон больше всего опасается укрепления военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном. При этом американская сторона продолжает сочетать угрозы применения силы с декларациями о «переговорах», пытаясь диктовать условия суверенным государствам.
  Сергей Митинский
    +15
    19 мая 2026 21:57
    США хотелось бы дать совет ,проглатывать кусок такой на какой способны они раззявить рот
    Это вообще беда США в последнее время ,они каждый раз ставят себе невыполнимые цели.
    Рот разевают, а проглотить не могут
    Такие проблемы могут привести к осложнениям
    михаилл
      +5
      19 мая 2026 23:03
      Цитата: Сергей Митинский
      США хотелось бы дать совет ,проглатывать кусок такой на какой способны они раззявить рот

      Главное что бы дали спокойно переварить, вот с этим у США сейчас проблемы.
    Zoldat_A
      +3
      19 мая 2026 23:38
      Цитата: Сергей Митинский
      США хотелось бы дать совет ,проглатывать кусок такой на какой способны они раззявить рот
      Это вообще беда США в последнее время ,они каждый раз ставят себе невыполнимые цели.

      А заметили? Сначала Трамп гудел с трибун, что главная их цель - нести свободу и демократию народу Ирана. То есть, сменить режим.
      Как-то не задалось.
      Потом Трамп сказал: "Мне нужна их нефть. ВСЯ."
      Тоже как-то пока не очень.
      Теперь новый фетиш нашли - "Отдайте нам уран и у Ирана никогда не будет ядерной бомбы, которую он вот-вот собрался сбросить на Америку".
      Что-то тоже желания больше, чем движения.

      Чувствую, Трамп до тех пор будет новые "цели" выдумывать, пока хоть что-то не получится и он громогласно объявит: "Ну вот! Я же говорил, что мы победили!"
      Потому что истинную цель всей этой каши - "Биби попросил, пообещал, что там делов на неделю..." Трамп даже себе не говорит. Боится случайно проболтаться...

      Цитата: Сергей Митинский
      Такие проблемы могут привести к осложнениям
      Что характерно - кусок не может проглотить рот, а проблемы возникают с головой и седалищем... Вот загадка природы-то...
  Аркадий007
    +10
    19 мая 2026 22:05
    Америкосы просто не понимают других вариантов действий, когда не по их плану.
    У них наступает умственный коллапс.
    Но это уже реалии дня и с каждым днём им будет сложнее. Надо менять психологию главнюка, подстраиваться.
    Zoldat_A
      0
      19 мая 2026 23:45
      Цитата: Аркадий007
      Америкосы просто не понимают других вариантов действий, когда не по их плану.
      У них наступает умственный коллапс.

      Если никогда и нигде такого не делали, значит, в методичке не написано. А если в методичке не написано - начинаются метания влево-вправо и делание огромных глупостей.

      Не я сказал, что Америка - страна прецедента. Если в 1863 году Майкл Макалистер плюнул жёваным табаком в глаз Сэму Джонсону и был приговорён за это к 15 дням тюрьмы и 50 долларам штрафа, то в 2026-м кого-то, на основании уже вынесенного решения, присудят к тому же самому.
      Моё мнение - угробит Америка когда-нибудь себя прецедентами-методичками...
      Аркадий007
        +3
        20 мая 2026 08:36
        Тут сложно сказать что лучше.
        У нас Иванову никак не могут зачитать приговор окончательный за воровство миллиардов, а Попов за недоказанное воровство уже сидит по той же статье.
        Zoldat_A
          +1
          20 мая 2026 08:44
          Цитата: Аркадий007
          Тут сложно сказать что лучше.
          У нас Иванову никак не могут зачитать приговор окончательный за воровство миллиардов, а Попов за недоказанное воровство уже сидит по той же статье.

          Так вся беда в том, что Америка так не только в суде действует. Например, во внешней политике то же самое.
          Только вот кто им сказал, что то, что сыграло в Париже в 1968-м, обязано по тем же нотам сыграть в Тегеране в 2025-м?
          Много где тот шаблон сыграл, но это же не означает, что он абсолютно везде применим? А когда сбой случается - да, Америка не знает, что делать. "В определённый момент что-то пошло не так..."
  SEVERIN
    +4
    19 мая 2026 22:10
    Ах какая досада - у америкосов из под носа уплывает уран! - а джейдивенс весь уж на слюну изошел - а тут такой облом, вот досада.
  Fangaro
    +2
    19 мая 2026 22:17
    Американцы вполне понимают, какой кусок может встрять посреди горла. Но и то, что их пасти мало кто может конкуренцию составить, тоже понимают.
    Если без всего этого военного ядерного ужаса на планете начнут чадить просто все места добычи нефти и все места хранения нефти, будет лучше?
  alexboguslavski
    +5
    19 мая 2026 22:24
    Мы не хотели бы, чтобы обогащённый уран из Ирана попал в Россию.


    Понятно беспокойства Вэнса. Ведь не на временное хранение пойдет этот уран. Хотя этот объем - капля в море.
    carpenter
      +7
      19 мая 2026 22:42
      Цитата: alexboguslavski
      Ведь не на временное хранение пойдет этот уран. Хотя этот объем - капля в море.

      Так воровать то всегда легче, чем самим производить.
      alexboguslavski
        +4
        19 мая 2026 23:24
        Это не воровство (кража), и даже не грабёж. это чистый разбой.
    Zoldat_A
      +3
      20 мая 2026 00:00
      Цитата: alexboguslavski
      Хотя этот объем - капля в море.
      Важен не объём, а принцип.

      Сценарий, как я понимаю, был такой -
      Плохой Иран решил обогатить уран, слепить бомбу и сбросить её на Америку.
      Тут пришёл Трамп, весь в солнечных лучах, навалял Ирану, отнял уран, обезопасив Америку и, попутно, союзника - Израиль.
      Вывод - Трамп молодец, Америка придёт и наведёт порядок, не бросит союзников в беде (для Европы очень показательно), а уран лучше хранить в Америке.

      Песня, кстати, совсем не новая - ещё в 90-х Америка что-то мутила, чтобы всё обогащение урана шло под контролем одной организации и эта организация имела контроль как над мирным атомом, так и над военным. МАГАТЭ с эти не справлялась. Особенно - с военным. Ну и понятно всем, кто должен был рулить этой организацией и где должна была быть штаб-квартира
      Особенно подтолкнула к этому возможность подмять под свой контроль ядерное оружие России и практически официально ставшие ядерными Индия и Пакистан.
      Но... Чего-то там не срослось и что имеем, то имеет - беззубую и бесполезную МАГАТЭ на американском поводке.

      Возможно, если бы получилось с Ираном, Вашингтон бы вспомнил ту старую песню.
      carpenter
        +2
        20 мая 2026 08:28
        Цитата: Zoldat_A
        а уран лучше хранить в Америке.

        Как и золото - лучше "хранить в Америке".
        Zoldat_A
          +3
          20 мая 2026 08:33
          Цитата: carpenter
          Цитата: Zoldat_A
          а уран лучше хранить в Америке.

          Как и золото - лучше "хранить в Америке".
          Немцы с китайцами по этому вопросу имеют своё, прочувстванное, мнение.
          И это только про золото.
          А уж про деньги на счетах... Половину мира-то точно за гузель депозитами в своих банках держат. Сильно сомневаюсь, что мы в ту половину не входим. "МЫ" - я имею в виду тех, кто в Кремле и коло него травку щиплет...
          carpenter
            +2
            20 мая 2026 08:38
            Цитата: Zoldat_A
            Сильно сомневаюсь, что мы в ту половину не входим. "МЫ" - я имею в виду тех, кто в Кремле и коло него травку щиплет...

            Бала цифра, что только в банках Швейцарии лежит российских денег один триллион долларов.
            Zoldat_A
              +3
              20 мая 2026 08:50
              Цитата: carpenter
              Цитата: Zoldat_A
              Сильно сомневаюсь, что мы в ту половину не входим. "МЫ" - я имею в виду тех, кто в Кремле и коло него травку щиплет...

              Бала цифра, что только в банках Швейцарии лежит российских денег один триллион долларов.

              Если есть список Форбс, если, как говорил О.Бендер, "в стране ходят денежные знаки" - то людям же нужно их где-то держать.
              Да, львиная доля их богатств - акции, шмакции, инвестиции и прочие капитализации. Но наличными в подвале остатки тоже ведь держать не будешь.
              И сильно я сомневаюсь, что те, из Форбс, хранят свои деньги на карте "Мир".

              Так что про триллион ничего невозможного не наблюдаю.
  Fangaro
    +3
    19 мая 2026 22:28
    Цитата: Сергей Митинский
    США хотелось бы дать совет ,проглатывать кусок такой на какой способны они раззявить рот
    Это вообще беда США в последнее время ,они каждый раз ставят себе невыполнимые цели.
    Рот разевают, а проглотить не могут
    Такие проблемы могут привести к осложнениям


    Это еще что...
    Мягкедонцы вон сколько земель в восточном направлении... И Англия себе замечательного друга заокеанского выпестовала.
  carpenter
    +6
    19 мая 2026 22:31
    хотя военный вариант остаётся на столе, но США «не стремятся» к нему.

    У разбойников с большой дороги не может быть мирного решения, они рождены разбойниками.
  faterdom
    +7
    19 мая 2026 22:33
    Он попадет не в Россию. А в Израиль, если так все будет продолжаться. И сразу порциями выше критической массы с гиперзвуковой скоростью.
  Сергей Новиков_3
    +3
    19 мая 2026 23:11
    Хотели- не хотели, кто будет спрашивать амеров? Враги нумером один. В Союзе мы взяли бы этот уран с процентом обогащения 60% по урану-235, а вернули бы через недельку-другую уже с процентом обогащения 95 и выше (оружейный), да ещё бы специалистов прислали, как быстрее собрать ядерную бомбу. Вот это был бы ответ достойный.
    Сергей Новиков_3
      +6
      19 мая 2026 23:22
      "Мы не имеем ядерного оружия. Но если потребуется - применим", - заявляла в 1960-х годах премьер-министр Израиля Голда Меир. Почему же это же самое не сказать и иранцам? Чем они хуже израильтян? Когда царствовала древняя Персия, иудеи коз пасли в овечьих шкурах
      кот Краш
        +1
        20 мая 2026 08:26
        Вот это климат был! По нашим землям мамонты разгуливали, а иудеи козу без овечьей шкуры из дому не выпускали.
  Кепервеем72
    0
    19 мая 2026 23:40
    Вот пря изза 400 кг урана такой срач? Кто-то должен сказать ам: да кто вы глядь такие в мире? И ответить никто, одна из 200 стран, иначе кончится мировой войной и взаимным уничтожением. Этот плач всемирного паразита уже никому не интересен.
  nepunamemuk
    +3
    19 мая 2026 23:40
    зря Хаменеи написал фетву о не производстве ядерного оружия Ираном
    вот его потому и убили 😪
    было бы сейчас оно...
  commbatant
    -2
    19 мая 2026 23:59
    Как будто РФ этот уран нужен очень...тем более мы его не себе заберем, а переработаем (на дармовщинку, как водится) в мирный и обратно отдадим...
  aleksklo
    0
    20 мая 2026 01:07
    Вот и весь дух Анкориджа.
  Schneeberg
    +2
    20 мая 2026 05:21
    Цитата: aleksklo
    Вот и весь дух Анкориджа
    Это пук Анкориджа wink
  Кмет
    +1
    20 мая 2026 09:13
    Вашингтон не желает передачи обогащённого урана из Ирана в Россию

    По тому, что Россия потом обязательно вернет этот уран своему законному владельцу и, возможно, в состоянии слегка доведенном "до ума".. а тем временем завершит расширение действующей АЭС "Бушер" и достроит АЭС "Хормоз" (как в свое время американцы с французами помогли Израилю). Таким образом счет на БВ станет 1:1. Понятно, что такой расклад вообще не устраивает Трампа. Им этот уран вообще не нужен по факту, но забрать его из рук Ирана - жизненно необходимо в интересах Израиля т.к. Нетаньяху становится очень страшно с таким соседом.
  мусоргский
    0
    20 мая 2026 11:53
    Вэнс заявил, что Вашингтон не желает передачи обогащённого урана из Ирана в Россию, а желает забрать его себе, как и распоряжаться нефтью Ирана!
  Polak_Polak
    0
    20 мая 2026 11:57
    A my nie chcemy aby wzbogacony uran trafił do USA! Ten uran jest irański i niech tam pozostanie!
  Костадинов
    0
    20 мая 2026 11:59
    Предлагаю альтернативу - передат етот уран в КНДР. Тогда у США наступит успокоение и охлаждение мозгов.
  тоже-врач
    0
    21 мая 2026 13:42
    Вэнс не хочет, чтобы в случае нарушения амерами своих обязательств, уран мог бы вернуться в иран. Как в случае с химоружием Асада, они хотят обезоружить противника, а потом безнаказанно не сдержать своих обещаний и возобновить войну.
    .
    Всё остальное - бред и демагогия.
    Иран занял стратегически неверную позицию, надеясь на переговоры, ибо в отсутствии военного давления Штаты будут тянуть паузу, подготовятся и нападут снова. А если нападение неизбежно, то лучше сейчас, чем через три месяца.