Упущенный шанс на мир
Медальон «Дружеские объятия в Тильзите» с изображением императоров Наполеона и Александра I. 1807 г.
«Солнце Аустерлица»
Бонапарт гордился Аустерлицем, где он лично руководил сражением от начала до конца («Битва трёх императоров»). Это решающее сражение позволило разрушить союз Австрийской и Российской империй, избежать войны с Пруссией. Вывести из войны империю Габсбургов. Наполеон похоронил Третью антифранцузскую коалицию. Русские, британские и шведские войска вынуждены были отступать.
В России значение понесённого поражения подчеркивалось тем, что о нём было нельзя писать (Как Россия стала фигурой в Большой игре Британии). О перемирии Австрии и Франции сообщили, о том, что русский император уехал в Петербург, а об Аустерлице умолчали. Российское высшее общество расценило Аустерлиц как несчастливую случайность, в которой виноваты австрийцы, а не верховный главнокомандующий. В Петербурге снова были разочарованы союзниками – британцами и австрийцами (как в 1799 году).
По Пресбургскому миру от 26 декабря 1805 года Австрия признавала господство Франции в Италии и Западной Германии, платила контрибуцию в 40 миллионов флоринов золотом. Во Францию потянулись большие обозы с добычей, которую захватили в Австрийской империи. Одних только пушек захватили в арсеналах, крепостях и в боях более 2 тыс.
Французы захватили континентальную часть Неаполитанского королевства вместе со столицей Неаполем в Италии (Неаполитанская война 1806 года). Король Фердинанд Неаполитанский и его жена Мария-Каролина, считая, что после Трафальгара карта Бонапарта бита, вступили в тайный союз с Англией и Россией. Они надеялись, что при поддержке британских, русских и австрийских сил освободят от французов Северную Италию. Но когда стало известно, что союзная армия потерпела катастрофу при Аустерлице, то русские вернулись на Корфу, а британцы на Мальту.
Династия неаполитанских Бурбонов, родственная французским Бурбонам, ненавидела Бонапарта и его власть. Наполеон отвечал тем же. 27 декабря, на следующий день после подписания Пресбургского договора, император заявил во дворце Шенбрунн: «Солдаты!.. Неаполитанская династия перестала царствовать. Её существование несовместимо с остальной Европой и честью моей короны… Опрокиньте в море эти дряхлые батальоны морских тиранов».
В феврале – марте 1806 года французские войска под началом Массены (формальным командующим был Жозеф Бонапарт) разгромили неаполитанскую армию, взяли основные крепости и вышли к Мессинскому проливу, который разделяет континентальную Италию и Сицилию. Бурбоны бежали на Сицилию, под охрану британского флота. 30 марта Бонапарт назначил своего брата Жозефа неаполитанским королем.
Глава британского кабинета Уильям Питт Младший, бывший последовательным врагом Франции, был психологически сломлен. В парламенте кричали о гибельных ошибках правительства, о позоре и золотых миллионах, похороненных в Европе. Питт этого не выдержал, заболел и 23 января 1806 г. скончался (в 46 лет). Новый кабинет министров Гренвиля и Фокса (министр иностранных дел) стал искать мир с Наполеоном.
Наполеон был на пике своего торжества и могущества. Перед ним все пресмыкались. Французский император заставил прусского посланника барона фон Хаугвица, который изначально ехал в Вену с целью предъявить Франции ультиматум Пруссии (Берлин до Аустерлица собирался присоединиться к России и Австрии), заключить союзный Шёнбруннский договор (15 декабря 1805 года). По нему Пруссия уступала часть своих владений (Клеве, Невшатель и Ансбах) союзной французам Баварии. В ответ Наполеон признал за пруссаками Ганновер, который принадлежал британской короне и был занят Пруссией ещё в 1803 году. Пруссия закрывала свои порты для англичан.
Нерешительный прусский монарх Фридрих Вильгельм III вынужден был дать согласие на союз с Францией. Парижский договор между Францией и Пруссией, подписанный 15 февраля 1806 года, подтвердил соглашение в Вене. Пруссия и Британия временно стали врагами. Британцы начали пиратскую войну против Пруссии на море.
В этот же период Франция подписала военный союз с Баварией, Вюртембергом и Баденом, утвердив своё господство в Западной Германии. Бавария и Вюртемберг были возвышены до королевств и заключили династические союзы с домом Бонапарта. Курфюрст-князь Баденский получил титул великого герцога.
В связи с поражением Третьей антифранцузской коалиции османский султан Селим III признал Наполеона «падишахом Франции» и в его лице приветствовал «самого давнего, самого верного и необходимого союзника» Турции. Под влиянием Франции и её представителя генерала Себастиани Порта начинает проводить антирусский курс, который привёл к очередной русско-турецкой войне. Формируется союз Франции и Турции, направленный против России и Англии.
Французская дипломатия усиливает позиции в Персии. Наполеон ещё не забыл свою мечту об Индии.
Наполеон I, император французов. Портрет кисти итальянского художника Андреа Аппиани (1805)
Император Запада
Вернувшись в Париж, Бонапарт мог считать себя императором Запада, как Карл Великий. Роскошные пиры, балы, блестящий двор, сотни царедворцев и военных, которые оказывали ему божественные почести. В самой Франции все радовались победе, солдаты и офицеры, маршалы и сановники, служащие и промышленники, рабочие и крестьяне — все жаждали прочного мира.
Бонапарт, после победы под Аустерлицем, говорил своему ближнему кругу: «Мы возвращаемся в Париж, мир обеспечен!» Но сам он понимал, что это лишь пауза в большой войне.
С Англией велись переговоры о мире. Но Бонапарт не верил в мир с британцами. Поэтому стремился укрепить союз с Пруссией и добиться соглашения с Россией.
В Пруссии же увидели, что попали в стратегическую ловушку. Ганновер Наполеон так и не отдал, держал там свои войска. При этом Париж торговался с Лондоном, выражая готовность вернуть Ганновер Британии, если та предложит мир на выгодных условиях. Прусский двор и дворянство были разочарованы таким обманом.
Одновременно Бонапарт установил свою власть в Западной и частично Центральной Германии, учредив 12 июля 1806 года Рейнский союз, в который вошли Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт, Нассау, Берг, Регенсбург и восемь других немецких княжеств. Позднее к союзу присоединились и другие германские земли. Напомню, что тогда единой Германии не существовало, имелось множество государственных образований (королевства, княжества, герцогства, вольные города и пр. феодальные владения). Союз «избрал» своим покровителем Наполеона. Рейнский союз обязался предоставить французскому императору в случае войны армию.
22 июля 1806 г. австрийцы получили ультиматум Бонапарта с требованием, чтобы император Франц II отказался от престола Священной Римской империи. Иначе война. В Вене понимали, что не готовы к новой войне. 6 августа 1806 года Франц объявил о сложении с себя титула и полномочий императора Священной Римской империи. Империя германской нации, основанная в 962 году, перестала существовать. Вена официально потеряла свою власть над Германией.
Этот новый успех Бонапарта сильно испугал прусский двор. Рейнский союз, который постоянно расширялся, вводил французскую власть с её революционными началами в самый центр Германии, приблизился к границам Пруссии и угрожал её территориальной целостности.
При этом Наполеон расширял свою империю за счёт новых государств-сателлитов, назначая своих родственников и маршалов их руководителями. Так, маршал Мюрат стал великим герцогом Клеве и Берга (Западная Германия), Жозеф Бонапарт – король Неаполя, маршал Бертье – князь Невшательский, Людовик Бонапарт – король Голландии, министр иностранных дел Талейран – князь Беневентский, маршал Берднадот – князь Понтекорво и Южной Италии.
В сущности, это были не автономные правители, а наместники, генерал-губернаторы Наполеона. И вся Европа это прекрасно понимала.
Между тем Наполеон готовился к новой большой войне. Он известил Законодательный корпус, что у него есть Великая армия в 450 тыс. солдат и есть средства, которые позволяют её содержать без займов и дефицита. Около 200 тыс. солдат были расположены на Рейне, в Эльзасе и Лотарингии, в государствах Рейнского союза.
Россия – упущенный шанс на мир
В этой ситуации России, у которой не было коренных противоречий с Францией, нужно было мириться с Бонапартом. Позволив ему возиться с Германией, воевать с Пруссией, Австрией (где начали готовиться к реваншу), Британией и Швецией. Заниматься своими делами.
Сам Бонапарт по отношению к России был подчёркнуто доброжелателен, хотя война формально продолжалась. Французы не преследовали русскую армию, передали пленных солдат.
Наполеон ещё придерживался стратегической концепции образца 1800 года: союз Франции и России, который сдержит экспансию Англии. В беседе с прусским посланником Хаугвицем он отмечал: «Что касается России, то она будет со мною — не сейчас, но через год, через два, через три. Время сглаживает все воспоминания, и этот союз, быть может, был бы самым для меня подходящим…».
Наполеон поддерживал идею континентального союза великих держав – Франции, Пруссии и России. К сожалению, этот план так и не был реализован, к вящей радости Британии. Бонапарт смог заключить союз с Пруссией, но не сохранил его.
В мае 1806 года в Париж прибыл русский дипломат Пётр Убри. Формально он прибыл по вопросу бухты Каттаро. Дело было в том, что Австрия уступила французам земли бывшей Дубровницкой республики и области Бока-ди-Каттаро. Эти земли, населенные славянами и имевшие широкую автономию, не желали переходить под власть Бонапарта. Особенно это касалось области Бока-ди-Каттаро, население которой стремилось объединиться с родственной Черногорией. Славяне-бокезцы попросили помощи у русских моряков. Они предлагали объединить их область с Черногорией под общим покровительством русского царя.
Адмирал Сенявин, возглавлявший Вторую Архипелагскую экспедицию, занял Бокезскую область, выгнав австрийские гарнизоны. Жители области Бока-ди-Каттаро и духовный и политический лидер Черногории Пётр Негош немедленно присягнули на верность «белому царю» Александру. К сожалению, в Петербурге это не оценили, предпочитая иметь хорошие отношения с Веной и потеряв возможность получить губернию на Адриатике.
На самом же деле Убри прибыл в Париж, чтобы прощупать почву, проверить, есть ли шанс на замирение Франции и Англии (без Англии война России с Францией была бесперспективной). Искусный Талейран смог добиться подписания прелиминарных (предварительных) условий мира с Россией 20 июля 1806 года.
Франция признавала права Российской империи на Ионический архипелаг, обязывалась не вводить войска в земли Османской империи. Французы сохраняли Далмацию и обязались вывести войска из Северной Германии, если русские уйдут из Адриатики. Жизненные интересы ни одной из сторон не были уязвлены. Мир устанавливался на вечные времена. Это была хорошая основа для будущего партнерства.
Царь Александр, вместо того чтобы утвердить соглашение и замириться с Францией, решил ждать исхода англо-французских переговоров. Также он в июле заключил тайный союз с Пруссией, создав ядро Четвёртой антифранцузской коалиции.
В августе 1806 г. Александр провёл закрытое совещание Государственного совета по вопросу ратификации соглашения 20 июля с Францией. М. Кутузов (самый хитрый и мудрый государственный деятель России в эту эпоху), А. Куракин и Н. Румянцев предлагали утвердить соглашение, чтобы с честью и без потерь избежать новой войны. Будберг и другие министры, которые знали, что царь желает реванша, высказались против мира с Францией. Александр решился на продолжение войны.
Мир Англии и Франции был невозможен. И стратегические (геополитические), и экономические интересы британской элиты требовали продолжения борьбы с Францией за место лидера всего западного проекта, Европы и мира (Битва за место «царя горы»). Британия не могла смириться с потерей лидерства в колониальной гонке, уступить место «владычицы морей» и «мастерской мира», отдать французам континентальную Европу.
Наполеон это также прекрасно понимал, поэтому не шёл ни на какие уступки, предъявлял новые требования. Хотел расширения своей сферы влияния на Египет и Сирию.
В сентябре 1806 года скончался британский министр иностранных дел Фокс, который хотел заключить перемирие с Францией. Новая большая война стала неизбежной. Британцы нашли новое «пушечное мясо» — Пруссию и Россию.
Пётр Яковлевич Убри (1774 — 1847) — русский дипломат голландского происхождения, посол в Париже, Гааге и Мадриде,
