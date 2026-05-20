«Перехватываем инициативу»: Сырский утверждает, что ВСУ перешли в наступление

7 752 22
«Перехватываем инициативу»: Сырский утверждает, что ВСУ перешли в наступление

Украинская армия «перехватывает инициативу» у российской, количество наступательных действий ВСУ на сегодняшний больше, чем у российских войск. С таким утверждением выступил главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинской прессе.

Украинский генерал рассказал журналистам, что ВСУ якобы «перехватывает инициативу» у российских войск, однако привести какие-либо примеры этого не смог. По словам Сырского, интенсивность штурмовых действий ВС РФ якобы «упала» на фоне «очень больших потерь». Кстати, давно замечено, что Сырский очень любит рассказывать про «потери России», но постоянно умалчивает про украинские. Судя по его заявлениям, в ВСУ вообще никаких проблем нет.



Речь идет не только о сдерживании атак, но и об изменении динамики боевых действий на отдельных участках фронта.

В принципе, ничего нового в заявлениях главкома ВСУ нет, о переходе некоторых подразделений украинской армии к атакам в Запорожской области уже сообщалось ранее, тяжелые бои идут в районе Степногорска, но о «перехвате инициативы» ВСУ речи не идет. Однако украинские журналисты подают все как «великие победы» украинской армии.

Ранее украинские ресурсы сообщали, что наступление ВСУ, затеянное Сырским, призвано отвлечь внимание от коррупционного скандала, связанного с Ермаком. Зеленский пытается переключить внимание, интервью главкома ВСУ тоже из этой серии.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +6
    Сегодня, 08:30
    Судя по публикациям с нашей стороны, укры отбили Степногорск и Приморское, так что определенная правда есть. Другой вопрос, что просто идет расширение зоны действия БПЛА, в которой никто не может находится.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +10
      Сегодня, 08:43
      Что Сырский, что Герасимов по мне так одинаково докладывают.
      1. Million Звание
        Million
        +11
        Сегодня, 08:45
        Конечно.Нам тоже в новостях докладывают,что мы ежедневно наступаем.За 4 года мы бы землю 2 раза обогнули.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +3
          Сегодня, 09:06
          Нам тоже в новостях докладывают,

          так "язык" у них - без костей...
        2. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -3
          Сегодня, 12:00
          опять врете. по новостям в 2025 году было освобождено более 6 300 кв. километров территории,
          Общая площадь поверхности Земли составляет 510 072 000 км².
          и как у вас получилось 2 раза обогнуть,
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -4
        Сегодня, 12:01
        ну доклады Герасимова подтверждаются, а вот сырский до сих пор бахмут держит и еще куда-то стремительно наступает
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Gpn27
      Судя по публикациям с нашей стороны, укры отбили Степногорск

      На вчерашний день lostarmour.info даёт такие позиции. Пунктиром показана граница нашего контроля на конец марта. Тяжело там сейчас.
      1. helilelik Звание
        helilelik
        0
        Сегодня, 09:23
        На конец мая,вы имели ввиду?
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 09:07
      Степногорск не отбили еще
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:31
    Это из той же оперы - " BILD" сгенерировал статью в Москве паника из за беспрерывных ударов ВСО .Утверждение Сырского для западных фейк- ньюс сойдёт . bully
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 09:16
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      " BILD" сгенерировал статью в Москве паника из за беспрерывных ударов ВСО

      Судя по вляпанных Вам "минусам", фрагментарность мышления масс достигла уровня, когда из двух строк Вашего комментария воспринимается только "в Москве паника из за беспрерывных ударов".
      Если бы я прочитал новость, состоящую только из этих слов, я бы тоже "минус" поставил. По счастью, у пока меня хватает оперативной памяти и гибкости ума, чтобы осознать ОБЕ СТРОКИ Вашего комментария - и про "Бильд",. и про "сгенерировано", и про "фейк-ньюс". drinks
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:32
    Это из той же оперы - " BILD" сгенерировал статью в Москве паника из за беспрерывных ударов ВСО .Утверждение Сырского для западных фейк- ньюс сойдёт . bully
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 08:32
    Ну, если система разведки нынче устроена иначе и сбор данных + скорость реакции происходят на уровне работы нейросети, почему нет. Быстро получили данные, что в каком то месте силы противника ослабли, туда сразу наносится удар. Учитывая тотальную цифровизацию населения планеты, а доступ к ним у кого надо пока всё у всех не фрагментировалось ещё есть, сам Бог велел использовать возможности. У дедов было сложнее, "языков" надо было брать, всякая там фоторазведка, разведка боем.
  5. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 08:33
    Пропагандистская война с обеих сторон.Все врут .
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 08:37
      Врут конечно, но обмен пленными почему то регулярный.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 11:53
        обмен телами тоже регулярный, Россия передала Украине 528 тел погибших украинских военнослужащих и получила взамен 41 и по словам сырского пукры наступают
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 11:56
          Ну, да. Всё налажено и регулярно.
  6. Ярославский Звание
    Ярославский
    +6
    Сегодня, 08:36
    Давно замечено что наша сторона как и Сырский, любит говорить о потерях ВСУ, а о своих замалчивать
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:54
      так сырский любит говорить о потерях России, о потерях пукров он не говорит
  7. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 08:40
    Перехватываем инициативу»: Сырский утверждает, что ВСУ перешли в наступление

    Рыбарь об опасной ситуации под Степногорском.
    Противник уже спокойно проезжает соседнее Приморское, что свидетельствует о контроле обстановки. Восточнее ВСУ заняли Лукьяновское и большую часть нашего оборонительного пояса. Только в Павловке сохранились наши штурмовики, но с учетом конфигурации фронта - продержатся там недолго.

    Открытые пространства и обилие расчетов БПЛА у противника вынуждают наших выживать на поле боя, заниматься только обороной. Враг продолжает атаки в сторону Степового и Щербаков и если он прорвется до окраин Каменского, то можно говорить об утрате всех территорий отбитых с начала 2025 года на этом направлении.

    Уже более недели противник активно работает по логистике около Энергодара, выбивает все АЗС. Рассчитывать на оборонительный пояс российских подразделений, созданный в 2023 году едва ли стоит. Противник как и мы научился преодолевать эти рубежи, да и огромное количество FPV не позволит нашей пехоте насытить оборонительные позиции и долго их удерживать почти без снабжения.
    Во время масштабного и неудачного наступления ВСУ в 2023 году под Работино у противника не было тех возможностей по изоляции тыла, как сейчас. Ситуация сейчас стала опаснее.
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      +2
      Сегодня, 09:11
      Создаётся впечатление что у нас катастрофически не хватает всего, людей, дронов, техники. Очень обидно что мы их щедро, а они нас нет. Хотя если применить весь наш не ядерный арсенал можно немного быстрее всё закончить.
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 09:54
    генерал рассказал журналистам, что ВСУ якобы «перехватывает инициативу» у российских войск

    -доктор, а вот сосед говорит, что он, до шести раз, за ночь, с женой может!..
    - ну, так и вы говорите, кто ж вам запрещает?