Си на встрече с Путиным призвал к скорейшему завершению иранской войны
Председатель КНР на встрече с Владимиром Путиным в Пекине призвал к немедленному прекращению всех боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин:
Прекращение огня должно стать безотлагательным приоритетом. Ситуация в Персидском заливе находится на критическом этапе между войной и миром. И дальнейшая эскалация конфликта вокруг Ирана несёт серьёзные риски для региональной и глобальной стабильности.
Владимир Путин поддержал позицию Пекина, заявив о необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса. Российский президент подчеркнул важность недопустимости односторонних силовых действий, которые, по его мнению, лишь усугубляют хаос в регионе.
Особое внимание на переговорах было уделено блокаде Ормузского пролива. Китай, являющийся одним из крупнейших импортёров нефти, крайне заинтересован в скорейшем возобновлении свободного судоходства. Си Цзиньпин прямо указал, что открытие пролива отвечает интересам всего международного сообщества и позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне конфликта.
Си:
Нормальное функционирование Ормузского пролива служит общим интересам стран региона и глобальной экономики.
В переводе с языка китайской дипломатии на обычный - закрытый Ормуз и заблокированные иранские порты не отвечают экономическим интересам Китая.
По оценкам экспертов, Пекин рассчитывает на снижение цен на нефть после разблокировки ключевого маршрута, через который проходит значительная часть китайского импорта энергоресурсов.
Лидеры Китая и России подтвердили готовность координировать усилия на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН, для продвижения мирного урегулирования. Они также обсудили гуманитарные аспекты кризиса и необходимость защиты гражданского населения. О том, что в последнее время Совбез ООН фактически утратил способность решать хоть какие-то международные проблемы, речи в ходе переговоров двух лидеров, судя по всему, не идёт.
