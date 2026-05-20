Си на встрече с Путиным призвал к скорейшему завершению иранской войны

Председатель КНР на встрече с Владимиром Путиным в Пекине призвал к немедленному прекращению всех боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин:



Прекращение огня должно стать безотлагательным приоритетом. Ситуация в Персидском заливе находится на критическом этапе между войной и миром. И дальнейшая эскалация конфликта вокруг Ирана несёт серьёзные риски для региональной и глобальной стабильности.

Владимир Путин поддержал позицию Пекина, заявив о необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса. Российский президент подчеркнул важность недопустимости односторонних силовых действий, которые, по его мнению, лишь усугубляют хаос в регионе.

Особое внимание на переговорах было уделено блокаде Ормузского пролива. Китай, являющийся одним из крупнейших импортёров нефти, крайне заинтересован в скорейшем возобновлении свободного судоходства. Си Цзиньпин прямо указал, что открытие пролива отвечает интересам всего международного сообщества и позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне конфликта.

Си:

Нормальное функционирование Ормузского пролива служит общим интересам стран региона и глобальной экономики.

В переводе с языка китайской дипломатии на обычный - закрытый Ормуз и заблокированные иранские порты не отвечают экономическим интересам Китая.

По оценкам экспертов, Пекин рассчитывает на снижение цен на нефть после разблокировки ключевого маршрута, через который проходит значительная часть китайского импорта энергоресурсов.

Лидеры Китая и России подтвердили готовность координировать усилия на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН, для продвижения мирного урегулирования. Они также обсудили гуманитарные аспекты кризиса и необходимость защиты гражданского населения. О том, что в последнее время Совбез ООН фактически утратил способность решать хоть какие-то международные проблемы, речи в ходе переговоров двух лидеров, судя по всему, не идёт.
  1. ZovSailor Звание
    +4
    Сегодня, 08:31
    Почему дядюшка Си не называет военных преступников, ставших инициаторами войны на БВ и не призывает сионистов и матрасников к прекращению БД в интересах всего человечества, а ставит упор на действиях ИРИ, подразумевая прежде всего свои шкурные интересы чинарей?
    2. Копчёный Звание
      +3
      Сегодня, 08:41
      Так ведь капитализЬм же вокруг. При нём война не отечественная, а корпоративная, спор хозяйствующих субъектов.
  2. alexoff Звание
    +2
    Сегодня, 08:39
    А кому он это сказал? Тем, кто собирается Малаккский пролив заблокировать? Тем, кто грозился в 2020 году "простить" себе все долги Китаю? Тем, кто грозился вчинить Китаю иск на пять триллионов за ковид?
    1. Zoldat_A Звание
      +1
      Сегодня, 08:56
      И ведь не заржавеет. Вот только в Иране ещё раз "победят" - а там... Чем чёрт не шутит?
  3. Кмет Звание
    +2
    Сегодня, 08:47
    Вот и мы так же как Пекин - расчитываем на снижение цен на нефтепродукты после разблокировки ключевого маршрута, да только вот будет все полярно иначе т.к. не было зафиксировано ни одного случая чтобы цены на топливо вдруг снизились в зависимости от снижения рыночных цен на нефть.
    1. solar Звание
      +1
      Сегодня, 09:11
      А нам это зачем? Нам нужно, чтобы цена оставалась максимально высокой.
      1. Кмет Звание
        +1
        Сегодня, 09:23
        Ну...)) Это вопрос, конечно такой.. смотря с какой стороны находимся "мы": со стороны потребителей или со стороны "не потребителей"))
        1. solar Звание
          +1
          Сегодня, 11:18
          Как говорил Кролик из Винни-пуха, "мы" бывают разные. Есть "мы", которые ездят на заправку и "мы", которые поехали к Си в Китай, и к которым он обращался. Очевидно, это совсем разные "мы"....

          ЗЫ Есть еще "Мини-мы", который, как оказалось, духовно тоже наш человек, но к этой ситуации он, пожалуй, отношения не имеет. :))
          1. Кмет Звание
            0
            Сегодня, 12:58
            Видел как-то раз эту комедию с одиозными героями и то не целиком)) Да, Вы правы. Именно в этом весь вопрос: "Кто такие мы?"..
  4. Дырокол Звание
    +1
    Сегодня, 08:59
    Возможно это тонкая игра, но звучит как то запоздало. На несколько дней раньше подобное нужно было заявлять...
    1. AdAstra Звание
      +1
      Сегодня, 09:19
      На несколько дней раньше было страшно, обезьяна она хоть и с палкой, но всё же не тигр, пока. yes
  5. axren1 Звание
    0
    Сегодня, 09:04
    Ну да , рыжему в лицо сказать как то не получилось .
  6. solar Звание
    +2
    Сегодня, 09:12
    Пекину это выгодно. Но нам-то это зачем нужно?
  7. moreman78 Звание
    +1
    Сегодня, 09:19
    Смешно! Кого призвал то, Путина? Так эти призывы на встрече с рыжим надо было делать.
  8. Мурзик Звание
    +3
    Сегодня, 09:30
    Я может накручиваю сову на глобус но кремлевская бабушка стала заметно хуже ходить , не?
    1. Комментарий был удален.
    2. AdAstra Звание
      0
      Сегодня, 09:55
      Нет, не накручиваете, я тоже это заметил. Но вот что ещё интересно. Я заметил, что в одних выступлениях он, говоря, заметно шепелявит и что-то такое похожее с дикцией, а в других, вроде, уже и нет. yes
  9. sdivt Звание
    +2
    Сегодня, 09:50
    обычные протокольные фразы
    по большому счету, ничего ни для кого не значащие, и ни на что не влияющие
    как говорится, за всё хорошее, против всего плохого
    помнится, он, точно так же, и про наш конфликт, с украиной, говорил, один-в-один, и не раз
    кому от этого полегчало?
  10. Mike777 Звание
    0
    Сегодня, 10:00
    The only option here is for China and Russia to provide more arms to iranians.