Прекращение огня должно стать безотлагательным приоритетом. Ситуация в Персидском заливе находится на критическом этапе между войной и миром. И дальнейшая эскалация конфликта вокруг Ирана несёт серьёзные риски для региональной и глобальной стабильности.

Нормальное функционирование Ормузского пролива служит общим интересам стран региона и глобальной экономики.

Председатель КНР на встрече с Владимиром Путиным в Пекине призвал к немедленному прекращению всех боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.Си Цзиньпин:Владимир Путин поддержал позицию Пекина, заявив о необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса. Российский президент подчеркнул важность недопустимости односторонних силовых действий, которые, по его мнению, лишь усугубляют хаос в регионе.Особое внимание на переговорах было уделено блокаде Ормузского пролива. Китай, являющийся одним из крупнейших импортёров нефти, крайне заинтересован в скорейшем возобновлении свободного судоходства. Си Цзиньпин прямо указал, что открытие пролива отвечает интересам всего международного сообщества и позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне конфликта.Си:В переводе с языка китайской дипломатии на обычный - закрытый Ормуз и заблокированные иранские порты не отвечают экономическим интересам Китая.По оценкам экспертов, Пекин рассчитывает на снижение цен на нефть после разблокировки ключевого маршрута, через который проходит значительная часть китайского импорта энергоресурсов.Лидеры Китая и России подтвердили готовность координировать усилия на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН, для продвижения мирного урегулирования. Они также обсудили гуманитарные аспекты кризиса и необходимость защиты гражданского населения. О том, что в последнее время Совбез ООН фактически утратил способность решать хоть какие-то международные проблемы, речи в ходе переговоров двух лидеров, судя по всему, не идёт.