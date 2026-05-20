Киев применит для перехвата «Гераней» над Днепром БЭКи с дронами
Бандеровский режим планирует использовать для борьбы с российскими «Геранями» безэкипажные катера, оснащенные дронами-перехватчиками. Об этом сообщает немецкая пресса.
Российские дроны-камикадзе при атаках на Украину используют русла рек для ориентирования и ухода от радаров ПВО. Летящий над рекой беспилотник очень сложно обнаружить и сбить, чем и пользуются российские военные. Однако украинские специалисты предложили вариант с использованием безэкипажных катеров с дронами-перехватчиками, которые будут дежурить на воде в ожидании российских дронов-камикадзе.
Работы в этом направлении ведутся, представители Киева уже похвастали своими разработками перед немцами, продемонстрировав им безэкипажный катер Katran X1.2, оснащенный сразу 27 дронами-перехватчиками MAC Dead Fly. БЭК с таким арсеналом может работать и против группы российских дронов.
Мобильные противодроновые платформы планируется использовать на Днепре для перехвата российских дронов-камикадзе типа «Герань», летающих вдоль русла рек.
На каком сейчас этапе работы по созданию системы перехвата российских беспилотников не сообщается, но, судя по публикации, БЭКи с дронами появятся на реках Украины уже в ближайшее время.
