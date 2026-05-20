Киев применит для перехвата «Гераней» над Днепром БЭКи с дронами

Бандеровский режим планирует использовать для борьбы с российскими «Геранями» безэкипажные катера, оснащенные дронами-перехватчиками. Об этом сообщает немецкая пресса.

Российские дроны-камикадзе при атаках на Украину используют русла рек для ориентирования и ухода от радаров ПВО. Летящий над рекой беспилотник очень сложно обнаружить и сбить, чем и пользуются российские военные. Однако украинские специалисты предложили вариант с использованием безэкипажных катеров с дронами-перехватчиками, которые будут дежурить на воде в ожидании российских дронов-камикадзе.



Работы в этом направлении ведутся, представители Киева уже похвастали своими разработками перед немцами, продемонстрировав им безэкипажный катер Katran X1.2, оснащенный сразу 27 дронами-перехватчиками MAC Dead Fly. БЭК с таким арсеналом может работать и против группы российских дронов.



Мобильные противодроновые платформы планируется использовать на Днепре для перехвата российских дронов-камикадзе типа «Герань», летающих вдоль русла рек.

На каком сейчас этапе работы по созданию системы перехвата российских беспилотников не сообщается, но, судя по публикации, БЭКи с дронами появятся на реках Украины уже в ближайшее время.
  1. Ирек Звание
    -9
    Сегодня, 08:52
    Разумеется хахлы фсе наши Герани сбили.
    1. Курильщик Звание
      +8
      Сегодня, 09:09
      Надо отдать должное быстрому реагированию хо-хлов на опасность... Вот те же БПЛА хо-хлов точно также летают по нашим рекам ориентируясь и что ? Кто то озаботился этим? да да... за многие сотни км от украины летят их "лютые" вдоль рек ... Да и их маршруты уже много раз повторялись и по дороге их не сбивают.. странно как то...
      1. frruc Звание
        +5
        Сегодня, 09:16
        очень сложно обнаружить и сбить, чем и пользуются российские военные.

        Этим методом пользуются и xoxлы. Их дроны летят вдоль рек. А размещать перехватчики на беспилотных катерах не обязательно. Для этого подойдут приспособленные средства как на берегу, так и на воде (автомобили, мосты и др)
        1. Курильщик Звание
          +1
          Сегодня, 09:20
          Цитата: frruc
          А размещать перехватчики на беспилотных катерах не обязательно.

          У нас в глубине территории действительно не стоит, а вот они на Днепре( как нейтральная полоса) БЭКи с перехватчиками -безопасней для расчета..
          1. frruc Звание
            0
            Сегодня, 09:31
            Курильщик
            БЭКи с перехватчиками -безопасней для расчета..

            Могу предположить, что БЭКи могут подойти для патрулирования водной поверхности (учитывая их скорость). А специально наносить удары дальними беспилотниками по расчетам не будут. У тех конкретные задачи.
            1. Курильщик Звание
              +1
              Сегодня, 09:41
              Дальними не будут, конечно! Только вот Днепр - это сейчас нейтральная полоса.. на противоположном берегу противник сидит..и скорее всего бдит...
              1. frruc Звание
                0
                Сегодня, 09:48
                Курильщик
                Днепр - это сейчас нейтральная полоса..

                Да, его (Днепра) устье по нижнему течению. Скорее, "серая зона". И БЭКи там есть и xoxлы в камышах сидят.
        2. cpls22 Звание
          0
          Сегодня, 12:54
          Цитата: frruc
          А размещать перехватчики на беспилотных катерах не обязательно. Для этого подойдут приспособленные средства как на берегу, так и на воде (автомобили, мосты и др)

          Т.к. они летят низко, то для безопасного поражения их надо бить сверху вниз.
          Для этого как раз и подходит дрон-перехватчик. Наши "Ёлки" должны подойти. А уж где их размещать, вопрос второстепенный. Хотя, на плаву они будут более мобильными. Тут главное вовремя и надёжно обнаружить подлёт/пролёт.
      2. rytik32 Звание
        +3
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Курильщик
        и по дороге их не сбивают.. странно как то..

        Почему вы решили, что не сбивают? В моей области только одна МОГ за месяц сбила почти 150 дронов.
        1. Курильщик Звание
          +2
          Сегодня, 09:46
          У нас сегодня 30 БПЛА сбили над объектом.. обломки правда подожгли (знаю что) что то.. вчера то же были под атакой... по дороге на цель местные жители видят БПЛА, но противодействие идет только над целью..
        2. frruc Звание
          0
          Сегодня, 10:54
          У нас тоже лихо сбивают. Видел МОГи на холмах, близ рек. Был свидетелем как сбили БПЛА прямо над головой, на высоте до 1000 м, обломки полетели вниз.
    2. LIONnvrsk Звание
      +4
      Сегодня, 09:17
      украинские специалисты предложили вариант с использованием безэкипажных катеров с дронами-перехватчиками, которые будут дежурить на воде в ожидании российских дронов-камикадзе.

      Они уже отработали эту схему с доставкой БЭКами мелких дронов к нашим берегам и запуском их по нашим целям. Видел это у нас в Новороссе. Теперь они отрабатывают новое применение такой связки. Думается, что действенное применение будет.
      Благодаря военной мысли, стратегии развития армии и обороны от танкиста Герасимова, мы явно далеко отстали в этом вопросе, только пока можем Ланцетами пытаться бэки выбивать. Применение авиации после сбития СУшки бэком очень непростое мероприятие.
      1. frruc Звание
        +2
        Сегодня, 09:36
        LIONnvrsk
        Теперь они отрабатывают новое применение такой связки.

        Xoxлы хитры на выдумки. И здесь дали волю от своих фантазий к практике.
      2. Xenofont Звание
        +1
        Сегодня, 11:18
        Очень хотелось бы увидеть наши БЭКи с подобными функциями в связке с постоянно висящими в воздухе разведывательныви БПЛА в акватории Черного Моря.Но, похоже, адаптация к новым условиям идет только на низовом уровне и без помощи сверху сильно запаздывает. БЭКов на выставках -стаи, а в бою... Где-то поубавилось энтузиазму и внедрение новых систем тормозится из-за сложности взаимодействия МО и гражданских разработчиков.
  2. marchcat Звание
    -3
    Сегодня, 08:54
    БЭКи с дронами появятся на реках Украины уже в ближайшее время.
    Отличная мишень для наших ударных дронов. good
  3. леонидыч Звание
    +2
    Сегодня, 08:59
    Может уже пора переходить к более мощному оружию и без гуманизма. Они ведь с нами не церемонятся, не проявляют гуманизм. С какого перепуга мы должны их жалеть.
    1. Копчёный Звание
      +2
      Сегодня, 09:45
      А что вы имеете в виду под более мощным? Вот есть бабайки типа РСЗО, ТОС, стотыщьмильёнотонные бомбы, крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты. От всего этого пехота зарывается в землю как прапрадеды в ПМВ и так воюет. Ядерка? Так это тот же эффект просто за раз. Или хотите сразу по городам миллионникам без возможных штурмов в будущем и сразу без гуманизма?
  4. Андрей Малащенков Звание
    -3
    Сегодня, 09:06
    А что прямо на берегу поставить не судьба ??? - что той реки ? - этот бэк будет стоять в 20-ти метров от берега - короче очередное дай денег - да и на море эту щепку будет при малейшей волне так кидать что противодрон ни увидеть толком не стартонуть не сможет
    1. Курильщик Звание
      +3
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Андрей Малащенков
      короче очередное дай денег-да и на море эту щепку будет при малейшей волне так кидать что противодрон ни увидеть толком не стартонуть не сможет

      подозреваете, что на той стороне все де-билы?
      1. Андрей Малащенков Звание
        +1
        Сегодня, 09:20
        подозреваете, что на той стороне все де-билы?


        Судя по тому сколько они хапнули денег - они очень умные люди
        Что же до новшеств которые обкатывают в этой войне - то далеко не все они оказались полезными и нужными ... - Свинарник стал полигоном разных идей в том числе и бредовых ...
        1. Курильщик Звание
          +2
          Сегодня, 09:29
          идея не плохая для расчета борющегося с геранями - сидят в блиндаже и управляют БЭКом ... и опять таки есть у хо-хлов опыт - на море сбивали наш вертолет и Сушку с помощью БЭКа и ракет на нем
    2. solar Звание
      +1
      Сегодня, 10:19
      Днепр- это почти непрерывная череда водохранилищ шириной от 3 до 12 км.
  5. solar Звание
    0
    Сегодня, 09:07
    Летящий над рекой беспилотник очень сложно обнаружить и сбить, чем и пользуются российские военные. Однако украинские специалисты предложили вариант с использованием безэкипажных катеров с дронами-перехватчиками, которые будут дежурить на воде

    На реке это скорее всего не нужно, даже на такой большой как Днепр, проще с берега. А вот для больших водохранилищ и прибрежных вод на море- вполне может пригодиться.
  6. Антоний Звание
    +2
    Сегодня, 09:24
    Зачем им так все усложнять? Проще посадить на берегу оператора ПЗРК и БПЛА-перехватчика и все. Полагаю так и делают уже. Надо кстати отдать должное, весьма быстро на все реагируют, минимум всякой бюрократии, закостенелости, согласований, ограниченности, боязни ошибок, мояхатаскрайности. В отличии от противника к сожалению.
    1. Копчёный Звание
      +1
      Сегодня, 09:47
      Проще таки отправить системе куда надо БЭК с антидронами, чем живого человека со своими тараканами в голове.
    2. alexboguslavski Звание
      +1
      Сегодня, 09:52
      Цитата: Антоний
      В отличии от противника к сожалению.

      А кто у вас противник?
  7. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 09:50
    А что мешает пустить вперед дроны, оснащенные машинным зрением и системами ИИ для поражения этих БЭКов? Подобно Ланцетам. На реке особо не спрячешься. С технической точки зрения проблем никаких нет.
    Разве что наша традиционная бюрократия в принятии решений.
    1. Курильщик Звание
      -2
      Сегодня, 10:00
      Цитата: alexboguslavski
      А что мешает пустить вперед дроны, оснащенные машинным зрением и системами ИИ для поражения этих БЭКов?

      Это из серии - "МЫ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ !!!"
    2. Майор_Том Звание
      -2
      Сегодня, 10:25
      Это был риторический вопрос или вы настолько наивный?
  8. Konnick Звание
    0
    Сегодня, 09:51
    Отличное решение - обзор с речной поверхности лучше, базовый БЭК не стационарная цель, труднее поразить...а сбивать беспилотниками беспилотники вполне адекватно с точки зрения экономии.
  9. К-50 Звание
    +1
    Сегодня, 10:01
    Бандеровский режим планирует использовать для борьбы с российскими «Геранями» безэкипажные катера, оснащенные дронами-перехватчиками.

    БЭКи достаточно "вкусная" цель, чтобы по ним предварительно применить FPV. yes
  10. eckons Звание
    +1
    Сегодня, 12:39
    А разместить на плоту, чем хуже. Денег меньше можно нарубить?