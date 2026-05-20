Главком НАТО «очень гордится» системой ПВО, сбившей украинский дрон в Эстонии

НАТО контролирует «каждый метр» территории альянса, заявил главком объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комментируя вчерашний перехват румынским истребителем F-16 украинского беспилотника над Эстонией.

Главком НАТО «очень гордится» системой ПВО альянса, прикрывающей европейские страны. Выступая на пресс-конференции, Гринкевич подчеркнул, что ярким примером этого может служить ситуация с украинским беспилотником, «вторгшимся» на территорию Эстонии. По его словам, только отличное взаимодействие между средствами ПВО в Прибалтике и дежурными силами альянса позволили сбить украинский дрон.



Именно так и должен работать наш оборонительный проект. Полномочия делегированы на самый низкий тактический уровень, чтобы мы могли защищаться. Мы контролируем каждый метр территории альянса, когда происходит подобное вторжение. Я очень горжусь.

По утверждению Гринкевича, страны Прибалтики и НАТО не позволяют украинским беспилотникам атаковать Россию через свою территорию. А если бы такого запрета не было, то и дроны не сбивались бы.

В общем, очередное пафосное заявление представителя НАТО, желающего показать, что альянс якобы контролирует ситуацию на территории прибалтийских лимитрофов, но не имеющее ничего общего с реальностью. Перед тем как попасть в Эстонию, данный беспилотник летал над Латвией, где его никто не тронул. Да и случай с украинскими беспилотниками уже далеко не первый, но альянс на них никак не реагировал.
  Юрий_Я
    +5
    Сегодня, 09:33
    да перебейте вы всех своих и гордитесь дальше....
    сам запустил, сам сбил и сам собой горжусь
    sub307
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Юрий_Я
      да перебейте

      Есть..., но можно и курс сменить...
  Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 09:38
    У нас вчера два завалили и так регулярно, а эти просто оргазмируют от сбитого дрона. Надеюсь следующий прилетит по его резиденции, что бы гордости было еще больше, после того как штаны отстирает.
  Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 09:50
    Долго боролись внутри себя - похвалиться супернепрошибаемой ПВО, перехватившей ОДИН беспилотник, или притвориться умными и промолчать - всё-таки, беспилотник был украинским, а летел нанести удар по России.
    Победило недержание каловых масс желание похвалиться.

    Вчера предлагал про министра обороны Эстонии, сегодня, вижу, главком НАТО в Европе тоже достоин - грамоту Министерства обороны РФ за помощь в проведении СВО и через МИД приглашение в Кремль для вручения.
    Вчера говорил, что Эстония от визга лопнет. Этому грамоту дать - во всём НАТО вой поднимется. laughing
  ddmitrij
    0
    Сегодня, 10:02
    А польский трактор в курсе, что ПВО хорошо працуе?
  Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:03
    ❝ Перехват румынским истребителем F-16 украинского беспилотника над Эстонией ❞ —

    — И все в этом списке «союзники» ...
    (А виновата во всём Россия)
  Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:57
    Конечно обрадовался, в конце концов он за все НАТО в ответе, а тут вроде как зарплату отработал.