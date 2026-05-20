Главком НАТО «очень гордится» системой ПВО, сбившей украинский дрон в Эстонии
НАТО контролирует «каждый метр» территории альянса, заявил главком объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комментируя вчерашний перехват румынским истребителем F-16 украинского беспилотника над Эстонией.
Главком НАТО «очень гордится» системой ПВО альянса, прикрывающей европейские страны. Выступая на пресс-конференции, Гринкевич подчеркнул, что ярким примером этого может служить ситуация с украинским беспилотником, «вторгшимся» на территорию Эстонии. По его словам, только отличное взаимодействие между средствами ПВО в Прибалтике и дежурными силами альянса позволили сбить украинский дрон.
Именно так и должен работать наш оборонительный проект. Полномочия делегированы на самый низкий тактический уровень, чтобы мы могли защищаться. Мы контролируем каждый метр территории альянса, когда происходит подобное вторжение. Я очень горжусь.
По утверждению Гринкевича, страны Прибалтики и НАТО не позволяют украинским беспилотникам атаковать Россию через свою территорию. А если бы такого запрета не было, то и дроны не сбивались бы.
В общем, очередное пафосное заявление представителя НАТО, желающего показать, что альянс якобы контролирует ситуацию на территории прибалтийских лимитрофов, но не имеющее ничего общего с реальностью. Перед тем как попасть в Эстонию, данный беспилотник летал над Латвией, где его никто не тронул. Да и случай с украинскими беспилотниками уже далеко не первый, но альянс на них никак не реагировал.
