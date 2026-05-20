Зунд под водой
Тридцать лет назад, когда последние ракеты холодной войны разъезжались по складам, казалось, что география окончательно проиграла соревнование с технологией. Спутники, оптика, облака: мир, перешагнувший через расстояния, обещал оставить позади старые споры о том, кто владеет ключом от того или иного пролива. Сегодня выясняется обратное. Чем больше экономика уходит в цифру, тем плотнее она ложится на те же узкие географические швы, по которым когда-то возили специи, селитру и нефть. Ормузский пролив – точка, в которой это противоречие проступает резче всего.
От нефтяной артерии к цифровому шву
Через Ормуз проходит около четверти мирового морского экспорта нефти; это знали и сорок лет назад. Хуже знают другое. По тому же дну, в узком коридоре вдоль оманской стороны, тянутся волоконно-оптические магистрали, те самые, по которым идёт основной объём межбанковского клиринга и трансграничных расчётов, без которых биржи Залива и Южной Азии утром просто не откроются. Стеклянные нити толщиной с садовый шланг. На них висит больше, чем на танкерах.
К весне 2026 года, когда блокада пролива из риторической угрозы превратилась в логистическую реальность, иранский истеблишмент проделал любопытную операцию. Ормуз, говорили в Тегеране, больше не нефтяное узкое место; это «цифровой рычаг», стратегическое оружие нового типа, превосходящее ракетную программу и сеть прокси-сил. Tasnim в программной статье в мае описало положение Ирана формулой, отдающей XIX веком: «правитель скрытого шоссе в Ормузе». Иными словами, владелец моста, по которому течёт чужое богатство.
Деконструкция «цифрового рычага»
Дальше у этой логики обнаруживаются нестыковки. Карты подводных маршрутов, опубликованные Tasnim и Fars в апреле–мае, формально представлены как аналитика. По функциональной роли это публичное обозначение мишеней, выполненное по тому же сценарию, который отрабатывали йеменские союзники Тегерана в конце 2023 года в Красном море. Тогда мировое сообщество ограничилось дипломатическими заявлениями. Спустя несколько недель торговое судно, поражённое хуситами, потеряло управление и две недели тащило якорь по дну, перерезав четыре кабеля между Саудовской Аравией и Джибути. Формально это списали на побочный ущерб. На деле эпизод показал, насколько короткая дорога ведёт от опубликованной карты к перерезанному кабелю.
Параллельно с картами появилось и оформление: предложение взимать с иностранных операторов лицензионный платёж за прокладку кабелей в Ормузе, обязать Meta, Amazon и Microsoft работать по иранскому законодательству, передать обслуживание линий исключительно иранским компаниям. Аргументация выстроена с педантичной избирательностью. Tasnim ссылается на статью 34 Конвенции ООН по морскому праву, регулирующую статус проливов, и аккуратно не замечает статьи 79, прямо закрепляющей свободу прокладки подводных кабелей на континентальном шельфе. Избирательность здесь рабочая: из конвенции вынимается норма, обосновывающая суверенитет, и оставляется за скобками та, что обосновывает свободу коммуникаций. Двести лет назад это называли бы прямее: пошлиной за проход.
Аналогия с Зундом напрашивается сама. С XV по середину XIX века датская корона взимала Sound Dues со всех судов, проходивших проливом между Балтикой и Северным морем; пошлина была одной из главных статей дохода казны и одновременно одним из главных раздражителей для торговых держав. В 1857 году Копенгагенский трактат отменил её под совокупным давлением государств, которые сочли, что свобода коммуникаций дороже датского суверенитета над водой. Тегеран сегодня предлагает в основе своей ту же конструкцию: естественный пролив как источник ренты, прибрежное государство как привратник, иностранцы как плательщики «за защиту».
У аналогии есть слабое место. Зунд закрыли договором: державы собрались, выкупили право и подписали трактат. Цифровой Зунд закроется иначе: не подписями, а маршрутизацией. Никто не будет вести с Ираном переговоры об отмене сбора; операторы просто начнут обходить пролив, перебрасывая ёмкость на наземные линии через Турцию и Закавказье, на арктические проекты, на удлинённые маршруты вокруг Африки. Механика та же: монетизация естественного узла приводит к утрате самого узла. Сроки и инструменты другие. Где XIX веку понадобились флоты и канцлеры, XXI веку хватает квартального решения правления телекоммуникационного консорциума.
Расхождение деклараций и практики
Западная сторона в этом сюжете располагает собственным запасом расхождений. Когда на Балтике начались инциденты с волочением якорей, НАТО сформировало оперативные группы, запустило миссию Baltic Sentry, открыло центр защиты критической подводной инфраструктуры. Когда хуситы перерезали кабели в Красном море, последовали заявления. Когда иранские медиа стали публиковать карты Ормуза, последовали озабоченности. Логика реагирования устроена так, что серьёзность ответа обратно пропорциональна расстоянию от Брюсселя. Лицемерием это назвать трудно: у альянса с ограниченными ресурсами и разнесёнными зонами интересов реакция и не может быть равномерной по всей карте. Но риторическая часть, в которой подводные кабели объявлены «нервной системой человечества», от этой реальности отделяется всё заметнее.
Стоит напомнить, что Международный комитет защиты кабелей (ICPC) фиксирует около двухсот повреждений в год, и подавляющее большинство — рыболовные тралы, якоря, дноуглубительные работы. Граница между аварией и диверсией размыта по природе явления, и именно эта размытость превращает кабель в удобную мишень для государства, освоившего работу с расчётом на правдоподобное отрицание причастности. Иранские мини-подлодки типа «Гадир», созданные специально под мелководье Ормуза, и сети боевых пловцов КСИР – оружие для бесконечной серии «несчастных случаев», а не для генерального сражения; каждый эпизод поодиночке не тянет на casus belli, а в сумме формирует климат.
Тектонический сдвиг
Превращая Ормуз в способ собирать ренту с цифровых потоков, Тегеран ведёт себя как наследник датских королей и попадает в их историческую ловушку. Стратегия, построенная на эксплуатации географической незаменимости, работает ровно до того момента, пока никто всерьёз не задумывается об альтернативах. Как только привратник заявляет о праве на пошлину, начинается обратный отсчёт незаменимости. Консорциум 2Africa Pearls заморозил работы в Заливе; SEA-ME-WE 6 отложен повторно; FIG, призванный укрепить связность стран Залива, повис; кабелеукладочные суда объявили форс-мажор и ушли. Параллельно ускоряются арктические проекты, наземные обходы через Турцию, дублирование через Суэц, несмотря на собственные риски Красного моря. Маршруты перекладываются на ходу. Никто не ждёт момента, когда это станет политически удобным.
Сдвиг идёт медленно и без объявлений: десятками независимых решений в правлениях, министерствах и страховых комитетах. Ормуз ещё на карте, ещё несёт танкеры и оптику, ещё фигурирует в сводках, но узлом, на который мировое хозяйство готово опираться без оглядки, он уже не будет; доверие, единожды показавшее себя предметом торга, в этой индустрии не возвращается.
Тут стоит притормозить. Кабели не строятся за квартал, арктические маршруты упираются в собственные климатические и геополитические сюжеты, наземные обходы через Турцию или Закавказье предполагают политическую устойчивость регионов, которая последние двадцать лет демонстрировала скорее обратное. Сценарий, в котором обход Ормуза затянется на десятилетие, в течение которого Тегеран успеет извлечь часть ренты и закрепить прецедент, не следует отбрасывать просто потому, что он эстетически менее выразителен. История экономических обходов знает примеры быстрые и примеры мучительно медленные, и выбор между ними определяется не логикой, а множеством мелких решений, заранее не просчитываемых. Уверенность, что рынок справится сам и быстро, – отдельная разновидность веры, не лишённая своих оснований, но и не свободная от них.
***
Тегеран, по-видимому, рассчитывал занять место Каира, постоянного получателя транзитной ренты с позиции географической необходимости. Выходит, скорее, позиция Копенгагена середины XIX века: формально ещё суверен, по факту – последний в очереди, не понимающий, что очередь уже разошлась.
Сможет ли система переварить этот сдвиг без серьёзных потерь, зависит от того, как быстро рынок и государства закончат уже начатый обход. Ставка делается в правлениях кабельных консорциумов, в министерствах связи Турции, Казахстана и Индии, на верфях, где строятся новые кабелеукладочные суда, а не в Ормузе и не в Нью-Йорке, где подписывают декларации. Адаптация будет долгой, дорогой, неровной. И кто-то из нынешних игроков до конца не дойдёт.
