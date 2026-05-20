В ДНР перекрыли участок трассы Донецк – Ясиноватая – Горловка из-за атак БПЛА
Киевский режим намерен не просто продолжать атаки в основном с применением беспилотников дальнего радиуса действия по территории России, но и планирует увеличить количество и глубину ударов. Об этом вчера заявил Зеленский, анонсировав утверждение соответствующего плана налетов на июнь.
В российском информационном поле много пишется о последствиях этих атак, целью которых становятся крупные объекты критической инфраструктуры РФ, включая ТЭК. На этом фоне, если можно так сказать, как-то в тени остаются сообщения о регулярных ударах ВСУ по территории Донбасса. А ведь ДНР и ЛНР — это наши, российские земли, ничем не отличающиеся от других регионов в составе государства.
Сегодня в результате атаки вражеского ударного беспилотника в Ясиноватском муниципальном округе ДНР на автодороге Донецк — Ясиноватая погиб водитель грузового автомобиля. Его личность пока не установлена. О трагедии сообщил глава региона Денис Пушилин. В Курахово при атаке ударного дрона ВСУ погиб мужчина 1975 г.р., тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.
В связи с беспилотной опасностью на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка перекрыто движение автомобильного транспорта. Запрет действует до особого распоряжения, официально уведомил Штаб территориальной обороны ДНР.
Всего за прошедшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 19 дронов противника, в основном ударных.
Только за прошедшую неделю в ДНР было сорвано 38 попыток террористических атак украинских националистов. Противник предпринял попытку атаковать беспилотником Старобешевскую ТЭС. Дрон был сбит на подлете к станции мобильными огневыми группами. На трассе Донецк — Мариуполь был перехвачен ударный беспилотник ВСУ, охотившийся на гражданские автомобили, а в Горловке дрон пытался ударить по массовому скоплению людей на автостанции, но был сбит силами ПВО «Купол Донбасса».
