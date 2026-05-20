В ДНР перекрыли участок трассы Донецк – Ясиноватая – Горловка из-за атак БПЛА

Киевский режим намерен не просто продолжать атаки в основном с применением беспилотников дальнего радиуса действия по территории России, но и планирует увеличить количество и глубину ударов. Об этом вчера заявил Зеленский, анонсировав утверждение соответствующего плана налетов на июнь.

В российском информационном поле много пишется о последствиях этих атак, целью которых становятся крупные объекты критической инфраструктуры РФ, включая ТЭК. На этом фоне, если можно так сказать, как-то в тени остаются сообщения о регулярных ударах ВСУ по территории Донбасса. А ведь ДНР и ЛНР — это наши, российские земли, ничем не отличающиеся от других регионов в составе государства.

Сегодня в результате атаки вражеского ударного беспилотника в Ясиноватском муниципальном округе ДНР на автодороге Донецк — Ясиноватая погиб водитель грузового автомобиля. Его личность пока не установлена. О трагедии сообщил глава региона Денис Пушилин. В Курахово при атаке ударного дрона ВСУ погиб мужчина 1975 г.р., тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.

В связи с беспилотной опасностью на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка перекрыто движение автомобильного транспорта. Запрет действует до особого распоряжения, официально уведомил Штаб территориальной обороны ДНР.

Всего за прошедшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 19 дронов противника, в основном ударных.

Только за прошедшую неделю в ДНР было сорвано 38 попыток террористических атак украинских националистов. Противник предпринял попытку атаковать беспилотником Старобешевскую ТЭС. Дрон был сбит на подлете к станции мобильными огневыми группами. На трассе Донецк — Мариуполь был перехвачен ударный беспилотник ВСУ, охотившийся на гражданские автомобили, а в Горловке дрон пытался ударить по массовому скоплению людей на автостанции, но был сбит силами ПВО «Купол Донбасса».
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 10:14
    Воевать с мирным населением, это в хахлах генетически заложено.
    1. Иван Васильевич 282
      Сегодня, 10:35
      Просто про уничтоженные склады, заправки и ПВО тут не пишут, что бы складывалось мнение, что целью сотен атак стал
      мужчина 1975 г.р.
  2. Копчёный Звание
    Сегодня, 10:21
    Эта самая изоляция тыла, наглядно.
    1. Дедок Звание
      Сегодня, 10:28
      Эта самая изоляция тыла, наглядно.

      резкое ухудшение обстановки на трассе между Мариуполем и Крымом. Дроны от Google "Хорнет" атакуют теперь и гражданские фуры. Наливняки и любая техники похожая на военную - вся в зоне большого риска. Некоторые удары по машинам фиксируются на удалении до 150 км от ЛБС. Обочины пополняются сгоревшими машинами каждый день. Необходимы срочные решения вдоль трассы - расчеты FPV-ПВО для перехвата "Хорнетов", пока ситуация не вышла из под контроля.
      1. igorbrsv Звание
        Сегодня, 10:41
        Где столько дроноводов взять? И перехватчиков. Они на передке нужны
        1. Иван Васильевич 282
          Сегодня, 11:37
          Где столько дроноводов взять?

          Противник нашел, в чем проблема ответить? Население Украины в 5 раз меньше.
      2. Копчёный Звание
        Сегодня, 10:50
        А всего то несколько лет назад просили не ходить колоннами из за угрозы.
      3. Дмитрий Ригов Звание
        Сегодня, 10:59
        Причем тут Google? Если человек раньше там работал, это не значит что теперь все что с ним связано имеет отношение к Google.
        1. Копчёный Звание
          Сегодня, 11:07
          На западе если человек работал когда то в кэй джи би то это всегда пишут говоря о нём. Ну вот и алаверды.
          1. solar Звание
            Сегодня, 11:28
            По правде говоря, в кэй джи би вход рубль, а выход два, так что доля истины в этом есть. В Гугле с выходом попроще будет все же.
            1. Копчёный Звание
              Сегодня, 11:37
              А, ну доля истины она есть везде и всюду. Но повторюсь, чужие обороты речи вполне можно применять другим.
      4. Аркадий007 Звание
        Сегодня, 13:03
        Откуда такие данные? .........................................
  3. rocket757 Звание
    Сегодня, 10:43
    Увы, таковы реальности этого конфликта... безопасных зон вблизи ЛБС просто нет, да и вдали не все так хорошо, не спокойно.
    При том, это ведь У ВСЕХ ТАК!!!
    Теперь только ... "свои танки на аэродромах противника", по другому не получится! soldier
    1. Розмари Звание
      Сегодня, 12:17
      Цитата: rocket757
      Теперь только ... "свои танки на аэродромах противника", по другому не получится!

      Какие танки? Какие аэродромы? Эта банальная истина уже не работает - сейчас совсем уже другая война идет.
      Ну загоните Вы танки на аэродромы противника. Противник спасибо скажет, что танки в одну кучу на открытой местности согнали, и уничтожит их дронами из Польши (причем операторы будут в Лондоне сидеть), или из фур на сельской дороге. А взлетные полосы за неделю восстановит
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 13:10
        "свои танки на аэродромах противника"... трудно представить, что кто то буквально может это воспринимать... request