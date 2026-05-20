Маск: Без сокращения расходов корабль Америка может пойти ко дну

Илон Маск выразил серьёзную обеспокоенность растущим государственным долгом США. По его словам, Америка рискует столкнуться с фактическим банкротством», если не остановить неконтролируемые расходы и коррупцию. При этом Маск подчёркивает, что банкротство можно сколько угодно не признавать юридически, но самого факта это не отменит.Американский бизнесмен:Страна, она как человек: если тратить больше, чем зарабатывать, и делать это неразумно, то в итоге наступит банкротство. Сейчас США делают именно так. И мы идём к банкротству де-факто.Согласно прогнозам на финансовый 2026 год, дефицит федерального бюджета США составит невероятные 2 триллиона долларов. Это означает, что правительство занимает примерно 2 миллиарда долларов в день. Суммарный долг США составляет 39,2 трлн долларов и растёт с ускорением.В свою очередь растущий дефицит уже приводит к серьёзным последствиям на рынке. Доходность американских казначейских облигаций, так называемых Treasuries, демонстрирует тенденцию к росту - более 5% доходности. Более высокие цифры отражают опасения инвесторов по поводу устойчивости американских финансов. В результате значительно увеличиваются затраты на обслуживание государственного долга.В 2026 году США уже платят около 3 миллиардов долларов в день только по процентам - то есть, больше триллиона в год. Общие выплаты продолжают расти, вытесняя расходы на оборону и другие приоритеты, к концу года могут достигнуть 1,5 трлн долларов.Маск подчёркивает, что без жёсткого сокращения расходов и повышения эффективности «корабль Америка может пойти ко дну». Ситуация остаётся одной из главных экономических угроз для США в ближайшие годы.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru