Маск: Без сокращения расходов корабль Америка может пойти ко дну

Илон Маск выразил серьёзную обеспокоенность растущим государственным долгом США. По его словам, Америка рискует столкнуться с фактическим банкротством», если не остановить неконтролируемые расходы и коррупцию. При этом Маск подчёркивает, что банкротство можно сколько угодно не признавать юридически, но самого факта это не отменит.

Американский бизнесмен:



Страна, она как человек: если тратить больше, чем зарабатывать, и делать это неразумно, то в итоге наступит банкротство. Сейчас США делают именно так. И мы идём к банкротству де-факто.

Согласно прогнозам на финансовый 2026 год, дефицит федерального бюджета США составит невероятные 2 триллиона долларов. Это означает, что правительство занимает примерно 2 миллиарда долларов в день. Суммарный долг США составляет 39,2 трлн долларов и растёт с ускорением.

В свою очередь растущий дефицит уже приводит к серьёзным последствиям на рынке. Доходность американских казначейских облигаций, так называемых Treasuries, демонстрирует тенденцию к росту - более 5% доходности. Более высокие цифры отражают опасения инвесторов по поводу устойчивости американских финансов. В результате значительно увеличиваются затраты на обслуживание государственного долга.

В 2026 году США уже платят около 3 миллиардов долларов в день только по процентам - то есть, больше триллиона в год. Общие выплаты продолжают расти, вытесняя расходы на оборону и другие приоритеты, к концу года могут достигнуть 1,5 трлн долларов.

Маск подчёркивает, что без жёсткого сокращения расходов и повышения эффективности «корабль Америка может пойти ко дну». Ситуация остаётся одной из главных экономических угроз для США в ближайшие годы.
15 комментариев
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:12
    А ты поделись своими доходами.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:33
      Есть некоторые коллизии по поводу своей шерсти и государственной
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 10:33
    Маск выразил серьёзную обеспокоенность растущим государственным долгом США

    Почти весь капитал Маска (как и доходы его компаний) получен из госбюджета. Можно сказать, что его заработок и есть расходные статьи бюджета
    Поэтому, всю его озабоченность можно выразить старой мемной фразой - пчелы против мёда!
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:01
      Так он предлагает сократить неправильные расходы чтоб не было банкротства, он же собирается ещё долго харчеваться за госсчет
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:34
    «корабль Америка может пойти ко дну»
    Вот и чудненько!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:39
    Сокращать расходы, жить по средствам... вряд ли, скорее полезут кого то ГРАБИТЬ.
    В сё как и раньше.... soldier
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      +1
      Сегодня, 11:01
      В принципе грабить сейчас не кого . Европу они и так выжимают досуха. А вот организовать международную бойню и на этом нажится ,это так по пин до сски .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:03
        Способов кого то пограбить, больше чем один... наглы и их последыши полосатики, в этом мастера.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:55
      Цитата: rocket757
      Сокращать расходы, жить по средствам... вряд ли, скорее полезут кого то ГРАБИТЬ.
      Всё как и раньше.... soldier

      Есть ещё один хороший ход.
      ОТМЕНИТЬ НА ФИГ ДОЛЛАР. Другими словами - "всем, кому должен, я прощаю". Ввести другую валюту. Без всяких переводных курсов и признания долгов. Так вот разом - "умерла так умерла".

      В плане привлечения инвестиций в расписки он, конечно, смертельный. Да и власть доллара одним указом будет умножена на ноль. Пойдёт на это Америка - не знаю...
      Любой другой президент США в страшном сне об этом не помыслил бы. От Трампа можно ожидать чего угодно...

      Даже если на это Америка, всё-таки, не решится, в любом случае они будут выползать за счёт всего остального мира и тут чем дальше стоишь от доллара - тем меньше забрызгает...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 12:02
        Там проблема что должны они в первую очередь всяким американским фондам с триллионами активов. Это нас можно кинуть, а важных американских пиджаков - нет. Следующий снайпер не промахнется
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:07
        Все правильно, способов ограбить окружающих, больше чем один...
        На счёт доллара... так то они большие, соответственно, инертные... за просто так, радикально, меняться... это вряд ли, но... никогда не говори НИКОГДА, потому как всякое в мире происходило и даже то, что вроде а относится к такому, которое никогда!
  5. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 10:57
    Прошли времена "Печатай и живи спокойно". План взять под контроль энергопотоки, после Венесуэлы застопорился.... Самим в войну влезать ой как не хочется, остается европа - ограбить и отправить по старому недоброму направлению
  6. КЕРМЕТ Звание
    КЕРМЕТ
    0
    Сегодня, 11:01
    Поэтому то США и выгодна очередная мировая война - она все долги спишет
  7. Arisaka Звание
    Arisaka
    0
    Сегодня, 11:11
    41 год уже я это слушаю. Может пойти, а может и не пойти.
    Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
  8. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 12:32
    Да Америка и доллар со времен Ельцина идут ко дну,но так и не дойдут...