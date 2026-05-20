МИД РФ: Запад убеждает страны Центральной Азии отказаться от партнерства с РФ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что активность Вашингтона в сфере сделок по редкоземельным металлам в странах Центральной Азии вызывает серьезную озабоченность:



Речь идет не просто об экономической конкуренции.

По его словам, США и ЕС пытаются вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ.

Галузин в интервью «Известиям» отметил, что Запад предлагает партнерам Москвы проекты, якобы направленные на диверсификацию экономики или защиту от внешних угроз. Но за этими лозунгами просматривается стремление подорвать кооперацию и историческую дружбу. Цель – побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных из-за океана.

При этом замглавы МИД особо выделил методику: параллельно проводится насаждение искусственного «синдрома российской угрозы». Великобритания и некоторые государства ЕС планомерно продвигают нарратив о мнимой опасности, якобы исходящей от Москвы. Это старая, но проверенная тактика: сначала запугать, потом предложить «защиту» и получить доступ к недрам.

Геополитический интерес Запада к Центральной Азии не случаен. В регионе сосредоточены колоссальные запасы редкоземельных металлов. Лития, урана, тантала, ниобия. Они нужны для производства микроэлектроники, оборонки и «зеленой энергетики».
  1. Aken Звание
    +8
    Сегодня, 10:29
    У США всё получится. Нашему МИД нечего противопоставить. Средняя Азия давно уже потеряна. Ни друзей, ни союзников у России там нет.
    1. Копчёный Звание
      +6
      Сегодня, 10:36
      Так ведь капитализм. В принципе, каким макаром должны быть союзники-друзья, когда бизнес поглощает конкурентов или диктует волю?
      1. alex-defensor Звание
        +1
        Сегодня, 10:47
        Похоже им "Духи Анкориджа" никак не мешают продолжать антироссийскую политику по полной...
        Быть может и нашим "дипломатам" пора принять "холодный душ" и "смыть" с себя это "наваждение"? good
        1. Aken Звание
          +5
          Сегодня, 10:56
          "Духи Анкориджа" это просто очередной развод наивных северных дикарей.
        2. PROXOR Звание
          +1
          Сегодня, 11:27
          Вонь Анкориджа и была направлена выиграть время. Хорошо же нашу элиту держат за фаберже, что при любой попытки они сразу заискивают перед бронзовым.
          1. Mazunga Звание
            +2
            Сегодня, 11:53
            а с чего вы взяли что она наша))? у нас хруст французской булки еще при царях был актуален и тогда элитка предпочитала парыж воронежу и сейчас ничего не поменялось
      2. Aken Звание
        +1
        Сегодня, 10:55
        Всё верно. Бизнес-система Трампа привлекательней бизнес-системы Набиуллиной.
        1. Вольноопределяющийся Марек Звание
          +2
          Сегодня, 11:09
          Совершенно верно, только у Набиуллиной - "антибизнес система".
          1. Aken Звание
            0
            Сегодня, 11:41
            В проклятые тоталитарные времена это называлось - саботаж и вредительство.
            Сейчас - отрицательный рост.
    2. кредо Звание
      0
      Сегодня, 11:43
      На счёт "всё получится" это Вы погорячились.
      У России есть рычаги влияния на республики Средней Азии и достаточно существенные, надо ими просто грамотно пользоваться.
      Наш МИД здесь участвует в последнюю очередь - он работает просто как курьер - а основную работу должны проводить совсем другие структуры России, включая руководство страны, надо просто работать а не сидеть сложа руки. yes
      1. Aken Звание
        +3
        Сегодня, 11:47
        У России есть рычаги влияния на республики Средней Азии и достаточно

        Так же в своё время говорили и про Украину, и про Армению. И где они эти рычаги? И были ли они?
        1. кредо Звание
          +1
          Сегодня, 11:57
          Рычаги не только были но и есть до сих пор, ими надо просто пользоваться умело и вовремя, а не рассусоливать и потакать тамошним нахлебникам и чиновничьему ворью по обе стороны границ.
          Чтобы было более понятно, помимо всего прочего, у России есть возможность применять к зарвавшимся соседям практически те же санкции, которые применяют США и ЕС к нам и нашим сторонникам.
          Ничего невозможного нет и, в сотый раз повторюсь, надо просто работать. Вот и всё. hi
  2. Южноукраинец Звание
    +4
    Сегодня, 10:29
    Последние, лет 400, запад только этим и занимается. Так что для нас, ничего нового.
    1. Владимир М Звание
      +2
      Сегодня, 11:11
      Для нас может и ничего нового, а вот для наших рулевых каждый раз как в первый класс.
      Не обучаемые от слова совсем.
      1. Uncle Lee Звание
        +2
        Сегодня, 11:28
        Uncle Lee
        а вот для наших рулевых каждый раз как в первый класс.

        Дык они же наши партнеры ! А штаты, так и вообще друзья ! wassat
        1. Владимир М Звание
          +2
          Сегодня, 11:50
          Уже Д. Медведев все понял и заявил - те кто пытается договориться с США не большого ума люди (близко к тексту, но смысл заявления сохранился) hi
  3. Schneeberg Звание
    +4
    Сегодня, 10:33
    Schneeberg
    Средняя Азия давно уже потеряна. Ни друзей, ни союзников у России там нет.
    Тогда надо срочно просить на выход всех "ценнейших" работников!
    1. Ропот 55 Звание
      +1
      Сегодня, 10:37
      Schneeberg hi ,пока происходит всё с точностью до наоборот.
  4. 24rus Звание
    0
    Сегодня, 10:34
    Вспомнилось как перед тем как СССР развалить в отчественной прессе нагнетали тему : Да зачем нам эти среднеазиатские республики - они только паразитируют за счёт России
    1. Ропот 55 Звание
      +3
      Сегодня, 10:38
      24rus hi ,если это не так то почему они едут сюда??? А не живут по своим независимым государствам припеваючи?
      1. 24rus Звание
        0
        Сегодня, 11:12
        Туркмены не едут , известно почему.
        1. Ропот 55 Звание
          +2
          Сегодня, 11:20
          24rus,зато другие с лихвой компенсируют.
  5. роман66 Звание
    +2
    Сегодня, 10:34
    Равноправного? Взаимовыгодного? Мдя...
  6. rocket757 Звание
    +2
    Сегодня, 10:37
    Вопрос в том кто, кого и как ПЕРЕКУПИТ.
    Это ведь не борьба идеологией... правящие элитки тех стран готовы продаются подороже, им то на "свои" страны глубоко начать...
    капитализм однако, ничего нового... soldier
    1. Ропот 55 Звание
      +2
      Сегодня, 10:41
      rocket757 hi ,ну Россия не слабо вкладывает в некоторые страны,и прощает ,да и принимает не лучших представителей которые едут жить по кайфу.
      1. rocket757 Звание
        0
        Сегодня, 10:51
        И все таки...
        едут жить по кайфу.
        это... не точно, а точнее ВРАНЬЁ...
        "кайфую" только начальники/главы/да прочие, приближенных к ним, остальные... кто как, в основном арбайтен, арбайтен... "душерак" им в помощ.
        По правде, ВЕЗДЕ ТАК, потому как КАПТАЛИЗьМ ПРОКЛЯТЫЙ!
        На счёт
        Россия не слабо вкладывает в некоторые страны,
        смотрим на... да опять же, про капитализм, прибыль, инвестиции и прочее....
        Ничего ведь нового, это написано даже не в наших учебниках, а ВО ВСЕХ... soldier
        1. Ропот 55 Звание
          +1
          Сегодня, 10:58
          rocket757,я про тех молодых и агрессивных которые явно не кушают Дошираки ,ездят не на самых дешёвых автомобилях не понятно чем зарабатывают на жизнь причём не стесняясь заявляют что это ИХ земля и они будут жить по СВОИМ законам,про совсем молодых которые сбиваются в компании и от действий которых страдают все вокруг, причём их же старшие родственники и земляки их не пытаются сдерживать.
          1. rocket757 Звание
            0
            Сегодня, 13:01
            Таких гав Н юков можно встретить везде... бандосы или сынки разных баев, со своими прихлебателями...
            Их не много, но вони от них хватает...
            Увы, никаким верхним, богатым буратин, не нужна "дружба народов" им выгоднее сеять/поддерживать меж национальную рознь... "разделяй и властвуй", принцип проверенный веками... soldier
  7. g_ae Звание
    +2
    Сегодня, 10:41
    И что же делать? Депутпт Затулло-оглы знает! Надо больше денег бухать в азиатские зоопарки, больше вахабитов ввозить в Россию, больше мечетей строить в русских городах, специальную муслимскую медицину продвигать, больше паспортов раздавать и социальных выплат. Это будущее России, а Ваньки и Наташки не нужны. Пусть платят и каются.
    1. Ропот 55 Звание
      +2
      Сегодня, 10:45
      g se hi , да-да Муслим Френдли везде и всюду.
      1. Юрась_Беларусь Звание
        +1
        Сегодня, 10:57
        А что, татары и прочие мусульмане России не люди?
        1. g_ae Звание
          +3
          Сегодня, 11:17
          Глупый вопрос. Хочешь, чтобы тебя считали человеком - веди себя как человек, и все будет нормально. Надо ставить вопрос, почему русские в своей стране вдруг стали людьми второго сорта.
          1. Юрась_Беларусь Звание
            -1
            Сегодня, 11:21
            Что значит "веди себя как человек"? Каковы критерии "правильного поведения"? Или вам важнее, чтобы "Германия для немцев", "Россия для русских" и так далее по всем странам и национальностям?
            1. Ропот 55 Звание
              +1
              Сегодня, 11:26
              Юрась Беларусь hi ,для ответа на ваш вопрос достаточно посмотреть и почитать господина Колокольцева,Бастрыкина,Гуцана. И всё станет понятно про что идёт разговор.
  8. samarin1969 Звание
    +1
    Сегодня, 10:44
    "Этот плач у нас внешней политикой зовётся..." Унылый МИД постоянно жалуется много лет. Только кому? Хуснуллину? Трампу? Кураторам "интеграционных проектов"? Азиатским "демократиям"?
    1. Ропот 55 Звание
      0
      Сегодня, 10:48
      samarin1969 hi ,а у нас МИД самостоятельно решает с кем и как себя вести и как общаться? Может МИД решает кому сколько выделить на то или другое и кому простить и сколько?
      1. samarin1969 Звание
        +1
        Сегодня, 12:07
        Ну, если Министерство ничего не решает, ни за что не отвечает, можно оставить только "Калинку" для протокольных мероприятий.
  9. Жека111 Звание
    0
    Сегодня, 10:47
    Как там вольфрам из "братского" Казахстана, который добывают компании США, уже появился в боеприпасах на Украине? А нерпы в Каспии, еще не передохли благодаря стараниям американцев?
  10. Tooks Звание
    +2
    Сегодня, 10:52
    Это всё констатация. Какие приняты меры противодействия?
    "Братский народ", "у нас общая история" не предлагать.
  11. Sovetskiy Звание
    +1
    Сегодня, 11:12
    Может Галузину стоит вспомнить причины провозглашения праздника, который в РФ теперь празднуют 12 июня и всё станет на свои места? wink
    А для закрепления экспансии США в бывших советских республиках, построить ещё один Ельцин-центр? lol
  12. Макс1995 Звание
    0
    Сегодня, 11:53
    Стенания...
    На дворе капитализм-империализм.
    Естественно, каждый просовывает своё....