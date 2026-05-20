МИД РФ: Запад убеждает страны Центральной Азии отказаться от партнерства с РФ
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что активность Вашингтона в сфере сделок по редкоземельным металлам в странах Центральной Азии вызывает серьезную озабоченность:
Речь идет не просто об экономической конкуренции.
По его словам, США и ЕС пытаются вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ.
Галузин в интервью «Известиям» отметил, что Запад предлагает партнерам Москвы проекты, якобы направленные на диверсификацию экономики или защиту от внешних угроз. Но за этими лозунгами просматривается стремление подорвать кооперацию и историческую дружбу. Цель – побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных из-за океана.
При этом замглавы МИД особо выделил методику: параллельно проводится насаждение искусственного «синдрома российской угрозы». Великобритания и некоторые государства ЕС планомерно продвигают нарратив о мнимой опасности, якобы исходящей от Москвы. Это старая, но проверенная тактика: сначала запугать, потом предложить «защиту» и получить доступ к недрам.
Геополитический интерес Запада к Центральной Азии не случаен. В регионе сосредоточены колоссальные запасы редкоземельных металлов. Лития, урана, тантала, ниобия. Они нужны для производства микроэлектроники, оборонки и «зеленой энергетики».
