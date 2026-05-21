Как изменился подход к ударам по Украине после попытки налета на Москву
Массированный удар по Москве и другим регионам… Сколько статей, сколько отзывов, сколько призывов «ударить, чтобы стереть»... У меня иногда создается впечатление, что мы, граждане России, и Украина, граждане и СМИ, живем в разных реальностях. В Киеве уверены, что россияне с ужасом ждут новых прилетов. У нас же, я не про прессу и прочий официоз, простые люди просто взбешены, требуют возмездия. Не удивлюсь, если в какой-либо социальной сети уже собирают подписи под требованием ужесточить или «сколько можно терпеть».
А ещё все почему-то ждут этого самого возмездия. Вот соберутся генералы в Минобороны и как бабахнут... Ну и традиционная фраза — месть должна быть холодной... И почти никто не видит того, что возмездие уже идет. Планомерное, холодное, очень болезненное для Украины и Европы. Без громких заявлений, без рассказов о силе ударов, без телекадров о взрывах, пожарах, воронках от бомб и ракет. Военные просто работают. Работают с такой эффективностью, которую мы ждали годами.
Интересно, если сейчас спросить граждан России о том, хотят ли они освободить всю Украину, какой ответ мы получим? Нам правда нужны «упоротые украинцы», нам необходимы территории? Или мы все-таки заступились за братьев, за наших, и освобождаем тех, кто не хочет и не может жить в нынешней Украине? Этот вопрос я задаю не просто так. Ответ на него дает ответ об алгоритме наших действий в будущем.
Если не думать, то вроде бы ничего не изменилось. Налеты ракет, авиабомбы, артобстрелы... Все это было и раньше. А количество дронов или ракет? Так и Киев не «поштучно» отвечает. Дело в другом. Вспомним прежние налеты. Мы были достаточно предсказуемы. Вчера ударили по энергетическим объектам, значит сегодня прилетит по инфраструктуре или местам скопления резервов. В принципе, это логично. Пока отремонтируют, можно повредить что-то другое.
А что мы видим сегодня? Достаточно посмотреть на карту ударов, и возникает вопрос о том, почему так много дронов или ракет на один объект? Неужели укрофашисты и правда научились бороться с дронами и ракетами? Согласитесь, учимся мы, но учатся и они. Или мы стали использовать больше «обманок», больше разведчиков? Вопросов много. Давайте попробуем ответить на некоторые из них. Основываясь, естественно, на открытых данных, на результатах налетов. На достоверных, подтвержденных результатах.
Что изменилось после попытки удара по Москве
Теперь о конкретике. Что же изменилось? Почему удары стали другими? И начну с самого заметного, практически очевидного для любого читателя, если он посмотрит на сводки Минобороны РФ хотя бы за пару дней. Главное изменение заключается в том, что теперь наши военные работают не на поражение, а на уничтожение. Теперь налет идет волнами, каждая из которых «добивает» объект. Та тактика, которую мы использовали раньше, поразить, но с возможностью восстановления, забыта.
Уничтожение объекта практически лишает врага возможности использовать его даже частично. Вынуждает создавать подобный объект в другом месте. А с учетом того, что поражаются достаточно важные цели вроде аэродромов, арсеналов, складов, баз горючего и т. п., в целом удары способствуют изменению логистики, что создает сложности снабжения на передовой.
Другая особенность новой тактики — это география. Цели теперь находятся практически на всей территории Украины. Безопасных регионов практически не осталось. Помните, как было раньше? Удар, уничтожение или повреждение объекта — и всё. Задача выполнена. Вроде все молодцы. Только вот логистика — штука сложная. Уничтожена какая-то база, а снабжение пошло через другую область. Да, путь стал длиннее, сложнее, но он сохранился.
Теперь же удары идут сериями. Отработали по одному объекту и тут же начинают работать по резервному, предназначенному для быстрой замены уничтоженного. Таким образом, пути снабжения серьезно повреждаются или ликвидируются совсем. Передовая переходит на «голодный паек». Думаю, понятно, что такое постоянное давление негативно сказывается на моральном духе ВСУ. Да и отсутствие боеприпасов, продовольствия, пополнения и прочие «сложности доставки» не способствуют желанию победить…
Еще одна новая черта налетов — это непредсказуемость. Я не о целеполагании. Все привыкли к тому, что налеты проходят по определенному алгоритму. Разведчики, обманки, дроны, ракеты. Это «правильный» удар. Вначале «разрядить» вражеское ПВО и только потом ударить чем-то серьезным. Эту логику понимают обе стороны. Но сегодня алгоритм сломан. Удар может быть нанесен любым видом вооружения. Подготовиться к нему практически невозможно без поддержания режима повышенной готовности всей системы. А это довольно сложно с учетом дефицита личного состава и ограниченности средств поражения у ВСУ.
И ещё одна важная особенность новой тактики. «Жирность» и приоритеты целей. Теперь мы не «размениваемся на мелочи», теперь речь идет о целых железнодорожных узлах, о мостах, о промышленных районах, а не об отдельных предприятиях. Помните кадры из Днепра, когда черный дым закрывал горизонт? Удар по нефтяному терминалу и бочкам с горючим! Техника ВСУ осталась «без обеда» на несколько дней.
Не знаю, заметили ли вы тот момент, что мы начали наносить удары по местам дислокации ВСУ в глубоком тылу? Зачем, если там обычный пункт сбора «добровольцев»? Нет, всё не так просто. В тылу находятся не только «добровольцы», в тылу находятся «иностранные специалисты», которые выезжают на передовую лишь для выполнения конкретных задач. Так что теперь эти «специалисты» имеют многократно усиленную возможность убраться домой в цинковом гробу до окончания срока командировки.
Кстати, те, кто читает иностранную прессу, наверное, обратили внимание на появление материалов о важности Черноморского побережья как логистического пути для поставок. У нас тоже эти материалы читают. Отсюда мы видим отработку Одесского порта и других возможных мест доставки вооружения и боеприпасов морским путем. Думаю, в ближайшее время такие налеты только усилятся.
Вместо выводов
Выше я описал лишь некоторые видимые изменения тактики применения дронов, ракет и планирующих бомб. Это, конечно, интересно, но есть один нюанс, который у меня вызвал кучу вопросов без ответов. Точнее, ответ есть, но он парадоксальный.
Когда налеты производились раньше были вполне понятны и логически объяснимы цели этих налетов. Бьем по аэродромам! Бьем по портам! Бьем по энергетике! Проще говоря, после минимальных размышлений можно было определить главные, на данный момент, цели наших ударов. Сегодня это стало невозможным. Логика ударов отсутствует напрочь. «Главные цели» исчезли или, наоборот, все цели стали главными.
Хаос, хаотичные удары «по всему». Сегодня горят порты, завтра горят железнодорожные узлы, послезавтра загорятся аэродромы или электростанции... Представляете штабы ПВО Украины? Головоломка высшего уровня сложности. Что защищать в первую очередь? Завидую гибкости ума того российского офицера, который это придумал. Красивая работа…
В целом же, мне кажется, что мы наконец-то перешли к «нормальной» войне. Теперь нет безопасных зон, нет глубокого тыла, нет неприкасаемых «специалистов» и «инструкторов». Началось отмщение за тех, кто пострадал в нашем тылу от провокаций ВСУ, за разрушения тыла. И это правильно...
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