Как изменился подход к ударам по Украине после попытки налета на Москву

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Как изменился подход к ударам по Украине после попытки налета на Москву

Массированный удар по Москве и другим регионам… Сколько статей, сколько отзывов, сколько призывов «ударить, чтобы стереть»... У меня иногда создается впечатление, что мы, граждане России, и Украина, граждане и СМИ, живем в разных реальностях. В Киеве уверены, что россияне с ужасом ждут новых прилетов. У нас же, я не про прессу и прочий официоз, простые люди просто взбешены, требуют возмездия. Не удивлюсь, если в какой-либо социальной сети уже собирают подписи под требованием ужесточить или «сколько можно терпеть».

А ещё все почему-то ждут этого самого возмездия. Вот соберутся генералы в Минобороны и как бабахнут... Ну и традиционная фраза — месть должна быть холодной... И почти никто не видит того, что возмездие уже идет. Планомерное, холодное, очень болезненное для Украины и Европы. Без громких заявлений, без рассказов о силе ударов, без телекадров о взрывах, пожарах, воронках от бомб и ракет. Военные просто работают. Работают с такой эффективностью, которую мы ждали годами.



Интересно, если сейчас спросить граждан России о том, хотят ли они освободить всю Украину, какой ответ мы получим? Нам правда нужны «упоротые украинцы», нам необходимы территории? Или мы все-таки заступились за братьев, за наших, и освобождаем тех, кто не хочет и не может жить в нынешней Украине? Этот вопрос я задаю не просто так. Ответ на него дает ответ об алгоритме наших действий в будущем. 

Если не думать, то вроде бы ничего не изменилось. Налеты ракет, авиабомбы, артобстрелы... Все это было и раньше. А количество дронов или ракет? Так и Киев не «поштучно» отвечает. Дело в другом. Вспомним прежние налеты. Мы были достаточно предсказуемы. Вчера ударили по энергетическим объектам, значит сегодня прилетит по инфраструктуре или местам скопления резервов. В принципе, это логично. Пока отремонтируют, можно повредить что-то другое.

А что мы видим сегодня? Достаточно посмотреть на карту ударов, и возникает вопрос о том, почему так много дронов или ракет на один объект? Неужели укрофашисты и правда научились бороться с дронами и ракетами? Согласитесь, учимся мы, но учатся и они. Или мы стали использовать больше «обманок», больше разведчиков? Вопросов много. Давайте попробуем ответить на некоторые из них. Основываясь, естественно, на открытых данных, на результатах налетов. На достоверных, подтвержденных результатах.

Что изменилось после попытки удара по Москве


Теперь о конкретике. Что же изменилось? Почему удары стали другими? И начну с самого заметного, практически очевидного для любого читателя, если он посмотрит на сводки Минобороны РФ хотя бы за пару дней. Главное изменение заключается в том, что теперь наши военные работают не на поражение, а на уничтожение. Теперь налет идет волнами, каждая из которых «добивает» объект. Та тактика, которую мы использовали раньше, поразить, но с возможностью восстановления, забыта.

Уничтожение объекта практически лишает врага возможности использовать его даже частично. Вынуждает создавать подобный объект в другом месте. А с учетом того, что поражаются достаточно важные цели вроде аэродромов, арсеналов, складов, баз горючего и т. п., в целом удары способствуют изменению логистики, что создает сложности снабжения на передовой.

Другая особенность новой тактики — это география. Цели теперь находятся практически на всей территории Украины. Безопасных регионов практически не осталось. Помните, как было раньше? Удар, уничтожение или повреждение объекта — и всё. Задача выполнена. Вроде все молодцы. Только вот логистика — штука сложная. Уничтожена какая-то база, а снабжение пошло через другую область. Да, путь стал длиннее, сложнее, но он сохранился.

Теперь же удары идут сериями. Отработали по одному объекту и тут же начинают работать по резервному, предназначенному для быстрой замены уничтоженного. Таким образом, пути снабжения серьезно повреждаются или ликвидируются совсем. Передовая переходит на «голодный паек». Думаю, понятно, что такое постоянное давление негативно сказывается на моральном духе ВСУ. Да и отсутствие боеприпасов, продовольствия, пополнения и прочие «сложности доставки» не способствуют желанию победить…

Еще одна новая черта налетов — это непредсказуемость. Я не о целеполагании. Все привыкли к тому, что налеты проходят по определенному алгоритму. Разведчики, обманки, дроны, ракеты. Это «правильный» удар. Вначале «разрядить» вражеское ПВО и только потом ударить чем-то серьезным. Эту логику понимают обе стороны. Но сегодня алгоритм сломан. Удар может быть нанесен любым видом вооружения. Подготовиться к нему практически невозможно без поддержания режима повышенной готовности всей системы. А это довольно сложно с учетом дефицита личного состава и ограниченности средств поражения у ВСУ.

И ещё одна важная особенность новой тактики. «Жирность» и приоритеты целей. Теперь мы не «размениваемся на мелочи», теперь речь идет о целых железнодорожных узлах, о мостах, о промышленных районах, а не об отдельных предприятиях. Помните кадры из Днепра, когда черный дым закрывал горизонт? Удар по нефтяному терминалу и бочкам с горючим! Техника ВСУ осталась «без обеда» на несколько дней.

Не знаю, заметили ли вы тот момент, что мы начали наносить удары по местам дислокации ВСУ в глубоком тылу? Зачем, если там обычный пункт сбора «добровольцев»? Нет, всё не так просто. В тылу находятся не только «добровольцы», в тылу находятся «иностранные специалисты», которые выезжают на передовую лишь для выполнения конкретных задач. Так что теперь эти «специалисты» имеют многократно усиленную возможность убраться домой в цинковом гробу до окончания срока командировки.

Кстати, те, кто читает иностранную прессу, наверное, обратили внимание на появление материалов о важности Черноморского побережья как логистического пути для поставок. У нас тоже эти материалы читают. Отсюда мы видим отработку Одесского порта и других возможных мест доставки вооружения и боеприпасов морским путем. Думаю, в ближайшее время такие налеты только усилятся.

Вместо выводов


Выше я описал лишь некоторые видимые изменения тактики применения дронов, ракет и планирующих бомб. Это, конечно, интересно, но есть один нюанс, который у меня вызвал кучу вопросов без ответов. Точнее, ответ есть, но он парадоксальный.

Когда налеты производились раньше были вполне понятны и логически объяснимы цели этих налетов. Бьем по аэродромам! Бьем по портам! Бьем по энергетике! Проще говоря, после минимальных размышлений можно было определить главные, на данный момент, цели наших ударов. Сегодня это стало невозможным. Логика ударов отсутствует напрочь. «Главные цели» исчезли или, наоборот, все цели стали главными.

Хаос, хаотичные удары «по всему». Сегодня горят порты, завтра горят железнодорожные узлы, послезавтра загорятся аэродромы или электростанции... Представляете штабы ПВО Украины? Головоломка высшего уровня сложности. Что защищать в первую очередь? Завидую гибкости ума того российского офицера, который это придумал. Красивая работа…

В целом же, мне кажется, что мы наконец-то перешли к «нормальной» войне. Теперь нет безопасных зон, нет глубокого тыла, нет неприкасаемых «специалистов» и «инструкторов». Началось отмщение за тех, кто пострадал в нашем тылу от провокаций ВСУ, за разрушения тыла. И это правильно...
104 комментария
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  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +47
    21 мая 2026 03:25
    В целом же, мне кажется, что мы наконец-то перешли к «нормальной» войне.

    В «нормальной» войне не остаётся не уничтоженных (нетронутых) врагов и пособников, где бы они не находились, а уж бесить граждан сообщениями типа: «В Европе снова востребованы российские нефть и газ», - категорически бессовестно!!!
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +68
      21 мая 2026 04:02
      Очередное оправдание действий наших политиков, автор узнаваем с первых строк. Ничего глобально не поменялось. Уже всем надоевший вопрос про зелю, мосты и границу с Польшей остаётся открытым.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +18
        21 мая 2026 06:53
        Цитата: ASSAD1
        Очередное оправдание действий наших политиков, автор узнаваем с первых строк.
        Интересно всё заворачивается... С одной стороны, - "Президент России в общении с журналистами сделал важное заявление: конфликт на Украине, по его мнению, идёт к завершению" , с другой, "Все должны знать, что мы по большому счету всерьёз пока ещё ничего не начинали".
        1. Проксима Звание
          Проксима
          +21
          21 мая 2026 08:24
          Автору подписывать свои изваяния не надо! По первым строчкам узнаваем "подчерк мастера" good drinks. Александр Ставер мне напоминает одного героя произведения Рэя Бредбери. А именно, робота, который был запрагромирован создавать людям добро. Правда, понятие "добро" робот воспринимал своеобразно. Он обрисовывал человеку ситуацию в радужном цвете, всегда вселял ложный оптимизм и просто очень часто человеку врал. Цель у робота одна: чтобы человеку, слушающему его рассказ, всегда было приятно, спокойно на душе и так далее. Потом робот в последстви понял, что все его действия - это чистейшей воды палеатив, временно это облегчает страдания, а потом полный крах! Человеку становится намного хуже, даже до момента душеуспокаиващих рассказов робота. Естественно, потом случилась коррекция программы робота. Лучшее добро людям робот принесёт, если он перестанет им врать и вешать лапшу на уши, а именно, путём самоликвидации. Робот умер. crying Ставеру обязательно нужно прочитать это произведение. В этом роботе он узнает самого себя. lol
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            +4
            21 мая 2026 09:32
            Вы предлагаете А.Ставеру застрелиться? laughing
            Не Дождётесь!!! laughing
            1. Проксима Звание
              Проксима
              +1
              21 мая 2026 09:50
              Цитата: Grencer81
              Вы предлагаете А.Ставеру застрелиться? laughing
              Не Дождётесь!!! laughing

              Боже упаси!
              1. Per se. Звание
                Per se.
                +14
                21 мая 2026 12:19
                Цитата: Проксима
                Боже упаси!
                Александр Ставер нужен, он по-своему дискредитирует паразитов в их капитализме, пытаясь их оправдывать.
                1. Проксима Звание
                  Проксима
                  +7
                  21 мая 2026 15:02
                  Цитата: Per se.
                  Александр Ставер нужен

                  Естественно нужен, вот в стране всё плохо, а откроешь статью Ставера и прям как бальзам на душу wink Может не так всё плохо, может Александр знает то сокровенное, что мы не знаем? Может автор наконец-то раскусил хитроумный план Путина? request drinks
                  1. Mishka78 Звание
                    Mishka78
                    -1
                    21 мая 2026 17:32
                    Цитата: Проксима
                    а откроешь статью Ставера и прям как бальзам на душу

                    С таким посылом вам прямая дорога к соловью на 1 канале )
        2. Russia2014 Звание
          Russia2014
          +5
          21 мая 2026 14:45
          ..да уж...., они практически все прос .. ли и похоже уже не знают , что делать и говорить....
        3. Комментарий был удален.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            22 мая 2026 14:27
            Так по нему не прилетает, наоборот - прилетает зять американского президента с трёх литровой банкой с духом Анкориджа, обещаниями что всё плохое закончится, санкции снимут и денег дадут. Как же тут начинать?!
        4. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +6
          22 мая 2026 02:59
          А тем временем, по сообщению ФОМ, рейтинг доверия Путину возрос, с 73% до 74% с начала месяца. Не доверяют лишь 15%. Тишь да гладь, да божья благодать :)
          https://lenta.ru/news/2026/05/15/stalo-izvestno-ob-izmenenii-reytinga-doveriya-rossiyan-k-putinu/
      2. Таймень Звание
        Таймень
        +13
        21 мая 2026 12:10
        Опаньки, господин Ставер появился. Надоел всем в "Аналитике",её благополучно закрыли. Теперь во "Мнении" ту же политику проводит. Защитник генералитета, торгашей, олигархов и остальных "граждан" у кормушки. Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.
      3. guest Звание
        guest
        +3
        21 мая 2026 14:12
        Цитата: ASSAD1
        автор узнаваем с первых строк.

        Да, прочитал первый абзац и понял кто автор, не ошибся.
      4. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        22 мая 2026 13:17
        Цитата: ASSAD1
        Очередное оправдание действий наших политиков, автор узнаваем с первых строк. Ничего глобально не поменялось. Уже всем надоевший вопрос про зелю, мосты и границу с Польшей остаётся открытым.

        Вчера толи Пу, толи Усы сказали белым по черному-там живут наши люди.
    2. Xenon Звание
      Xenon
      +13
      21 мая 2026 04:59
      Цитата: yuriy55
      бесить граждан сообщениями типа: «В Европе снова востребованы российские нефть и газ», - категорически бессовестно!!!
      А самое неприятное это то, что подобное мы слышим от чиновников самого высокого ранга
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +25
      21 мая 2026 05:38
      Очередной репортаж из серии шапкозакидательства, завтра будет лучше, чем вчера.
      Где-то мы это уже все проходили, кажется, при смене нового генсека партии в стране.
      Автору бы проехать по всей России от Запорожской, Херсонской, Крыма и до тыловых регионов и послушать россиян, сколько можно терпеть наглость гейропы, мелко бритов и матрасников в затянувшейся кампании.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        -1
        22 мая 2026 21:34
        Цитата: ZovSailor
        сколько можно терпеть наглость гейропы, мелко бритов и матрасников в затянувшейся кампании.

        Надоело всем, но, что Вы предлагаете? Как в известном - "Не согласен, предлагай. Предлагаешь, выполняй" Давайте попробуем поразмышлять. Чтобы быстрей закончить с СВО, разумеется победой, первое - что для этого надо сделать? Ударить ЯО по Окраине? Не согласен, - это наша земля, ее надо беречь. Ударить по пособникам Окраины? Можно, но, а какова будет реакция пособников? Кто-то может с уверенностью сказать - умоются. А если ответят? Тогда нам придется использовать против них, как и записано в "Военной доктрине", ЯО. Но и они не применут им воспользоваться. А Вы лично готовы к такому повороту событий? А Ваши родственники, друзья, жители Вашего города?
        По моему и ВВ в растерянности, он не знает, что делать и как поступить. Поэтому мы наблюдаем то, что наблюдаем и чертыхаемся.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          23 мая 2026 06:28
          красноярск
          Вчера, 21:34

          hi Весь цымес в том, что наши предложения останутся невостребованными, поскольку ВПР страны придерживается других категорий своих действий и оценок с самого начала СВО.
          1. Отсутствие активных и решительных действий на первом этапе СВО, склонность к разного рода договорнякам Минск-1,2, Стамбулы, Абу-Даби, приведшие к обратному эффекту и показателю слабости.
          2. Признание режима жыдонаркофюрера террористическим, а также все стороны, помогающие террористам, вне закона для соответствующего реагирования нашими военными и силовыми органами ( пример ИРИ нам в помощь, как и методы сионистов при ударах по центрам принятия решений).
          3. Перед всеми владельцами всенародного достояния, создаваемого несколькими поколениями наших предков поставить чёткий вопрос помощи государству либо национализации их владений.
          4. Перевод страны на военные рельсы, хватит изображать половинчатость решений.
          5. Провести частичную с учётом достаточного военно-продовольственного снабжения мобилизацию, которую власти панически боятся, чтобы создать мощный резерв для ротации военных, поскольку контрактно-добровольческая система пробуксовывает.
    4. скептик Звание
      скептик
      +8
      21 мая 2026 10:28
      Цитата: yuriy55
      В «нормальной» войне не остаётся не уничтоженных (нетронутых) врагов и пособников, где бы они не находились,

      О какой "нормальной" войне может идти речь, если пресловутые мосты, остаются в первозданной целости? Автор статьи, написал красиво, "его устами - мёд есть", но где российские БЭКи, которые кошмарят прибрежную зону, корабли, мосты? Если судить по постоянно объявляющейся "БПЛА опасности", пролетающими БПЛА, и иногда гулу реактивных двигателей, перемежающимися взрывами поражённых противников и последствиями их атак, как то сложно верится в "изменения в подходе к ударам". Что показывают все СМИ? Единичные удары, по отдельным огневым точкам, единицам боевой техники... И ВСЁ! Где объекты ВПК (до поражения и после)? Где объекты логистики, с реальным обнулением, как таковых? На фоне увеличивающихся атак ВСУ, все подобные статьи, какой то реальной работы (уж извините) воспринимаются бла-бла-бла. Почему нет снимков реального поражения врага? Может все "космические разработки разведки и связи" банальный "распил"? Все иноСМИ натолканы кадрами поражений на нашей территории... Где наша "фотофиксация"? И не надо валить всё, на пресловутую "военную тайну" - это показ вражеских объектов.
      Только так можно подтвердить, что средства, реально вложены в военную космонавтику, а не очередные "объекты движимого и недвижимого имущества" новоявленных "миллиардеров".
    5. Russia2014 Звание
      Russia2014
      +4
      21 мая 2026 14:53
      ...да , это точно... вот если бы Сталин продавал эшелоны с нефтью гитлеру, кем бы он был в глазах своего народа...?! наверное, как минимум предателем....!!!
    6. сайгон Звание
      сайгон
      0
      22 мая 2026 16:19
      А вот некто Лавров молвить изволил ! что типа мощьное оружие не применяем жалеемс типа там свои проживаютё
  2. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    +14
    21 мая 2026 03:40
    Это не нормальная война... Это пинг-понг. И я представляю штабы ПВО РФ... Впрочем, автор узнаваем от начала и до конца wink
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +14
      21 мая 2026 04:39
      Цитата: фемистокл_
      Это не нормальная война...

      Пока военными действиями рулят олигархи, так и будет продолжаться - ни шатко, ни валко....
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        +5
        21 мая 2026 07:56
        Вы не совсем правы, пока они в отьезде, в Лондоне и Пекине, по вчерашней сводке военные срочно начали лупить по тылам врага
  3. andrewkor Звание
    andrewkor
    -13
    21 мая 2026 04:02
    Неужели ,на пятый год военных действий,наконец то нащупали правильный алгоритм атак на противника.
  4. turembo Звание
    turembo
    +35
    21 мая 2026 04:14
    Интересная статья, замени стороны на противоположные и в принципе ничего не поменяется, профессионально. Много интересных абзацев где можно порассуждать. Но возьму один, и процитирую:
    Интересно, если сейчас спросить граждан России о том, хотят ли они освободить всю Украину, какой ответ мы получим? Нам правда нужны «упоротые украинцы», нам необходимы территории? Или мы все-таки заступились за братьев, за наших, и освобождаем тех, кто не хочет и не может жить в нынешней Украине? Этот вопрос я задаю не просто так. Ответ на него дает ответ об алгоритме наших действий в будущем.

    Здесь возникает встречный вопрос к инициаторам: а что именно они понимают под освобождением? Свободу от чего? От нацистов, от имущества или от жизни? Ведь люди могли и до военных действий продать всё и уехать жить к нам — например, в Еврейскую автономную область, чтобы наслаждаться этой «свободой» полной грудью. Разрушенные деревни и города наглядно свидетельствуют о том, как тяжело даётся продвижение нашим войскам, которые в тяжелейших условиях умудряются идти вперёд. В населённых пунктах остаются в лучшем случае несколько сотен человек, которым просто некуда идти. Получается, мы их освобождаем, но теряем своих солдат. В итоге я окончательно запутался. Когда наши прадеды освобождали Европу, на кадрах хроники им бросали цветы. В наших же бойцов летят дроны, а стреляют в них те, кто почему-то переговаривается в основном на чистом русском языке...
    А то получается какая то борьба с бедностью, вот наши политики говорят: Нужно бороться с бедностью, и реально они со мной борются всеми средствами......
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +18
      21 мая 2026 07:18
      В 2014 году не было никаких упоротых украинцев. Тогда было множество видео. где люди хотели в Россию. но их послали. Несмотря на это многие и в 2022 хотели в Россию, но политика мы еще не начинали, привела людей к упорости.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +6
        21 мая 2026 09:25
        Цитата: Гардамир
        В 2014 году не было никаких упоротых украинцев. Тогда было множество видео

        Упоротые украинцы были всегда - и в 2014 году, и в 1914 году, и в 1814 году. Просто Вы смотрели то множества видео, которое хотели смотреть
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          21 мая 2026 10:19
          Вы правы, очень грустно жить среди упоротых россиян.
          1. Розмари Звание
            Розмари
            +5
            21 мая 2026 10:46
            Цитата: Гардамир
            очень грустно жить среди упоротых россиян

            Так не живите
      2. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        -1
        22 мая 2026 03:17
        Да были там упоротые! Просто сейчас их стало больше, по понятной причине. Спецоперация не удалась, это и в Кремле поняли, причем давно., практически сразу.. Поэтому и стремятся к договорняку.
        Какая там ВСЯ Украина? Кто пишет такую чушь, нуждается в обследовании у психиатра, уж извините, если кого обидел.
        Осталось снести ФАБами Дружковку, Славянск и Краматорск и на этом всё, баста! Херсон с Запорожьем жалко, но не рушить же и их?
    2. parma Звание
      parma
      +13
      21 мая 2026 07:47
      Меня удивило немного другое. Я из Екатеринбурга, у нас не столь давно дрон влетел в жилой дом (фактически это апартаменты, но разницы считай никакой). Как думаете, много у нас кто хочет «холодного возмездия»? Я таких не встречал, остальные делятся на 2 категории - кому страшно и они говорят «да когда это все уже закончится» или другие, кто относится к этому спокойно, говоря что это ожидаемо и даже частично оправдывая ВСУ, мол целились явно в завод «Вектор» (пару км по направлению полёта), не рассчитали высоту или отклонились от курса на пару метров влево/вправо.
      Есть друзья в Перми, им «больно» прилетело, с выпадением неприятных осадков… так там тоже желающих возмездия не встречал (хотя из тех краев знал людей не много)…
      Вот и вопрос, где автор видит запрос ответки, ну кроме таких же авторов и блогеров (хотя даже многие из них уже шепотом говорят о перемирии).
      1. turembo Звание
        turembo
        +6
        21 мая 2026 08:08
        Ну, я думаю, автор имел в виду людей, которые до сих пор возмущаются, почему по Украине не применяют ядерное оружие, искренне верящих, что, показав всем «кузькину мать», все тут же признают нас во всем правыми и побегут подписывать любые наши требования и хотелки.
      2. Розмари Звание
        Розмари
        +5
        21 мая 2026 09:17
        Цитата: parma
        Как думаете, много у нас кто хочет «холодного возмездия»? Я таких не встречал

        Просто Ваши знакомые трезвомыслящие люди, принимающие эту вариацию золотого правила нравственности "Не совершайте поступков, если не готовы столкнуться с аналогичной ответной реакцией".
        И что если мы с 2022 года запускаем ракеты и дроны по городам противника, то мы должны были быть готовы к тому что противник тоже будет запускать ракеты и дроны по нашим городам, как только у него появится такая возможность.Теперь эта возможность у противника появилась, и она растет с каждым месяцем, и каждым годом.
        И что бы мы не делали в отношении противника, он будет делать в отношении нас то же самое, как только у него появится такая возможность. Начнем бить по железнодорожным узлам (т.е. и по вокзалам, электричкам и пассажирским поездам) как предлагает Ставер? Значит мы должны быть готовы к тому, что противник ударит по нашим железнодорожным узлам, вокзалам, электричкам и пассажирским поездам
      3. Per se. Звание
        Per se.
        +7
        21 мая 2026 09:28
        Цитата: parma
        Я из Екатеринбурга, у нас не столь давно дрон влетел в жилой дом
        В Перми тоже беспилотник врезался в высотной жилой дом, тоже, специально в дом не целил, видимо с курса сбила глушилка, или, в "полётном задании" дом не значился. Слава Богу, обошлось без жертв, взорвался на крыше дома. Что до "холодного возмездия", или горячего, больше наших соплежуев и подкаблучников ругали, что на пятом году ни только Донбасс не обезопасили, а уже и до Урала стало долетать.
      4. скептик Звание
        скептик
        +2
        21 мая 2026 10:44
        Цитата: parma
        Вот и вопрос, где автор видит запрос ответки, ну кроме таких же авторов и блогеров

        Ну это Вы батенька затрагиваете тех, кто превратил Россию из защитника, в "Агрессора", оттягивая время решения вопроса, до полного вооружения нацизма Украины. Да и сейчас, ведение СВО, в режиме наибольшего благоприятствования противнику, выливается в росте миллионеров в "воюющей" России.
        1. parma Звание
          parma
          +6
          21 мая 2026 11:25
          Если вы про блогеров - вовсе нет. Послушайте Губорева - он прямым текстом говорит, что и как было в 2014. Что местные участвовать во всем это «движе не хотели», что без участия «отпускников» и прочих «ихтамнет» республики бы никогда не образовались и тд. Послушайте «разведоса» - он с первого дня говорит, что красивые слова это только красивые слова и с реальными интересами имеют мало общего, в свое время вообще говорил, что раз уж план был такой «пряморукий», то надо бы закрывать лавочку и подсчитывать убытки, но последние пару лет сменил риторику, теперь просто говорит что все в любом случае закончится переговорами, иного просто быть не может. Оба они не где-то там за границей, а вполне себе тут, в стране, активно участвуют в происходящем (один вообще с 2014, другой с 2022).
          А что касательно нынешних условий - вы все еще верите в «засадный полк»? В возможность «быстро, мощно и на чужой территории»?… мы сейчас уже делаем столько, сколько можем, даже больше в некоторые моменты.
          Касательно же рядовых граждан - в реальной жизни я не встречал ни одного сторонника «жестких мер» и веры, что «не хотим», только в этих ваших интернетах…
      5. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        -2
        22 мая 2026 03:35
        parma У меня родственники и знакомые в Донбассе. Говорят, что большинству уже на всё плевать, плевать, какой будет власть ВНА, лишь бы быстрее всё закончилось и люди с фронта вернулись.
        К возмездию призывают, как мне кажется, больше те, по кому не прилетает, те же москвичи или питерцы.
        Ну а на ВО традиционно милитаристы сидят - любим мы покричать и помахать виртуальными дубинками, включая ядерные laughing
    3. Комментарий был удален.
    4. WIKI Звание
      WIKI
      +7
      21 мая 2026 09:01
      Цитата: turembo
      Ведь люди могли и до военных действий продать всё и уехать жить к нам — например, в Еврейскую автономную область,

      Цитата: turembo
      Ведь люди могли и до военных действий продать всё и уехать жить к нам — например, в Еврейскую автономную область,

      Была статья на ВО https://topwar.ru/281839-dve-kassy-odna-vojna-domashnjaja-buhgalterija-2026-goda.html , где приводились наши траты на СВО. Если говорить о деньгах , то приведенные автором цифры трат составят за 5 лет 800 млрд $ . Если говорить о людях , то. на 2017 год общая численность наличного населения на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях составляла примерно 3,8 миллиона человек. Чтобы построить в России новый город на 1 миллион человек с уровнем комфорта, аналогичным московскому, потребуется до $100 млрд. Проект «города-спутника» Владивостока (население агломерации около 1 млн человек) оценивается в сумму от 970 млрд до 2,45 трлн рублей ($10,5–26,6 млрд). Строительство промышленного города в Сибири оценивается минимум в 1 трлн рублей (~$11 млрд) . Итого условия как в Москве можно было создать для 8-ми млн. человек . По окончании СВО еще понадобятся средства на восстановление, .
    5. Моторист Звание
      Моторист
      +1
      21 мая 2026 17:42
      Цитата: turembo
      Когда наши прадеды освобождали Европу, на кадрах хроники им бросали цветы. В наших же бойцов летят дроны, а стреляют в них те, кто почему-то переговаривается в основном на чистом русском языке...

      Нормально Вы так передёрнули (из хроники), ажно на 32 плюса. А фауст-патроны кто бросал? И статьи про Вервольф тут есть. Вы сейчас прозрачно намекаете, что наши сейчас -- как фрицы тогда?
      1. turembo Звание
        turembo
        0
        22 мая 2026 04:24
        Нормально Вы так передёрнули (из хроники), ажно на 32 плюса. А фауст-патроны кто бросал? И статьи про Вервольф тут есть. Вы сейчас прозрачно намекаете, что наши сейчас -- как фрицы тогда?
        Ну это Ваши домыслы и намеки, и попытки натянуть сову на глобус. Или вы считаете что в той же Варшаве Красную армию поляки встречали заградительным огнем?....
        1. Моторист Звание
          Моторист
          0
          22 мая 2026 14:20
          Цитата: turembo
          Ну это Ваши домыслы и намеки, и попытки натянуть сову на глобус.

          Ну, понятно. Я не сказала "да", милорд. Вы не сказали "нет".
    6. Комментарий был удален.
    7. Winger Звание
      Winger
      0
      22 мая 2026 13:18
      В ЕАО, неудачный пример. Вы наверное в Бирмингеме живете? И дальше не выезжали. ЕАО сейчас, это как Донбасс после бомбёжек.
      Самый унылый и депрессивный регион.
      Всё в развалинах. Поедешь за восток. Хабаровский край, на запад Амурская область. Совсем другое дело
  5. Наган Звание
    Наган
    +18
    21 мая 2026 04:48
    Почему мосты через Днепр до сих пор целы? Если их вынести, все левобережье упадет в руки ВС РФ, как созревший плод. Кто не верит, припомните что случилось с Херсоном, и при чем тут Антоновский (ЕМНИП) мост.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +15
      21 мая 2026 05:27
      Цитата: Наган
      Почему мосты через Днепр до сих пор целы?

      А так же тоннели и пункты перестановки вагонов ? Да потомушта составы с продукцией идут на запад - тама и наши олигархи завязаны...Бизнес, он такой
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +12
      21 мая 2026 06:54
      Цитата: Наган
      Почему мосты через Днепр до сих пор целы?

      У нас столько разного оружия, что мы все в этом мире можем уничтожить. Кроме мостов!
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      21 мая 2026 07:57
      Почему мосты через Днепр до сих пор целы?
      Наверное только потому, что не было команды на их уничтожение.
    4. faridg7 Звание
      faridg7
      -5
      21 мая 2026 08:18
      Цитата: Наган
      Почему мосты через Днепр до сих пор целы? Если их вынести, все левобережье упадет в руки ВС РФ, как созревший плод. Кто не верит, припомните что случилось с Херсоном, и при чем тут Антоновский (ЕМНИП) мост.

      Может быть потому, что есть планы не только на левобережье? После уничтожения мостов правобережье взять не получится, а остановиться на Днепре означает, что военная инфраструктура наты всё таки окажется на украине, а основная причина начала сво была как раз эта- ната начала использовать территорию Украины угрожая нам. Остановимься на Днепре- всё зря, все погибшие- зря.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +12
        21 мая 2026 10:34
        Цитата: faridg7
        Может быть потому, что есть планы не только на левобережье?
        Я бы здесь так Вам ответил, в 2014 мы могли усилить Россию всем юго-востоком Украины, где нас тогда ждали. Получили бы промышленность и плодородные земли, а не руины, что нам сейчас достаются с выжженной землёй.
        Увы, приехал в Москву господин Дидье Буркхальтер (2014 год), и наш грозный командор резко сменил риторику. Вот, что счета в чужих банках животворящие делают. Наконец, будь реальный превентивного удар в 2022 году, десант в Одессе, и, вхождение в Харьков, а не глупость с походом на Киев и последующим договорняком в Стамбуле, тоже, многое было бы иначе. Но, сейчас, одним война, другим мать родна, только жиреют наши толстосумы.
        Что до мостов, в данной ситуации, подойди наши войска к Днепру, мосты уже сами ВСУ взорвут. Так чего ждать? В том и дело, что там всё завязано на шкурные интересы олигархов.
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          +1
          21 мая 2026 14:58
          Это всё понятно, что любые телодвижения завязаны на чьих то интересах и это те качели которые постоянно качаются разными властными группами. Но и ситуация в 22 году была не такая как в 14, и сейчас ситуация не такая как в 22. Возможно в 14 году чьи то финансы перевесили, а в 22 году кто то понял, что эти финансы ушли безвозвратно, а по поводу усиления за счёт юго-востока Украины, может поначалу и была такая мысль у кого то, но пришло понимание, что за это усиление придётся заплатить слишком высокую цену, и было решено просто уничтожить эти ресурсы. Меня бы например, вполне устроило бы, если бы эта территория стала нищей, голой и безлюдной пустыней. Нам нужна буферная зона между Европой и Россией, если это будет дружественное государство, как Белоруссия, то оно должно получать какие-то преференции от нас, а если это государство становится враждебным, то нужно сделать всё, чтобы на этой территории небыло ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни образования, ни энергетики. Что сейчас и происходит
      2. Lako Звание
        Lako
        +1
        21 мая 2026 21:24
        Вы что? Всерьёз верите, что в случае прорыва российской армии к Днепру, мосты будут стоять нетронутыми? Да их сразу же, взорвут украинцы, при отступление. Да и не вижу я пока, каких то даже попыток, порвать фронт на большую глубину.
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          0
          22 мая 2026 01:05
          Цитата: Lako
          Вы что? Всерьёз верите, что в случае прорыва российской армии к Днепру, мосты будут стоять нетронутыми? Да их сразу же, взорвут украинцы, при отступление. Да и не вижу я пока, каких то даже попыток, порвать фронт на большую глубину.

          Вопрос не в том, во что я верю. Вопрос в том, что происходит. И насчёт того, чтобы подорвать днепровские мосты при отступлении. Для того, чтобы уничтожить мост, надо разрушить опору моста. Для этого надо заложить достаточный заряд в правильном месте, все другие способы приведут лишь к повреждению полотна моста( пример- антоновский мост, крымский мост), которое восстанавливается относительно легко. Вы думаете в современной прифронтовой зоне, а тем более в серой зоне, организовать подрыв опор мостов будет просто? Скорее всего получится лишь уронить полотно мостов, а это означает что мостовой переход можно будет организовать при помощи тмм3, тмм6.
          1. Электроник2000 Звание
            Электроник2000
            0
            22 мая 2026 17:16
            Никто для нарушения логистики не разрушает опоры моста, всегда разрушают только пролетные строения. "Относительно легко" - это минимум полгода-год в мирное время при отсутствии помех ремонту со стороны противника. Реально это означает выбить логистику на этом направлении на год. Никакие ТММ не помогут если уничтожено пролетное строение обычного авто или ЖД моста через Днепр, это вообще предназначено для другого. Во время ВОВ большинство мостов уничтожалось именно подрывом и разрушением одного или нескольких пролетных строений и даже при этом их восстановление в мирных условиях после войны заняло годы. Сказки про обязательную необходимость разрушения опор мостов придумали недалекие пропагандисты, которым хоть как-то требуется объяснить их поразительную сохранность.
          2. shocktrooper Звание
            shocktrooper
            0
            22 мая 2026 23:37
            Лол, удачи найти мостоукладчики на ширины пролетов мостов через Днепр, а потом еще и ими воспользоваться под все более и более возрастающим числом дронов со стороны врага, обязательно получится(ха-ха три раза). украинцы без всяких проблем взрывают даже мелкие мосты прям у линии фронта, однако по вашей логике на невероятно очевидно важные мосты через Днепр им не хватит? Можно конечно продолжать верить в эти самоуспокоительные сказки, а можно посмотреть на опыт Второй Мировой и как немцы заранее готовили мосты к подрывам и перестать тешить себя фантазиями про захват мостов.
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    21 мая 2026 05:11
    Здесь не будет ни критики или пафоса.Главным фактором военной операции является время.А также география военных действий.Карта военных действий как никто точно определяет реальную картины происходящего.Сталин не зря говорил-"Дайте карту-сам разберусь."
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    21 мая 2026 05:58
    С ударами со всем согласен, но вот раздел "а так ли нам нужна вся?" вот обычно на эту тему тут очень многие рефлексируют, называют сразу иноагентом, статьями пугают которых сами боятся, у нас многие в страхе всю жизнь живут, приучили видать. Но ща не об этом. Нужна ли нам правда эта проклятая земля? Кого мы там спасаем? Кто хотел тот сделал выбор, зачем столько народу там ложить, ради чего, уже многие не понимают, молодеж так точно.
  8. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +12
    21 мая 2026 06:38
    Ааа, так это Ставер, возмездие уже идет
    Интересно где и в каком месте? В очередной раз по КТП долбанули или тепловоз подбили? Слов нет...
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    +11
    21 мая 2026 06:45
    мы наконец-то перешли к «нормальной» войне. Теперь нет безопасных зон, нет глубокого тыла, нет неприкасаемых

    Если учесть что на Украине тыл находится за пределами страны (имеется в виду снабжение с Запада), то он находится в абсолютной неприкосновенности. И ситуация сейчас складывается такая: они стали кошмарить наши тылы с удвоенной силой и на более качественном уровне, а у них тылы находятся в надёжной неприкосновенности.
  10. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    -3
    21 мая 2026 06:58
    Ответ на вопрос "Нам правда нужны «упоротые украинцы», нам необходимы территории?" очевиден.
    Да они нам нужны.
    Во-первых, чтобы перекодировать их упоротость. Не будем перекодировать сами - их докодируют другие. Не хотят кодироваться? В Сибири и на севере есть много мест где можно создать им условия, чтобы захотели. Если не перекодировать, то "эта музыка будет вечной" с дальнейшим расширением.
    Во-вторых - отодвигаем базы НАТО подальше.
    ...и вообще, где наш МИД?!
  11. Гардамир Звание
    Гардамир
    +12
    21 мая 2026 07:19
    Никого не интересует самый главный вопрос, зачем вот это все? Вот эти удары ради ударов?
    1. Million Звание
      Million
      +10
      21 мая 2026 07:39
      Такие же мысли.Наверное,нет цели победить врага.
  12. Энный Звание
    Энный
    +11
    21 мая 2026 07:26
    Автор имеет стиль, я уже с первого абзаца его узнаю. Это из хорошего.
    Из плохого - это сигнал, что дальше читать не надо, так и сделал. Ничего умного у него из под пера не выходит последнее время
    1. Развед Звание
      Развед
      +7
      21 мая 2026 08:45
      Цитата: Энный
      Ничего умного у него из под пера не выходит последнее время

      А раньше выходило? Не замечал. Обычная заказная писанина.
  13. Single-n Звание
    Single-n
    +12
    21 мая 2026 07:26
    Хаос, хаотичные удары «по всему». Сегодня горят порты, завтра горят железнодорожные узлы, послезавтра загорятся аэродромы или электростанции... Представляете штабы ПВО Украины? Головоломка высшего уровня сложности. Что защищать в первую очередь? Завидую гибкости ума того российского офицера, который это придумал. Красивая работа

    Это метания а не работа. Ничего толком не добив -меняют цели и не позволяют накопится критическому урону. В 2022 мы могли разрушить энерго сеть 404 . но мы занимались хз чем и в итоге противник оборудовал сотни мини электростанций. и теперь бить по ним просто бесполезно. Мы могли снести порты на черном море. Но мы нетакуси и в итоге противник успел произвести сотни морских дронов и уничтожить наш флот. Мы могли уничтожить весь этот азов и прочих захитников азовстали. но мы устроили экстракшен.
    Так что это не гениальность. Это обычный бардак
  14. Million Звание
    Million
    +7
    21 мая 2026 07:37
    Неубедительно как то.В любом деле важен результат.
    У нас в городе ,находящемся далеко от Украины, почти ежедневно то ракетная опасность,то опасность БПЛА.
    Сирены орут.Особенно по ночам.Никто никуда не бежит,но сон испорчен.Люди злые.
  15. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +8
    21 мая 2026 07:49
    Насчет "разгрома" железнодорожных узлов и портов посредством БПЛА улыбнуло. А скороговорка про мосты вообще смешна.
  16. solar Звание
    solar
    +9
    21 мая 2026 08:32
    У нас же, я не про прессу и прочий официоз, простые люди просто взбешены, требуют возмездия.

    У нас простые люди просто задаются вопросом- "Когда все это кончится?" :((...
    1. Valery3591 Звание
      Valery3591
      +2
      22 мая 2026 10:05
      Цитата: solar
      У нас простые люди просто задаются вопросом- "Когда все это кончится?" :((...

      + "Зачем всё это нужно было?". Очень похоже, только для того, чтобы список Forbes ощутимо пополнился "чисто русскими" фамилиями...
  17. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +15
    21 мая 2026 08:43
    Этот 4,5 года длящийся авторский сериал "уже вот-вот станет хорошо", "xoxлы разбегаются", "мы уже всех победили" ну и незабвенное "Херсон не сдадим" от этого автора, мягко говоря, утомил..
    На кинопоиске я бы ему выставил 2 балла, добавив 1 балл за креатив в придумках как чёрное назвать белым.
  18. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    21 мая 2026 09:24
    Так для того, чтобы перейти от повреждения объектов к их уничтожению не должно было пройти 4 года. Это надо было делать ещё "позавчера".
    И этот бесконечный политический "туризм" в Киев европейских русофобов пора давно прекращать
  19. AdAstra Звание
    AdAstra
    +4
    21 мая 2026 09:34
    Даже не знаю, как прокомментировать очередную сказку господина Ставера, навеянную по просьбам голосов. request yes
  20. multicaat Звание
    multicaat
    +7
    21 мая 2026 09:40
    вопросы в статье интересные, вот только государство, которое "ничего не должно", не способно проводить никакой вменяемой внутренней политики. А это значит, любое присоединение территорий, даже Донбасса, превратится только в еще одну проблему и ничего не даст стране (но олигархи смогут нажиться)
    Но у меня есть вопрос - получается СВО сейчас сводится к мести или вендетте? Другие цели, в том числе озвучиваемые Путиным, уже не преследуются? В принципе это тоже тянет на какую-то политику, чем-то схожую с ираном, но вряд ли самую эффективную в перспективе.
  21. Red Hemi Звание
    Red Hemi
    +1
    21 мая 2026 09:56
    Вполне очевидно же, что в первую очередь необходимо бить по целям, создающим угрозу применения бпла по российской территории.
    Что мы увидим в ближайшее время это попытки парализовать логистику московского узла, удары по МКАД, ну и по нефтеперерабатывающий промышленности.
    Они бьют по тылам, делают ставку на уничтожение экономики, тогда как их тыл находится в Париже Берлине и Варшаве
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -2
      21 мая 2026 21:54
      Ну, бить по промузлам в Московской округе - это святое. Может наше руководство наконец оборзееет и всё таки жахнет поначалу хотя бы по Украине.
  22. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +2
    21 мая 2026 10:06
    Цитата: yuriy55
    В целом же, мне кажется, что мы наконец-то перешли к «нормальной» войне.

    В «нормальной» войне не остаётся не уничтоженных (нетронутых) врагов и пособников, где бы они не находились, а уж бесить граждан сообщениями типа: «В Европе снова востребованы российские нефть и газ», - категорически бессовестно!!!

    Абсолютно точно сформулированно!
  23. ученый Звание
    ученый
    +8
    21 мая 2026 11:14
    Каждый имеет право на свое мнение, в том числе и Александр Ставер. Но читать не приятно когда автор выдает желаемое за действительное. Да, все хотят завершение конфликта, но есть нюансы. Даже ВВП к Китае заявил о скором завершении СВО, что бы оправдать ожидания в том числе и китайцев, желающих безопасности для своих инвестиций в российские инфроструктурные проекты.
    Но желание и возможности понятия в политике не совместимые. Война идет из-за денег и за ресурсы. Финансировать войну с Россией европейцы ни когда не перестанут. Продолжение ВВП воевать в "белых перчатках", т.е. буквально упорото сохранять невредимыми Зеленского с его окружением, а так же оберегать стратегические экономические и логистические объекты на Банковой в Киеве и на границах Польши и Румынии ни чего не даст кроме жертв, затягивание войны, озлобленности населения обоих стран.
  24. мусоргский Звание
    мусоргский
    +3
    21 мая 2026 11:46
    Если мы не остановим Запад с поставками БПЛА, то цели СВО будут под вопросом. Если мы не изменим подход к войне, Киев мы не можем бомбить, то будем иметь печальный вид!
  25. Zoer Звание
    Zoer
    +6
    21 мая 2026 13:09
    Статья отличный СВИСТОК для спускания пара кипящего котла. Когда политики не в состоянии что-либо решить, за дело берутся пропагандисты самого поршивого толка.
  26. Филин Звание
    Филин
    0
    21 мая 2026 13:15
    "мне кажется, что мы наконец-то перешли к «нормальной» войне. Теперь нет безопасных зон, нет глубокого тыла, нет неприкасаемых «специалистов» и «инструкторов»" - а мосты через Днепр? а тоннели на Западной Украине? До сих пор техника и боеприпасы спокойно доставляется от западных границ до линии боевого соприкосновения. Может быть, пора закрыть аэропорты и аэродромы, на которые садятся самолёты ВТА стран НАТО?
  27. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -1
    21 мая 2026 15:00
    В целом же, мне кажется, что мы наконец-то перешли к «нормальной» войне.
    Какая - то неправильная " нормальная " война. Нас , в своё время , так воевать не учили.
  28. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    21 мая 2026 16:48
    Что за город на фото?…….
    1. Valery3591 Звание
      Valery3591
      0
      22 мая 2026 10:26
      Действительно совсем непонятно...;) Наверное, это Киев ;)
  29. кукс Звание
    кукс
    -1
    21 мая 2026 17:00
    В большой степени интересует а почему это стало происходить только сейчас? На пятом году не войны?
  30. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -2
    21 мая 2026 18:47
    Они долбят по реакторам ЗАЭС, а мы стесняемся даже отходящие ЛЭП повредить.
    Я думаю, что призывы ударить обоснованны и нам не надо стесняться всяких моралистов с той стороны. Пусть своих стыдят.
  31. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    21 мая 2026 21:14
    « теперь речь идет о целых железнодорожных узлах, о мостах» , позвольте уточнить какие мосты уничтожены за последнее время? Список в студию. Мосты через Днепр стоят и живее всех живых. Ну автор и понаписал)))))))
  32. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -1
    21 мая 2026 21:50
    Началось отмщение за тех, кто пострадал в нашем тылу от провокаций ВСУ, за разрушения тыла.

    Объекты поражены. Цели достигнуты. Однако, через неделю-месяц снова тот же рапорт о поражении Староконстантиновского или там, например, Миргородского аэродромов. То, есть объекты полностью не поражены, а цели полностью не достигнуты.
    И так из месяца в месяц. Может быть всё таки "жахнуть" по полной в сто килотонн.
    1. shocktrooper Звание
      shocktrooper
      +1
      22 мая 2026 23:44
      Ну так поражение цели подразумевает просто попадание с каким-то уроном по ней. Если из пулемета стрельнуть по танку и сбить ему пару блоков ДЗ, повредить там пулемет - то это тоже вполне себе можно назвать "поражением танка пулеметчиком". А тот факт что это танк повернет дуло и отправит в ответку фугас, который тоже поразит в ответ пулеметчика - ну это уже другой разговор.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        23 мая 2026 14:12
        ну это уже другой разговор

        Примерно так и есть. Причем танк после ремонта восстановит боеспособность на 100% и все танкисты живы. А есть и пример получше:
        Снайпер поразил Трампа попав в ухо. Но, после поражения Трамп остался жив, причем травма оказалась легкой.
  33. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    0
    21 мая 2026 21:53
    На пятый год войны автор пытается оправдать импотенцию. Незачёт, никто уже не верит
  34. Scaffold Звание
    Scaffold
    -1
    21 мая 2026 21:55
    А вам надо прочитать словарь. "Запрагромирован", "палеатив".
  35. Марлин Звание
    Марлин
    0
    21 мая 2026 22:57
    Я сейчас расплачусь. Того и гляди, через месяц-два - победа. И объекты на территории почти всей России не бомбятся...
  36. Владимирский Звание
    Владимирский
    0
    22 мая 2026 06:33
    Для того чтоб Генштаб "бабахнул", я уверен, нужен прилет и пожар особняка Шойгу в Подмосковье. Или резиденции Медведева в Плёсе. А тот факт, что погибли вчера трое железнодорожников на ст. Унеча, - это расходный материал, статистика.
  37. AlisaTatova Звание
    AlisaTatova
    0
    22 мая 2026 08:16
    Моё почтение автору! Редко сейчас увидишь такое подробное и аргументированное обяснение происходящего (особенно, если пишут для тех, кто думать не привык или не хочет). Много негативных и провокационных вбросов в сми и соцсетях. Некоторые взрослые люди 30+ лет твердят: "нас обманывают. Я вот смотрел новости на офиц. канале, а потом блогер опроверг эту новость. Я блогеру больше верю". И вообще, у нас каждый знает как воевать и уж он бы "Ух!" показал бы этому Зелебобе и Киеву, да и вообще всем. Если хорошо говорит про СВО, то он точно подкуплен Кремлём, а статья-заказуха. У таких "смельчаков" сказывается недостаток военного образования, элементарных знаний-"как, чем и когда бить", и хватает "засланных казачков". Но есть и такие местные, у которых в поъдезде коты нагадили или на рынке обвесили, а виноват Путин.
  38. Sergool Звание
    Sergool
    0
    22 мая 2026 10:00
    коллективный запад зарабатывает деньги продавая Украине в кредит свою военную продукцию, попутно добиваясь истощения РФ - тоесть им вобще спешить некуда...
  39. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    22 мая 2026 10:02
    Автор как будто в Зазеркалье живет. Ничего ни хрена не поменялось. Турбинные залы электростанций, мосты через Днепр, порты, крупные заводы - все работает без проблем. А вот у нас реальные проблемы - особенно в ТЭК. Потому как та сторона с умом фигачит, а не для галочки. Пока залпы по Украине носят шойгуподобный характер - война не прекратится. Надо бить по целям, а не по всякой фигне.
  40. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    22 мая 2026 11:17
    да всё это необходимо было делать 4 года назад. гениальная какая-мысль в заметке. смешно и крайне грустно.
  41. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    22 мая 2026 13:32
    Очередная милионная объяснялка, почему все не так,как втюхивали ранее.....

    Сначала втюхивали что игра идет в одни ворота - у нас есть танки ракеты самолеты артилерия - у них только пехота. Все СМИ ухахатывались над украинцами ,их потугами, их самоделками, и х попытками чтото сварганить новое.......
    Потом появилсь БПЛА.
    Потом у них их стало миллион.
    потом 5 миллионов.
    Потом они стали пытаться бить далеко.
    А СМи перестали ухахатываться, и врать ,что их вот-вот бросят ,бросят, бросят....

    Ну и сопутствующее: сперли несколько военных бюджетов, разбогатевшие миллиардеры, золотые часы с бриллиантами у избранных.

    Глобального выхода, имхо, нет.
    Но хоть кому-то можно зарабатывать на статьях - объяснялках...
  42. Winger Звание
    Winger
    0
    22 мая 2026 14:09
    олигархи завязаны...Бизнес, он такой

    Гомосексуалисты, одним словом. Надеюсь на ВО, это не матерное слово.
  43. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    22 мая 2026 21:08
    Холопы дерутся, а у панов кошельки трещат.
  44. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +1
    23 мая 2026 01:37
    Это не нормальная война! Это игра в войнушку где жертвы свои граждане... Доигрались...
  45. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    23 мая 2026 01:59
    Цитата: Проксима
    Ставеру обязательно нужно прочитать это произведение. В этом роботе он узнает самого себя


    Ага, проникнется, изменится изнутри и кааак напишет всё то же самое, что большинство думают про дела про нынешнее.
  46. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    24 мая 2026 11:43
    Добренький автор опять агитирует за всепрощенчество. Интересно, что он скажет после удара по студенческой общаге в Старобельске?
    .
    Я сам жил в такой же и потому мой лозунг прост: за смерть детей верхушка Украины должна умереть.
  47. vvnab Звание
    vvnab
    0
    25 мая 2026 05:28
    Потом будет: "Как изменились налёты на Москву, после изменения подхода к ударам по Украине после попытки налета на Москву... "