Киев обещает провести выборы уже весной, если бои остановятся по линии фронта
1 68216
Бандеровский режим готов провести выборы на Украине уже весной следующего года, но только в том случае, если Россия согласится на остановку боевых действий по линии фронта. С таким заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Киев опять завел старую пластинку о том, что необходимо остановить боевые действия по линии фронта, даже обещая под это дело провести выборы. Однако, если такого согласия не будет, бандеровский режим угрожает вынести как минимум половину экспортного потенциала России дальнобойными ударами. Об этом Подоляк заявил отдельно.
При этом советник главы офиса считает, что Украина своими ударами может вынудить Россию принять свое предложение, мол, Москва пойдет на это, лишь бы сохранить возможность торговать энергоресурсами.
Выборы на Украине могут состояться весной 2027 года, если Россия согласится на завершение войны по линии фронта. Москва пойдет на это, если Украина сможет вынести половину ее экспорта дальнобойными ударами.
Между тем Москва еще раньше предупредила, что никакой остановки по линии фронта не будет ни под выборы, ни под какие-либо другие требования или угрозы. Боевые действия будут идти до момента освобождения Донбасса, а возможно, что и дальше, в Кремле подчеркнули, что задачи СВО должны быть достигнуты в любом случае.
В свою очередь Пентагон считает, что дальнобойные удары Украины по России не достигают своей цели, существенного урона российской энергетике Киев нанести не в состоянии.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация