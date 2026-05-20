Выборы на Украине могут состояться весной 2027 года, если Россия согласится на завершение войны по линии фронта. Москва пойдет на это, если Украина сможет вынести половину ее экспорта дальнобойными ударами.

Бандеровский режим готов провести выборы на Украине уже весной следующего года, но только в том случае, если Россия согласится на остановку боевых действий по линии фронта. С таким заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.Киев опять завел старую пластинку о том, что необходимо остановить боевые действия по линии фронта, даже обещая под это дело провести выборы. Однако, если такого согласия не будет, бандеровский режим угрожает вынести как минимум половину экспортного потенциала России дальнобойными ударами. Об этом Подоляк заявил отдельно.При этом советник главы офиса считает, что Украина своими ударами может вынудить Россию принять свое предложение, мол, Москва пойдет на это, лишь бы сохранить возможность торговать энергоресурсами.Между тем Москва еще раньше предупредила, что никакой остановки по линии фронта не будет ни под выборы, ни под какие-либо другие требования или угрозы. Боевые действия будут идти до момента освобождения Донбасса, а возможно, что и дальше, в Кремле подчеркнули, что задачи СВО должны быть достигнуты в любом случае.В свою очередь Пентагон считает, что дальнобойные удары Украины по России не достигают своей цели, существенного урона российской энергетике Киев нанести не в состоянии.