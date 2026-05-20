Киев обещает провести выборы уже весной, если бои остановятся по линии фронта

Бандеровский режим готов провести выборы на Украине уже весной следующего года, но только в том случае, если Россия согласится на остановку боевых действий по линии фронта. С таким заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Киев опять завел старую пластинку о том, что необходимо остановить боевые действия по линии фронта, даже обещая под это дело провести выборы. Однако, если такого согласия не будет, бандеровский режим угрожает вынести как минимум половину экспортного потенциала России дальнобойными ударами. Об этом Подоляк заявил отдельно.



При этом советник главы офиса считает, что Украина своими ударами может вынудить Россию принять свое предложение, мол, Москва пойдет на это, лишь бы сохранить возможность торговать энергоресурсами.

Выборы на Украине могут состояться весной 2027 года, если Россия согласится на завершение войны по линии фронта. Москва пойдет на это, если Украина сможет вынести половину ее экспорта дальнобойными ударами.

Между тем Москва еще раньше предупредила, что никакой остановки по линии фронта не будет ни под выборы, ни под какие-либо другие требования или угрозы. Боевые действия будут идти до момента освобождения Донбасса, а возможно, что и дальше, в Кремле подчеркнули, что задачи СВО должны быть достигнуты в любом случае.

В свою очередь Пентагон считает, что дальнобойные удары Украины по России не достигают своей цели, существенного урона российской энергетике Киев нанести не в состоянии.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:28
    Вот эт развод!!!! Прям РАЗВОДИЩЕ,ну а что вдруг проканает(прошу прощения за сленг),пару раз то удалось выиграть время,а нет объявят что Кремль во всем "виноват" и вся недолга.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:34
      Выигрывать время нужно если оно что то решает, ну вот банально как в старые добрые времена фронт двигался бы, а тут он по сути статичен.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 11:40
        Копчёный hi ,время нужно чтоб подготовить и натаскать ВСУ-шников дабы минимизировать потери,подтянуть тылы да снабжение ,чтоб вновь устроить "сюрприз" .
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +2
          Сегодня, 11:44
          Вы совсем не следите как там меняется военная реальность? Живые люди сидят по норам испытывая судьбу, а всё убивают дроны. Тыла больше нет уже на многие десятки километров. Чтобы купиться на чей то сюрприз, при таком обилии информации и оно только больше становится, нужно быть ну очень тупым ать-два.
  2. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 11:34
    Киев обещает провести выборы уже весной
    «Зарекалась свинья в грязь не лезть» — поговорка, в которой человека, нарушившего обещание, зарекшегося от чего-то, сравнивают со свиньёй, для которой норма — валяться в грязи. (с)
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:39
      Выборы на Украине могут состояться весной 2027 года, если Россия согласится на завершение войны по линии фронта
      Наглое заявление ! А оно нам надо ? wink
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 11:35
    Что-то сразу напомнило песню Ленинграда
    Выборы, выборы, кандидаты
  4. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 11:36
    Киев обещает провести выборы уже весной, если бои остановятся по линии фронта

    Самое страшное для нас, если наш военно-политическое руководство как всегда для нас сделает вид что поверило, и снимет свои дивиденды. А мы останемся с один на один с войной
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Холостой_пистон
      руководство как всегда для нас сделает вид что поверило, и снимет свои дивиденды.

      Ну как же в такой теме, да не попытаться набросик сделать, как всегда?
      Надейтесь и ждите изо всех сил. tongue
      Цитата: Холостой_пистон
      А мы останемся с один на один с войной

      Понятно, Кац предлагает сдаться (с) yes
  5. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 11:36
    Да походу выбора у России не осталось. Диспозиция сложилась в пользу укров и запада. Можно сколь угодно надувать щёки и грозить продолжать операцию до достижения целей (каких), но по факту фронт встал. Дроны не дадут наступать. Дроны же будут выносить нашу промышленность. По украм бить можно долго, производство у них в европе. Так что я хз, чё наши власти делать будут. Пока они всё пустили на самотёк, типа пусть и так всё остаётся. Только сил всё меньше, разрушений по стране больше, страх населения накапливается.
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      -2
      Сегодня, 11:52
      На фронте почти паритет. Где-то мы где то они. Конца этому не видно.
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Жнец
      Диспозиция сложилась в пользу укров и запада

      Не думаю, что на 100% так. Спасибо Донни , что залез в Иран. Ещё пару месяцев и в Европе введут топливные талоны, а самолёты будут летать только президентские. То есть энергоносители на исходе, а без них беспилотники "клепать" тяжело. Остаются ветряки (если будет ветер) и солнечные электростанции. И ещё, мне кажется, это беспилотная активность xoxлов, это попытка нас запугать, и вынудить пойти на "плохой мир", и долго они так не протянут.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Жнец
      Да походу выбора у России не осталось.

      Чё, правда? По-моему, выбор как раз за Россией остаётся, и условия заключения мира она не меняла.

      Цитата: Жнец
      По украм бить можно долго, производство у них в европе.

      Газ, электричество, логистика - всё это остаётся на Украине, и с каждым днём разрушается всё больше. Преимущество в средствах поражения явно на стороне ВС РФ.
      Готовьте генераторы и зарядные: летом свет будут отключать до 8 часов в сутки, — председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Попенко

      По его словам, даже импорт электроэнергии не сможет полностью компенсировать дефицит в часы наибольшего потребления, когда массово работают кондиционеры и вентиляторы.

      То ли ещё будет.
  6. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    -1
    Сегодня, 11:59
    Цитата: леонидыч
    На фронте почти паритет. Где-то мы где то они. Конца этому не видно.

    Судя по всему , все идёт к корейскому варианту.
  7. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 12:01
    Для Зеленского это был бы наилучший результат - целый год передышки, ожидаемое поражение на выборах и уход на отдых со словами «я отстаивал каждый метр украинской земли, народ этого не оценил, теперь договариваетесь с агрессором, но без меня».
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:31
    Подоляк не Зеленский, ему безопасность не гарантировали. Шлёпнуть бы его другим говорунам в науку.