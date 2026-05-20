В Литве объявили воздушную тревогу из-за обнаруженного возле границы дрона ВСУ
В Литве впервые с начала украинского кризиса объявили воздушную тревогу угрозу из-за обнаруженного недалеко от границы страны беспилотника. Власти прибалтийской республики сообщили о радиолокационной отметке с характерными для БПЛА признаками.
По данным литовских СМИ, все руководство страны, включая президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингу Рудинене и председателя Сейма (парламента) Йозаса Олекаса, укрылись в бомбоубежище. Воздушная тревога объявлена в Игналинском, Утенском, Швенчёнском и Зарасайском районах, а также в Вильнюсе. В столице республики временно закрыт аэропорт и приостановлена работа общественного транспорта. Для нейтрализации воздушной угрозы активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства.
Накануне в Эстонии впервые был сбит украинский дрон. По словам главы Минобороны Ханно Певкура, беспилотник был перехвачен румынским истребителем F-16 из отряда «Карпатские гадюки» над озером Выртсъярв недалеко от города Тарту в 80 км от границы с Россией. Обломки БПЛА обнаружили в сельском муниципалитете Пылцамаа. Киев признал принадлежность аппарата ВСУ. При этом МИД прибалтийского лимитрофа вполне ожидаемо переложил ответственность за украинский дрон на Россию. Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна поспешил заявить, что инциденты с появлением дронов ВСУ в небе над Прибалтикой якобы «являются прямым результатом конфликта и провокаций России».
