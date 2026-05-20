В Литве объявили воздушную тревогу из-за обнаруженного возле границы дрона ВСУ

В Литве впервые с начала украинского кризиса объявили воздушную тревогу угрозу из-за обнаруженного недалеко от границы страны беспилотника. Власти прибалтийской республики сообщили о радиолокационной отметке с характерными для БПЛА признаками.

По данным литовских СМИ, все руководство страны, включая президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингу Рудинене и председателя Сейма (парламента) Йозаса Олекаса, укрылись в бомбоубежище. Воздушная тревога объявлена в Игналинском, Утенском, Швенчёнском и Зарасайском районах, а также в Вильнюсе. В столице республики временно закрыт аэропорт и приостановлена работа общественного транспорта. Для нейтрализации воздушной угрозы активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства.



Накануне в Эстонии впервые был сбит украинский дрон. По словам главы Минобороны Ханно Певкура, беспилотник был перехвачен румынским истребителем F-16 из отряда «Карпатские гадюки» над озером Выртсъярв недалеко от города Тарту в 80 км от границы с Россией. Обломки БПЛА обнаружили в сельском муниципалитете Пылцамаа. Киев признал принадлежность аппарата ВСУ. При этом МИД прибалтийского лимитрофа вполне ожидаемо переложил ответственность за украинский дрон на Россию. Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна поспешил заявить, что инциденты с появлением дронов ВСУ в небе над Прибалтикой якобы «являются прямым результатом конфликта и провокаций России».
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 11:55
    Как тут не вспомнить цитату Лаврова.
    1. Мини Мокик Звание
      Сегодня, 12:09
      По мне так это все демострационно. Зелю сливать будут потихоньку 🥴
  2. кредо Звание
    Сегодня, 12:02
    Как они себя любят и ценят "драгоценных и незаменимых" таких.
    Ещё ничего точно неизвестно - может это контрабандисты товар послали - а они уже по норам спрятались.
    А что будет если, как там вчера высказался один ненормальный министр-абориген, они полезут в Калининградскую область, представляю. bully
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 12:06
      кредо hi ,да ладно вам, всё они прекрасно понимают и знают,просто им тоже надо показать как они "страдают" от России,мол мы тоже вон уже в подвалах класса люкс прячемся,а что и про себя напомнят и глядишь кто из тех кто пожирнее роту другую солдатиков подкинет в рамках "солидарности" а то глядишь и баблишка переведут на карточку wink
  3. Lynx2000 Звание
    Сегодня, 12:16
    Небо эстонское.
    Лётчики румынские.
    Налётчики украинские.
    Хорошо, правители пока прибалтийские...
    1. кот Краш Звание
      Сегодня, 12:28
      А руководители правителей, они чьих будут?
  4. alexoff Звание
    Сегодня, 12:28
    Это каким образом над Литвой мог появиться украинский дрон? Литва с Украиной не граничит, с основной территорией России не граничит, как он мог улететь в Литву?!
    1. жарофф Звание
      Сегодня, 12:31
      Из Польши. Комментарий короткий
      1. alexoff Звание
        Сегодня, 12:54
        Может из Латвии? Не в ту сторону запустили?
  5. Сергей Митинский Звание
    Сегодня, 12:37
    Начальник МИДа Литвы собирается показать русским способность прорваться в Калининград из своего кабинета ,но остальные члены правительства предпочитают скрываться в бомбоубежищах обделавшись от страха от одного ,причем во всех смыслах союзного и дружественного дрона

    И только отважный Цахкна прочитал гневную отповедь России, за то что она виновата в том что несчастная Украина вынуждена по головам этих воистину слабоумных прид-урков запускать беспилотники в сторону России

    И хоть с головой у Цахкны не все в порядке ,ждемс с нетерпением запасшись поп корном, когда украинский беспилотник врежет по его тупой заторможенной башке и он падет жертвой без всякого сомнения российской провокации
    1. кот Краш Звание
      Сегодня, 12:44
      С такой соображалкой этот литвин скорее попадёт в какую-нибудь еврослужбу. Там такие в цене.
      1. Сергей Митинский Звание
        Сегодня, 12:59
        Это да
        Достойная смена Каллас которая уже всем там порядком надоела
        Но интересно другое, как с Украины эти дроны запускают ?
        Если предположить что они огибают Белоруссию, прежде чем попасть в небо Литвы, эти дроны должны бы лететь на территорией Польши ,но те пока помалкивают
        На Украине там что вякают о том что Россия спецом их направляет в сторону прибалтов
        И звучит это при всей брезгливости к свидомой пропаганде, вполне правдоподобно
  6. APASUS Звание
    Сегодня, 12:51
    Тут на днях Сибига выступал, так одной рукой они признают запуск своих дронов ,а другой ? А другой он клянется ,что никогда ВСУ не пользовалось воздушным пространством Прибалтики