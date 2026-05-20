Россия готовится идти на Украине дальше, наращивая выпуск дронов и ракет
3 9219
Россия кратно нарастила производство беспилотников и ракет, причем большинство произведенных дронов-камикадзе отправляется на склады, Москва создает запас ударных средств, которые в будущем могут быть использованы для ударов по Украине и Европе.
Большинство производимых Россией беспилотников и ракет отправляется на склады, заявляет британский аналитик Александр Меркурис. На сегодняшний день уровень производства ударных средств у России такой, что она может себе позволить создавать запас, не снижая интенсивности ударов.
Русские производят много оружия, но большая его часть не используется в зоне проведения СВО. Его используют для формирования резервных армий.
По мнению Меркуриса, Москва не остановится на Донбассе, российское командование готовит масштабное наступление, которое начнется, когда территория Донбасса будет освобождена и командование ВС РФ получит больше свободы в планировании.
Я по-прежнему считаю, что они предназначены для того, чтобы после подавления сопротивления в Донбассе начать масштабное наступление на Украину. Это соответствует российской военной доктрине. Я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.
Под удар может попасть и Европа, если продолжит свою антироссийскую политику. В любом случае она не в состоянии остановить Россию, слишком неравные силы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация