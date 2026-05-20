Россия готовится идти на Украине дальше, наращивая выпуск дронов и ракет

Россия кратно нарастила производство беспилотников и ракет, причем большинство произведенных дронов-камикадзе отправляется на склады, Москва создает запас ударных средств, которые в будущем могут быть использованы для ударов по Украине и Европе.

Большинство производимых Россией беспилотников и ракет отправляется на склады, заявляет британский аналитик Александр Меркурис. На сегодняшний день уровень производства ударных средств у России такой, что она может себе позволить создавать запас, не снижая интенсивности ударов.



Русские производят много оружия, но большая его часть не используется в зоне проведения СВО. Его используют для формирования резервных армий.

По мнению Меркуриса, Москва не остановится на Донбассе, российское командование готовит масштабное наступление, которое начнется, когда территория Донбасса будет освобождена и командование ВС РФ получит больше свободы в планировании.

Я по-прежнему считаю, что они предназначены для того, чтобы после подавления сопротивления в Донбассе начать масштабное наступление на Украину. Это соответствует российской военной доктрине. Я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.

Под удар может попасть и Европа, если продолжит свою антироссийскую политику. В любом случае она не в состоянии остановить Россию, слишком неравные силы.
  Копчёный
    Сегодня, 11:59
    Баба Нюра из ОБС говорит, этот чопорный англичанин, во всём не прав.
    Русич
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Копчёный
      Баба Нюра из ОБС говорит, этот чопорный англичанин, во всём не прав.

      Не соглашусь с Вами. Дядька правильно говорит
      Я по-прежнему считаю, что они предназначены для того, чтобы после подавления сопротивления в Донбассе начать масштабное наступление на Украину. Это соответствует российской военной доктрине. Я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.
      А иначе бессмысленны потерянные жизни пацанов
      FoBoss_VM
        Сегодня, 12:16
        Ну это мы так считаем... А у вгк другое очевидно мнение и планы вообще совершенно другие. Посмотрим... Я ему уже давно не верю
    Fisherman
      Сегодня, 12:15
      Он не прав в формулировках, по сути накопление армады на складах необходимо после прохождения укрепрайонов Донбасса, когда впереди - широкие просторы без укрепов...тут как раз дроны нужны в огромных количествах для ударов в большую глубину, чтобы обеспечить уничтожение ПВО, расчётов БПЛА и пр.оперативных целей, создающих проблемы для быстрого продвижения и ударам нашей авиации.
      dnestr74
        Сегодня, 13:09
        Пока наши идут вперед не слишком быстро, на широких просторах успевают строятся очень много укрепов
  moneron
    Сегодня, 12:20
    Странно...а амеровская прессаликует, чьо украина напрочь задавила российскую логистику в полосе боевых действий и методично выносиь нефтезаводы,,, одновременно все дальше углубляясь вглубь территории россии, вплоть до урала....наверное вруь как всегда....
  APASUS
    Сегодня, 12:47
    Это же преступление ,накапливание вооружения .А то что русские накапливают Герани ,точно говорит что Путин хочет захватить Галактику ,не меньше..............
    Ох уж эти английские ученые
  Martin Porubcan
    Сегодня, 12:53
    По моему скромному мнению (которое не соответствует моим желаниям), территория усеченной Украины будет разделена Днепром на левый и правый берега. Левый берег, включая Одессу, будет принадлежать Российской Федерации, а правый останется усеченной Украиной под надзором западноевропейских доноров. Первый нерешенный вопрос – Киев, а второй – цена, которую придется заплатить Российской Федерации. Если хотя бы эти оперативные цели не будут достигнуты, все остальное будет означать для Российской Федерации потерю, а победителем станет «коллективный Запад». Политики могут оставить разговоры о денацификации и демилитаризации как сказки для маленьких детей в детском саду. Сейчас медведя забивают, и единственный вопрос – кому достанутся лучшие и самые большие куски мяса вместе с трофеем, а кому останутся несъедобные останки и запятнанная репутация.
  Cepera H
    Сегодня, 12:54
    Когда все зайчики перестают готовится, зайчик энерджайзер продолжает готовиться.