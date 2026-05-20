Песков: Кремль не исключает новой встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС
9198
Кремль не исключает новой личной встречи президентов России и США. Дмитрий Песков, что Владимир Путин и Дональд Трамп теоретически могут провести переговоры на полях саммита АТЭС. Он пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
Теоретически, да. Теоретически, там возможны встречи со всеми участниками.
Ранее Владимир Путин уже подтвердил готовность участвовать в форуме на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Вероятность того, что российский лидер окажется в одном зале с американским коллегой, высока. Вопрос лишь в формате: будет ли это полноценная двусторонняя встреча или короткий разговор для галочки.
Предыдущий саммит Путина и Трампа состоялся в середине августа 2025 года на Аляске. Он стал первым за четыре года и был посвящен в основном украинскому урегулированию. Итоги тогда назвали «обстоятельными», но прорыва не случилось. Трамп заявил о прогрессе, Путин – о полезности беседы.
С тех пор лидеры несколько раз общались по телефону. В прошлый раз – в конце апреля. Трамп охарактеризовал беседу как «очень хорошую» и отметил, что главной темой снова был конфликт на Украине. Интересно, что в Кремле тогда уточнили: оба президента сошлись во мнении, что Киев, поддерживаемый европейцами, ведет линию на затягивание конфликта. То есть Москва и Вашингтон, как ни парадоксально, фиксируют общую проблему – нежелание Зеленского идти на переговоры.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация