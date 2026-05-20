Песков: Кремль не исключает новой встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Кремль не исключает новой личной встречи президентов России и США. Дмитрий Песков, что Владимир Путин и Дональд Трамп теоретически могут провести переговоры на полях саммита АТЭС. Он пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

В интервью «Известиям» Песков ответил:

Теоретически, да. Теоретически, там возможны встречи со всеми участниками.

Ранее Владимир Путин уже подтвердил готовность участвовать в форуме на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Вероятность того, что российский лидер окажется в одном зале с американским коллегой, высока. Вопрос лишь в формате: будет ли это полноценная двусторонняя встреча или короткий разговор для галочки.

Предыдущий саммит Путина и Трампа состоялся в середине августа 2025 года на Аляске. Он стал первым за четыре года и был посвящен в основном украинскому урегулированию. Итоги тогда назвали «обстоятельными», но прорыва не случилось. Трамп заявил о прогрессе, Путин – о полезности беседы.

С тех пор лидеры несколько раз общались по телефону. В прошлый раз – в конце апреля. Трамп охарактеризовал беседу как «очень хорошую» и отметил, что главной темой снова был конфликт на Украине. Интересно, что в Кремле тогда уточнили: оба президента сошлись во мнении, что Киев, поддерживаемый европейцами, ведет линию на затягивание конфликта. То есть Москва и Вашингтон, как ни парадоксально, фиксируют общую проблему – нежелание Зеленского идти на переговоры.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 12:02
    Ну может встретятся а может нет,может поговорит а может нет. По делу то ничего не изменится,США с удовольствием будут продавать оружие , предоставлять развед данные и связь Украине,а что, бизнес !!! Но стороны заявят о конструктивном формате и прекрасных "сделках" похвалят в друг-друга за стремление к урегулированию конфликта а дальше, будет дальше.
  2. Mouse Звание
    Сегодня, 12:25
    Встреча ради встречи?....... Б...
  3. alexoff Звание
    Сегодня, 12:25
    Может баночку из Анкориджа привезёт? feel
    1. Mouse Звание
      Сегодня, 12:34
      С анализами? feel ..............
      1. alexoff Звание
        Сегодня, 12:57
        С анализами?
        газообразными feel
        1. Mouse Звание
          Сегодня, 12:59
          Да с газом у них счас напряг....
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 12:41
    Трамп 18- 19 ноября будет в роли Максимуса Трампа или " хромой уткой".Отсюда и пляшем .
  5. APASUS Звание
    Сегодня, 12:43
    А смысл ?Трамп на данном моменте не всегда может сформировать свои желания ,а уж что то подписывать с ним ...............