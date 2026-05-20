Евросоюз уступил Трампу и согласился выполнить условия «сделки» с США

Руководство Евросоюза неожиданно согласилось уступить требованиям Трампа и полностью выполнить условия торговой «сделки» с США. Ранее американский президент пригрозил европейцам существенно повысить пошлины на их товары, включая автомобили. Срок ультиматума Трампа истекал 4 июля текущего года, однако, по всей видимости, Брюссель предпочел заранее согласиться на выдвинутые Трампом требования.

Представители правительств стран ЕС и Европарламента согласовали отмену пошлин на американские промышленные товары, а также расширение доступа на европейский рынок для морепродуктов и сельхозпродукции из США. Теперь соответствующее соглашение должны утвердить Совет ЕС и Европарламент. По словам главы торгового комитета Европарламента, если к 31 декабря 2029 года «выяснится, что европейские компании пострадали или возникли новые дисбалансы, автоматически будет задействован стоп-кран». Впрочем, к тому времени, вероятнее всего, Трамп уже не будет президентом США.



Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта выступил за ответные меры ЕС против вводимых властями США пошлин в отношении стран-членов объединения и пересмотра правил конкуренции, а Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США. При этом некоторые лидеры стран ЕС впоследствии высказались за одобрение откровенно невыгодной «сделки» ввиду того, что Трамп отказался от захвата Гренландии с использованием армии США.
  Uncle Lee
    Сегодня, 13:02
    Трамп отказался от захвата Гренландии с использованием армии США.
    Какой миролюбивый парень ! Прям ангелочек... what
    кредо
      Сегодня, 13:11
      Видимо хозяева европейских компаний - очень крупных и солидных компаний - доступно и ненавязчиво объяснили своим европейским чинушам что отказ от требований США повлечёт за собой массовый вывоз этих компаний из ЕС в сторону США или Юго-Восточной Азии.
      И похоже это был веский аргумент, который сродни нашей поговорке - "Лучше синица в рукаве, чем журавль в небе."
      Дональду Трампу перед местными выборами это явно пойдёт в зачёт. yes
  APASUS
    Сегодня, 13:04
    Прочесть эту сделку ,так ее тоже мог подписать только сумасшедший, со стороны ЕС.
  alexoff
    Сегодня, 13:06
    А когда-то чтоб навязать невыгодный колониальный договор надо было воевать. Теперь достаточно пригрозить пошлинами и всё - крупнейший рынок к ногам падает
  Mouse
    Сегодня, 13:09
    Ну не может ЕС без погонщика....