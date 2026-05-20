Министры стран ЕС обсудят кандидатуру переговорщика с Россией на Кипре

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуру единого переговорщика с Россией по Украине. Как сообщает Financial Times, команда Трампа дала добро. Американцы не против присутствия европейцев за столом переговоров.



В списке кандидатов – старые знакомые. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (которая уже отказалась), экс-премьер Италии Марио Драги, президент Финляндии Александр Стубб. И новое имя – экс-президент Финляндии Саули Ниинисте. Тот самый, который еще недавно считался «главным переговорщиком» по вступлению Хельсинки в НАТО.

Зеленский, как водится, уже высказал предпочтения. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что президент хотел бы видеть «кого-то вроде Драги» или «сильного действующего лидера государства». Того, кто сейчас у власти. Но вот незадача: все действующие лидеры ЕС либо слишком заняты внутренними проблемами, либо настолько скомпрометированы антироссийской риторикой, что Кремль просто откажется с ними разговаривать.

Российские источники настроены скептически. Москва будет открыта к более конструктивному участию Европы, но пока европейцы не говорят ничего существенного. И добавляют: Россия, возможно, предпочла бы вести переговоры напрямую с одной из крупных европейских стран, а не с блоком в целом.
  alexoff
    alexoff
    Сегодня, 13:02
    Ищут кто лучше надует, обманет и обведет вокруг пальца
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 13:05
      Цитата: alexoff
      кто лучше надует, обманет и обведет вокруг пальца

      Меркель в этом поднаторела.... wink
    Копчёный
      Копчёный
      Сегодня, 13:09
      Не ну не сразу вот так вот иллюзий лишить, а потом, в мемуарах, как та же Меркель.
  APASUS
    APASUS
    Сегодня, 13:02
    Каллас все еще лоббирует свою кандидатуру ? Просто нам тоже надо для неё подобрать оппонента , Светку Букину выставить что ли
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 13:04
      Цитата: APASUS
      Светку Букину выставить что ли

      Не равные условия... no
  кредо
    кредо
    Сегодня, 13:04
    Министры иностранных дел стран ЕС на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуру единого переговорщика с Россией по Украине. Как сообщает Financial Times, команда Трампа дала добро. Американцы не против присутствия европейцев за столом переговоров...

    Зачем Трампу европейский представитель на переговорах между США и Россией ещё понять можно.
    Хочет показать что он ими дорожит и их мнение важно для США.
    Непонятно одно, зачем они нужны России. Ну разве что только для того, чтобы не обидеть Трампа. recourse
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 13:11
    Да хоть кто.....Это , что- то меняет?.....
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 13:11
    Министры иностранных дел ЕС думают что их " шнырь" будет вести переговоры сразу с Путиным? Путь у него будет длинным и причём сразу и куда он с одовольствием пойдёт ,Ушаков не даст соврать .