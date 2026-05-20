Министры иностранных дел стран ЕС на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуру единого переговорщика с Россией по Украине. Как сообщает Financial Times, команда Трампа дала добро. Американцы не против присутствия европейцев за столом переговоров.В списке кандидатов – старые знакомые. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (которая уже отказалась), экс-премьер Италии Марио Драги, президент Финляндии Александр Стубб. И новое имя – экс-президент Финляндии Саули Ниинисте. Тот самый, который еще недавно считался «главным переговорщиком» по вступлению Хельсинки в НАТО.Зеленский, как водится, уже высказал предпочтения. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что президент хотел бы видеть «кого-то вроде Драги» или «сильного действующего лидера государства». Того, кто сейчас у власти. Но вот незадача: все действующие лидеры ЕС либо слишком заняты внутренними проблемами, либо настолько скомпрометированы антироссийской риторикой, что Кремль просто откажется с ними разговаривать.Российские источники настроены скептически. Москва будет открыта к более конструктивному участию Европы, но пока европейцы не говорят ничего существенного. И добавляют: Россия, возможно, предпочла бы вести переговоры напрямую с одной из крупных европейских стран, а не с блоком в целом.

