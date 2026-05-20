Минобороны Литвы призывает граждан страны смириться с атаками дронов ВСУ
Глава Минобороны Литвы Робертаса Каунас призвал население прибалтийской республики смириться с участившимися атаками украинских беспилотников-камикадзе. Правительство прибалтийского лимитрофа пообещало информировать население в случае угрозы безопасности.
По словам Каунаса, гражданам Литвы следует с пониманием отнестись к подобным инцидентам, поскольку появление дронов ВСУ в воздушном пространстве страны отражает существующие реалии, когда в непосредственной близости от границ страны продолжаются боевые действия и вблизи территории Литвы, Латвии и Эстонии регулярно летают различные беспилотники. Стоит отметить, что это заявление фактически является прямым признанием Вильнюса в предоставлении своего воздушного пространства для атак ВСУ на Россию.
Между тем командующий сухопутными силами армии Литвы Нериюс Станкевичюс сообщил, что об атаке украинских БПЛА прибалтийские республики предупредила Белоруссия. При этом сигналы дрона-нарушителя были зафиксированы и на радарах, однако вылетевшие на перехват самолеты НАТО так и не смогли его обнаружить. Он также подтвердил, что в настоящее время невозможно ответить на вопрос, куда именно исчез беспилотник. В настоящее время организуются поиски его обломков.
В свою очередь, министр обороны Польши Косиняк-Камыш призвал Киев прекратить залеты дронов ВСУ в воздушное пространство стран НАТО и тем самым не создавать угрозы безопасности стран альянса. По мнению Косиняк-Камыша, подобные инциденты могут использоваться Россией для усиления антиукраинских настроений на Западе, а также спровоцировать эскалацию конфликта и усиление «гибридной войны».
