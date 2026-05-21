Новый боеприпас для Carl-Gustaf нацелен на современные российские танки
Расчёт гранатомёта Carl-Gustaf M4 на позиции
Шведская Saab AB продолжает развивать линейки боеприпасов для пехотных систем. В мае 2026 г. компания представила сразу две новинки — противотанковую гранату для Carl-Gustaf M4 и зенитную ракету для комплекса ближнего действия RBS 70 NG.
Противотанковые перспективы
Разработкой боеприпасов в составе группы занимается Saab Bofors Dynamics. 7 мая 2026 г. она анонсировала перспективную гранату для Carl-Gustaf M4 под индексом HEAT 758.
Дальнейшие технические данные по гранате, если не оговорено иное, приводятся по материалам самой Saab — независимая верификация на момент анонса отсутствует. Сама компания позиционирует HEAT 758 как ответ на развитие средств защиты бронетехники — прежде всего динамической защиты (ДЗ) современных ОБТ. Работы шли в закрытом режиме: о проекте не сообщалось вплоть до официального анонса, хотя контракт с первым заказчиком к этому моменту уже был оформлен.
Граната HEAT 758
Имя стартового заказчика в пресс-релизе не раскрывается — компания использует формулировку «undisclosed customer». Производство HEAT 758 для него уже идёт («production is underway»); о начале отгрузок и серийных объёмах прямых заявлений в официальных материалах нет.
Носитель и его возможности
Carl-Gustaf — ручной безоткатный гранатомёт калибра 84 мм. Первый вариант был создан в середине прошлого века, нынешняя модификация M4 выпускается с 2014 г. Параллельно с самим оружием развивалась линейка совместимых боеприпасов разного назначения, а в последние годы — и электронные прицельные комплексы.
В сравнении с предшественниками M4 заметно компактнее и легче:
- длина — 950 мм;
- калибр — 84 мм;
- масса — 6,6 кг;
- максимальная дальность стрельбы (осколочно-фугасным или дымовым боеприпасом) — 1 км;
- эффективная дальность по подвижным целям — 350–400 м.
HEAT 758 — унитарный выстрел с реактивной гранатой и метательным зарядом. Общая масса — 3,7 кг, что соответствует уровню других противотанковых боеприпасов для «Карл-Густава» (HEAT 551, HEAT 655 CS).
Подрыв гранаты у цели. Имитируется броня с динамической защитой
Граната имеет характерную компоновку с удлинённым головным обтекателем. Используется тандемная кумулятивная боевая часть: лидирующий заряд в обтекателе, основной — в 84-мм корпусе. Такая схема, оптимизированная с помощью цифрового моделирования, позволяет лидирующему заряду инициировать или разрушать блоки ДЗ без преждевременной детонации основного.
Заявленная пробиваемость — до 700 мм гомогенной брони. Эта цифра нуждается в оговорке: для тандемных 84-мм боеприпасов отраслевой стандарт — порядка 500 мм за ДЗ (как, например, у того же семейства HEAT 655 CS), а 700 мм находятся на верхней границе физических возможностей калибра и, по всей видимости, относятся к идеальным условиям встречи с преградой.
В пресс-релизе также фигурирует тезис о способности HEAT 758 преодолевать современную тяжёлую ДЗ — в том числе российские «Контакт-5» и «Реликт». Независимых публичных испытаний по этим комплексам на момент анонса нет. Журналисты профильных изданий — Janes и Army Technology — присутствовали на майской демонстрации в Карлскуге и зафиксировали несколько эпизодов. По борту танка Т-80 без ДЗ с дистанции 300 м было подтверждено пробитие в районе погона башни. Демонстрация работы по тяжёлой ДЗ проводилась отдельно — по разнесённым стандартизированным мишеням NATO с блоками «Контакта»/«Реликта» и 250-мм тыльной бронеплитой; здесь Saab объявила об успешном «преодолении преграды», но детальные замеры остаточного пробития журналистам не предоставлялись.
С практической точки зрения это означает, что речь скорее идёт о поражении бортовых и кормовых проекций современных ОБТ; гарантированное пробитие лобовой проекции машин с тяжёлой ДЗ типа «Реликта» из заявлений производителя пока не следует.
HEAT 758 полностью совместима с системой управления огнём, построенной на технологии Firebolt. Это собственная разработка Saab — протокол электронного обмена данными между боеприпасом и прицельным комплексом, представленный в 2022 г. вместе с гранатой HE 448. При досылании выстрела в камору гранатомёта Firebolt автоматически передаёт прицелу тип боеприпаса и температуру порохового заряда, освобождая расчёт от ручного ввода данных. На стороне прицелов протокол поддерживают собственный модуль Saab FCD 558 и совместимые комплексы Aimpoint (FCS13RE/FCS14RE) и Hensoldt.
Новая ракета для RBS 70 NG
Вторая новинка была представлена 8 мая. Ракетное подразделение Saab Bofors Dynamics анонсировало ЗУР Bolide 2 для комплекса RBS 70 NG. По данным компании, проект уже прошёл часть отработки, идут испытания, а первые партии для заказчиков планируется отгрузить в 2027 г.
Зенитный комплекс ближнего действия RBS 70 NG70 NG
Стоит оговорить классификацию: в маркетинговых материалах RBS 70 NG часто называют ПЗРК, но к классическим переносным комплексам типа Stinger или «Иглы» он относится условно. Стрельба ведётся не с плеча, а с треноги, оператор работает сидя, общая масса пускового модуля с прицелом и ракетой далеко выходит за 30 кг. Корректнее говорить о лёгком зенитном комплексе ближнего действия (VSHORAD), переносимом расчётом, а не отдельным стрелком.
Bolide 2 — глубокая модернизация ракеты Bolide, нацеленная на расширение круга поражаемых целей. По заявлению Saab, обновлённое изделие ориентировано в том числе на малоразмерные цели — БПЛА и высокоточные боеприпасы. Архитектура комплекса с лазерно-лучевым наведением здесь работает на помехозащищённость: ракета не имеет ГСН, на которую можно «навесить» ловушку или сорвать захват, и срыв наведения возможен только при потере целью луча. Преимуществом против малозаметных целей это становится лишь косвенно — задача обнаружения и сопровождения остаётся за оператором, который ведёт цель оптически или через тепловизор прицельного модуля, и для малоразмерных БПЛА это по-прежнему нетривиальная работа.
Ракета полностью совместима с RBS 70 NG без доработок носителя и встанет в один боекомплект с ракетами предыдущих модификаций.
Техническая часть
Первый вариант Robotsystem 70 (RBS 70) появился в середине 1970-х. Линейка ракет с тех пор прошла несколько ступеней: в 1980-х на базе исходной ЗУР сделали модификации Mk 1 и Mk 2, в 2003 г. — глубоко модернизированную Bolide. Теперь к ним добавляется Bolide 2, которой предстоит конкурировать на мировом рынке с французской Mistral 3, британской Starstreak и польской Piorun — основными игроками в классе лёгких комплексов ближнего действия.
Оператор ПЗРК с ракетой нового типа в контейнере
Все ракеты семейства имеют схожую конструкцию: цилиндрический корпус с коническим обтекателем и два набора раскладываемых плоскостей. Размеры и масса близки:
- длина ракеты без контейнера — 1,32 м;
- диаметр корпуса — 106 мм;
- масса исходной модификации — 15 кг;
- масса RBS 70 Mk 1 и более поздних — 17 кг;
- боевая нагрузка — не менее 1–1,1 кг.
Компоновка обусловлена системой управления. В носовой части — осколочно-фугасная БЧ, в центре корпуса — твердотопливный двигатель с боковыми соплами; в хвосте — аппаратура управления.
Лётные характеристики соответствуют уровню Bolide первой версии:
- максимальная скорость — не менее 2 М;
- дальность пуска — от 500 до 9000 м;
- высота поражения цели — до 5 км.
ЗУР используют лазерно-лучевую систему наведения: оператор удерживает на цели лазерный луч, ракета летит вдоль него. Такая схема упрощает бортовую аппаратуру и резко снижает вероятность срыва наведения средствами РЭБ, но накладывает понятное ограничение — качество стрельбы определяется тем, насколько уверенно оператор удерживает цель в прицеле на всей траектории.
Сравнение боевых частей ракет RBS 70 ранних модификаций (слева) и последней Bolide 2
В Bolide 2, как сообщает Saab, применена современная элементная база — это позволило уменьшить массу бортовой электроники и встроить в систему управления блок инерциальной навигации, оптимизирующий траекторию полёта и повышающий вероятность поражения маневрирующей цели. Высвобожденный объём пошёл на боевую часть: производитель называет цифры в +50 % по массе взрывчатого вещества и +40 % по числу вольфрамовых поражающих элементов при сохранении прежних массогабаритных характеристик ракеты. Цифры эффектные, но это маркетинговое сравнение «нового против предыдущего поколения» от одного и того же производителя, без указания базы отсчёта (масса ВВ и число элементов исходного Bolide в открытых материалах не приводятся) и без независимых измерений поля поражения. Реальный прирост вероятности поражения цели зависит не только от массы ВВ и числа осколков, но и от их скорости, угла разлёта и характеристик цели — открытых данных по этим параметрам нет.
Bolide 2 совместима со всеми вариантами исполнения RBS 70 NG — переносным на треноге и самоходными комплексами на их базе.
Итог
Saab расширяет линейки боеприпасов сразу для двух пехотных систем — противотанковой и зенитной. И в случае HEAT 758, и в случае Bolide 2 заявленный рост характеристик опирается почти исключительно на материалы самого производителя; журналисты Janes и Army Technology зафиксировали часть полигонной программы по HEAT 758, но без детальных замеров, а по Bolide 2 публичных тестов пока нет вовсе. Объективная картина возможностей обеих новинок появится только после независимых испытаний и боевого применения.
