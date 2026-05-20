Стармер заявил о запрете на услуги для морских перевозок российского СПГ
2 67311
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил в парламенте о введении запрета на услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа:
Ограничения вводятся поэтапно, точно так же, как и предыдущие режимы санкций.
Новость тут же обросла противоречиями. Так, лидер консерваторов Кеми Баденок назвала происходящее «безумием» и обвинила кабинет Стармера в том, что он де-факто поддерживает Москву. Повод – накануне Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило лицензию, которая бессрочно разрешает импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступила в силу 20 мая.
Стармер попытался парировать:
Никакие существующие санкции не отменяются. Речь не идет о снятии ограничений в каком бы то ни было виде.
Он назвал выданные документы «краткосрочными» и частью нового, более жесткого пакета. Но объяснение звучит неубедительно. Даже британская пресса отмечает, что Лондон легализовал реэкспорт российских нефтепродуктов через третьи страны.
В чем причина такой двойной игры? Мировой энергокризис. Блокада Ормузского пролива из-за войны США и Ирана сильно повлияла и на британский рынок. Цена на бензин в Великобритании 19 мая достигла 1,5852 фунта (2,12 доллара) за литр. Максимум с начала ближневосточного конфликта. Дизель подорожал до 1,86 фунта (2,49 доллара). Правительству Стармера, чей рейтинг и так низкий, нужно хоть как-то сбить накал.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация