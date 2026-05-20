Стармер заявил о запрете на услуги для морских перевозок российского СПГ

2 673 11
Стармер заявил о запрете на услуги для морских перевозок российского СПГ


Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил в парламенте о введении запрета на услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа:



Ограничения вводятся поэтапно, точно так же, как и предыдущие режимы санкций.

Новость тут же обросла противоречиями. Так, лидер консерваторов Кеми Баденок назвала происходящее «безумием» и обвинила кабинет Стармера в том, что он де-факто поддерживает Москву. Повод – накануне Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило лицензию, которая бессрочно разрешает импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступила в силу 20 мая.

Стармер попытался парировать:

Никакие существующие санкции не отменяются. Речь не идет о снятии ограничений в каком бы то ни было виде.

Он назвал выданные документы «краткосрочными» и частью нового, более жесткого пакета. Но объяснение звучит неубедительно. Даже британская пресса отмечает, что Лондон легализовал реэкспорт российских нефтепродуктов через третьи страны.

В чем причина такой двойной игры? Мировой энергокризис. Блокада Ормузского пролива из-за войны США и Ирана сильно повлияла и на британский рынок. Цена на бензин в Великобритании 19 мая достигла 1,5852 фунта (2,12 доллара) за литр. Максимум с начала ближневосточного конфликта. Дизель подорожал до 1,86 фунта (2,49 доллара). Правительству Стармера, чей рейтинг и так низкий, нужно хоть как-то сбить накал.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 15:54
    .Лондон легализовал реэкспорт российских нефтепродуктов через третьи страны

    Те же яйца, только в профиль... И так понимаю с накруткой....
    1. Александр Щербаков Звание
      Александр Щербаков
      +5
      Сегодня, 17:44
      На сегодня , Английский запрет России , равносилен запрету не пить мне в гараже , моей женой .
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 15:58
    За убытки все равно будет платить конечный покупатель...это азы экономики.
    В данном случае все проплатит за газ британский покупатель через цепочку разного рода посредников.
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 16:01
    С 80-х годов экономика стала настолько глобальной, что взять и заблокировать ресурсы конкретной страны можно только на бумаге, да и для мировых трейдеров токсичной нефти и газа не бывает - просто появляются схемы.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 16:03
    Цена на бензин в Великобритании 19 мая достигла 1,5852 фунта (2,12 доллара) за литр. Максимум с начала ближневосточного конфликта. Дизель подорожал до 1,86 фунта (2,49 доллара).

    нам то, какое дело до их проблем?
    наплевать и размазать...
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 16:25
    почему Бог не уничтожит разом англосаксонскую нацию..ведь сколько зла они принесли миру..но самое главное, они ненавидят РОССИЮ!
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 16:40
      Во-первых, нет англосаксонской нации. Есть британцы. Во-вторых, гадят не нации, а буржуазия.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:26
    А ведь эти дибилы ещё верять в свои запреты.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Ирек
      А ведь эти дибилы ещё верят в свои запреты.
      Я вот не понимаю - как только они становятся ЭКС, они резко прозревают? Или просто перестают бояться говорить то, что до этого знали, но молчали?
  7. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 17:20
    Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило лицензию, которая бессрочно разрешает импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах.

    Стармер попытался парировать:
    Никакие существующие санкции не отменяются. Речь не идет о снятии ограничений в каком бы то ни было виде.
    Он назвал выданные документы «краткосрочными»


    По-стармеровски: краткосрочно - это вечно. Вот Стармер и хочет, чтобы его краткосрочное премьерство было вечным winked
  8. bob03 Звание
    bob03
    +1
    Сегодня, 18:03
    Было бы хорошим ходом запретить реэкспорт российских нефтепродуктов в Британию.
    Пусть заплатят побольше американцам раз они такие друзья.