Украинцев предупредили о длительных отключениях света из-за экстремальной жары

Жара может привести к тому, что мы вернемся к отключениям света. Как показывает практика, отключения могут длиться до 6-8 часов в сутки при температуре воздуха более 30 градусов.

Жители подконтрольных Киеву территорий минувшей зимой столкнулись с самыми масштабными отключениями света, воды и тепла за всё время конфликта. Проблемы были вызваны как массированными ударами ВС РФ по энергетическим объектам, так и рекордными холодами.Когда пришла весна и резко потеплело, украинцы начали открыто радоваться тому, что все сложности позади. Совершенно напрасно, как выяснилось, для потрепанной энергосистемы страны, на восстановление которой требуются месяцы, а то годы и десятки миллиардов долларов, жара ничем не лучше, чем морозы.Синоптики прогнозируют в большинстве украинских регионов, особенно на юге, до 40 градусов плюса в летнее время днем и не ниже 25 ночью. Это означает повышенную нагрузку на электрогенерацию и распределительные сети из-за использования кондиционеров и холодильников, а значит, вновь отключения света на длительное время.Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил журналистам, что страна летом может вернуться к отключениям света на шесть-восемь часов в сутки теперь уже из-за экстремальной плюсовой температуры.Это без учета дальнейших российских ударов по объектам энергетики, а они продолжаются, хотя и в меньших масштабах. Не исключено, что количество атак ВС РФ увеличится в аккурат в жаркий период, когда эффект от них максимальный и каскадный.Сюда еще следует добавить, что летом на плановые ремонты встают атомные электростанции, которые остаются главными генераторами электроэнергии на Украине. Из системы параллельно выводят по два энергоблока АЭС, страна в этот период теряет от 1,5 до 2 ГВт мощностей. Импорт электроэнергии не покроет потребности, особенно в пиковые часы, нагнетает эксперт. Еще и топливо для генераторов стремительно дорожает.