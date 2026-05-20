Украинцев предупредили о длительных отключениях света из-за экстремальной жары

Жители подконтрольных Киеву территорий минувшей зимой столкнулись с самыми масштабными отключениями света, воды и тепла за всё время конфликта. Проблемы были вызваны как массированными ударами ВС РФ по энергетическим объектам, так и рекордными холодами.

Когда пришла весна и резко потеплело, украинцы начали открыто радоваться тому, что все сложности позади. Совершенно напрасно, как выяснилось, для потрепанной энергосистемы страны, на восстановление которой требуются месяцы, а то годы и десятки миллиардов долларов, жара ничем не лучше, чем морозы.



Синоптики прогнозируют в большинстве украинских регионов, особенно на юге, до 40 градусов плюса в летнее время днем и не ниже 25 ночью. Это означает повышенную нагрузку на электрогенерацию и распределительные сети из-за использования кондиционеров и холодильников, а значит, вновь отключения света на длительное время.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил журналистам, что страна летом может вернуться к отключениям света на шесть-восемь часов в сутки теперь уже из-за экстремальной плюсовой температуры.

Жара может привести к тому, что мы вернемся к отключениям света. Как показывает практика, отключения могут длиться до 6-8 часов в сутки при температуре воздуха более 30 градусов.

Это без учета дальнейших российских ударов по объектам энергетики, а они продолжаются, хотя и в меньших масштабах. Не исключено, что количество атак ВС РФ увеличится в аккурат в жаркий период, когда эффект от них максимальный и каскадный.

Сюда еще следует добавить, что летом на плановые ремонты встают атомные электростанции, которые остаются главными генераторами электроэнергии на Украине. Из системы параллельно выводят по два энергоблока АЭС, страна в этот период теряет от 1,5 до 2 ГВт мощностей. Импорт электроэнергии не покроет потребности, особенно в пиковые часы, нагнетает эксперт. Еще и топливо для генераторов стремительно дорожает.
  1. Aken Звание
    +1
    Сегодня, 16:13
    Вот так вот.
    То украинцев пугали - зима скорою
    Теперь - лето скоро.
    Как же они выживают, болезные?
    1. Mouse Звание
      +2
      Сегодня, 16:23
      Что им снег, что им зной, что им дождик проливной... Главное это на Россию в бой....
      1. Монтесума Звание
        +1
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Mouse
        Что им снег, что им зной, что им дождик проливной... Главное это на Россию в бой

        У Зе и его команды возникло новое важное дело, самое главное и неотложное. Пепел нацизма стучит в сердце местечкового "лидера" территории б/у Украины. Заодно и коррупционные скандалы можно на задний план отодвинуть.
        Украинские некроманты во власти снова занялись раскапыванием могил. Все по заветам экс-главы ОП Ермака и его гадалки Вероники Феншуй. Только теперь кладбищенский песок понадобился не для строительства роскошных вилл в стиле "Династии", а для того, чтобы присыпать коррупционный скандал с участием первых лиц Украины.

        Первыми выкопают трупы ватажков ОУН-УПА*, похороненных в Европе и перевезут их в Киев. Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский, вызвав изумление даже у прикормленной аудитории в вышиванках. По его словам, в стране начался процесс перезахоронения лидера Организации украинских националистов* полковника Андрея Мельника и его супруги Софии. Кроме того, готовятся решения о перезахоронении полковника армии УНР Евгения Коновальца. "Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем. У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома", - высказался о почестях нацикам Зеленский.
        Ну да, ну да, помним: в стране, где президентом является еврей, никакого национализма быть не может.
        Пару месяцев назад представители киевского режима заявили о намерении создать в Киеве "Пантеон выдающихся украинцев" и перезахоронить там идеологов украинского национализма. Решение было принято в марте 2026 года по итогам совещания под руководством главы ОП Кирилла Буданова**.
        Пока же дипломатические представители Украины уже подсуетились и нашли для Пантеона почти сотню могил украинцев в 21 стране мира. В захоронениях находятся деятели УНР, ЗУНР, ОУН-УПА*. Первыми должны вернуться на родину Степан Бандера, чья могила находится в Мюнхене, а из Люксембурга в столицу Украины переедут останки лидера ОУН (м) Андрея Мельника. Ну, а тлен Евгения Коновальца покинет Роттердам и тоже осядет в Киеве.

        https://ukraina.ru/20260520/operatsiya-panteon-zachem-zelenskiy-srochno-vykapyvaet-trupy-ideologov-ukrainskogo-natsionalizma-1079186816.html
      2. Nexcom Звание
        +2
        Сегодня, 17:12
        ...ну от прилётов всегда несколько жарко становится... Василий hi
        зы особенно если много Цветов прилетит или что-то посерьёзнее...
        1. Монтесума Звание
          +1
          Сегодня, 17:37
          Цитата: Nexcom
          ну от прилётов всегда несколько жарко становится... Василий

          Особенно при работе "Солнцепёка" жарко. Понимаю, что жестокий цинизм, но при уничтожении укрепрайонов иначе никак, жизнь своих парней всегда дороже жизней солдат врага.
          Дмитрий hi
          1. Nexcom Звание
            +1
            Сегодня, 19:38
            Когда идут боевые днйствия - многое из того о чём раньше бы даже и не подумал становится суровой обыденностью... увы. Александр hi
    2. Zoldat_A Звание
      +6
      Сегодня, 16:23
      hi!
      Цитата: Aken
      Как же они выживают, болезные?

      А почему мне их ни фига не жалко?

      Наверное, потому что нет там у меня "браццкаго народа".
      Даже брата двоюродного нет, с которым выросли вместе, 35 лет его не видел, а теперь наша двоюродная сестра мне сказала, что он бандеровцем стал. Ей, живущей в Сибири, он на день рождения в соцсетях портрет Бандеры прислал.
      1. Aken Звание
        -1
        Сегодня, 17:05
        Тут вопрос не в жалости.
        Просто нам 10 лет рассказывают, что они с голодухи чуть ли не едят друг друга. А они живы, веселы. На концерты десятками тысяч ходят и никого не боятся. Разрешения у Путина не спрашивают.
        Наверное, кто-то нам врёт.
  2. Ирек Звание
    -4
    Сегодня, 16:23
    Анатольич по этому поводу очень красиво высказался...
    1. Zoldat_A Звание
      0
      Сегодня, 19:54
      Цитата: Ирек
      Анатольич по этому поводу очень красиво высказался...

      К картинке.
      Даже лучше. Не видно, с кем. А при свете можно сильно удивиться... feel
  3. кредо Звание
    +2
    Сегодня, 16:29
    Когда пришла весна и резко потеплело, украинцы начали открыто радоваться тому, что все сложности позади.

    "Когда я первый раз прошёлся по растрескавшейся от жары земле, по дну высыхшейся речки мимо увядающих от жажды деревьев и кустов я понял, что жара ни чем не лучше мороза только в одном случае нужно одеваться потеплее, чтобы не замёрзнуть, а в другом случае одеваться поплотнее, чтобы солнце не иссушило тебя" - оставил надпись на стене в пещере неизвестный.
    Что лучше, это ещё вопрос. request
    1. isv000 Звание
      +1
      Сегодня, 16:51
      Лучше пройтись ночью а днём отдыхать в прохладной пещере и заниматься наскальной росписью... winked
      Зимовать, кстати, тоже лучше в пещере, там климат постоянный.
    2. Иван Васильевич 282
      +1
      Сегодня, 16:52
      Понятно, xoxлы засохнут от жажды, генерал Жара берется за дело.
  4. Fachmann Звание
    +1
    Сегодня, 16:52
    А я в такую жару о наших парнях на "передке" думаю.
    Снаряга, броник, шлем, БК, оружие, провиант и т.д.
    Всё это на себе тащить нужно и при этом сохранять способность мыслить и воевать.
    Каждый шаг при этом, через немогу, постоянно под угрозой ранения или смерти.
    Уважуха!!! soldier
    1. Монтесума Звание
      +1
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Fachmann
      Снаряга, броник, шлем, БК, оружие, провиант и т.д.
      Всё это на себе тащить нужно и при этом сохранять способность мыслить и воевать.

      Название советского фильма вспомнилось - "Матч состоится в любую погоду". Так и военные действия - выполнить поставленную задачу, невзирая на все сложности и природные условия.

      Цитата: Fachmann
      Каждый шаг при этом, через немогу, постоянно под угрозой ранения или смерти.
      Уважуха!!!

      Очень правильно написано, присоединяюсь.
      Военной удачи нашим ребятам и скорейшей победы! soldier
  5. Joker62 Звание
    +1
    Сегодня, 16:58
    Вообще-то, нужно практически полностью выносит всю энергетику страны "404" без особой жалости.
    А так, получается полумера. Долбить до упора, пока не останется ни один живых линии подстанции и электростанции всех типов.
    1. Монтесума Звание
      +1
      Сегодня, 17:23
      Цитата: Joker62
      Долбить до упора, пока не останется ни один живых линии подстанции и электростанции всех типов.

      Подстанции на 750 кВ и ГЭС ещё живы, пора их выносить, чтобы остановилось движение по ж/дорожным магистралям (в первую очередь, идущим от пограничных пунктов), и прекратили работу предприятия ВПК. Высоковольтные линии, идущие из ЕС, тоже неплохо бы на землю уложить. Сколько можно тянуть?
  6. alexoff Звание
    -1
    Сегодня, 17:18
    Мне кажется их должен был предупреждать Белоусов или типа того
  7. Fisher Звание
    -1
    Сегодня, 17:54
    Удивляет то, что у них до сих пор есть централизованное электроснабжение.
    1. Монтесума Звание
      0
      Сегодня, 18:47
      Цитата: Fisher
      Удивляет то, что у них до сих пор есть централизованное электроснабжение.

      Наследие проклятого советского прошлого - заложенная надёжность в расчёте на мощную промышленность (дублирование и взаимосвязь сетей для взаимной подстраховки отдельных областей). От мощной промышленности осталось немногое, поэтому пока запас имеется. Но при целевых прилётах по оставшимся основным источникам энергоснабжения и этот запас долго не протянет, был бы только соответствующий приказ.
  8. solar Звание
    0
    Сегодня, 18:08
    Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины ...

    Что за должность такая?
  9. Наган Звание
    +1
    Сегодня, 18:19
    Были в СССР у сельского и коммунального хозяйства всего 4 проблемы, но зато какие - зима, весна, лето, осень. И что характерно, каждая проблема приходила неожиданно.
    Который год в бывшей УССР пытаются эти проблемы десоветизировать, а они где были, там и есть.