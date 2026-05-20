Миндич подал в суд на Зеленского, чтобы оспорить введённые Киевом санкции
2 2679
Уличенный в непосредственном участии в масштабных коррупционных схемах украинский предприниматель Тимур Миндич подал иск против своего друга и по совместительству главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы оспорить указ о введении против него санкций.
Уехавший в Израиль буквально за несколько часов до возможного ареста Миндич считает неправомерными введенные Зеленским беспрецедентно мягкие санкции и, судя по всему, намеревается вернуться на Украину, чтобы принять деятельное участие в дальнейшем «распиле» весьма немалых военных бюджетов.
Между тем на Украине разгорается новый коррупционный скандал, который напрямую затрагивает ближайшее окружение Зеленского. Подконтрольные США «антикоррупционные» структуры начали проверку сразу шести производителей беспилотников по делу о возможном завышении цен на госзакупках. При этом, помимо прочих, в центре внимания оказалась и напрямую связанная с «друзьями» Зеленского компания Fire Point. Ранее эта компания уже фигурировала в так называемых «пленках Миндича», где обсуждались схемы распределения финансовых потоков вокруг оборонных заказов. Расследование касается не только производителей, но и чиновников, которые могли быть осведомлены о завышении цен и сознательно подписывали откровенно коррупционные контракты. На этом фоне Миндич и еще один давний друг Зеленского Ермак буквально стали олицетворением украинской коррупции.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация