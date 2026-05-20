Генсек НАТО пригрозил нам «разрушительными последствиями» за использование ЯО
11
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с очередным грозным предупреждением в адрес Москвы. По его словам, если Россия применит ядерное оружие в ходе совместных учений с Белоруссией, то столкнется с мощным ответом:
Они знают, что, если это произойдет, последствия будут разрушительными.
При этом глава альянса не уточнил, кто именно займется «доставкой» этих самых последствий. Глава альянса также подчеркнул, что НАТО пристально следит за маневрами России.
Однако западные политики, как обычно, умалчивают о главном. Во-первых, Россия не собирается ни на кого нападать, о чем многократно заявлялось. Учения носят плановый и оборонительный характер. Во-вторых, ядерный шантаж – излюбленный прием Брюсселя, а не Москвы. Российская военная доктрина предусматривает применение оружия массового поражения только в ответ на агрессию, когда под угрозой само существование государства.
Ранее Минобороны РФ официально объявило о проведении с 19 по 21 мая учений по подготовке и использованию нестратегических ядерных сил. В ходе маневров будут отработаны вопросы приведения в готовность соединений и воинских частей, а также проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Это плановая тренировка, о которой Москва уведомила партнеров. Никакой «внезапности».
Беларусь, в свою очередь, начала тренировку воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главная особенность – отработка действий из неподготовленных районов на всей территории республики. В Минске подчеркнули: тренировка плановая, в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.
