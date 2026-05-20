Генсек НАТО пригрозил нам «разрушительными последствиями» за использование ЯО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с очередным грозным предупреждением в адрес Москвы. По его словам, если Россия применит ядерное оружие в ходе совместных учений с Белоруссией, то столкнется с мощным ответом:



Они знают, что, если это произойдет, последствия будут разрушительными.

При этом глава альянса не уточнил, кто именно займется «доставкой» этих самых последствий. Глава альянса также подчеркнул, что НАТО пристально следит за маневрами России.

Однако западные политики, как обычно, умалчивают о главном. Во-первых, Россия не собирается ни на кого нападать, о чем многократно заявлялось. Учения носят плановый и оборонительный характер. Во-вторых, ядерный шантаж – излюбленный прием Брюсселя, а не Москвы. Российская военная доктрина предусматривает применение оружия массового поражения только в ответ на агрессию, когда под угрозой само существование государства.

Ранее Минобороны РФ официально объявило о проведении с 19 по 21 мая учений по подготовке и использованию нестратегических ядерных сил. В ходе маневров будут отработаны вопросы приведения в готовность соединений и воинских частей, а также проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Это плановая тренировка, о которой Москва уведомила партнеров. Никакой «внезапности».

Беларусь, в свою очередь, начала тренировку воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главная особенность – отработка действий из неподготовленных районов на всей территории республики. В Минске подчеркнули: тренировка плановая, в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.
  жарофф
    жарофф
    -4
    Сегодня, 16:39
    А почему сразу ни на кого нападать?Только в ответ на угрозу существования нашей страны
    Александр Щербаков
      Александр Щербаков
      +4
      Сегодня, 17:37
      Вставил свои 5 копеек и как всегда не по делу . Похоже ляпнул , сам не понимая что .
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +10
    Сегодня, 16:39
    По его словам, если Россия применит ядерное оружие в ходе совместных учений с Белоруссией, то столкнется с мощным ответом:



    Они знают, что, если это произойдет, последствия будут разрушительными.


    Надо бы уточнить для кого? Если дойдет дело до применения ЯО, Европа для него идеальная цель - мало места, много людей.

    Как-то так:
    Narrator
      Narrator
      -3
      Сегодня, 17:20
      У нас тоже скопление людей высокое.
      В европейской части у нас живет 80% населения, 75% населения живет в городах.
      И грозить всем ядерным оружием, глупо, как будто мы научились боеголовки сбивать и нам не грозят такие же картинки.
      Кулл90
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 18:02
        так это же всякие западные гомосеки грозятся, Россия просто проводит учения
        agk1982
          agk1982
          -7
          Сегодня, 18:16
          Все у них дурачки и гомосеки (это прям пренепременно).
          Ты всех уже победило на словах?
          Обычный кремлеботинг. Хотя чел. может и с Израиля писать и никакого отношения к России не иметь.
          Кулл90
            Кулл90
            0
            Сегодня, 18:27
            так это не я побеждал, а западный гомосек генсек нато грозился

            ну а вы обычный говноботинг получается,
            agk1982
              agk1982
              -5
              Сегодня, 18:30
              Так вы ни на что кроме оскорблений не способны. Вас НАТО прям очень испугалось.
              Кулл90
                Кулл90
                -1
                Сегодня, 18:35
                так это вы начали ярлыки развешивать, а мне почему-то запрещаете

                нато меня не боиться, а 6000 ядерных боеголовок на вооружении России пугает их до обкаканных штанов
                agk1982
                  agk1982
                  -2
                  Сегодня, 19:57
                  Никакие боеголовки их не пугают по причине озвученной Бжезинским.
                  Ну мб прям в самом крайнем случае кремляне сподобятся на ответный удар и то не факт. Поэтому "ваши западные гомосеки" будут отрезать от нас кусок за куском и пожирать, пока полностью нас не уничтожат или пока у нас не будет нашей элиты, служащей России, а не Западу.
                  Кулл90
                    Кулл90
                    -1
                    Сегодня, 20:00
                    гомосек бзежинский может всякое говорить, но у Путина там нет родственников и денег
                    так западные гомосеки они ваши, это же вы за них бьетесь и преклоняетесь перед всяким бзежинскими
                    agk1982
                      agk1982
                      -1
                      Сегодня, 20:10
                      Действительно это я мешаю "вашим гомосекам", которым вы служите уничтожить мосты и порты на быв. усср и начать вкладывать в Россию, а не грабить её и вывозить всё на Запад.
                      Кулл90
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 20:15
                        страдающий за Россию как обычно обиделся за западных гомосеков

                        В ночь на 19 мая по порту Измаил в Одесской области был нанесён мощный удар. На стратегическом объекте, по сообщениям военных пабликов, последовали два сильных взрыва с интервалом около 20 минут.
                        Российские войска уничтожили один из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.

                        по информации на июль 2025 года, было построено 1 634 школы, которые обеспечили более 1 млн мест.

                        в 2025 году создано около 400 новых объектов: фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), участковые больницы, врачебные лаборатории.
                      agk1982
                        agk1982
                        -1
                        Сегодня, 20:39
                        Как же вы за Россию всей душой и сердцем, но из Израиля видимо, потому, что верите в лживую статистику в которую у нас давно никто не верит.
                      Кулл90
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 21:10
                        вы опросили всех граждан России, что-бы уверено говорить, что никто не верит?

                        сможете доказать что данная статистика не правдива или просто сбрехнули и в кусты
                      agk1982
                        agk1982
                        0
                        Сегодня, 21:12
                        Офиц. статистике верить? Вы в своём уме хоть? Тут один ляпну, что у нас рост наметился. Уже верю. Нет конечно.
                      Кулл90
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 21:38
                        прежде чем не верить, предоставьте факты брехни

                        а вы верите почему-то офиц. статистике западных гомосеков, может и нет у них боеголовок
    SAG
      SAG
      +1
      Сегодня, 19:28
      Как-то так:

      Вообще не так... Наши современные боеголовки несут 750кТ каждая. Посмотрите что осталось от Хиросимы и умножьте это на 50...
      Примерно так:
  Mouse
    Mouse
    +6
    Сегодня, 16:43
    . По его словам, если Россия применит ядерное оружие в ходе совместных учений с Белоруссией, то столкнется с мощным ответом:

    А отвечать- то останется кому?
    SAG
      SAG
      +1
      Сегодня, 19:32
      А отвечать- то останется кому?

      Конечно! Мерц будет отвечать лично. Прямо с Мальдив будет плевать в сторону России и где была Европа.( это он так думает)
  paul3390
    paul3390
    +4
    Сегодня, 16:43
    Если Россия таки применит ядерное оружие - Гейропы уже не будет... Да и отвечать-то ей без матрасников по существу особо и нечем..
    agk1982
      agk1982
      -16
      Сегодня, 16:50
      У Франции есть 4 АПЛ с баллистическими ракетами. Как минимум одна лодка находится всегда на боевом дежурстве. То же самое у Британии. Хотя, якобы её ЯО не суверенно и встроено в систему СЯС США. Даже если у них останется пару лодок - этого вполне достаточно, чтобы любая большая страна мира понесла неприемлемый ущерб. Достаточно перенацелить всё что осталось на крупные и средние города. Если же у них останется весь атомный подплав этого хватит на пару-тройку стран.
      yuriy55
        yuriy55
        +6
        Сегодня, 17:11
        Цитата: agk1982
        То же самое у Британии. Хотя, якобы её ЯО не суверенно и встроено в систему СЯС США

        Вот из-за таких, как вы, Британия продолжает безнаказанно гадить...А ведь идеальная цель для утилизации «Воевод»...
        feel
        agk1982
          agk1982
          -6
          Сегодня, 17:24
          Ой ой как "патриотики" минусы ставят fool Простое упоминание, что Европе есть чем ответить у них почему-то вызывает аллергическую реакцию. Или думаете возможно уничтожить все АПЛ Франции и Британии? Да никто и не допустит большой войны с исп. ЯО.
          И почемы вы думаете, что в самом крайнем случае, случись такое, - они не ответят???
          Уж они 100% ответят и не будут мямлить - "мы не такие". И не надо пожалуйста все просчёты и сливы нынешней росс. власти на внешнем поприще спихивать на меня. Гадят именно из-за зависимости нашей "элиты" от Запада.
          Кулл90
            Кулл90
            +1
            Сегодня, 18:03
            так грозятся ваши любимые западные гомосеки, а Россия просто проводит учения
            agk1982
              agk1982
              -4
              Сегодня, 18:11
              Россия много раз проводила учения на которые истратила кол. всяческих ракет достаточных для полного уничтожения мостов и портов на окраине (без Яд. оснащения).
              А гомосеки - про тех кто бережно хранит мосты и порты на быв. усср и не даёт ей рухнуть.
              Кулл90
                Кулл90
                0
                Сегодня, 18:16
                западные гомосеки и не дают рухнуть пукре

                вы переоцениваете мощь обычных боеприпасов, например сша и евреи истратили 50% своих ракет и на словах 10 раз победили иран, а в реальности амриканский флот убежал со своих баз и тонет в говне
                agk1982
                  agk1982
                  -3
                  Сегодня, 18:22
                  Так и запишем - "западные гомосеки" не дают трогать мосты и порты на быв. усср))
                  Это же просто маразм у всех на виду. Но вы продолжайте про "ваших западных гомосеков".
                  Кулл90
                    Кулл90
                    -1
                    Сегодня, 18:32
                    западные гомосеки поставляют пво и другие вооружения, без помощи западных гомосеков, пукраина была бы давно освобождена

                    В ночь на 19 мая по порту Измаил в Одесской области был нанесён мощный удар. На стратегическом объекте, по сообщениям военных пабликов, последовали два сильных взрыва с интервалом около 20 минут.
                    Российские войска уничтожили один из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.
                    Ptt
                      Ptt
                      0
                      Сегодня, 21:03
                      Цитата: Кулл90
                      Российские войска уничтожили один из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.

                      Если вы про Затоку, то мост там цел. Источником не поделитесь про мост, если не Затока, тоже интересно? Где?
                      Кулл90
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 21:05
                        человек выше пишет что не трогают мосты, а оказывается вполне бомбят
                      Ptt
                        Ptt
                        0
                        Сегодня, 21:20
                        Цитата: Кулл90
                        человек выше пишет что не трогают мосты, а оказывается вполне бомбят

                        Бомбят и уничтожен это как бы разные вещи. Не находите? Так где доказательства? Любой источник сойдёт.
                      Кулл90
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 21:31
                        не трогать и трогать это как бы тоже разные вещи. не находите?
          ТОР2
            ТОР2
            0
            Сегодня, 19:15
            Или думаете возможно уничтожить все АПЛ Франции и Британии?
            А зачем, проще остров сделать необитаемым. И зарядов для это нужно совсем немного. Куда они потом побегут? В Аргентину? "Сармат" достанет до Аргентины в лёгкую. Ни какой стране такие подарки будут не нужны. Всё равно их потом наши отловят и убьют. Игра на высоких ставках другого не предполагает. С большой долей вероятности АПЛ ретируются из за "технической неисправности".
            agk1982
              agk1982
              +1
              Сегодня, 20:16
              Фантастика. Ура-патриотизм. Я люблю фантастику.
              90% комментариев - ржачные с гыганьем - наваляем Европе ядеркой и нам за это ничего не будет. Чего эйто её Европку то жалеть.
              Чем-то напомнило - Малой кровью... перед ВОВ или "русский паровой каток" перед Первой Мировой - проехали катком?
              АПЛ и не надо куда-то бежать они просто отстреляют по нам весь боезапас.
              Но вы шуткуйте, ржите, как кони. Видимо не из России пишите явно уж очень вам весело "там".
          aybolyt678
            aybolyt678
            0
            Сегодня, 19:18
            Цитата: agk1982
            Уж они 100% ответят и не будут мямлить - "мы не такие". И не надо пожалуйста все просчёты и сливы нынешней росс. власти на внешнем поприще спихивать на меня. Гадят именно из-за зависимости нашей "элиты" от Запада.

            Очень спорные утверждения в вашем комментарии кроме последнего - про зависимость нашей элиты от Запада. Одним из условий применения Россией ядерного оружия является агрессия против России и/или Белоруссии с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности. 20% нашей нефтепереработки по видимому не считаются угрозой суверенитету.
          SAG
            SAG
            +1
            Сегодня, 19:40
            Добро пожаловать в клуб реалистов для буллинга, коллега laughing
            Маятник на ВО застрял в крайне правом положении, тут любят аргументы в стиле закидаем шапками fellow
            Этот вы ещё по верхам собрали ознакомительных))) На меня какую только грязь не вылили за мое возражение ,что не по силам Ирану утопить все корабли всех флотов США) ))))
            У меня кроме гомерического хохота другой реакции не осталось😂
            agk1982
              agk1982
              -1
              Сегодня, 20:25
              Малой кровью на чужой территории или русский паровой каток перед ПМВ вспомните.
              Судя по веселью с которым данные "патриоты" собираются уничтожить ЕС или всего лишь неск. стран и без ответа (непременно, всё оставят без ответа и капитулируют) это или западные провокаторы намеренно выставляющие Россию агрессором или поехавшие головой - одно из двух.
              SAG
                SAG
                +1
                Сегодня, 20:39
                Видимо последствия образовательного процесса 90х и прогулы уроков истории дают о себе знать.
                Недавно статья была, где один бывший американский военный предлагал России ударить по Европе обычной!!! ракетой и посмотреть на реакцию! Меня чуть с гомном там не съели за то, что указал на всю глупость этого предложения! Местная аудитория уверена, что от этого Европа встанет на колени и согласится на любой мир🤣🤣🤣 хотите ссылку? Посмеетесь от души, я уверен!
                agk1982
                  agk1982
                  -1
                  Сегодня, 20:43
                  Так им это и нужно. Провокаторы ведут страну на бойню ради обогащения англосаксов а они как бараны ведутся на это ещё и улюлюкают - ща мы этим германцам или полякам а потом бритам с франками наваляем. Или провокаторы с Англии и Израиля или больные.
                  SAG
                    SAG
                    0
                    Сегодня, 20:59
                    Ведётся работа, вкидываются большие деньги - меняются на никчемные комментарии и дизлайки😂
                    Кладите болт, мой вам совет и не "мечите бисер перед свиньями". Если хоть один порядочный человек найдётся, кто что-то для себя подчерпнет - я буду на этом сайте оставлять содержательные комментарии#
    Narrator
      Narrator
      -6
      Сегодня, 17:24
      Это миф что после удара яо, ответа не будет. Все будет, яо это не 100% аннигиляция.
      Поэтому глупости пишите.

      Даже представим что мы нанесли максимальный урон. Франции и Британии хвалит боеголовок стереть Москву и Питер и бонусом еще пару городов миллиоников.
      Строит такая жертва?
      СергейБ
        СергейБ
        +5
        Сегодня, 17:47
        Цитата: Narrator
        Даже представим что мы нанесли максимальный урон. Франции и Британии хвалит боеголовок стереть Москву и Питер и бонусом еще пару городов миллиоников.


        И сразу возникает вопрос. А за каким Франции и Британии нужно применять по нам свои боеголовки?
        Вот представим. Мы наносим несколько десятков ядерных ударов по Германии, Польше, Чехии.
        Францию и Британию не трогаем. Так зачем этим странам бить по нам своим ядерным оружием? Ведь в этом случае мы просто уничтожим эти страны.
        То есть у Франции и Британии будет выбор:
        1) Ничего не делать. И жить долго, счастливо и богато.
        2) Ударить по нам. Умереть.

        Почему Вы думаете, что в отсутствии прямой угрозы своим странам, лидеры Франции и Британии решаться на действия которые абсолютно гарантировано приведут к немедленной гибели этих стран?
        agk1982
          agk1982
          -4
          Сегодня, 18:05
          Атлантисты пожертвуют парой стран без колебаний. В плане стратегии это для них полностью выигрышно - дальнейшая демонизация России.
          И вопрос - в плане озвучивания возможности Германии приобрести собственное ЯО и обзаведения неск. дес. ядерными боеголовками (ракеты им предоставят, будьте уверены) - вы точно будете уничтожать Германию? Это не сейчас, но через 2-3 года вполне может произойти. Да той же Германии просто могут передать 50-100 боеголовок на ракетах нацеленных на наши города. Опять всех уничтожите и Германию и Францию и Англию?
          СергейБ
            СергейБ
            0
            Сегодня, 18:30
            Цитата: agk1982
            Атлантисты пожертвуют парой стран без колебаний. В плане стратегии это для них полностью выигрышно - дальнейшая демонизация России.
            И вопрос - в плане озвучивания возможности Германии приобрести собственное ЯО и обзаведения неск. дес. ядерными боеголовками (ракеты им предоставят, будьте уверены) - вы точно будете уничтожать Германию? Это не сейчас, но через 2-3 года вполне может произойти. Да той же Германии просто могут передать 50-100 боеголовок на ракетах нацеленных на наши города. Опять всех уничтожите и Германию и Францию и Англию?


            Ну что Вы несете!?
            Речь шла о настоящей реальности. И ситуации которая действительно может произойти (мы наносим ядерные удары по восточной и центральной Европе. Будет ли, в этом случае ядерный удар по нам со стороны Франции и Британии? Судя по тому как Вы проигнорировали этот вопрос, Вы сами понимаете что удара по нам не будет).
            Вы зачем то начали фантазировать. А вот Германии кто то может передать ракеты и боеголовки. Напридумывать можно много. Но.
            Если у Германии получит боеголовки со стороны, то какие нибудь сепаратисты/террористы на территории Франции и Британии тоже немедленно получат боеголовки. Все это прекрасно понимают. И поэтому никто не передаёт свое ядерное оружие третьим странам. И в будущем такого не будет.
            agk1982
              agk1982
              -4
              Сегодня, 18:46
              Наивная вера, в честность Запада, что "такого точно не будет".
              Наверное рациональные немцы просто так стали переводить экономику предприятий на военные рельсы? Наверное озвучивание возможности приобретения Германией ядерного статуса тоже просто так появилось?
              Запад пойдёт на что угодно для получения доступа к огр. ресурсам России. Страны Запада неоднократно нарушали договора и обещания по ПРО, о нерасширении НАТО, "Мински" и прочее... Им нужно кого-то сожрать, чтобы преодолеть очередной кризис капиталистической системы. Запад всегда развязывал войны в таком случае. Откуда эта наивная вера в честность Запада? Откуда?
              СергейБ
                СергейБ
                0
                Сегодня, 19:03
                Вот опять я получил поток без связных предложений и фантазий.
                А ведь мы обсуждали вполне конкретный вопрос. Будет ли Франция и Британия наносить по нам ядерные удары. И получается, что не будет.
                То есть мы можем спокойно разнести ядерными ударами военные объекты на территории ряда стран восточной и центральной Европы. И принудить руководство этих стран фактически к капитуляции. Как следствие к перекрытию поставок через границу этих стран, с Украиной. И в дальнейшем уже к падению Украины, потому что без внешней помощи Украина очень быстро загнеться.
                И ни США, ни Франция, ни Британия ничего кроме словестного осуждения ничего нам не сделают.
                agk1982
                  agk1982
                  -4
                  Сегодня, 19:21
                  У вас очень "связные" рассуждения. В каких случаях Франция и Англия не будет наносить по нам ядеркой, а в каких вполне будет - можете предугадать?
                  То есть мы можем спокойно разнести ядерными ударами военные объекты на территории ряда стран восточной и центральной Европы. И принудить руководство этих стран фактически к капитуляции.

                  Как оно всё просто! Вот уничтожим базы в названных р-нах Европы и "победим". При этом вы сами открыто говорите, что главные страны Запада стоящие за спиной вост. сателлитов останутся нетронутыми. То есть они не пойдут на "капитуляцию". С чего странам "вероломно" подвергнутым ядерной атаке при поддержке старых держав Европы вдруг идти на капитуляцию?
                  Падение быв. УССР можно и сейчас обеспечить без исп. ЯО просто приведя в негодность все мосты, порты и туннели. Проблема лишь в тех, кто по каким-то причинам не отдаёт приказа на их уничтожение.

                  И всё решаемо без ЯО и полнейшей демонизации России, когда на нас навешают всё и вся и даст в руки Запада козырь, когда их применение ЯО по тому же Ирану или Сев. Корее будет вторичным.
                  СергейБ
                    СергейБ
                    0
                    Сегодня, 20:34
                    Цитата: agk1982
                    С чего странам "вероломно" подвергнутым ядерной атаке при поддержке старых держав Европы вдруг идти на капитуляцию?


                    А с того, что после нанесения ядерных ударов по военным объектам этой страны, мы объявим что через 48 часов уничтожим столицу этого государства. А 48 часов мы даем на то чтобы эвакуировали мирное население (мы же не твари какие. Но если идёт война нужно побеждать, а для этого нужно идти до конца). После этого мы будем каждые 12 часов уничтожать самый крупный город (из оставшихся). И чем им поможет поддержка старых стран Европы, если через пару недель у них не останется ни одного города?
                    А то что города сами по себе являются законной военной целью подтвердило само НАТО (Югославия). Да и ядерные рассветы над Хиросимой и Нагасакой тоже в эту копилку. Можно им, значит можно и нам.
                    Так вот, остановить уничтожение своих городов, страна может очень просто и в любой момент. Нужно просто перестать воевать с Россией и тогда Россия перестанет дубасить эту страну ядеркой. А я считаю, что если страна финансирует военные действия на Украине, поставляет туда бесплатно вооружения, строит у себя военные заводы по заказу Украины, то эта страна де факто ведёт войну против России.
                    И у условной Чехии, Польши, Германии будет 2 варианта:

                    1) Принять условия России (о прекращении любых связей и контактов с Украиной. Полное закрытие границы с Украиной). Немедленно начать их выполнять. Предоставить России возможность свободно контролировать выполнение этих условий.
                    В результате сохранить всё что у них есть на тот момент. И даже преумножить. Ведь теперь те деньги которые они отстегивали на Украину, можно потратить на себя.

                    2) Отвергнуть условия России. И при полной поддержке старой Европы потерять все города. То есть потерять всё.

                    Интересно что они выберут.
                    agk1982
                      agk1982
                      -2
                      Сегодня, 21:09
                      Во-первых вы оставляете за бортом старые державы Англию и Францию с ЯО кстати. Весьма "изящно". Они наверное тоже сразу должны капитулировать?
                      Во-вторых вы предлагали сначала начать уничтожение военных объектов, а теперь предлагаете начать массированное уничтожение городов в странах Европы!!! Как вас понесло!
                      В-третьих в свете событий последних лет не факт что наше ЯО вообще суверенно. Раз уж даже мосты и порты не трогают, где и ядерка не нужна.
                      В-четвёртых вы по сути предлагаете России начать полноценную ядерную войну, когда другие средства не задействованы (мосты и прочее) выставляя её исчадием.
                      В-пятых - ощущение, что "патриотические" комменты под данной статьёй пишет 1 ну максимум 2 человека с генератором акков и лайков и явно не из России. Слишком им весело и задорно толкать Россию на бойню с Европой.
                      При этом ни ответа ни привета на вопрос - а если они ответят? А если они передадут Германии ядерку? Германия сама её может создать за неск. лет. А если Франция или Англия впрягутся?
                      Конечно же там дураки, а мы умные.
                      СергейБ
                        СергейБ
                        0
                        Сегодня, 21:46
                        Цитата: agk1982
                        Во-первых вы оставляете за бортом старые державы Англию и Францию с ЯО кстати. Весьма "изящно". Они наверное тоже сразу должны капитулировать?


                        Странно. Ведь первые несколько комментариев с вами и были о ЯО Франции и Британии. Перечитайте.
                        Естественно они не капитулируют, потому что с ними мы воевать не будем.
                        Нам нужно принудить к капитуляции те страны которые граничат с Украиной, чтобы они полностью перекрыли эту границу. Морской путь на Украину мы закроем сами. Объявим что любое судно зашедшее в тер. воды Украины будет уничтожено. Авиацией это сделать легко. Таким образом Украина попадёт в полную блокаду.
                      СергейБ
                        СергейБ
                        0
                        Сегодня, 22:40
                        Цитата: agk1982
                        Во-вторых вы предлагали сначала начать уничтожение военных объектов, а теперь предлагаете начать массированное уничтожение городов в странах Европы!!! Как вас понесло!


                        Да нормально всё со мной!
                        Это с Вами что то не так.
                        Давайте вспомним сколько русских ракет и дронов атаковали Берлин, Варшаву, Прагу?
                        Ни одного.
                        А сколько ракет и дронов изготовленных или оплаченных в Берлине, Варшаве, Праге атакуют российские города?
                        Суммарно счёт наверное на десятки тысяч за 3 года пошёл. Несколько лет эти страны изготавливают боеприпасы. Обучают на своей территории военнослужащих ВСУ. Платят им деньги именно за то что они запускают данные боеприпасы по нам. По координатам, которые они сами же и предоставили!
                        Я считаю что это совершенно открытое и не мотивированное нападение этих стран на Россию! Ведь повторюсь, Россия ни на одну из этих стран не нападала. Нам от них вообще ничего не нужно!! Но они систематически и очень долго воюют с нами. И главное в обозримой перспективе не собираються останавливаться. Наоборот открыто наращивают военную агрессию против нас.
                        Я считаю, что несколько лет ведения против нас войны (при полном отсутствии аналогичных мер с нашей стороны), полное игнорирование предупреждения о последствиях (с вполне понятными ядерными намеками), даёт нам право выполнить обещанное. Ядерное обещание.
                        И потом Вы скорее всего снова невнимательно прочитали то что я написал. Я предлагаю нанести ядерные удары по военным объектам. После этого предупредить, что если эти страны не прекратят военные действия (которые они ведут против нас уже который год), то мы начнём уничтожать их города. И если в ответ мы услышим: а мы всё равно будем с вами воевать! то естественно нужно выполнять обещание. Ведь если эти страны начали против нас военные действия (хотя мы на них не нападали), если несмотря на ядерные удары и обещание уничтожить их города, они всё равно хотят продолжить эту войну, то они полные психопаты. И мы просто ОБЯЗАНЫ сделать так чтобы эти психопаты стали нищими и "беззубыми". Не опасными.
              aybolyt678
                aybolyt678
                0
                Сегодня, 19:25
                Цитата: agk1982
                Откуда эта наивная вера в честность Запада? Откуда?

                честность и страх несколько разные вещи. Германия после ВОВ долгое время молчали и занималась выпуском Мерседесов, и у нее неплохо получалось. Сейчас прошли годы, народная память ослабла да и мигранты разбавили и презираемая ими Украина довольно успешно воюет с Россией. Вот ручки и зачесались у тевтонов.
      alexboguslavski
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 18:03
        Цитата: Narrator
        Франции и Британии хвалит боеголовок стереть Москву и Питер


        Интересно, на что хватит российских 4309 ядерных боеголовок против 515 у Франции и Великобритании. (это без учета ТЯО) Расширить Ла-Манш до Средиземного моря, или экскурсии в будущем (если экскурсанты найдутся lol ) будут на море опускать венки с надписью Great Britain was here?
  HAM
    HAM
    +4
    Сегодня, 16:50
    Млин клоуны:"... последствия будут разрушительными..."-для кого??Кто создаст "последствия"?
    Да и вообще,похоже,они желают услышать от нас опять "что мы не такие!",чтобы опираясь на наше постоянное оправдывание наглеть ещё больше..в статье эти оправдывания и приводятся в полном объёме.
    agk1982
      agk1982
      -3
      Сегодня, 17:00
      В моём понимании они специально нагоняют инфошум по поводу ЯО, чтобы подготовить в первую очередь население Запада к возможности применения ЯО. Западники сами могут взорвать тактическое ЯО над тем же Жешувом и догадайтесь кого в этом обвинят? Никакие оправдания и озабоченности Западу не нужны. Сейчас немцы и поляки проводят интенсивную и открытую подготовку к войне. Просто так, да ещё в кризисных условиях они это делать не стали бы. Но пока взрывать что-то ещё рановато, но понемногу создаётся инфошум и открывается ещё одно овертово оконце...
      ramschel
        ramschel
        +1
        Сегодня, 17:06
        It is better to use it above Brussels.
  alexoff
    alexoff
    +5
    Сегодня, 16:59
    Он долбанутый? Когда это последний раз на учениях ЯО применяли?
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 18:22
      Мой отец был участником учений на Тоцком полигоне в 1954 году. Его я не помню живым, только по нескольким сохранившимся фотографиям. Этакий щёголь с чубом из-под фуражки с "птичкой" и капитанскими погонами и три ордена Боевого Красного знамени на груди.. И долгое время он был для меня, и для окружающих, летчиком-испытателем, погибшим при освоении новых реактивных самолётов.
    nik-mazur
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 21:07
      Цитата: alexoff
      Он долбанутый?

      А были сомнения? С этим генсеком давно всё понятно.
  К-50
    К-50
    +2
    Сегодня, 17:12
    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с очередным грозным предупреждением в адрес Москвы. По его словам, если Россия применит ядерное оружие в ходе совместных учений с Белоруссией, то столкнется с мощным ответом

    Каким же де билом надо быть, чтобы предположить использование ЯО в ходе учений!!!! fool lol
    Походу крыша у них протекла ещё в дохристианские времена и с тех пор не нашла дорогу домой. lol
    SAG
      SAG
      0
      Сегодня, 19:56
      Каким же де билом надо быть, чтобы предположить использование ЯО в ходе учений!!!!

      После бербок, рассказавшей как воевали на танках в 19м веке, вас ещё что-то способно удивить из области невежества европейских марионеток?
  Хагакурэ
    Хагакурэ
    0
    Сегодня, 17:21
    Самое печальное в этом то , что они перестали бояться ...
    Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 18:05
      а с чего тогда эти истеричные визги западных гомосеков на наши простые учения
  Sergey39
    Sergey39
    +5
    Сегодня, 17:24
    Здесь нечего комментировать, Рютте, как был «пиджаком», так им и остался. Безграмотность в военных вопросах « на лицо».
    agk1982
      agk1982
      -8
      Сегодня, 17:37
      Его задача по максимуму демонизировать нас. Когда ЕвроНАТО довершит перевооружение главным виновником всех бед будет названа Россия. С учётом агрессивной промывки мозгов на Западе всё это прекрасно ложится в их план нового Drang nach Osten. А кто будет протестовать - тех объявят агентами России и подавят.
      D16
        D16
        0
        Сегодня, 20:27
        Когда ЕвроНАТО довершит перевооружение главным виновником всех бед будет названа Россия.

        А пока Кая негодуэ:
        https://www.osnmedia.ru/world/glava-diplomatii-es-kallas-oboronnaya-promyshlennost-evropy-buksuet/
        Она стимулирует, а оно не растет lol .
      nik-mazur
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 21:15
        Цитата: agk1982
        их план нового Drang nach Osten

        Не подскажете, где можно ознакомиться? Хотелось бы понять, а нафига им это надо.
  axren1
    axren1
    +3
    Сегодня, 17:26
    Это те кто Ирана испугался-герои глядь ...
  ximkim
    ximkim
    -1
    Сегодня, 17:33
    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с очередным грозным предупреждением в адрес Москвы. По его словам, если Россия применит ядерное оружие в ходе совместных учений с Белоруссией, то столкнется с мощным ответом:

    Да NATO может вообще не париаться , пусть лучше хороших медиков отправит в Кремль для продления жизни Путина .
    Чтобы он шёл на выборы в 2030 и 2036 году , и тогда , при его работе , потеря контроля или передача ядерного оружия другим странам вопрос времени.
    И это не троллинг и ещё что то там.
    Это страшное будущее, а Крым и ЛДНР , Харьков и Запорожье уже свидетели наступающего будущего.
    Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 18:07
      такое впечатление что вы пишите под большой дозой наркотиков
  agk1982
    agk1982
    -6
    Сегодня, 17:44
    Аж смешно, какие ура-патриоты в комментариях собрались. Как они ЕС если что лихо уничтожат, что Франции и Англии нечем будет ответить, какой Рютте глупый! И всё это на фоне пятого года Странной операции, когда даже мосты и порты трогать не смеют. Всё это на фоне Второго Вердена на Донбассе! Да хоть почитайте что-нибудь про ЯО той же Франции и Англии и сами себе ответьте на вопрос - у них есть чем ответить или нет?
    Кулл90
      Кулл90
      -2
      Сегодня, 18:09
      вы статью хотя-бы прочитайте
      в статье именно западные гомосеки грозятся, а Россия проводит обычные учения и это западным гомосекам нужно почитать и узнать у какой страны 6000 ядерных боеголовок
      agk1982
        agk1982
        -4
        Сегодня, 18:18
        Так вам с Израиля виднее.
        А у ваших хозяев-гомосеков сколько боеголовок?
        Кулл90
          Кулл90
          -1
          Сегодня, 18:23
          так это вы обиделись за западных гомосеков и ринулись в боротьбу за хозяйское
          а почему с израиля?

          и прежде чем устраивать боротьбу за хозяйское, следует все-таки читать статью
          agk1982
            agk1982
            -5
            Сегодня, 18:34
            а почему с израиля?

            Потому что в России таких нет...
            Кулл90
              Кулл90
              +1
              Сегодня, 18:37
              вы сумели обойти всю Россию и всех опросить, что-бы определить каких нет?
              ну а вы храбро бились за западных гомосеков, наверно из таких....
              agk1982
                agk1982
                -7
                Сегодня, 18:49
                Я и смотрю вы прям зациклены на теме гомосятины почему-то
                Кулл90
                  Кулл90
                  0
                  Сегодня, 18:55
                  при чем сдесь зациклинность, просто говорю по факту как есть (По состоянию на январь 2025 года 22 европейские страны юридически признают и заключают однополые браки), а вы непонятно почему обижаетесь....
                  agk1982
                    agk1982
                    -5
                    Сегодня, 19:05
                    Я не обижаюсь. Представьте себе. Но эти боевые "интернет-патриоты" ложащие Запад с гомосеками или без на лопатки одним махом ... просто нечто.
                    Я про "ваши" 6к боеголовок напомню - у СССР этих боеголовок было куда больше и где теперь СССР??? Ответите? Боеголовки и накопленные танковые армады помогли?
                    Кулл90
                      Кулл90
                      +1
                      Сегодня, 19:11
                      мы обсуждаем статью в которой западный гомосек генсек нато грозиться шапками победить
                      agk1982
                        agk1982
                        -2
                        Сегодня, 19:37
                        Вообще-то это вы приплели к чему-то 6 к. боеголовок. Стратегических боезарядов у нас меньше. Может даже найдёте сколько по СНВ-3 сколько, только относительно недавно почившем. А у НАТО наверное ничего нет? Они же гомосеки и тупые!
                      Кулл90
                        Кулл90
                        +1
                        Сегодня, 19:42
                        Россия остается крупнейшей ядерной державой в мире: по оценкам FAS, ее арсенал насчитывает от 6200 до 6300 ядерных боеголовок

                        это-же вы начали приплетать 200 боеголовок франции и англии, в статье где западный гомосек угрожает
                        и где я писал что у них ничего нет?
                        они гомосеки и тупые
                      agk1982
                        agk1982
                        -3
                        Сегодня, 19:50
                        Окак всё посчитали.
                        Тест на разум.
                        А в НАТО только Франция и Англия входят? Или там и др. ядерные державы есть?
                      Кулл90
                        Кулл90
                        +1
                        Сегодня, 19:57
                        так вы приплетали францию и англию,
                        есть еще сша с бомбардировщиками 50 годов, ракета из 70 годов, которые летают через раз
                      agk1982
                        agk1982
                        -3
                        Сегодня, 20:03
                        Угу понятно. Лихо вы лишили США боеспособной ядерки и всё НАТО на словах положили ... языком!
                      Кулл90
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 20:21
                        я где-то неправ чтоли
                        б-52 основной бомбардировщик=Начало эксплуатации — февраль 1955 года.
                        минитмен 3 На вооружение Военно-воздушных сил США ракета принята в 1970 году.
                        В США неудачно испытали межконтинентальную ядерную ракету Minuteman III, уничтожив её в воздухе из-за аномалии на испытаниях.
                      Кулл90
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 20:25
                        В 2016 году произошёл неудачный пуск: ракета, выпущенная с HMS Vengeance, отклонилась от курса и самоуничтожилась.
                        30 января 2024 года во время учений у побережья Флориды ракета Trident II, запущенная с HMS Vanguard, также упала в океан в нескольких метрах от подлодки. По информации министерства обороны Великобритании, во время пуска «произошла аномалия».
                        По некоторым данным, общий процент неудачных пусков британских ракет Trident достиг 16%.
                      agk1982
                        agk1982
                        -2
                        Сегодня, 20:35
                        Всё это интересно, да только свои ракеты "ваши гомосеки" постоянно модернизируют. Тот же Минитмен 3. А Трайдент 2 более новая и меньше подвержена сбоям.
                      Кулл90
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 21:22
                        трайдент 2 была надежной, но последние пуски говорят о том что они сгнили

                        булава, ярс =произведены в 2010 годы-новье
      Ptt
        Ptt
        0
        Сегодня, 21:15
        Цитата: Кулл90
        вы статью хотя-бы прочитайте
        в статье именно западные гомосеки грозятся, а Россия проводит обычные учения и это западным гомосекам нужно почитать и узнать у какой страны 6000 ядерных боеголовок

        Вы уверены что они у нас есть, эти боеголовки, а не больше половины макетами являются, а деньги оприходованы. Никто же не думал раньше, что до этого дойдет и придется считать боеголовки.
        Поэтому и щипать можно было, никто ведь не проверит рабочие ли они, боеголовки.
        Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 21:34
          да ничего нет перемога

          Вы уверены что боеголовки есть у нато, а не больше половины макетами являются, а деньги оприходованы.
          По данным Daily Ticker, расследование Reuters показало, что 8,5 триллионов долларов – из денег налогоплательщиков — выделяемых Конгрессом Пентагону, начиная с 1996 года, нигде не были учтены.

          а боеголовки насчитала американская организации, а не наши *неправдивые* источники
    SAG
      SAG
      0
      Сегодня, 20:02
      Хотите собирать лайки? Вступайте в клуб "любителей простых решений сложных вопросов! " fellow
      Кстати, когда-то гитлер к власти пришёл возглавив этот клуб!
  Alexey Sergeev
    Alexey Sergeev
    0
    Сегодня, 18:05
    Если бы мы хотели действовать жестко и решительно, то применили бы ЯО без угроз. Если угрожаешь - будь 100% готов превратить угрозу в действие. Но с нашей стороны было уже столько пустых угроз и предупреждений за которыми ничего не следовало, что нас уже не воспринимают всерьёз. И там прекрасно знают, что по Европе и/или Великобритании никто из наших лидеров применять ЯО не будет. У многих там живут и учатся дети, у многих там любимые женщины и собственность. Они же не полоумные уничтожать членов своей семьи и всё то, что заработали тяжёлым трудом. И вообще, ВВП очень ценит дружбу и своих не сдаёт. Бывший директор Роснано не даст соврать.

    Кастрюлю с лягушкой уже давно поставили на огонь. Вода уже стала тёплой и лягушка уже разомлела. Выбираться оттуда уже не хочется, а скоро просто и не получится.
    Alexey Sergeev
      Alexey Sergeev
      -2
      Сегодня, 18:18
      Цитата: Alexey Sergeev
      применили бы ЯО без угроз

      На мой взгляд, про ЯО и не нужно было даже заикаться - слишком велики риски. Если бы хотели пригрозить - могли бы использовать обычное вооружение по примеру Ирана, который ударил по американским базам с предупреждением об ударе сильно заранее. Получился удар "по сараям". И волки сыты и овцы целы. Окрестности Жешува бы подошли, например.
    Кулл90
      Кулл90
      -2
      Сегодня, 18:22
      так мы и не угрожали ЯО, это западные гомосеки паникуют и грозятся

      у кого из тех кто применит ЯО есть дети на западе?
      или как обычно набрехали

      Суд в Москве арестовал активы бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и других экс-руководителей корпорации по новому иску на 11,9 млрд рублей.
      Это уже второй крупный иск «Роснано» к бывшей команде. В апреле 2025 года по первому делу суд уже арестовал активы Чубайса и семи других ответчиков на сумму 5,6 млрд рублей.

      ну я думаю лягушка-пукраина еще продержится
  Овсиговец
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 19:04
    Ирану поугрожай.......клоуны
  Alexey Sergeev
    Alexey Sergeev
    +1
    Сегодня, 20:02
    Цитата: Кулл90
    у кого из тех кто применит ЯО есть дети на западе?

    Я не хочу загреметь по статье и потому рекомендую Вам самим сделать запрос в Yandex и Google. Есть и соответствующие расследования на YouTube. Среди владельцев недвижимости там есть люди, которые были приближены к ВВП в разное время его карьеры начиная с питерской мэрии. Понятно, что данные могут меняться с начала 2022 года, но владение недвижимостью и проживание там многих из этих лиц освещалось западными СМИ. Верить им или нет - вопрос открытый.
  _Морпех_
    _Морпех_
    +1
    Сегодня, 20:45
    Какой контраст в обсуждениях в ветках "Новости" и "Мнения" (+бывшая "Аналитика"). Не переживайте, первое это вероятность первичного удара от РФ в случае стремительной интервенции НАТО вглубь западных рубежей страны - тут вероятность единица, делённая на стоимость всех состояний элиты/олигархов (т.е. тупо сдадут ключи и от главного "замка" и от ЯО ИМХО). Больше верится что скорее всего какие-нибудь неравнодушные офицеры РВСН (выходцы "с земли") дадут команду первее супостата и тем самым подарят большинству населения РФ (оно у нас урбанизированное) драгоценные 10-15 минут спастить в подвалах-полуживых убежищах. Но и тут есть по носителям первичного удара если глянуть то будто бы наибольший ущерб будет нанесен по крупным агломерациям наших столиц (У Москвы больше шансов отбиться объективно) и далее на Приволжье с концентрацией на Урале (более менее живая промышленность и точечные атомные центры) потом за Тюменью из жирных целей точечных только ОНПЗ и по площади Новосибирск без конкретных целей - такой крупный город дороже авиазавода под ним (пока летит в эти цели то тоже можно будет укрыться). Всё что западнее Москвы не особо стоит каких-то крупных ЯО ударов - будут брать обычными манёврами войсками. Ни к чему не призываю и не пропогандирую, вижу только с дивана ситуацию