Лидер оппозиционной партии Армении: Пашинян «знает, что пришёл его конец»
До выборов в Национальное собрание (парламент) Армении остались считанные недели, даже дни. Голосование состоится 7 июня, наблюдатели от СНГ уже приезжают в Армению.
Действующий премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборных мероприятий все чаще демонстрирует настоящую панику, срывается на скандалы, критикует не стесняясь в выражениях оппозицию и не поддерживающих его граждан. Доходит до прямых перепалок в ходе встреч с избирателями и даже задержаний недовольных политикой пока еще действующего руководства граждан.
Рейтинги возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» упали до рекордно низкого уровня. Согласно недавним опросам, в поддержку пока еще правящей партии высказались менее 20% армянских граждан с правом голоса.
Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян (на фото) в эфире армянского независимого информагентства News.am жестко, но очень точно высказался по поводу предвыборной риторики своего политического оппонента. Крупный и известный армянский предприниматель прокомментировал последние заявления Пашиняна, отметив, что поведение последнего связано с политической ситуацией и осознанием потери общественной поддержки.
Он (Пашинян) знает, что конец пришел. Ему уже нечего сказать, нечего сделать, нет никакой программы.
Отвечая на вопрос журналиста о том, как он прокомментирует то, что его политический противник вновь выступил с оскорблениями и провокационными заявлениями в адрес лидеров оппозиции, Царукян напомнил, что Пашинян не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Самый яркий пример — добровольная передача Азербайджану территории Нагорного Карабаха, что привело к вынужденному переселению из своих домов более 100 000 армян.
Сегодня Генеральная прокуратура Армении сообщила о выявлении ряда нарушений в процессе приватизации завода «Араратцемен», принадлежащего Царукяну. Ранее Пашинян заявил о намерении национализировать это предприятие.
