Минюст США запретил налоговой службе проводить какие-либо проверки прошлых налоговых деклараций президента страны Дональда Трампа, его родственников и аффилированных с ним компаний.Как сообщает информационное агентство Reuters, соответствующая мера введена в рамках мирового соглашения по иску на 10 миллиардов долларов. Ограничение касается всех деклараций, поданных Трампом и членами его семьи до 19 мая 2026 года. Ранее по инициативе Трампа была уволена генеральный прокурор США Пэм Бонди. Ключевым катализатором увольнения стала ситуация вокруг расследования дела Джеффри Эпштейна. Американский президент был глубоко разочарован тем, что Минюст распорядился обнародовать некоторые связанные с этим делом документы, таким образом создав немало проблем для самого Трампа и его сторонников. После этого давление на Бонди достигло такого уровня, что незадолго до своей отставки из-за поступавших угроз она была вынуждена тайно переехать на военную базу в окрестностях Вашингтона.Кроме того, по мнению Трампа, Бонди проявляла недостаточно рвения в борьбе с политическими противниками действующего главы государства. В частности, Трамп был возмущен ее неспособностью или нежеланием привлечь к уголовной ответственности таких его критиков и оппонентов, как бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.Таким образом, вполне очевидно, что назначенный Трампом новый глава Минюста США проявляет максимально возможную лояльность в отношении главы государства и его окружения и ведомство даже готово способствовать использованию президентом и его родственниками админресурса для своего личного обогащения.

