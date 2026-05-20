Их нравы: Минюст США полностью освободил Трампа от налоговых проверок

Минюст США запретил налоговой службе проводить какие-либо проверки прошлых налоговых деклараций президента страны Дональда Трампа, его родственников и аффилированных с ним компаний.

Как сообщает информационное агентство Reuters, соответствующая мера введена в рамках мирового соглашения по иску на 10 миллиардов долларов. Ограничение касается всех деклараций, поданных Трампом и членами его семьи до 19 мая 2026 года. Ранее по инициативе Трампа была уволена генеральный прокурор США Пэм Бонди. Ключевым катализатором увольнения стала ситуация вокруг расследования дела Джеффри Эпштейна. Американский президент был глубоко разочарован тем, что Минюст распорядился обнародовать некоторые связанные с этим делом документы, таким образом создав немало проблем для самого Трампа и его сторонников. После этого давление на Бонди достигло такого уровня, что незадолго до своей отставки из-за поступавших угроз она была вынуждена тайно переехать на военную базу в окрестностях Вашингтона.



Кроме того, по мнению Трампа, Бонди проявляла недостаточно рвения в борьбе с политическими противниками действующего главы государства. В частности, Трамп был возмущен ее неспособностью или нежеланием привлечь к уголовной ответственности таких его критиков и оппонентов, как бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Таким образом, вполне очевидно, что назначенный Трампом новый глава Минюста США проявляет максимально возможную лояльность в отношении главы государства и его окружения и ведомство даже готово способствовать использованию президентом и его родственниками админресурса для своего личного обогащения.
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 17:16
    Именно введение непонятных ограничений, граничащих с абсурдом, позволяет первым лицам разных стран безнаказанно выкидывать разные фортели - ответственности то никакой...
      Татьяна
      Сегодня, 21:28
      Как говорится - "На воре (т.е. у Трампа) и шапка горит!"
      Трамп со своим семейством и со своим окружением наживается в мире на войне! И от жадности ему в этом самому точно не остановиться!
    Pharmacist
    Сегодня, 17:18
    Это всё, что надо знать о демократии в самой свободной стране мира. laughing
    Дедок
    Сегодня, 18:50
    закончится его "срок" и придут к нему...
      Татьяна
      Сегодня, 21:36
      Обязательно придут - и ещё как придут, если от к окончанию своего второго президентского срока в своим 82-м летам года ни помрёт!
      А вот что будут потом делать Рубио и Хегсет? Это вопрос!
    aybolyt678
    Сегодня, 18:57
    В российской истории подобный иммунитет имели члены императорской фамилии при Николае 2, именно поэтому их делали совладельцами многих предприятий, им просто дарили акции чтобы не быть под контролем у власти. Чем все это закончилось мы все знаем
    jack-no
    Сегодня, 20:55
    "" déclarations de revenus antérieures du président Donald Trump, de ses proches et des sociétés qui lui sont affiliées[b][/b] "".

    Combien de membres de la famille, du nombre de sociétés, cela concerne t'il ?
    Cette situation sera intéressante à suivre dans les années à venir.
    A 78 ans, je ne serai certainement plus là, mais, je suivrai cette affaire depuis le Paradis, auprès de Dieu.