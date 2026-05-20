Зеленский: Москва готовит пять сценариев нападения на Киев из Белоруссии
У Зеленского развилась паранойя в отношении Белоруссии, сегодня он в очередной раз объявил о том, что Россия якобы готовит удар с белорусского направления.
Зеленский провел очередное заседание ставки, на котором заслушал данные украинской разведки по складывающейся ситуации на границах. После заседания «нелегитимный» заявил, что Россия якобы разработала аж целых пять сценариев наступления из Белоруссии в направлении Киева, и пообещал «ответить» на действия Москвы.
Как утверждается, Зеленский отдал приказ усилить северное направление с помощью уже имеющихся сил и средств, а это значит, что какое-то количество украинских боевиков вместо того, чтобы сдерживать российские войска на Донбассе, будут охранять белорусскую границу.
Подробно проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно отважатся расширить свою агрессию. Наши силы на направлении будут увеличены.
Кроме того, Зеленский планирует воздействовать на Минск и Лукашенко с помощью дипломатических средств, украинскому МИДу дано указание разработать варианты действий, начиная от заявлений и заканчивая нотами протеста и обращениями в ООН.
Стоит отметить, что в отношении Белоруссии у Зеленского развился какой-то нездоровый интерес, ранее он утверждал, что Путин якобы уговаривал Лукашенко вступить в войну с Украиной.
