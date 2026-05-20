Зеленский: Москва готовит пять сценариев нападения на Киев из Белоруссии

У Зеленского развилась паранойя в отношении Белоруссии, сегодня он в очередной раз объявил о том, что Россия якобы готовит удар с белорусского направления.

Зеленский провел очередное заседание ставки, на котором заслушал данные украинской разведки по складывающейся ситуации на границах. После заседания «нелегитимный» заявил, что Россия якобы разработала аж целых пять сценариев наступления из Белоруссии в направлении Киева, и пообещал «ответить» на действия Москвы.



Как утверждается, Зеленский отдал приказ усилить северное направление с помощью уже имеющихся сил и средств, а это значит, что какое-то количество украинских боевиков вместо того, чтобы сдерживать российские войска на Донбассе, будут охранять белорусскую границу.

Подробно проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно отважатся расширить свою агрессию. Наши силы на направлении будут увеличены.

Кроме того, Зеленский планирует воздействовать на Минск и Лукашенко с помощью дипломатических средств, украинскому МИДу дано указание разработать варианты действий, начиная от заявлений и заканчивая нотами протеста и обращениями в ООН.

Стоит отметить, что в отношении Белоруссии у Зеленского развился какой-то нездоровый интерес, ранее он утверждал, что Путин якобы уговаривал Лукашенко вступить в войну с Украиной.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 17:44
    Старые данные. У меня соседка на лавочке вчера слышала про десять.
    1. Cepera H
      Cepera H
      0
      Сегодня, 18:37
      Пять - это за рабочий день. Завтра ещё напридумывают.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:51
    Зеленский: Москва готовит пять сценариев нападения на Киев


    На самом деле это деза, подсунутая нашей разведкой. А тем временем Воздушно-трубопроводные войска РФ уже начали прокладывать туннель Владивосток-Киев, чтобы стремительным броском проникнуть в туалет верховной рады с целью похищения фаберже просроченного зелёного опарыша.Только тссссс, никому! wassat
  3. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Сегодня, 17:58
    1 - напрямую
    2 - через Польшу
    3 - с моря, захватив 6й псачный флот
    а еще?
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +1
      Сегодня, 18:25
      Самый верный способ атаки Киева с темной стороны луны ночью. Неожиданно и в какой то мере оригинально.
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:59
    "...Подробно проанализировали имеющиеся данные ..."такие секретные данные требуют уточнения,где и кем получены и,главное,сколько перед этим было выпито...или унюхано,без этого веры данным нет.
  5. deathtiny Звание
    deathtiny
    +1
    Сегодня, 18:04
    Россия якобы разработала аж целых пять сценариев наступления из Белоруссии в направлении Киева


    ага, именно так!
    заходит утром Герасимов в "чатЖПТ" (под ВиПиЭном, конечно), и просит: "прими роль военного стратега. сгенерирй мне минимум 5 сценариев наступления из Белоруссии на Киев. включи маркетингово-дипломатическое обоснование и слайды презентации для Президента" ;))
  6. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 18:09
    Куды пять то??? Из Белоруссии не Киев один путь вдоль русла Днепра через Чернигов на юг! И одновременно с этим ещё 4 удара на северо-востоке, востоке и юге: Сумы-Кременчуг, Харьков-Днепропетровск, Донецк-Запорожье, Херсон-Николаев-Одесса.
  7. bob03 Звание
    bob03
    0
    Сегодня, 18:14
    Главный сценарий - войти в Киев через газопровод Уренгой - Ужгород. Как раз он рядом проходит. wink
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:32
    Врёт.Только из Белоруссии десять, еще 15 из России, и 3.5 из Приднестровья.


    Врёт.Только из Белоруссии десять, еще 15 из России, и 3.5 из Приднестровья.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 18:38
    Это беспроигрышная позиция. Заявить об угрозе. Нагнать жути. Посеять панику. Затем, когда никакого наступления (естественно) не последует, заявить, что в результате "принятых мер" коварные планы Москвы, были сорваны. Естественно, под эту лавочку денежек срубить, как же без этого !
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 18:42
    Я всегда говорил, наступать надо из Белоруссии, на Ковель, Ровно, Луцк, и на юг вдоль западной границы Украины, отрезать от границы, перекрыть пути снабжения.
  11. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 19:02
    Украинская разведка - ого-го!!! Куда там Штирлицу. Наши ещё и подумать не успели, а лохловождь уже в курсе всех российских "планов нападения". Причём с такими подробностями, что в сказке не сказать, не понюхав волшебного порошку.
  12. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +1
    Сегодня, 20:32
    1 сценарий - наземное вторжение.
    2 сценарий - подземное вторжение.
    3.сценарий - воздушное вторжение.
    4 сценарий - морское вторжение.
    5 сценарий - космическое вторжение.
    Сплошной кошмар belay
  13. hermit Звание
    hermit
    0
    Сегодня, 20:41
    Даже если Зеленский скажет, что Волга впадает в Каспийское море, найдутся люди, которые станут доказывать, что это не так. Ввод войск со стороны Белоруссии - наиболее простой способ закончить СВО. И хотелось бы думать, что в данном случае Зеленский говорит правду. Такие планы действительно разрабатываются и будут реализованы.
  14. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 21:04
    У Зели очередное, весеннее обострение. Главная, цель этой истерики: "Ратуйте вбивают! " В очередной раз, сплотить вокруг Украины Евросоюз. К тому же его видно бесит, что Лукашенко удалось добиться отмены части санкций. Здесь он готов на любые провокации. Думаю, история с БПЛА, запущенного через Беларусь на территорию Литвы, из той же серии.
  15. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 21:59
    Если СБУ знает о наших планах, то наш Генштаб течёт по полной.
    Компетентным органам стоило бы разобраться у скольких человек в руководстве нашей армии имеются хорошие родственники в свинорейхе.