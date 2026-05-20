Украинская СВР: Россия готовит дестабилизацию ситуации в стране

Служба внешней разведки Украины (СВРУ), ранее особо не замеченная в информационном пространстве, решила сделать громкие заявления в адрес России. На сайте СВРУ опубликован доклад, в котором утверждается, что РФ готовится к дестабилизации ситуации в стране и подрыву внешней поддержки Киева западными партнерами.

В публикации идет ссылка на некие российские правительственные документы, которые якобы попали к украинской разведке. На их основании утверждается, что администрация президента России требует от спецслужб, МИД и российских СМИ максимально «раскрутить» медийную кампанию в украинском и европейском пространстве.

В докладе СВРУ обозначены и направления, по которым будет проводиться работа по «дискредитации» действующего украинского руководства. Спойлер: все перечисленные меры проводятся по инициативе киевского режима и, откровенно говоря, более чем успешно настраивают украинцев против режима Зеленского без помощи спецслужб и прочих ведомств РФ. По порядку.

Первое. Дискредитация мобилизации на Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. У ТЦК и без России это получается наилучшим образом.

Второе. Дискредитация «президента Украины», его команды и членов семьи. Сегодня семь лет, как Зеленский стал президентом. Из них два года находится у власти в нарушение Конституции. Ни одно предвыборное обещание, данное им семь лет назад, не выполнено. Об этом напоминают сами украинцы.

Третье. Недопущение второстепенности «медийного скандала вокруг А. Ермака и интервью Ю. Мендель», который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий. И эти процессы дискредитации Зеленского и его окружения не нуждаются во внешнем стимулировании. А вот обвинить РФ еще и в организации антикоррупционных дел — весьма «изящный» ход. Можно просто не воровать в космических масштабах.
    +8
    Сегодня, 17:55
    По-моему автор ошибся малёхо - правильно эта секретная служба называется Служба офигенной внешней разведки украины, сокращённо СОВРУ (и не покраснею)! wassat
    +2
    Сегодня, 17:57
    Нууу,это не только на Украине...
    А вообще ,интереснго получается: пятый год мы дестабилизируем ситуацию, а Зеля только что обратил на это внимание.
      +3
      Сегодня, 19:14
      Готовит плацдарм для оправдания, почему всё пошло к чертям. На случай если на переговорах Запада и России о чем то договорятся. Признать,что без подачек Запада украина в считанные дни превратится в руину, он не может.
    -4
    Сегодня, 18:01
    почти правда... только, скорее, не на Украине, а в своей собственной стране... (
    надо больше запретов, блокировок, конфискаций и национализаций!
    а еще объявить мобилизацию и закрыть границы!
    вот тогда точно надежно сами себя дестабилизируем, потеряем лояльность целого поколения (и ту его асть, что успеет сбежать нафик подальше от попыток косплея то ли позднего СССР, то ли уже совсем иранско-КНДРовского формата жизни)...

    ой, что это я? это же именно то, чего истошно визжа, требуют "военкоры и патриоты"! ))
      0
      Сегодня, 19:00
      страдалец ты наш, за всю Россию матушку, за народ русский..... что другие, вот ты честь/совесть нации...... сопли подбери))))) НЕЗАЧЁТ))))
    +1
    Сегодня, 18:06
    После неудачи полицейской операции (СВО) в 22 году спецслужбам пора почистить кадры и сосредоточиться на новом этапе противостояния. История показывает, что надо запустить соперничество гетманов, а далее они сами заведут свое стадо в нужное стойло.
      -1
      Сегодня, 18:26
      Нельзя трогать болото. Там как и везде "кумовство, коррупция и блат". Поэтому у нас и взрывают генералов да конструкторов. Я ещё удивляюсь как СБУ не устраивает в России "социальный взрыв". Просто видимо время ещё не пришло,да и "харант" всех устраивает.
    -2
    Сегодня, 18:08
    Было бы хорошо. Но врут. Внимание отвлекают от коррупции и арестов.
    Кремль уже ничего не готовит. Он сам уже готов. Дедушки старенькие. Им хочеться с внуками на озере Комо отдахать в своих "честно заработанных виллах." Россия им более не интересна.
      -2
      Сегодня, 18:20
      Но-но! "Дедушки" ещё ого-го,гимнастки и фигуристки подтвердят! До 150 лет собираются жить (правда вряд ли Россия столько лет выдержит их "руководство"). Да и средства сегодня сильные медицинские.
      +5
      Сегодня, 18:25
      А каким боком этот желчный выплеск относится к теме публикации? Явная очередная попытка переключить обсуждение на тему - "зато в России всё ещё хуже." И почему у авторов подобных комментов такое ограниченное воображение? Придумать что-нибудь поновей никак не получается? Печалька. request yes
    +2
    Сегодня, 18:20
    Надеюсь на это.
    +4
    Сегодня, 18:39
    Ну и я подискредитирую маленько.

    Киевские некроманты пробили очередное дно. Пока кладбища на Украине переполнены так, что вэсэушников уже негде хоронить, режим Зеленского занялся элитным импортом мертвецов. По указу Банковой со всей Европы в Киев свозят выкопанные трупы идеологов ОУН-УПА* — Бандеры, Мельника и Коновальца. Их сложат в помпезный «Пантеон выдающихся украинцев».

    Словно первобытные туземцы, молящиеся костям истлевших вождей в надежде на спасение, киевские элиты лепят новый сакральный культ. Им плевать на историческую шизофрению: при жизни эти упыри люто ненавидели друг друга, а их боевики с упоением резали своим же глотки. Более того, банды Коновальца в 1917 году тысячами убивали киевлян — и теперь потомков этих жертв заставят носить цветы на могилы палачей.
    +2
    Сегодня, 18:40
    Было бы очень неплохо, если бы действительно дестабилизировали.
      -1
      Сегодня, 19:30
      Могли бы назначить награду за того же Буданова, объявленного террористом, но даже и этого нет на фоне убийств наших военных в городах
    +2
    Сегодня, 19:02
    А ПЛОХИЕ НОВОСТИ БУДУТ?)))))))) было бы странно если бы не проводили дестабилизацию)))
    -1
    Сегодня, 19:19
    Медийная война имеет сейчас едва ли не первостепенное значение, причем в самом грязном и лживом виде, но в России больше привыкли проводить медийные кампании среди собственных граждан. Оно спокойнее и ненапряжно, да и денюжка хорошо капает.
    0
    Сегодня, 20:58
    "Где ж я харчеваться-то буду?"