Германия наладит производство дронов-перехватчиков для «восточного фланга» НАТО

Западная пресса сообщает о соглашении, заключенном между немецкой компанией Twentyfour Industries и американской Perennial Autonomy, являющейся разработчиком системы MEROPS, о производстве в Германии дронов-перехватчиков AS-3 Surveyor.

Подробные планы грядущего производства на данный момент не раскрываются, однако, вероятнее всего, изготовленные в Германии дроны-перехватчики будут поставляться не на Украину, а в европейские страны-члены НАТО. Как известно, система MEROPS состоит из радарных и электрооптических датчиков, пусковой установки, системы управления и непосредственно беспилотника AS-3 Surveyor. Как утверждают разработчики, система MEROPS представляет собой полноценный комплекс ПВО ближнего радиуса. Зенитные дроны этого типа ранее уже применялись в рамках конфликта на Ближнем Востоке и поставлялись США украинским боевикам. Оценочная стоимость одного такого перехватчика составляет около 15 тысяч долларов.



В настоящее время системы противодействия беспилотникам MEROPS стоят на вооружении армий США, Польши и Литвы. В частности, Минобороны Литвы недавно объявило о закупке 48 таких дронов. При этом AS-3 Surveyor разделены поровну на два варианта: 24 аппарата, оснащенных тепловизионной головкой самонаведения, и 24 аппарата, оснащенных радиочастотной головкой самонаведения.

Начало производства систем, предназначенных для противодействия беспилотным угрозам, в Германии и расширение их поставок странам «восточного фланга» НАТО недвусмысленно свидетельствует о подготовке Европы к возможному прямому военному противостоянию с Россией.
  Ivanhoe
    Сегодня, 18:48
    Германия изглежда готова пак да издигни девиза "Drang nach Osten". Явно злото не е изтръгнато от корен преди 80 ., хидрата е жива и оново изправя глава. Дано този път да и е последен!
  alexboguslavski
    Сегодня, 18:48
    https://vkvideo.ru/video-212562685_456361820

    50-я отдельная бригада БпС «Варяг» выкатила компиляцию дальних ударов — 18 целей за две с половиной минуты. Блокпосты, склады БК и БпЛА, цистерны и склады ГСМ, локомотив, ГРС, серия электроподстанций и трансформатор — фактически вся прифронтовая логистика и энергетика противника в одном ролике.

    Отдельная отметка — 1:57. Здание СБУ. На кадрах — характерная картинка оператора: дрон идёт не вслепую, а ведёт цель до самого касания, оператор видит здание в кадре, корректирует доворот и подбирает точку входа. Это и есть ключевое отличие современных дальнобойных дронов от «слепых» средств поражения: каждый удар — это осознанный выбор точки. И у нас есть возможность делать это без Старлинка даже на Западной Украине.

    О чём говорит картинка в целом:

    ▪️ У бригады выстроена полноценная разведывательно-ударная связка — целеуказание, маршрут, терминальное наведение с обратной видеосвязью.

    ▪️ Поражение здания спецслужбы в глубоком тылу (Луцк — это западная Украина, Волынь) показывает, что «безопасных» районов для инфраструктуры СБУ нет.

    ▪️ Подбор целей — не случайный: пункты управления, энергетика, ГСМ, склады БпЛА. Бьём по тому, что держит фронт и обеспечивает работу украинских ударных дронов в нашу сторону.

    ▪️ Сама публикация таймкодов — это уже элемент информационной работы: противнику показывают, что каждая цель отфиксирована, верифицирована и предъявлена.

    @kots
  Schneeberg
    Сегодня, 19:47
    производство дронов-перехватчиков для «восточного фланга» НАТО
    Так и напрашивается, Восточный фронт wink