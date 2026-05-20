Германия наладит производство дронов-перехватчиков для «восточного фланга» НАТО
Западная пресса сообщает о соглашении, заключенном между немецкой компанией Twentyfour Industries и американской Perennial Autonomy, являющейся разработчиком системы MEROPS, о производстве в Германии дронов-перехватчиков AS-3 Surveyor.
Подробные планы грядущего производства на данный момент не раскрываются, однако, вероятнее всего, изготовленные в Германии дроны-перехватчики будут поставляться не на Украину, а в европейские страны-члены НАТО. Как известно, система MEROPS состоит из радарных и электрооптических датчиков, пусковой установки, системы управления и непосредственно беспилотника AS-3 Surveyor. Как утверждают разработчики, система MEROPS представляет собой полноценный комплекс ПВО ближнего радиуса. Зенитные дроны этого типа ранее уже применялись в рамках конфликта на Ближнем Востоке и поставлялись США украинским боевикам. Оценочная стоимость одного такого перехватчика составляет около 15 тысяч долларов.
В настоящее время системы противодействия беспилотникам MEROPS стоят на вооружении армий США, Польши и Литвы. В частности, Минобороны Литвы недавно объявило о закупке 48 таких дронов. При этом AS-3 Surveyor разделены поровну на два варианта: 24 аппарата, оснащенных тепловизионной головкой самонаведения, и 24 аппарата, оснащенных радиочастотной головкой самонаведения.
Начало производства систем, предназначенных для противодействия беспилотным угрозам, в Германии и расширение их поставок странам «восточного фланга» НАТО недвусмысленно свидетельствует о подготовке Европы к возможному прямому военному противостоянию с Россией.
