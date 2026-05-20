Новая украинская система доставит дрон-камикадзе Hornet в тыл российских войск

Украинцы придумали, как увеличить дальность применения дрона-камикадзе американского производства Hornet, который и так способен пролетать примерно 120 км. На данный момент идут испытания новой системы.

Украинские специалисты придумали прикреплять дроны-камикадзе Hornet к аэростату и отправлять в район запуска. Как утверждается, аэростат доставляет беспилотник на дальность до 42 км, после чего осуществляет сброс. При этом заряд самого беспилотника практически остается целым, расходуется не более 5%. Таким образом, сброшенный с высоты 8 км дрон-камикадзе Hornet значительно увеличивает дальность поражения целей.



Данный специфический способ запуска дрона значительно увеличивает дальность его применения сразу с трех сторон: за счет дальности полета аэростата, за счет высоты сброса дрона и за счет сохранения емкости его АКБ.

Потенциально в будущем, когда эта система будет отработана, данный беспилотник с установленным терминалом Starlink сможет поражать цели на дальности в 1,5-2 больше заявленной разработчиком.



Дрон-камикадзе Hornet разработан американской компанией Swift Beat LLC, занимающейся созданием дронов для Киева. Беспилотник самолетного типа, боевая часть массой 4-5 кг (данные разнятся) со скоростью до 200 км/час и способный пролететь от 100 до 145 км, точных данных нет. На беспилотнике установлена система захвата цели с элементами искусственного интеллекта.
  1. мазута Звание
    мазута
    +4
    Сегодня, 18:31
    Идея неплохая.Главное нос держать по ветру,чтобы дрон летел в нужном направлении.Желательно на Киев.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 20:15
      Ладно, если только на Киев...
      Тут управляемые-то украинские беспилотники не сильно управляются. Падают, где хотят. А уж такая штука, как метеозонд...
      Вобщем, всей Европе приготовиться.

      Вспомнилось, как Америка геройски с китайским метеозондом воевала...
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 22:58
        Согласно карты розы ветров по эшелонам, в северных районах Украины западные ветры преобладают, следовательно метеозонд с начинкой вполне приемлемое оружие против нас.
    2. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      0
      Сегодня, 22:58
      И что этот дрон в таком положении не обнаруживается ? Что за бред...
  2. Cartograf Звание
    Cartograf
    -1
    Сегодня, 18:51
    Как быстро украинцы развиваются. А наши генералы всё прошлым веком воюют. .
    1. Юра Звание
      Юра
      -2
      Сегодня, 19:04
      Дрон-камикадзе Hornet разработан американской компанией Swift Beat LLC
      Первый в мире воздушный шар, который можно считать полноценным летательным аппаратом, был создан братьями Жозефом-Мишелем и Жак-Этьенном Монгольфье. Они провели первую публичную демонстрацию полёта теплового аэростата 5 июня 1783 года в городе
      И причём здесь Украина?
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +3
      Сегодня, 19:54
      Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» совершил полёт на рекордные 200 километров. Это может говорить о новой модификации с увеличенной дальностью полёта и испытаниях работы в составе роя.
  3. dfg Звание
    dfg
    +4
    Сегодня, 18:57
    Какие там украинцы быстро развиваются?? Нато тренируется и адаптируется к войне в тепличных условиях они по нам бьют а мы в ответ нет
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:59
    https://lostarmour.info/media/videos/news/84049.mp4

    Дрон-ПВО "Елка" выполняет кинетический перехват ударного БПЛА "Hornet" ВСУ.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 19:39
    Самое неприятноето то, что учатся эти гады на наших жизнях
  6. sergey4791 Звание
    sergey4791
    -1
    Сегодня, 19:48
    Мне кажется, при хорошем ветре дальность может быть много больше
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +4
      Сегодня, 19:55
      при плохом ветре, дальность может быть намного меньше
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 20:56
        На разных высотах, направление и скорость ветра различные. На высоте 8-10 тыс м. скорость примерно 80-120 км/ч.
      2. sergey4791 Звание
        sergey4791
        -2
        Сегодня, 21:14
        А зачем запускать при плохом ветре?
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +2
          Сегодня, 21:36
          ветер перемнчивая штука, пока подвесил бпла, поднял аэростат а ветер уже плохой
          1. Alemax Звание
            Alemax
            0
            Сегодня, 21:50
            По неподтверждённым данным, ветер вообще на разной высоте в разные стороны может дуть. Но это не точно, т.к. округлость Земли, со слов Ю.Лозы тоже под вопросом.