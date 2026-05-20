Парламент Израиля предварительно одобрил самороспуск и досрочные выборы

В израильском Кнессете (парламенте) прошло голосование по законопроекту, предусматривающему роспуск законодательного органа и проведение досрочных выборов. Документ одобрен в первом чтении.

Законопроект о самороспуске поддержали 110 депутатов, против — ни одного. Всего в Кнессете 120 мест. Такая поддержка почти гарантирует и окончательное принятие документа. Законопроект теперь направлен в профильный Комитет по внутренним делам для дальнейшего рассмотрения.

Парламентский кризис в Израиле возник после того, как бывшие союзники Нетаньяху по партии «Еврейство Торы» объявили на прошлой неделе, что будут добиваться роспуска Кнессета из-за того, что коалиция не смогла принять закон, освобождающий от призыва в армию студентов ультраортодоксальных иешив (религиозное учебное заведение).

В законопроекте о роспуске Кнессета не указана конкретная дата выборов. Она будет назначена Комитетом по внутренним делам не ранее чем через три месяца после окончательного утверждения законопроекта.

Выборы должны состояться в течение пяти месяцев после принятия закона, то есть самое позднее — в середине или конце октября. По некоторым данным, ультраортодоксальные партии Кнессета выступают за проведение выборов в начале сентября.

Председатель партии «Демократический лагерь» Яир Голан назвал голосование «началом конца худшего правительства в истории Израиля» и заявил, что «уже не имеет значения, перенесут ли выборы или проведут их в назначенный срок». Правительство, которое нанесло «беспрецедентный ущерб», «приближается к концу своего пути».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху проигнорировал голосование, хотя оно напрямую касается не только возможности оставаться главой кабмина до новых выборов, но и не угодить в тюрьму. В отношении Нетаньяху уже несколько лет тянутся судебные разбирательства по обвинениям в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, что подпадает под уголовные статьи. Пока что премьер избегает судов из-за военных действий.
12 комментариев
  1. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 18:42
    биба уже купил верёвку и мыло?)))
    1. Mouse Звание
      Сегодня, 18:52
      Сухари сушит.... wassat ..........
      1. ТермиНахТер Звание
        Сегодня, 18:54
        Думаю, сухарями не отделается, накосячил - мама дорогая.
    2. JcVai Звание
      Сегодня, 20:25
      Зависит от целей операции: вывести из-под удара и спрятать или демонстративно изобразить деэскалацию, назначив крайним.
      Сдается мне его просто сменят без изменения политики: все таки радостно убивали гражданских на местах обычные израильтяне, а не премьер лично, который просто обеспечил им «сафари». Если б большинство было против…
  2. SAG Звание
    Сегодня, 19:01
    Вна украине парламентарии недоуменно разводят руками: сколко ещё недоворовано... Как можно вот так взять и покинуть кормушку самим request
  3. Schneeberg Звание
    Сегодня, 19:41
    Цитата: ТермиНахТер
    биба уже купил верёвку и мыло?)))
    Это ему положено бесплатно. От государства wink
    1. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 20:36
      Как говорил Задорнов :"Вазелин еще нужно заработать")))
  4. Fangaro Звание
    Сегодня, 19:50
    Эвтаназию с последующим перерождением они себе ещё не одобрили?
  5. Lako Звание
    Сегодня, 20:51
    Теперь у Нетаньяху только два пути: либо он ведёт евреев на новую войну, с Ираном, либо евреи, ведут его к прокурору.
  6. Пупырчатый Звание
    Сегодня, 22:29
    Судов он не избегает, несколько ра в неделю ходит в них на несколько часов. Наиболее тяжкие статьи не подтвердились
    1. Dart2027 Звание
      Сегодня, 22:42
      Цитата: Пупырчатый
      несколько ра в неделю ходит в них на несколько часов

      Так его судят или нет?
  7. Пупырчатый Звание
    Сегодня, 22:31
    Ну и на деле правительство фактически доработает до конца