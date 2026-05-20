Парламент Израиля предварительно одобрил самороспуск и досрочные выборы
2 12212
В израильском Кнессете (парламенте) прошло голосование по законопроекту, предусматривающему роспуск законодательного органа и проведение досрочных выборов. Документ одобрен в первом чтении.
Законопроект о самороспуске поддержали 110 депутатов, против — ни одного. Всего в Кнессете 120 мест. Такая поддержка почти гарантирует и окончательное принятие документа. Законопроект теперь направлен в профильный Комитет по внутренним делам для дальнейшего рассмотрения.
Парламентский кризис в Израиле возник после того, как бывшие союзники Нетаньяху по партии «Еврейство Торы» объявили на прошлой неделе, что будут добиваться роспуска Кнессета из-за того, что коалиция не смогла принять закон, освобождающий от призыва в армию студентов ультраортодоксальных иешив (религиозное учебное заведение).
В законопроекте о роспуске Кнессета не указана конкретная дата выборов. Она будет назначена Комитетом по внутренним делам не ранее чем через три месяца после окончательного утверждения законопроекта.
Выборы должны состояться в течение пяти месяцев после принятия закона, то есть самое позднее — в середине или конце октября. По некоторым данным, ультраортодоксальные партии Кнессета выступают за проведение выборов в начале сентября.
Председатель партии «Демократический лагерь» Яир Голан назвал голосование «началом конца худшего правительства в истории Израиля» и заявил, что «уже не имеет значения, перенесут ли выборы или проведут их в назначенный срок». Правительство, которое нанесло «беспрецедентный ущерб», «приближается к концу своего пути».
Премьер-министр Израиля Нетаньяху проигнорировал голосование, хотя оно напрямую касается не только возможности оставаться главой кабмина до новых выборов, но и не угодить в тюрьму. В отношении Нетаньяху уже несколько лет тянутся судебные разбирательства по обвинениям в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, что подпадает под уголовные статьи. Пока что премьер избегает судов из-за военных действий.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация