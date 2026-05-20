США готовят для младшего Кастро сценарий Мадуро, обвинение уже предъявлено

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника администрации Трампа.

Как ранее сообщалось, США планировали сегодня, 20 мая, объявить о выдвижении обвинений младшему брату Фиделя Кастро Раулю, занимавшему пост президента Кубы с 2008 по 2018 год. Подробностей пока нет, но, как предполагается, обвинение выстроено на инциденте, произошедшем 24 февраля 1996 года, когда МиГ-29 ВВС Кубы сбил два самолета Cessna 337 Skymaster, принадлежавших организации «Братья во спасение», выступавшим против коммунистического правительства острова. В то время младший Кастро возглавлял Минобороны Кубы и якобы лично отдал приказ на перехват самолетов.



По утверждению некоторых американских медиа, в отношении 94-летнего Рауля Кастро готовят аналогичный Мадуро сценарий с похищением, а обвинение можно представить как основание для этого. В общем, теперь у США есть «законное право» доставить Кастро в руки американского «правосудия».

Вашингтон пытается усилить давление на Кубу, Трамп недавно заявил, что вплотную займется островом после того, как закончит разбираться с Ираном. США якобы рассматривают вариант с военным вмешательством, Куба грозит американцам «кровавыми» последствиями.
  1. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Сегодня, 19:15
    В общем США превратились из мирового жандарма в мирового раубриттера - барона-разбойника
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +1
      Сегодня, 19:57
      ну а как величайший гарант среагирует ? думаю как удар по Белгороду ,типа всякое бывает
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 20:06
        у любого рауля найдется своя родригез( раз сказали- значит уволокут операция то плевая
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 21:09
        Решительно осудит! Но скорее всего не сам, Лаврова какого-нибудь вперёд пустит
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:27
      [quote][alexoff
      Сегодня, 19:15
      В общем США превратились из мирового жандарма в мирового раубриттера - барона-разбойника/quote]
      hi Почему бы кубинскому народу не заставить матрасников валить из Гуантанамо - кубинской земли, арендуемой для военной базы и тюрьмы.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 22:20
        Не знаю почему их не прогнали ещё во времена Хрущева what
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 22:42
          Потому что по арендному контракту нельзя. А если силой? Ну пусть попробуют.
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +4
    Сегодня, 19:16
    США готовят для младшего Кастро сценарий Мадуро
    Вот как это понимать? С точки зрения Трампа, его самого можно так же арестовать и никто не осудит.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 19:32
      Ну ну батенька! Это же другое, понимать надо!
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:03
      Цитата: Добрый
      США готовят для младшего Кастро сценарий Мадуро
      Вот как это понимать? С точки зрения Трампа, его самого можно так же арестовать и никто не осудит.

      Я так думаю, что у каждого из людей, если хорошо покопать, найдётся что-нибудь, что не хочется на всеобщее обозрение выставлять.
      Только это не относится к министру обороны, отдавшему приказ на уничтожение самолётов, нарушивших воздушное пространство страны. за безопасность которой он отвечает.

      А со стороны США это их привычное занятие - как пьяный до радио докопаться. Захотят - причину придумают. Вон, тот же Мадуро знает...

      И да.
      Уж кто б мычал про преступные приказы - а Трамп сидел бы и своё седалище клюшкой для гольфа молча ковырял...
    3. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 22:44
      Цитата: Добрый
      С точки зрения Трампа, его самого можно так же арестовать и никто не осудит.
      Можно. Если у кого-то найдутся, помимо желания, силы и средства. А это ну очень большое "Если".
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    +6
    Сегодня, 19:31
    Цитата: Добрый
    США готовят для младшего Кастро сценарий Мадуро
    Вот как это понимать? С точки зрения Трампа, его самого можно так же арестовать и никто не осудит.

    Винтовка рождает власть.©
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 19:41
      Цитата: acetophenon
      Винтовка рождает власть.©

      И ещё из цитатника Мао
      Американский империализм кажется громадой, но фактически является бумажным тигром и совершает предсмертные потуги.

      Непременно наступит день, когда американские реакционеры обнаружат, что против них выступают все народы мира.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 19:45
        ...за свержение Батиста тоже заставят ответить кубинцев? нет ну уж вкручивать так вкручивать....
        чёт амеры дешевят. какие то 2 Сessna да с какими то мутными кадрами, опять же то ли нарушившими границу то ли бесполётную зону.... дешево как то.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 19:52
          Цитата: Nexcom
          дешево как то.

          Это уже не важно - было бы желание, а повод найдётся. И в этом америкосы непревзойдённые мастера.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 19:56
            ..да это как раз понятно, даже кто б спорил то... просто причины раз от раза всё мельчают и мельчают - видать фантазия истощилась (или вся вымерла от сидения в телефонах)

            зы через пару лет амер из ЦРУ: Сhаt GPT подскажи, какую причину выдвинуть чтобы наехать на страну ХХХ и ввести туда войска? Не ну почему сразу то тупой - там так то нефть-газ-ресурсы есть.... lol
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 20:09
            Цитата: Монтесума
            было бы желание, а повод найдётся. И в этом америкосы непревзойдённые мастера.
            К этому вспомнился фильм "Трасса 60" 2002 года, где главного героя занесло в город, где все поголовно юристы.
            Такой жёсткой сатиры на американскую судебную систему я ещё не видел.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +5
          Сегодня, 20:05
          Цитата: Nexcom
          ...за свержение Батиста тоже заставят ответить кубинцев? нет ну уж вкручивать так вкручивать....

          Ждём, когда Германия предъявит за то, что мы довели до самоубийства одного художника...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 20:11
            wassat вот такие мы необразованные и тёмные - в искусстве ничерта не понимаем... wassat

            зы кстати мы ещё и с тех пор ефрейторов не любим очень... laughing стебаемся над ними...
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 21:14
              Цитата: Nexcom
              зы кстати мы ещё и с тех пор ефрейторов не любим очень...

              Что есть, то есть.
              Но...
              В жизни был один непонятный случай.
              В соседнем доме жили два брата-близнеца, на год старше меня учились в одной школе. Служили где-то на Дальнем Востоке в ПВ. Пришли оба с чистой совестью, но рассказывали, что у них ефрейтор было почётно. Настолько, что младшие сержанты на дембельской форме одну лычку по дороге домой спарывали... belay
              Прошло практически сорок лет - а я до сих пор не верю. Поэтому - за что купил, за то продал... request
              Мне когда начштаба в сердцах пообещал, что на дембель меня до ефрейтора разжалует, я ему сказал, что в ту же ночь штаб сгорит вместе с моим военным билетом в строевом отделе и приказом. laughing
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 22:45
        Цитата: Монтесума
        Непременно наступит день, когда американские реакционеры обнаружат, что против них выступают все народы мира.
        Поколения россиян рождаются, живут, и умирают в ожидании того, что доллар и Америка вот-вот рухнут.
  4. deathtiny Звание
    deathtiny
    +4
    Сегодня, 19:37
    а ЗАЧЕМ? ) с Мадуро хотя бы была логика, что его сменщики будут более договороспособны..
    а старик Рауль уже вне игры и влияния...
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 19:46
      а ЗАЧЕМ? ) с Мадуро хотя бы была логика, что его сменщики будут более договороспособны..
      а старик Рауль уже вне игры и влияния...
      Это кровавые ужимки закомплексованного нарциссичного старпёра-маразматика. Доказать всему миру, что только он - это власть и порядок. Навсегда остаться в истории, кае единственный вершитель судеб. Забейте уже ему в гудок ребром этого Нобеля. Пусть побалует своё тщеславие.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:48
      ...коллекцию пополняют амеры. вот у нас тут Мадуро сидит с женой , а тут Рауль Кастро тот самый, а тут....
      зоопарк типа открывают ...
    3. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 20:07
      Цитата: deathtiny
      а ЗАЧЕМ? ) с Мадуро хотя бы была логика, что его сменщики будут более договороспособны..
      а старик Рауль уже вне игры и влияния...

      а главное боеспособных МиГ-29 не осталось...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 19:40
    Цитата: alexoff
    В общем США превратились из мирового жандарма в мирового раубриттера - барона-разбойника
    Они такими и были всегда. Только вот СССР из иногда сдерживал
  6. Бенчик Звание
    Бенчик
    +2
    Сегодня, 19:41
    Неужто на Кубе обнаружены месторождения нефти/газа?
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      +3
      Сегодня, 19:44
      Неужто на Кубе обнаружены месторождения нефти/газа?

      Им надо как-то реабилитироваться после провала в Иране. Вот, решили по натоптанной дорожке..
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:07
      Цитата: Бенчик
      Неужто на Кубе обнаружены месторождения нефти/газа?

      На Кубе обнаружено непочтительное отношение к их высочеству Трампу Максимусу. И ещё можно предположить, что именно кубинцы из охраны Мадуро сумели оказать сопротивление америкосам во время его похищении, при этом, могли быть и убитые похитители, но сведения засекречены.
      Кубинский военнослужащий, оставшийся в живых из охраны Мадуро, раскрывает детали ночной атаки американского спецназа.
      Йохандрис Варона Торрес был членом Службы личной безопасности президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 23 -летним военным стажем, когда произошла атака американских спецназовцев.

      Его историю записал испанский журналист Игнасио Рамонет.

      В 12 часов ночи Варона занял своё место на посту на шестичасовое дежурство. Около двух часов ночи он увидел первый из вертолётов американского спецназа, который должен был приземлиться в Каракасе, чтобы похитить президента Николаса Мадуро. Варона сразу покинул пост, вышел на парапет и начал стрелять. Это спасло ему жизнь, так как его будка тут же была расстреляна нападавшими.

      По словам военнослужащего, кубинцы продемонстрировали, что умеют сражаться, но американцы были сильнее, кроме того, они знали схему расположения охраны.
      "У них было гораздо больше огневой мощи, чем у нас", — отметил Варона, у которого было только лёгкое оружие. Ещё один плюс — они, казалось, знали, где что находится, так как они стреляли по постам и спальням, где находились кубинцы, и сумели многих убить, в том числе, командный состав", — отметил боец.

      Варона уверен, что в США скрывают свои потери в продолжительном и тяжёлом бою, в котором кубинцы сражались до последнего патрона.

      "Несмотря на их превосходство в огневой мощи, я уверен, что мы нанесли им потери. Больше, чем они признают. Мы сражались упорно и продолжали стрелять, пока почти все не были убиты или ранены", — отметил он.
      Кубинец никогда не сможет забыть этот бой и особенно последующие часы, когда выжившие из группы должны были переносить тела своих погибших товарищей.

      "Мы заносили их в здание, которое было повреждено, но позволяло нам укрыться. Это было очень тяжело, потому что это были люди, которых мы знали, с которыми мы бились. Но мы забрали всех, никого не оставили. Всё, что у меня осталось — это боль от того, что мы не смогли их остановить" — сказал Варона.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 19:53
    Нелепые игры. У острова по умолчанию нет шансов, на острове вражеская военная база и куча других сомнительных моментов. Штаты давно могли сделать из Кубы ещё один гавайско-пляжный штат, но она им зачем то была нужна в нетронутом виде.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 20:40
    Соединённые Штаты Разбойников, Маньяков,Девочкоубицц ,Негодяев и прочая ,и прочая нелюдей. Готовятся украсть хорошего человека Рауля Кастро! . . . request
  9. amr Звание
    amr
    -1
    Сегодня, 20:45
    а на Кубе что качать? сигары и Ром?
    Они так удачно были под боком Амеров, что держать весь народ в напряжении, как и существование Ирана оправдывает фашисткий режим Израиля....