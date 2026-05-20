Шойгу напомнил Пашиняну, что Армения в значительной степени зависит от России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечает, что руководство Армении в последние годы все чаще предпринимает откровенно враждебные для России действия. В частности, Ереван присоединился к Статуту Международного уголовного суда и обязался выдавать по запросу МУС российских граждан третьим странам.

Шойгу также напомнил, что именно с трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване глава киевского режима Зеленский озвучил прямые угрозы в адрес России. Предоставление Ереваном Зеленскому трибуны саммита ЕПС — это глумление над памятью армян, которые сражались с нацизмом. Кроме того, власти Армении регулярно присоединяются к антироссийской позиции ЕС на международных площадках. Стратегическим партнером Армении в 2025-2026 году стал ряд недружественных России государств. При этом, по словам армянского премьера Пашиняна, у него «нет цели навредить России», но межгосударственные отношения «трансформируются».



В то же время Армения в значительной степени экономически зависит от России, поставляющей природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам в три раза ниже рыночных. В настоящее время на Россию приходится до 98% армянского экспорта сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков. Граждане Армении могут работать в России без квот, патентов и разрешений на работу. Только в 2025 году они перевели из России на родину около 3,9 млрд долларов. В прошлом году около 40% посетивших Армению туристов приехали из России.

Секретарь Совбеза констатировал, что исключительно благодаря вмешательству России Армении удалось сохранить свой суверенитет в 1990-е годы, и задался вопросом, на каких условиях Армения рассчитывает поставлять в страны Евросоюза свои абрикосы, форель и минеральную воду.
  1. SAG Звание
    SAG
    +8
    Сегодня, 20:07
    Хочется напомнить Шойгу, что Пашинян в ПОЛНОЙ степени зависит от воли западных кураторов и на Армению клал с прибором!
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +6
      Сегодня, 20:17
      Мы должны за это армению пожалеть, понять и простить?
      ...армяшки дважды выбирали себе в президенты пашиняна (и изберут скоро в третий раз), значит разделяют его враждебную внешнюю политику в отношении РФ, так пусть армяшек и кормят западные кураторы, какие проблемы...
      1. SAG Звание
        SAG
        +2
        Сегодня, 20:25
        Хотели люди независимости - забрали сколько смогли! Теперь от них реально ничего не зависит😅
        1. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 21:38
          Дашнаки первые и начали разваливать Союз...35 его уже нет, а мы все носимся с этими странами-лимитрофами...часть из них с землями РСФСР ушла, часть друг у друга взяла...
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 20:30
        Насчёт третьего раза ещё ничего не известно до выборов 7-го июня. Внутриполитическая обстановка в Армении достаточно сложная.
        ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Армения" ("Айастан") экс-президента Роберта Кочаряна (1998-2008) призвал послов зарубежных государств, аккредитованных в стране и международных наблюдателей отреагировать на нездоровую ситуацию, сложившуюся в республике перед предстоящими 7 июня парламентскими выборами.
        В заявлении, распространенном политической силой, констатируется, что предвыборный период в Армении проходит в условиях неприемлемой напряженности во внутриполитической среде и явно вышел за рамки политической борьбы.
        Как отмечается в заявлении, со стороны руководства правящей силы звучат публичные угрозы и призывы к репрессиям против населения, а также отдельных граждан и лидеров ведущих оппозиционных сил, с использованием ненормативной лексики, целенаправленных нападок, разжиганием ненависти, углублением атмосферы внутреннего раскола и враждебности, созданием атмосферы страха и запугивания. Добавляется, что 18 мая в прямом эфире премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с беспрецедентными угрозами в адрес трех главных политических оппонентов, а также рядовых граждан, сопровождавшимися призывами к мести и ненормативной бранью.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 22:28
          Можно доступно намекнуть армянам ведущим бизнес в России, что надо профинансировать оппозицию, а то с бизнесом будут разного рода проблемы. От проверок налоговой, до полного закрытия с отправкой в места не столь отдаленные.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +4
      Сегодня, 21:31
      После констатации факта о том, что Армения зависит от России, что изменится?

      Как же меня возмущают эти постоянные "жалобы турка". Может хватит жаловаться, может пора уже обрезать по полной этот дармовой поток плюшек? И не только Армении. После этих жалоб российской власти, как народ будет к этой власти относится? Достали уже этими жалобами.
  2. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +12
    Сегодня, 20:10
    Шойгу вообще бы лучше помолчать,ему еще всех своих замов от тюрьмы отмазывать и грев на зону генеральской братве засылать
  3. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +8
    Сегодня, 20:12
    Сколько можно выглядеть "навязчивой невестой"?. Хотят большой и сильной любви с Западом? Пусть валят. Зачем такими заявлениями унижать Россию. В своё время, в 2013г. посол на Украине Зурабов тоже ныл "незалежной" про "полезность" России. Немного дипломатического хамства в стиле Трампа России бы не помешало.

    п.с. Вряд ли РФ ресурсы поставляет по ценам в 3 раза ниже рыночных. Это было бы за пределом разумного.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +10
      Сегодня, 20:34
      Вот, тоже!
      России, поставляющей природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам в три раза ниже рыночных
      до сих пор????
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 21:13
      РФ поставляет газ в Армению в почти пять раз ниже рыночной цены. Мы её реально содержим.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +13
    Сегодня, 20:13
    Армения в значительной степени экономически зависит от России, поставляющей природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам в три раза ниже рыночных.

    А российский пенсионер считает свою пенсию и рассчитывает, как бы купить муку в "Пятерочке" по акции, что бы подешевле вышло.
    А тут для Армении акция- три по цене одного!!! Но, только для Армении, россияне на такие скидки рассчитывать не могут.
  5. Седов Звание
    Седов
    +7
    Сегодня, 20:17
    А чего много разговоры хороводить в попытке убедить убегающего Пашиняна? Пытаться словесно воздействоввть на него. А ещё лучше - давить на его совесть, интересы народа? А давайте в качестве эксперимента перекроем кислород Армении и посмотрим, что будет? Там надо-то до 7-го числа, а потом отмениться можно будет с формулировкой: "действовало против Пашиняна"..
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 20:18
    ..кстати на фото то не Шойгу же, я ж не ослеп ведь совсем то уж... какого опять этого утырка показывают?
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 20:30
      Походу клоун нуханул не по детски, на ближайшие пару часов он - Шойгу и ведёт переговоры с пашиняномlol
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:35
      Тоже обратил внимание - разговор про выступление Шойгу, а его незабываемое изображение отсутствует. request
      Нет ли здесь умысла со стороны редакции ВО? negative
      1. Седов Звание
        Седов
        +1
        Сегодня, 20:45
        Нет, Александр, там на самом деле выступление было. Шойгу много, чего сказал, воды налил. Контекст подправлен немного, ноооо, в общих чертах Кужегетович "пожурил" "Николоса"..
        Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил на заседании специальной рабочей группы, что руководство Армении в последнее время предпринимает шаги, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией.

        "Не секрет, что руководство этой страны (Армении - ИФ) в последнее время предпринимает шаги, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией", - сказал он.

        По его словам, Армения регулярно присоединяется к позиции Евросоюза на международных площадках, а также ведет активную работу по модификации стандартов, синхронизацию таможенно-торговых режимов с ЕС, "что может не соответствовать обязательствам Армении в рамках ЕАЭС".

        "Проводятся совместные военные учения, в последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьем странам (...)", - сказал он.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 20:55
          Денис hi в том, что Кужугетович выступил, сомнений нет, как и в самом тексте выступления. Речь только про отсутствие в публикации фото спикера, ведь заголовок гласит - "Шойгу напомнил Пашиняну....", а на заглавном фото только Зе и Никол. Как-то не очень согласуется, хотя я могу и ошибаться. smile
  7. Modya Звание
    Modya
    +6
    Сегодня, 20:23
    Таким как Сергей Кужегетович известно почему нас ни во что не ставят даже бывшие ближайшие союзники. Заслуга и его в этом есть. Заявление рассчитано на аудиторию внутри Армении. Однако время сейчас не то. Заявлениями и дипломатическим этикетом уже ничего не решишь.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Сегодня, 20:24
    Слова Шойгу, но фото Пашиняна и Зеленского...
    Неисповедимы пути извилин ИИ, если он фото подбирал.
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 20:31
    В общем,Шойгу скорей всего, в наказании Пашиняну за его русофобскую позицию,не пригласит армянских танкистов на чемпионат по танковому бадминтону. . . hi
    1. роман66 Звание
      роман66
      +7
      Сегодня, 20:36
      Шойгу и сам, мягко говоря, в общем-то зависим. Сильно
  10. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 20:37
    для чего заслуженного животновода периодически подтягивают товарищи? хотят на повышение?
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 21:01
      Когда его пнули, сотни подхрюкивателей остались не у дел. Хотят обратно во власть.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:37
    Ни для кого не секрет, что наши елитки, живут своим мирком... полных каких то иллюзий, прожженного цинизма... в общем, не от мира сего.
    Им то и так, все хорошо, а вот всем остальным, как то не очень...
    Впрочем, елитки везде такие...
  12. Alex013 Звание
    Alex013
    +2
    Сегодня, 20:38
    "В прошлом году около 40% посетивших Армению туристов приехали из России" - большая часть этнических армян, которых в России наверно больше, чем в Армении. И имеющих российское гражданство.
  13. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 20:40
    А шойгу зависит от Путина
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 21:00
      Шойгу обрёл независимость. Он нахрен никому не нужен.
  14. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 20:40
    Как раз благодаря Шойге даже Пашинян позволяет себе хамить России.
    Лучше бы помалкивал этот человек.
    Ну сколько можно прыгать перед Арменией? умерла, так умерла...
  15. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 20:59
    Пашинян спросил у Шойгу - а ты кто такой, давай до свиданья.
  16. nikvp Звание
    nikvp
    -1
    Сегодня, 21:17
    На чьей территории находится газовый вентиль? Нельзя ли его прикрыть хотя бы на пол- оборота?
  17. Karabin Звание
    Karabin
    +2
    Сегодня, 21:22
    РФ имеют за ее же деньги и ресурсы, причем продолжительное время ,а секретарь совбеза типа намекает ,что так нехорошо. Куколды.
  18. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 21:22
    "Зерносдельщик" откуда то выпал.Какое ваше дело,как будет жить Армения?Володин их убытки подсчитал на 5 лярдов.Занимайтесь своей страной,армией,обороной,экономикой.Хотя...лучше бы не занимались.Резьба по дереву,ночлег в палатках-это вершина видимо мозгового процесса.
  19. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Сегодня, 21:58
    Поднять им цены на все до мировых, квоты и визы для работаюших, запрет перевода средств больше 100 долларов в месяц. Пускай повоют и выбирают этого утырка дальше. Неблагодарные как и все присосавшиеся к России псевдосоюзнички.
  20. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 21:59
    Не понимаю бездействие руководства наших войск в Армении. Ведь был шанс арестовать всю эту камарилью вместе с Зеленским в Ереване.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 22:06
      Как вы себе это представляете, арестовать? Тем более руководство наших войск в Армении такие решения не принимают и не могут принимать.
      А вот нашим надо валить из Армении, пусть они сами разбираются с азербайджанцами и турками.
  21. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 22:52
    Это каким дураком надо быть чтобы "Армения в значительной степени экономически зависит от России, поставляющей природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам в три раза ниже рыночных."?