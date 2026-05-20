Я думаю, что это направлено на создание дополнительного образа для Зеленского, что он единственный борец за свободу Украины, что только на Зеленского русским не плевать.

Зеленский последними заявлениями пытается убедить украинцев и заодно западных «партнеров» в своей значимости. Об этом заявил бывший соратник «нелегитимного» и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.Зеленский в последнее время чуть ли не на каждом углу заявляет, что Россия якобы вынашивает планы по его ликвидации. А после того, как ей это удастся, то оборона ВСУ рухнет и Украина непременно проиграет, потому что все держится на нем одном. По словам Разумкова, «нелегитимный» создает себе образ «борца за свободу» Украины, от которого зависит дальнейшая судьба страны.Как подчеркнул экс-спикер, ему неизвестно о планах Москвы, но Зеленский явно переоценивает свою ценность для Украины. Кроме того, в стране есть более приоритетные цели для России, от ликвидации которых Москва получит гораздо более большую пользу, чем от киевского клоуна.Ранее в российском МИДе пошутили, что России невыгодно ликвидировать Зеленского, потому что так, как он уничтожает Украину, не сможет больше никто.