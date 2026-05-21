Орден Субедея: награда от имени врага древней Руси

Иллюстрация - генерация ИИ


В парламенте Тувы утверждён орден Субедея, по статусу вторая региональная награда после ордена Республики Тыва. Статут предписывает вручать его за защиту Отечества, территориальной целостности и интересов России. Имя выбрано тоже не случайно. Субедей, по местной версии, родом из Тувы. Проблема в том, что в русскую историю Субедей вошёл ровно тем, против чего теперь будет вручаться орден.



Кем был Субедей


Субедей – один из ближайших полководцев Чингисхана. Родился около 1175 года, умер около 1248-го. «Сокровенное сказание монголов» относит его к племени урянхай, тому самому, из которого происходила гвардия Чингисхана. Сын кузнеца, поднявшийся до уровня самостоятельного командующего, он прослужил около пятидесяти лет и провёл кампании от Северного Китая до Венгрии.

Тувинская версия настаивает: Субедей родом с территории Танну-Урянхая, то есть современной Тувы. Зацепка – слово «урянхай». На этом совпадении и держится региональная гордость. Только монгольский урянхай XII–XIII веков и тувинцы-урянхайцы (так до начала XX века в русских источниках называли тувинцев) – разные народы; общая у них тюрко-монгольская этнонимия, унаследованная позже. Академические источники помещают родовые кочевья урянхайцев Субедея в северо-восточную Монголию, у склонов Бурхан-Халдуна. Тувинская версия научно не подтверждена, она держится на легендах, которые местный институт гуманитарных исследований аккуратно выводит в статус «исторического предания».

Что у Субедея не оспаривается, так это военный масштаб. Он строил стратегию на разведке, дисциплине и скоординированном манёвре нескольких корпусов, действующих на разных направлениях. Его учеником в практическом смысле был Бату, его методы спустя века разбирали в военных академиях. Полководческие дарования у него были, тут спорить не с чем. Только из этого никак не следует, что его именем должны награждать тех, кто защищается от полководцев его типа.

Что он сделал с Русью


К русской истории Субедей имеет два прямых отношения, и оба со стороны нападающего.


Павел Рыженко. Картина под названием «Калка»

Первое – 31 мая 1223 года, река Калка. Корпус Субедея и Джебе, возвращаясь из похода против хорезмшаха, столкнулся с объединённым русско-половецким войском. Поход монголов носил, по-видимому, разведывательный характер: задача состояла в том, чтобы прощупать территорию, не оккупировать её. Историки до сих пор спорят, был ли это самостоятельный рейд или санкционированная Чингисханом разведка перед будущим вторжением, но устойчивого присутствия монголы тогда не оставили. Субедей применил классический приём – притворное отступление. Объединённое войско, не имевшее единого командования, гналось за монголами девять дней, на десятый растянулось так, что передовые отряды оторвались от основных сил и потеряли строй, и именно в этот момент отступающие развернулись, а с флангов ударила засада. Погибли не менее девяти князей. Новгородская летопись зафиксировала состояние страны короткой формулой: «Русская земля сидит невесёлая».


Ефим Дешалыт. Картина «Героическая оборона Старой Рязани»

Второе – Западный поход Бату 1236–1242 годов. Формально его возглавлял молодой Бату, фактически план и оперативное руководство принадлежали Субедею. Сначала была разгромлена Волжская Булгария, затем покорены половцы и поволжские народы. Зимой 1237–1238 года настал черёд Северо-Восточной Руси. Только за февраль 1238 года во Владимиро-Суздальском княжестве пало четырнадцать городов. Рязань была стёрта так, что отстраивать её начали на новом месте. По классической оценке М. Н. Тихомирова, из 74 крупных городов домонгольской Руси разрушено было 49, четырнадцать из них уже не восстановились. Эти цифры современная археология уточняет в сторону смягчения, но порядок разрушений сомнению не подвергается. В Северо-Восточной Руси на несколько десятилетий прервалось каменное зодчество; в Новгороде и Пскове, не затронутых нашествием напрямую, оно продолжалось. Утрачены технологии стеклоделия и перегородчатой эмали.

Поход Субедея заложил систему даннической и политической зависимости русских земель от Орды, которая, по принятой датировке, длилась до стояния на Угре в 1480 году. Современная историография предпочитает термин «система зависимости» вместо привычного «иго», но смысл от смены слова не меняется. Двести с лишним лет княжеские ярлыки выдавались в Сарае (в ранний период ,до середины XIII века, ярлыки выдавались также в Каракоруме), дань платилась туда же, а попытки князей уклониться кончались карательными походами. У полководца XIII века, чья работа была разрушать русские княжества и встраивать их в чужую империю, заслуг перед Россией и Русью искать негде.

Три натяжки тувинской формулы


Начнём с этнической. Тувинцы и монголы Чингисхана – соседи и в чём-то родственники, но не один народ. Племя урянхай XII века кочевало в горно-таёжной зоне северо-восточной Монголии, тувинская территория тогда входила в иную этнокультурную орбиту. Сводить Субедея к «земляку нынешних тувинцев» значит распространять родовую принадлежность на географическую область семьсот лет спустя. Так можно сделать «местным» почти любого степного полководца.

Дальше про Ясу, которую подают как кодекс чести. Материалы Тувинского института особо подчёркивают:

Субедей Маадыр за 50 лет военной службы не потерпел ни одного поражения и ни разу не нарушил монгольской Ясы.

Формулировка построена так, чтобы Яса звучала аналогом воинской чести, хотя реальная Яса была устроена иначе. Как цельный текст она до нас не дошла, содержание реконструируется по пересказам ал-Макризи, Джувейни и более поздних авторов. Но даже в этих фрагментах Яса предстаёт сводом законов Монгольской империи, регламентирующим внутреннюю дисциплину войска, обращение с пленными, раздел добычи, охоту и быт. Соблюдение Ясы означало верность завоевательному порядку, а внешнего ограничения насилия в ней практически не было. Сопротивляющиеся города, по тем же реконструкциям, подлежали полному истреблению. Именно этим Субедей и занимался, строго в рамках закона своей империи.

И, наконец, про «непобедимость». «Не потерпел ни одного поражения» – красивая формула, но не точная. На обратном пути после Калки корпус Субедея и Джебе ввязался в стычку с волжскими булгарами и понёс серьёзные потери. Этот эпизод фиксирует Ибн ал-Асир. Личной катастрофы у Субедея не было, но безупречность послужного списка – это конструкция позднейших панегиристов. К тому же армия Бату на Руси была разноплеменной: монгольские тысячи составляли её ядро, основная масса – тюркские племена, присоединённые в ходе предыдущих кампаний. Любая попытка национального присвоения такого полководца наталкивается на то, что он командовал многонациональным войском в интересах надэтнической империи.

Зачем это сейчас


Полпред Манчын сказал почти всё необходимое одним абзацем:

Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем это делается. Сейчас идёт СВО, и многие ребята достойно выполняют свой долг воинский. Бывает так, что они удостаиваются государственных наград, бывает так, что их заслуги иногда недооцениваются… Есть необходимость отмечать их заслуги и у себя на родине.

Орден учреждается ради сегодняшних военнослужащих из Тувы, а Субедей здесь – обёртка: тувинский (точнее, поддающийся такой подаче), воинский, узнаваемый. Для региональной символики этого достаточно, все историографические тонкости остаются на втором плане. Соотносить такую фигуру с защитой России XXI века – задача, которую решает уже не история, а региональная символическая политика.

У такого приёма есть прецеденты. В Татарстане государственная премия носит имя Габдуллы Тукая, и вопросов это не вызывает. В Калмыкии существует медаль Аюки-хана – союзника Петра I, участника общероссийских войн. В Чечне действует орден Кадырова – отца действующего главы региона. Регионы используют свой пантеон, и федеральный центр в это, как правило, не вмешивается. Орден Субедея ложится в тот же ряд, но с одной особенностью: выбранный герой воевал именно против Руси, то есть против исторического ядра современной России. Логика «он наш земляк, значит наш герой» сталкивается здесь с логикой «он шёл на нас». Региональный закон закрепил первую. Цитата Манчына показывает, что выбор продиктован не XIII веком, а вполне практической задачей 2025-го.

Короткий ответ


Перед Россией и Русью заслуг у Субедея нет вовсе. Монгольской империи он, наоборот, дал очень много, и военное искусство как дисциплина многим ему обязано. С Тувой сложнее: и место рождения, и этническая преемственность держатся на легендах, которые местная институциональная наука пока деликатно называет преданиями.

Орден получился громкий, и на церемониях про эту подкладку можно не вспоминать. Историкам, если их спросят, вспоминать всё равно придётся.
  1. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    +23
    21 мая 2026 03:47
    Подобных " орденов " на территориях можно нашлёпать вагон и маленькую тележку... Так сказать, для возрождения нац.сознания. Что дальше ? Парад суверенитетов на исконных землях? winked
    1. Xenon Звание
      Xenon
      +10
      21 мая 2026 05:05
      Цитата: фемистокл_
      Что дальше ?
      Самостийность laughing
      1. gsev Звание
        gsev
        -5
        21 мая 2026 17:08
        Цитата: Xenon
        Что дальше ?Самостийность

        Зато Путин навязал Туве в сенаторы вдову Собчака.Тувинцы стерпели это унижение и отплатили и Путину и русским взаимностью.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +11
      21 мая 2026 06:59
      Вы правы лет через 50 тувинцы "проснутся" с мыслью Субэдей победил Русь и нам надо отделиться. Неустанно нынешняя влсть минирует будущее страны.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +6
        21 мая 2026 08:17
        Цитата: Гардамир
        Вы правы лет через 50 тувинцы "проснутся" с мыслью Субэдей победил Русь и нам надо отделиться. Неустанно нынешняя власть минирует будущее страны.
        Скорее не отделиться, а пусть платят дань
      2. AdAstra Звание
        AdAstra
        +2
        21 мая 2026 09:25
        Да что Вы, это ж только Ленин бонбы закладывает yes laughing
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          21 мая 2026 09:46
          Самое смешное. что то в чем он обвиняет других. сам и повторяет, и пакт молотова у него был и позорный мир...
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      21 мая 2026 17:04
      -В Чечне действует орден Кадырова – отца действующего главы региона.
      Альтернативу ордену Субудея мог быть орден Шойгу-отца экс-министра, секретаря Тувинского обкома КПСС, первого заместителя председателя Совета министров Тувинской АССР,
      1. albert Звание
        albert
        +1
        22 мая 2026 22:46
        Цитата: knn54
        орден Шойгу-отца экс-министра

        Орден Иуды , как у Петра Первого.
  2. двп Звание
    двп
    +14
    21 мая 2026 04:28
    Тут тывинцам придется оспаривать приорет с бурятами. Буряты считают Субудей-багатура бурятом. И я думаю они правы. Ну хотя бы потому что буряты это северные монголы. Не нужно ещё и забывать что когда Чингисхан пришёл в Тыву его встретили с оружием,он монгол,а предки тывинцев тюрки и уйгуры. А в Бурятии он был своим. Воду мутит видимо Кадыр-оол Бичелдей,бывший глава "Народного фронта" Тывы. В девяностых этот "фронт" выступал за "самостоятельность". Результатом явился массовый выезд русских из республики. В настоящее время следом за русскими,уехавшими из республики,потянулись и азиатские любители "свободы". Причем в таких количествах,что это уже создаёт напряжение в Хакасии и юге Красноярского края,куда в девяностых выехали русские из республики.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +12
      21 мая 2026 04:44
      Что-то стало много потомков Чингиз-хана и Батыя....Если так и дальше пойдет, то и Александра Македонского потомки в России найдутся wassat
      1. Наган Звание
        Наган
        +6
        21 мая 2026 04:59
        Цитата: Uncle Lee
        Если так и дальше пойдет, то и Александра Македонского потомки в России найдутся

        Ну нашли же Ильф и Петров сколько там было сыновей лейтенанта Шмидта, и еще сколько-то дочек.lol
        1. Xenon Звание
          Xenon
          +4
          21 мая 2026 05:55
          Цитата: Наган
          и еще сколько-то дочек
          "Немолодых и некрасивых" laughing
      2. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +5
        21 мая 2026 08:06
        Может быть и мне в потомки Чингисхана записаться?
        Жили же мои предки в Горном Алтае,а родственники до сих пор там живут.
        laughing
      3. Rodez Звание
        Rodez
        +3
        21 мая 2026 09:30
        Цитата: Uncle Lee
        Что-то стало много потомков Чингиз-хана и Батыя

        самое интересное, что монголы о своих "славных предках" были как-то совершенно не в курсе, не то, что теперь... а что касается россии, то сохранившиеся документы этой части "великой империи чингизидов" написаны по русски, так что почему бы их там и не поискать ?.. :)
      4. gsev Звание
        gsev
        +3
        21 мая 2026 17:58
        Цитата: Uncle Lee
        Что-то стало много потомков Чингиз-хана и Батыя...

        Это следствие антикоммунистического тренда нынешней элиты. По настоящему активных антикоммунистов в бедных национальных областях России мало. Там даже отставные военные, росгвардейцы ФСБшники и полицейские идут в политику на пенсии как сторонники коммунистов. Поэтому выдвигая на руководящие должности антикоммунистов партия власти вынуждена выдвигать лиц с русофобскими и сепаратисткими замашками. В Бурятии партия власти третирует бывшего МВДшника коммуниста Мархаева и административными ресурсами продвигает сомнительных лиц с мошейническими и националистическими замашками во власть. Суд второй инстанции не снял с бывшего представителя провластных структур обвинение в мошейничестве, а Морхаева осудили за сообщение, что суд первой инстанции признал персонажа коррупционером.
      5. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +3
        22 мая 2026 14:13
        Цитата: Uncle Lee
        Что-то стало много потомков Чингиз-хана и Батыя.... wassat

        Ничего удивительного Владимир Владимирович hi! Например буквально все представители мусульманских республик и областей СССР, считают Шамиля именно своей национальности и приводят факты. Также и с мечетью в Санкт-Петербурге, каждый считает, что именно его национальность построила эту мечеть именно для себя request
    2. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +9
      21 мая 2026 05:30
      Чуть ли не единственное что напрягает в Бурятии, не считая "Едросов" конечно - это чингисханобесие.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    21 мая 2026 04:52
    Для примера бы дать полную автономность этой республике и посмотреть как они будут пытаться перепрыгнуть через забор с колючей проволокой обратно в Россию. Неплохой пример бы был и для других особых
    1. двп Звание
      двп
      +10
      21 мая 2026 04:59
      Для примера в Тыве заморозили пгт Хову-Аксы и взорвалась котельная в Шагонаре. И там и там пришлось срочно отправлять спецов из русских регионов. Что говорить, если несколько лет назад даже независимые казахи стали говорить: пусть русские приедут и нам всё отремонтируют. А то ломается,а ремонтировать некому.
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +5
      21 мая 2026 08:36
      Цитата: Konnick
      Неплохой пример бы был и для других особых

      Надо Шойгу в Тыву отправить, пусть поработает наконец на благо Родины.
      Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил Сергея Шойгу с днём рождения.
      «Для всей Тувы он — символ мужества, патриотизма и служения Отечеству. На протяжении государственной карьеры — в МЧС, на посту губернатора и министра обороны — он всегда демонстрировал волю и верность долгу. Сегодня на посту Секретаря Совбеза он решает задачи по защите суверенитета и безопасности нашей Родины», — написал Глава республики.
      Он также отметил, что Сергей Шойгу не забывает о своих корнях.
      «Его привязанность к родной земле видна в заботе о нашей природе, истории и культуре. Выражаю Сергею Шойгу благодарность за поддержку Тувы. Желаю нашему земляку крепкого здоровья, энергии и успехов в служении России», — говорится в поздравлении.https://tmgnews.ru/
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        21 мая 2026 08:49
        Говорят у Шойгу перепутано имя с фамилией. Может тогда ему как награду назваться Субэдеем?
    3. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +3
      21 мая 2026 08:57
      Цитата: Konnick
      дать полную автономность этой республике и посмотреть как они будут пытаться перепрыгнуть через забор с колючей проволокой обратно в Россию.

      там ведь есть ископаемые? скорее они не будут прыгать в Россию обратно а запустят иностранный капитал вместе с агентами по промыванию мозгов, и через 15-20 лет напряг с чингизханами обеспечен
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +4
        21 мая 2026 10:03
        Кстати вспомнилось, как Кадыров недавно сожалел. Если бы Запад нам также помогал тогда, как теперь Украине.
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +3
          21 мая 2026 12:07
          любой национализм для империи вреден, Власть явно недорабатывает. Это еще советская ошибка - о праве наций на самоопределение нам дает о себе знать
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        22 мая 2026 14:20
        Цитата: aybolyt678
        ...... агентами по промыванию мозгов ...
        Приветствую Игорь hi думаю, агенты уже едут или объединились за бугром. Подобно агентам и национальным обществам других народов России
    4. Rodez Звание
      Rodez
      +4
      21 мая 2026 09:37
      Цитата: Konnick
      посмотреть как они будут пытаться перепрыгнуть через забор с колючей проволокой обратно в Россию

      перекупить "ылиты" для других заинтересованных стоит не дорого и на забор такой останется, что не перепрыгнуть остальному "бедному крестьянину"... за примерами далеко ходить не надо
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        22 мая 2026 14:24
        перекупить "ылиты"

        Стоит посмотреть на ближнем зарубежье сегодня. Также вспомнить разрушение СССР
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    21 мая 2026 05:04
    У нас же тоже есть ордена которые носят имена людей полководцев которые побеждали и усмиряли народы населявшие нашу территорию например наш военный гений Суворов. Или награды имени маршала Победы Жукова. А кто он для современных немцев? Или например на Украине есть орден Мазепы этого предателя. Удивительно что ордена Бандеры пока нет. Насколько умно учреждать орден Субедея сейчас не знаю. Подымать знамя Татаро- Монгольской империи в окружении стран переживших в истории тяжелейшую оккупацию и были на грани исчезновения я думаю неразумно. Зачем бередить старые раны. hi
    1. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      +8
      21 мая 2026 06:27
      У нас же тоже есть ордена которые носят имена людей полководцев которые побеждали и усмиряли народы населявшие нашу территорию например наш военный гений Суворов. Или награды имени маршала Победы Жукова. А кто он для современных немцев?

      Если так рассуждать в серьез, то это путь к сепаратизму в чистом виде.
      Наши дети потом и осколков не собирут, и это крайне опасная тенденция.
      Никакого такого бреда в СССР не было, тем более региональных наград, кроме грамот laughing , да и то этноконфликты и этномифы способствовали его развалу... а теперь...сплошные региональные "герои", которые противостояли в истории государственнообразующему народу, краеведы со своим "бредом" ...даже по русским областям: послушайте экскурсии - такая бредовая фантастика и мистические россказни, это что-то.
      Бесконечные памятники мелким местным князишкам, которые чаще всего стояли на пути образования единого русского государства....
      У нас есть орден Суворова, потому, то это полководец гусударственнообразующего народа...
      good
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        21 мая 2026 07:07
        Очевидно кто-то в верхах мскренне мечтает, пусть не сейчас, но позднее Россия развалится подобно СССР. И прилагают все усилия для этого.
      2. Skif32163216 Звание
        Skif32163216
        +3
        21 мая 2026 09:08
        Цитата: Эдуард Ващенко
        Никакого такого бреда в СССР не было, тем более региональных наград, кроме грамот

        Ну не совсем, при СССР в нацреспубликах ковали пантеоны местных героев от Богдана Хмельницкого ( Единственный полководческий орден СССР, надпись на котором была сделана не на русском языке, а на украинском («Богдан Хмельнiцький») до Салавата Юлаева и если первого хоть как то можно именно к русской истории пристегнуть, то второй уже совсем не хорошо, государственный преступник, мятежник и изменник, который сжигал заводы на Урале, грабил русские поселения, уничтожал правительственные отряды и штурмовал Оренбург. То есть, мужик воевал против регулярной российской армии. При раннем союзе то же интересно много было до того как Сталин в 1950г году лично передумал и объявил имама Шамиля «английским и турецким шпионом», в 1920–1930-х годах в Дагестане и Чечне Шамиль был главным советским героем. Ему ставили памятники, его именем называли улицы и выпускали почетные грамоты с его изображением.
      3. solar Звание
        solar
        +1
        21 мая 2026 09:13
        Никакого такого бреда в СССР не было, тем более региональных наград, кроме грамот

        Случались, хотя и не очень много.
        1. Рязанец87 Звание
          Рязанец87
          +3
          21 мая 2026 14:02
          В полный рост в СССР это было: возвеличивание и прославление всяких русорезов и ненавистников России - Салавата Юлаева, Кастуся Калиновского и прочих. Улицы называли, памятники ставили, которые и сейчас вполне себе стоят.
      4. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +3
        21 мая 2026 14:14
        Про детей вы правильно упомянули. Кто сейчас в школах учит детей патриотизму и дружбе народов, в той же Туве да и в других республиках? Пионеров нет, комсомольцев нет, в армии замполитов нет. Остался один Артек где могут общаться дети разных национальностей. Вот и расцветает национализм и сепаратизм махровым цветком. Историю по каким учебникам учат? Шойгу наполовину тувинец высказал своё мнение? Капитализм учит дружбе народов? У нас ещё ноль понимания как развалился Советский Союз и кто сыграл в этом главные роли. Как то разговаривал за жизнь с гастарбайтерами узбеками, они говорили если бы мы знали как всё будет мы бы Горбачёва и Ельцина на кусочки разорвали. hi
      5. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        22 мая 2026 14:32
        Если так рассуждать всерьёз ..... ----Эдуард Ващенко

        100% согласен с Вами уважаемый Эдуард! По моему это ещё и принуждение к продолжению покаяния русских !!А именно государственнообрвзующего народа. Продолжение перестроечной либерастической темы
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      21 мая 2026 12:03
      Цитата: Солдатов В.
      есть ордена которые носят имена людей полководцев которые побеждали и усмиряли народы населявшие нашу территорию

      нужно различать усмирение бунта и уничтожение, порабощение. В России не было рабства и я не слышал про уничтожение мирного населения Суворовым. Побеждают и усмиряют смутьянов а не народы
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        22 мая 2026 14:36
        Представители разных народов всегда были и в разных сословиях при дворе РИ. А уж при СССР, где республиканские АН, писатели, художники .... много чего вспомнить
  5. Xenon Звание
    Xenon
    +6
    21 мая 2026 05:07
    Цитата: Konnick
    дать полную автономность этой республике
    Их сразу же, как пылесосом, засосет в Китай. И китайцы этого даже и не заметят wink
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      21 мая 2026 05:54
      Цитата: Xenon
      Их сразу же, как пылесосом, засосет в Китай.

      Зачем им еще один Афганистан?
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +9
    21 мая 2026 06:07
    Тут Героями России становятся люди, которым по статусу и орден Субедея - незаслуженная награда...Награды должны быть государственными, а не болтаться железками, как монисто на молодой женщине...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +8
      21 мая 2026 07:11
      Кстати да раньше были награды государственныею А сейчас конфессиональные. партийные, региональные...
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +2
        21 мая 2026 08:14
        Государственные и остались,как и ведомственные.
        Например, медаль "За отличие в охране Государственной границы" государственная награда,а вот за "Службу на Дальнем Востоке (Арктике, в Таджикистане)",это ведомственные награды ФПС ФСБ.
        Но ещё начали штамповать награды общественные организации и партии... Причём как раз в виде государственных.
  7. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +4
    21 мая 2026 08:15
    А орден Ермака Сибирского ещё в России никто не придумал?
  8. solar Звание
    solar
    +3
    21 мая 2026 09:03
    Орден Субедея ложится в тот же ряд, но с одной особенностью: выбранный герой воевал именно против Руси, то есть против исторического ядра современной России.

    Какая-то трагикомичная ситуация, сюрреализм просто, как будто параллель с битвой на реке Калке, такая себе историческая реконструкция. Как это ни странно звучит, но Субэдэй воевал как раз против тех, против кого наши воюют и сейчас и с этой стороны всё выглядит логично. А в целом- полнейший абсурд :((
    Увидев передовые отряды монгольского войска, половцы и волынский отряд вступили в бой. Вначале сражение развивалось удачно для русских. Даниил Романович, первым вступивший в битву, рубился с беспримерной храбростью, не обращая внимания на полученную рану.

    Даниил Романович- это князь Данило Галицкий, если что. Галицко- волынское княжество. Западенец, в современной терминологии.
    Остается только вопрос по реконструкции- а пир на побежденных после битвы планируется? :((...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      21 мая 2026 10:12
      Не стоит сегодняшние реалии наклаывать на события тысячелетней давности.
      1. solar Звание
        solar
        +2
        21 мая 2026 10:44
        Не стоит. Но они сами накладываются :((...
        1. Баюн Звание
          Баюн
          -2
          21 мая 2026 15:22
          Как била Великая Тартария западные окраины с князьями-сепаратистами и боярами-иноагентами, так и Россия бьется всё там же всё с той же сворой хазар, половцев, печенегов и псов-рыцарей...
  9. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    21 мая 2026 09:24
    "Орден Субедея ложится в тот же ряд, но с одной особенностью: выбранный герой воевал именно против Руси, то есть против исторического ядра современной России."
    "В Чечне действует орден Кадырова – отца действующего главы региона." - а это совсем другое, да, Автор? yes laughing
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      21 мая 2026 10:13
      Добавлю в этот ряд доску Маннергейма.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        21 мая 2026 10:17
        Ваша правда. Про неё я как-то не вспомнил. hi
  10. Рустам Курбанов
    Рустам Курбанов
    +1
    21 мая 2026 09:25
    С исторической точки зрения, Субедей Богатур ,выдающийся военоначальник, полководец и будь он русским в каждом селе, стоял бы памятник ему !
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      21 мая 2026 10:27
      Не менее выдающиеся Манштейн, Карл 12, Наполеон
  11. ratfly Звание
    ratfly
    -1
    21 мая 2026 09:31
    А медалька прикольная.
  12. starik80 Звание
    starik80
    +1
    21 мая 2026 10:40
    Субедей выиграл 20 военных компаний и 65 генеральных сражений. Так, что чтить есть за что, великий воин. Карл 12 Наполеоны и тем более Манштейны просто карлики против него. Сподвижник Чингисхана и Бату хана, своими туменами дошел до Адриатического моря и вернулся обратно, вся жизнь сплошные походы. Только последние 5 лет жизни он провел в мире.
    1. solar Звание
      solar
      +2
      21 мая 2026 10:57
      Спорный аргумент. Гейнц Гудериан, например, тоже известный у нас военноначальник...
  13. staer-62 Звание
    staer-62
    +1
    21 мая 2026 11:20
    Все русские князья воевали друг с другом, хуже того сыновья с отцами, братья с братьями их тоже надо назвать врагами русских? Сколько раз Запад воевал против России и его называют партнерами. Когда Субедей подошел к территории Киева он не хотел воевать, а прислал послов к князю, что сделал князь? Он убил послов и пошел воевать против монголов. Заслужил князь смерти, а Русь уничтожения по нормам того времени? Это история. Сейчас когда много столетий назад территория Золотой Орды стала Россией, а место рождения Чингисхана это или Россия или рядом то было бы правильно признать великого хана предком россиян тем самым все завоевания и достижения монголов и тех кто населял Золотую Орду предков нынешних жителей России достижением России таким же как Суворов, другие полководцы и правители прошлых лет.
    1. JuhanJuhan Звание
      JuhanJuhan
      +1
      21 мая 2026 22:20
      что сделал князь? Он убил послов

      А ещё по наущению половцев вместе с остальными послами был убит сын Субэдэй-бахадура. И князья стали кровными врагами полководца, но тупо сдались при окружении, поверив обещаниям что "крови не будет".
      После похода Бату и Субэдэя по Европе в славянских языках появилось слово bohater, богатырь
  14. Vladimir Lenin Звание
    Vladimir Lenin
    +3
    21 мая 2026 12:43
    И к чему вся эта графомания?! Всё можно было уложить в пару фраз" Тувинские националисты откопали своего Степана Б. и скачуть!"
  15. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +2
    21 мая 2026 12:59
    Я вот в мае был в Калмыкии на родине моей бабушки по отцовской линии. Дорогой предков так сказать. А так да я русский. Мне чего теперь голову посыпать и прощение вымаливать, что мои дальние предки ойрвты-калмыки задавали по щекам князьям, это по сегодняшнему главам районов Владимирско-Суздальской области? Я может тоже родственник Субедею, кто знает. В каком-то смысле горжусь своими предками, можно подумать остальные были белые и пушистые.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      -5
      21 мая 2026 15:09
      Есть ДРУГАЯ история, ее в школе не рассказывают. Суть ее в том, что "иго" Могучих Тартар(Тартар-Моголов) не более, чем "СВО" того времени Великой Тартарии против князей-сепаратистов на западных ОКРАИНАХ державы. Все тоже, как сегодня.

      П.С.: Букву "Н" к моголам немецкие "историки" присобачили. Это примерно, как утверждать, что Австралию основали австрийцы)
  16. Баюн Звание
    Баюн
    -5
    21 мая 2026 15:03
    Есть ВЕРСИЯ.

    Правители и военачальники Великой Тартарии - истинные основатели Руси. А киевские и московские, как были "сепарами", так по сути и остались сегодня. Хазарско-иезуитский Киев с понаехавшими половцами и печенегами и тамплиерско-масонские Москва и Питер исконно прозападные иноагенты в своих продажных элитах-растащихах.

    Идущая на Руси война - не более, чем отголосок мирового тысячелетнего противостояния еврейских и европейских элит, где славянам и тюркам отведена роль "пушечного мяса".
    1. Kingissep Звание
      Kingissep
      +1
      21 мая 2026 20:38
      Москва и Питер нормальные города, просто в 1990х власть закрепилась сначала за богачами-олигархами, а затем за ворами. И вот уже 30 лет эти люди выжимаю из России все соки, выводя все за рубеж, инвестируя вырученные средства в успех других государств. И это не чисто гипотетическая теория, она имеет конкретные доказательства.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        -2
        22 мая 2026 14:42
        30?! Да они Русь-Матушку ДОЯТ со времен "крещения"! Иноземная вера, иноземные законы, иноземная система хозяйствования. Потому так легко на Руси убивают Царей, сносят храмы и общественные строи, что все они - ЧУЖИЕ и антирусские в своих культовых, философских и экономических основах. Русские наивно меняют кандалы религии на идейные цепи, цепи идей на ошейники денег... Сейчас, вот, денежные на "новомодные" цифровые меняем...

        Обложили Русский Дух в людях со всех сторон крепостничеством и колхозами. Сейчас в тюркских народах на Руси исконного "русского духа" больше, чем в жителях Тамбовщины и Рязанщины.
  17. Kingissep Звание
    Kingissep
    +2
    21 мая 2026 20:30
    Ничего необычного, русофобия - это "общероссийский тренд". Новость от 22 марта: Депутаты Госсовета Татарстана отсчитали замминистра культуры Адгамову за презентацию о юбилее поэта Габдулы Тукая на русском языке. Кадыров сам признавался, что он член белхороевской ОПГ, которая причастна к организации теракта в "Крокусе" (ищите в поиске "Кадыров если белхороевцы, беталхаджинцы - террористы, то я номер один террорист"). А если вспомнить, как власть поступает с обычными русскими людьми, то и ее можно будет назвать русофобской. Вот так вот, поправки в конституцию 2020 года прошли не зря - теперь непонятно как власть сменить, как положить конец разрушению России изнутри.
  18. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +1
    22 мая 2026 07:21
    Самое отвратительное - это местечковый национализм малых народов. Это тех самых что ничего не создали, ничего не открыли, ничего не изобрели и никакой роли в мировой политике никогда не играли! Где-то глубоко в душе, так глубоко, что и сами себе не признаются, они понимают всё это! И именно это жжет их изнутри, заставляя придумывать себе историю, величие, культуру и т.д. А так как это всё равно плохо получается - то виноваты, конечно же, ″клятые русские″!
    1. Баюн Звание
      Баюн
      -2
      22 мая 2026 14:54
      Зря вы так... о "малых". Попахивает великорусским шовинизмом.

      Русь - НЕ НАРОД! Это сословия Правителей и Воинов, состоящее из самых лучших и отважных представителей и "больших", и "малых" народов. А русские - все добрые люди в подчинении у этих двух сословий.

      Более того, среди Великих Русских есть немцы, французы, итальянцы, шотландцы, евреи... МНОГО НАС! Русские - они по ДУХУ. И кальки ДНК-крови с "циркулями для черепов" надо выбросить напрочь, рассуждая о РУССКИХ.
  19. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +1
    22 мая 2026 07:32
    Удивительно, но монголы, татары, казахи и прочие подобные, вовсю гордятся Чингисханом и его приспешниками! Потому, что гордится больше нечем!!! Что, кроме этого они изобрели, создали, открыли, построили? Есть ли знаменитые на весь мир писатели, композиторы, врачи, учёные или, хотя-бы политики? Есть ли великая литература, искусство, то, что и составляет великую культуру? Нет, одни непризнаные никем выдумки, причём многие из них известны только благодаря СОВЕТСКИМ (читай, русским) исследователям и историкам! Многие из этих народов даже письменности своей не имеют!
  20. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +3
    22 мая 2026 07:39
    Удивительно, но монголы, татары, казахи и прочие подобные, вовсю гордятся Чингисханом и его приспешниками! А даже этим стоит ли гордится? Они завоёвывали страны, нанося чудовищный ущерб культуре, науке и народам! Уничтожили множество племён, уничтожив в итоге и самих себя, распылив нацию в бесконечных войнах! И результат-то какой? Россия сейчас, как и в прошлые века - ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО, а империя Чингисхана развалилась на куски спустя всего 60 лет после его смерти!!
    1. Рустам Курбанов
      Рустам Курбанов
      -1
      23 мая 2026 12:04
      Вообще то Россия во времена , Чингиз хана не была, великой империей , историю прочитайте хорошенько! Думаю , что русские князья, когда платили дань монголам и видя, какие огромные територии они контролируют многому научились у монголов и татар в средние века отъезд васала от сюзерена называлось казаклык
  21. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +3
    22 мая 2026 07:47
    А есть ещё какие-либо знаменитые на весь мир монгольские полководцы? Или только периода Чингисхана? К примеру, Суворова, Кутузова или Жукова знает весь мир, а что осталось у монголов? Неужели маршал Чойбалсан, который сам себя назначил генералиссимусом, да и то, только потому, что имел в учителях Георгия Константиновича?
    1. Комментарий был удален.
    2. ORINCH Звание
      ORINCH
      0
      Вчера, 09:49
      Самый известный полководец позднего периода - Сэнгэ Ринчен. Он вполне достойно сопротивлялся европейцам во второй опиумной войне, даже умудрился отбить их нападение на форты Дагу в 1859 году. А вообще в истории Восточной и Центральной Азии монгольских и ойратских выдающихся полководцев много.
  22. Иваненко_Алексей Звание
    Иваненко_Алексей
    +1
    23 мая 2026 08:26
    Некорректно сравнивать Субэдея с Бандерой. Субэдей для тувинцев действительно герой и предмет гордости. Его аналоги это скорее Салават Юлаев для башкир или Имам Шамиль для аварцев. Если башкирам и аварцам позволено культивировать своих героев, а тувинцам нет, то это уже явная дискриминация. Кроме того, тувинцы хорошо зарекомендовали себя на СВО. Поэтому повышение их боевого духа это укрепление России, а не ослабление. Наоборот, попытка их национального унижения работает на Запад. Что касается самого Субэдея, то он все же не Батый и не Мамай. Битва на реке Калке была против галицких, киевских и Черниговских князей на территории половецкого поля. Он не воевал против России как таковой и не жег русские города.
  23. ORINCH Звание
    ORINCH
    0
    Вчера, 08:52
    Урянхайцы - это монголы, входившие в дарлекинскую общность. В постимперское время - самый восточный тумэн монголов. Они понесли поражение от империи Мин и стали ее вассалами. Было три урянхайских караула, самый северный - в нынешнем Цицикаре. Когда монголы при Даян=хане усилились, урянхайский тумэн был разбит и разделен между другими монгольскими тумэнами - чахарами, хорчинами, халха. Халхасцы своих урянхайцев выселили на окраины, сформировав три хошуна - на Хубсугуле, Танну-Ула и Алтае. Вот к танну-улинским урянхаям в 18 веке уже при маньчжурском господстве в подчинение и попали тувинские племена. Отсюда и началась урянхайская история тувинцев.
    А так осколки тех имперских и постимперских урянхайцев дисперсно по всей исторической Монголии живут, среди бурят в том числе.
  24. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 21:48
    Оставьте свой пренебрежительный тон, господин Собин
    Монгольская Империя хотя бы для нас ценна, что мы ее наследники
    Стало быть и Чингисхан и Субедей так же причастны к созданию Империи Российской как и Александр Невский
    Мы вообще как намерены объединять народы в единой Империи ?
    Не надо разговаривать через губу со своими соотечественниками