Морпехи США захватили очередное судно на Ближнем Востоке - танкер Hasna

В Персидском заливе у берегов Омана подразделение морской пехоты США осуществило захват очередного танкера. Сообщается о том, что бойцы КМП США десантировались на танкер с вертолётов.

Речь идёт о судне M/T Hasna (IMO 9212917)., которое, как утверждается, принадлежит Ирану. Операция была проведена из-за подозрений в попытке нарушения американской морской блокады иранских портов. Теперь так пытаются оправдать акты фактического пиратства.

Однако на этот раз, как выясняется, американские военные по судну стрелять не стали и покинули его через непродолжительное время после высадки. Возможно, искали на борту оружие, но не нашли.

После захвата и досмотра судно было освобождено, а его капитану приказали изменить курс и покинуть «запретную зону» - ту самую, которую сами американцы и определили.

По данным Центрального командования США, танкер, принадлежащий National Iranian Tanker Company (NITC), следовал в один из иранских портов на побережье Персидского залива. Судно, как оказалось, шло порожняком.

CENTCOM:

Наши силы наблюдали за ним в международных водах и неоднократно предупреждали экипаж о нарушении блокады.

Инцидент произошёл на фоне усиления напряжённости в регионе из-за американской блокады, введённой для ограничения экспорта иранской нефти. Это один из серии случаев, когда США перехватывают суда, подозреваемые в нарушении ограничений. Иран традиционно называет такие действия пиратством и угрожает ответными мерами.

Танкер Hasna, построенный в 2003 году, - один из супертанкеров иранского флота водоизмещением около 300 тыс. тонн. После инцидента он продолжил движение в соответствии с новыми указаниями.

  михаилл
    Сегодня, 21:00
    у берегов Омана подразделение морской пехоты США осуществило захват очередного танкера. Сообщается о том, что бойцы КМП США десантировались на танкер с вертолётов.

    Все правильно. Когда у тебя есть вертолеты и подразделение морской пехоты США, нефть можно добывать прямо с танкерами. Считай забесплатно.
    Морская пехота есть, вертолеты есть, тренироваться им по любому надо, а тут танкер с нефтью.
    Да уж, пираты 21 века.
    ZovSailor
      Сегодня, 21:13
      Морская пехота есть, вертолеты есть, тренироваться им по любому надо, а тут танкер с нефтью.

      hi По тексту статьи и по видео очевидно, танкер шёл в балласте, т.е. без нефти на борту.
      Так что облом`с вышел у 3,14ндосов.
      Наган
        Сегодня, 21:35
        Отнюдь, сударь. Одна из задач - не пускать в Иран пустые танкеры. Объем нефтехранилищ конечен, и Ирану придется раньше или позже глушить нефтяные скважины просто потому, что нефть девать некуда. А раз заглушивши, потом это не просто вновь открыть кран. Нефть из скважины уходит, и потом не обязательно получится снова раскачать ее. Бывает что проще бурить новую скважину, но и это не обязательно будет работать. Так что Иран рискует лишиться немалой доли нефтедобычи. Иран уже пустил под хранилища несколько списанных танкеров, которые проржавели настолько, что это экологическая катастрофа, могущая произойти в любой момент. В общем, тут время работает не на Иран.
      михаилл
        Сегодня, 21:41
        Видео плохо грузится, но таки зарузилось.
        Создалось впечатление, что танкер шпарит с минимальным балластом. Только, чтобы не опрокинутся случайно.
        А вот почему американцы на это повелись? Может подумали, что уран вывозят?
    Mazunga
      Сегодня, 21:13
      это новый способ нефтедобычи)))избавление лоха от лишнего груза))) laughing не у янки всегда с чувством юмора было все в порядке подьехали дубину показали и предлагают уделить на общее))
  роман66
    Сегодня, 21:23
    Как смело бравые морпехи захватывают безоружные суда! Это герои, несомненно. Непонятно только, как это согласуется со столь ими любимой " Свободой мореплавания"...
    Алексей северянин
      Сегодня, 22:16
      В 90-е ходило расхожее выражение у братков "А кто сказал, что эта свобода для тебя?"
  Алексей северянин
    Сегодня, 22:18
    Корсары 21 века!.. За столетия их психология не претерпела никаких изменений...