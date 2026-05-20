Морпехи США захватили очередное судно на Ближнем Востоке - танкер Hasna
В Персидском заливе у берегов Омана подразделение морской пехоты США осуществило захват очередного танкера. Сообщается о том, что бойцы КМП США десантировались на танкер с вертолётов.
Речь идёт о судне M/T Hasna (IMO 9212917)., которое, как утверждается, принадлежит Ирану. Операция была проведена из-за подозрений в попытке нарушения американской морской блокады иранских портов. Теперь так пытаются оправдать акты фактического пиратства.
Однако на этот раз, как выясняется, американские военные по судну стрелять не стали и покинули его через непродолжительное время после высадки. Возможно, искали на борту оружие, но не нашли.
После захвата и досмотра судно было освобождено, а его капитану приказали изменить курс и покинуть «запретную зону» - ту самую, которую сами американцы и определили.
По данным Центрального командования США, танкер, принадлежащий National Iranian Tanker Company (NITC), следовал в один из иранских портов на побережье Персидского залива. Судно, как оказалось, шло порожняком.
CENTCOM:
Наши силы наблюдали за ним в международных водах и неоднократно предупреждали экипаж о нарушении блокады.
Инцидент произошёл на фоне усиления напряжённости в регионе из-за американской блокады, введённой для ограничения экспорта иранской нефти. Это один из серии случаев, когда США перехватывают суда, подозреваемые в нарушении ограничений. Иран традиционно называет такие действия пиратством и угрожает ответными мерами.
Танкер Hasna, построенный в 2003 году, - один из супертанкеров иранского флота водоизмещением около 300 тыс. тонн. После инцидента он продолжил движение в соответствии с новыми указаниями.
