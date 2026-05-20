Трамп: США не успокоятся, пока кубинский народ снова не станет «свободным»

Соединенные Штаты не успокоятся, пока кубинский народ снова не станет «свободным». С таким заявлением выступил Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг острова Свободы.

Американский лидер обещает свергнуть кубинский «коммунистический режим», если в ближайшее время Гавана не пойдет на уступки и не примет требования США. По словам Трампа, он не успокоится, пока не вернет кубинскому народу «свободу», которой тот достоин. В общем, отступать от Кубы Трамп не собирается.



Америка не потерпит, чтобы государство-изгой укрывало враждебные иностранные военные, разведывательные и террористические структуры всего в девяноста милях от американской территории, и мы не успокоимся, пока народ Кубы вновь не обретет свободу, за установление которой его предки так доблестно боролись более 100 лет.

Ранее американская пресса сообщила, что Пентагон по просьбе Белого дома разрабатывает варианты военных операций против Кубы, так как экономическая блокада результатов не принесла, кубинское правительство не хочет принимать условия американцев.

До этого стало известно, что США выдвинули Кубе ряд требований, среди которых освобождение политических заключенных, прекращение политических и религиозных репрессий, а самое главное — открытие доступа для частных американских инвестиций. Взамен Трамп обещает гуманитарную помощь на десятки миллионов долларов, бесплатный доступ к интернету Starlink на два года для всех кубинцев, поддержку инфраструктуры и помощь в сельском хозяйстве.
  Седов
    Седов
    +4
    Сегодня, 21:00
    Взрослый "дядя-амбал" пришёл и начинает строить детей в песочнице. Из Ирана сначала вылези.
    Татьяна
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 21:12
      Иными словами. По Трампу: Отдайте кубинцы Америке всё своё имущество за наши "стеклянные бусы" и американские долларовые бумажки!

      Всё как в отрывке с граммофоном из фильма "Начальник Чукотки".
      JcVai
        JcVai
        0
        Сегодня, 22:20
        Полагаю, здесь кубинцам планируют свободу по Оруэллу.
        Так что ни бусы, ни «бумажки» не потребуются. Достаточно просто их пообещать местным молодым коллабам.
    Бородач
      Бородач
      +2
      Сегодня, 21:15
      Взрослый "дядя-амбал" пришёл и начинает строить детей в песочнице. Из Ирана сначала вылези.

      Трамп твердо намерен превратить Кубу в эпштейновский бордель.
    алек
      алек
      0
      Сегодня, 21:40
      Из Ирана сначала вылези.

      В той песочнице его по координатам знакового места в Перу послали.
  Andriuha077
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 21:02
    Куба экстренно закупает сотни боевых беспилотников, стремясь компенсировать полный упадок своей традиционной авиации на фоне критического обострения отношений с США. [1 (https://www.dw.com/en/cuba-buys-more-than-300-drones-from-russia-and-iran-report/a-77191599), 2 (https://www.cnews.ru/news/top/2026-05-18_kuba_kupila_300_dronov_i_gotova)]

    Гавана делает упор на FPV-дроны (камикадзе), барражирующие боеприпасы и автономные разведывательно-ударные беспилотники.
  AC130 Ganship
    AC130 Ganship
    -8
    Сегодня, 21:05
    Свободным он станет достаточно скоро. Авиарейсы с туристами закрыли больше 2х месяцев назад. Там экономика и так на ладан дышала, не могли от ковида 3 года спустя оправиться. Теперь вообще - .
    Молодежь там активная. Стихи Ленину (зачеркнуто) Фиделю уже давно не слагает. Будет голодный бунт; коммуняки позорно подожмут хвосты.
    Сергей Новиков_3
      Сергей Новиков_3
      0
      Сегодня, 22:22
      Против коммунизма? Смотри, будешь вечно "молодым"..
  михаилл
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:08
    бесплатный доступ к интернету Starlink на два года для всех кубинцев

    Как тебе такое, Маск!
    Срочно становлюсь кубинцем. Сейчас только в интернете посмотрю про упрощённую процедуру получения кубинского гражданства.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 21:10
    в смысле пока Куба опять не станет большим борделем?!
  alexoff
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:32
    США будут сбрасывать свободу, причинять добро и наносить счастье. Когда они отжали Кубу у Испании они ведь до кучи отжали и Филиппины, последние взбунтовались и американцы там камня на камне не оставили - так хотели освободить их от гнета испанцев
  андрей мартов
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 21:40
    Когда я был октябрёнком и готов был жизнь отдать за Кубу. . .мне отец вручил сумку с редиской чтоб я продал-пучок за 25 коппеек. . .Меня с этой сумкой доставили в милицию. . .в школе выгнали из октябрят как спекулянта,отца лишили 13-ой зарплаты,ибо сын у него спекулянт. . .в общем за Кубу я пострадал не хило. . . hi
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 21:42
    И снова американцы "наносят демократию" в страны, куда их совсем не звали... request
  Normann
    Normann
    0
    Сегодня, 21:48
    Уже совсем привет..................
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 22:02
    Острову СВОБОДЫ! угрожать "свободой".... Сюр какой- то...
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 22:07
    Нужно срочно помочь нашим кубинским братьям, борящимся с американским империализмом почти полвека! Собрать армаду танкеров и под конвоем мощного Черноморского флота отправить на Кубу! Кто, если не мы?
    Viva la revolucion... Viva comandante Che Guevara
    Себенза
      Себенза
      0
      Сегодня, 22:44
      Злой ВЫ. Ведь можно было как-бы по мягче. Вся Россия просыпается лишь с одними мыслями о чаяние кубинского народа.
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 22:18
    В публичный дом США Трамп готов превратить Кубу для всякого рода "Эпштейнов", куда можно безопасно ехать на развлечения, не боясь разоблачений. Этот выродок Дональд себя действительно Нероном почувствовал.
    котик-русич
      котик-русич
      0
      Сегодня, 23:01
      Цитата: Сергей Новиков_3
      Дональд себя действительно Нероном почувствовал.
      Вспомним, что сенат Рима объявил Нерона "врагом римского народа" и приговорил его к "самоубийству"...