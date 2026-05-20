Трамп: США не успокоятся, пока кубинский народ снова не станет «свободным»
Соединенные Штаты не успокоятся, пока кубинский народ снова не станет «свободным». С таким заявлением выступил Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг острова Свободы.
Американский лидер обещает свергнуть кубинский «коммунистический режим», если в ближайшее время Гавана не пойдет на уступки и не примет требования США. По словам Трампа, он не успокоится, пока не вернет кубинскому народу «свободу», которой тот достоин. В общем, отступать от Кубы Трамп не собирается.
Америка не потерпит, чтобы государство-изгой укрывало враждебные иностранные военные, разведывательные и террористические структуры всего в девяноста милях от американской территории, и мы не успокоимся, пока народ Кубы вновь не обретет свободу, за установление которой его предки так доблестно боролись более 100 лет.
Ранее американская пресса сообщила, что Пентагон по просьбе Белого дома разрабатывает варианты военных операций против Кубы, так как экономическая блокада результатов не принесла, кубинское правительство не хочет принимать условия американцев.
До этого стало известно, что США выдвинули Кубе ряд требований, среди которых освобождение политических заключенных, прекращение политических и религиозных репрессий, а самое главное — открытие доступа для частных американских инвестиций. Взамен Трамп обещает гуманитарную помощь на десятки миллионов долларов, бесплатный доступ к интернету Starlink на два года для всех кубинцев, поддержку инфраструктуры и помощь в сельском хозяйстве.
