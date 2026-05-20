Появились кадры атаки у острова Змеиный: наш БПЛА уничтожил БЭК противника

ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море. Примечательно, что против украинского морского дрона эффективно отработал российский авиадрон. Речь идёт о барражирующем боеприпасе «Ланцет». Расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК), что подтверждается Минобороны России.

Как сообщило 20 мая главное военное ведомство, цель была обнаружена разведывательным дроном ZALA в районе острова Змеиный. Предположительно, судно вышло из порта Одессы и направлялось в сторону Крымского полуострова. После выявления координаты оперативно передали расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет», который точным ударом уничтожил вражеский катер. В оборонном ведомстве отметили слаженные и профессиональные действия обоих расчетов, а факт ликвидации подтвердили кадры объективного контроля, полученные в реальном времени.



Видео от Минобороны:



Тем временем Греция направила Украине официальный демарш с требованием немедленно отозвать все безэкипажные катера, которые могут находиться вблизи греческого побережья. Поводом для жесткого предупреждения стал инцидент в начале мая: греческие рыбаки обнаружили в пещере у острова Лефкас безэкипажное судно с работающим двигателем, идентифицированное как украинский морской дрон-камикадзе «Козак Мамай». По данным СМИ, на борту аппарата могло находиться около 100 кг взрывчатки.

Греческое правительство считает, что присутствие украинских БЭК в регионе создает неприемлемые риски для безопасности судоходства и экологии. В Афинах уже дали понять, что угрозы со стороны украинских аппаратов нельзя игнорировать.
  алек
    Сегодня, 21:33
    Отличная работа. От разведки и до быстрого исполнения. Промедлили бы немного и Ланцет мог уже не дотянуться.
    Mitos
      Сегодня, 22:07
      Не то слово, один поймали, сколько ушло? Это должно быть системной работой, обнаружение и уничтожение. Тогда бы и корабли не пришлось уводить и прятать.
  самый главный
    Сегодня, 21:35
    Отличная работа! А теперь долбаните по лимузину Зеленского.
  двп
    Сегодня, 21:46
    А грекам надо было подумать о последствиях, когда они передавали оружие украинцам.
    frruc
      Сегодня, 21:51
      обнаружили в пещере у острова Лефкас безэкипажное судно с работающим двигателем

      А может, БЭК там не случайно оказался и находился в режиме ожидания.
  al3x
    Сегодня, 21:49
    Эффектно и эффективно. Вот только почему до сих пор из одесских портов что-то может выходить и заходить? Сколько их утюжить можно...
  Артур Грудинин
    Сегодня, 21:50
    Греция направила Украине официальный демарш с требованием немедленно отозвать все безэкипажные катера, которые могут находиться вблизи греческого побережья.
    Лучше бы в Средиземном море хозяйничали российские БЭКи. Так бы внимание могли отвлечь и отбить желание у западных партнёров снабжать Киев оружием (по крайней мере по воде).
  Ivanhoe
    Сегодня, 22:06
    Гърците са мъдри и търпеливи, припомнете си Одисей. Щом и те негодуват, значи фюрер Зе започва да омръзва на всички, държи се собственически там, където не е дори поканен.
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 22:06
    Ну наконец то... разведка не подвела...все движение из портов Одессы должно быть под жёстким контролем нашего флота и авиации.
  Vitaly_pvo
    Сегодня, 22:27
    Жаль что нашим войнам не дают захватывать БЭК и отправлять в порты стран изготовителей и поставщиков комплектующих. Нужно то всего снять кому то в Кремле "белые перчатки".
  Alex013
    Сегодня, 23:10
    "украинский морской дрон-камикадзе «Козак Мамай»" - мамая на Куликовом поле били...как только не обзовут)