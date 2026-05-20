Появились кадры атаки у острова Змеиный: наш БПЛА уничтожил БЭК противника
ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море. Примечательно, что против украинского морского дрона эффективно отработал российский авиадрон. Речь идёт о барражирующем боеприпасе «Ланцет». Расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК), что подтверждается Минобороны России.
Как сообщило 20 мая главное военное ведомство, цель была обнаружена разведывательным дроном ZALA в районе острова Змеиный. Предположительно, судно вышло из порта Одессы и направлялось в сторону Крымского полуострова. После выявления координаты оперативно передали расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет», который точным ударом уничтожил вражеский катер. В оборонном ведомстве отметили слаженные и профессиональные действия обоих расчетов, а факт ликвидации подтвердили кадры объективного контроля, полученные в реальном времени.
Видео от Минобороны:
Тем временем Греция направила Украине официальный демарш с требованием немедленно отозвать все безэкипажные катера, которые могут находиться вблизи греческого побережья. Поводом для жесткого предупреждения стал инцидент в начале мая: греческие рыбаки обнаружили в пещере у острова Лефкас безэкипажное судно с работающим двигателем, идентифицированное как украинский морской дрон-камикадзе «Козак Мамай». По данным СМИ, на борту аппарата могло находиться около 100 кг взрывчатки.
Греческое правительство считает, что присутствие украинских БЭК в регионе создает неприемлемые риски для безопасности судоходства и экологии. В Афинах уже дали понять, что угрозы со стороны украинских аппаратов нельзя игнорировать.
