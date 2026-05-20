Для роста грузооборота РФ и КНР построят новый жд-путь - под китайскую колею

Россия и Китай договорились построить второй железнодорожный путь на границе Дальнего Востока. Соглашение было подписано в Пекине в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина.Новая ветка пройдёт через существующий переход Забайкальск - Маньчжурия, который соединяет Забайкальский край РФ c китайским регионом Внутренней Монголии. Ключевое отличие проекта в том, что пути нового участка будут соответствовать китайскому стандарту колеи 1435 мм, тогда как вся российская сеть использует ширину 1520 мм.Сейчас это самый загруженный железнодорожный переход между двумя странами, но грузы приходится перегружать из-за разной ширины колеи, что создаёт узкое место в логистике.Ввод в эксплуатацию второго пути, по заявлению главы Минтранса РФ Андрея Никитина, позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн в год. Ожидается, что это обеспечит ежесуточный обмен почти 50 дополнительными парами поездов. По предварительным оценкам, первые поезда по новому маршруту могут пойти уже в 2027 году.То есть, для расширения объёмов торговли решено использовать даже такой стандарт жд-колеи, которая не регламентирована в нашей стране. Хочется надеяться, что последствия такого решения для России будут исключительно позитивными.По итогам 2025 года динамика двусторонней торговли оказалась неоднозначной. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем товарооборота между странами составил $228,1 млрд, что на 6,9% меньше рекордного показателя 2024 года. При этом в физическом выражении перевозки выросли на 3%, достигнув 47 млн тонн, - фиксация роста объёмов сырьёвой торговли.Выступая на пресс-конференции в Пекине, Владимир Путин заявил, что товарооборот приблизился к $240 млрд и практически полностью переведен на рубли и юани (более 99%), что снижает зависимость от внешнего давления и западных финансовых систем.Россия сохранила за собой пятое место в списке основных торговых партнёров КНР. Помимо России в пятёрке - США, ЕС (как конгломерат), Япония и Южная Корея. Например, товарооборот Китая и США в 2025 году составил 560 млрд долларов.

