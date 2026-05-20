Для роста грузооборота РФ и КНР построят новый жд-путь - под китайскую колею

Россия и Китай договорились построить второй железнодорожный путь на границе Дальнего Востока. Соглашение было подписано в Пекине в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина.

Новая ветка пройдёт через существующий переход Забайкальск - Маньчжурия, который соединяет Забайкальский край РФ c китайским регионом Внутренней Монголии. Ключевое отличие проекта в том, что пути нового участка будут соответствовать китайскому стандарту колеи 1435 мм, тогда как вся российская сеть использует ширину 1520 мм.



Сейчас это самый загруженный железнодорожный переход между двумя странами, но грузы приходится перегружать из-за разной ширины колеи, что создаёт узкое место в логистике.

Ввод в эксплуатацию второго пути, по заявлению главы Минтранса РФ Андрея Никитина, позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн в год. Ожидается, что это обеспечит ежесуточный обмен почти 50 дополнительными парами поездов. По предварительным оценкам, первые поезда по новому маршруту могут пойти уже в 2027 году.

То есть, для расширения объёмов торговли решено использовать даже такой стандарт жд-колеи, которая не регламентирована в нашей стране. Хочется надеяться, что последствия такого решения для России будут исключительно позитивными.

По итогам 2025 года динамика двусторонней торговли оказалась неоднозначной. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем товарооборота между странами составил $228,1 млрд, что на 6,9% меньше рекордного показателя 2024 года. При этом в физическом выражении перевозки выросли на 3%, достигнув 47 млн тонн, - фиксация роста объёмов сырьёвой торговли.

Выступая на пресс-конференции в Пекине, Владимир Путин заявил, что товарооборот приблизился к $240 млрд и практически полностью переведен на рубли и юани (более 99%), что снижает зависимость от внешнего давления и западных финансовых систем.

Россия сохранила за собой пятое место в списке основных торговых партнёров КНР. Помимо России в пятёрке - США, ЕС (как конгломерат), Япония и Южная Корея. Например, товарооборот Китая и США в 2025 году составил 560 млрд долларов.
  1. Thumbs
    Thumbs
    +4
    Сегодня, 22:03
    Это как понять? Жд пути- это стратегические коммуникации. На чью мельницу лём воду? За такую «оплошность» на верёвке вешали раньше. Эти желтолицые спят и видят дальний восток под своим крылом.
    1. красноярск
      красноярск
      +3
      Сегодня, 22:12
      Цитата: Thumbs
      Жд пути- это стратегические коммуникации.

      Совершенно верно. В случае вооруженной агрессии Китая, ему легко будет перебрасывать войска на территорию России.
      Как было в 41 году. немцы воспользовались Ж/Д Западной Окраины, там была европейская колея.
      Почему китайцы на своей приграничной территории не строят ж/д с нашей колеей?
      И здесь прогнулись под китайцев. am
      1. Vitaly_pvo
        Vitaly_pvo
        +2
        Сегодня, 22:37
        Цитата: красноярск
        И здесь прогнулись под китайцев

        Если строить будут за счет Китая, то это далеко не прогиб, скорее наоборот.
      2. хрыч
        хрыч
        -1
        Сегодня, 22:49
        Цитата: красноярск
        В случае вооруженной агрессии Китая, ему легко будет перебрасывать войска на территорию России.

        К 30 году доживут не только лишь все ... мало кто может из пожилых старцев. А там другие лидеры будут решать. И заниматься снабжением ресурсами вражеских держав не будет парадигмой новой элиты. Надеюсь, нынешняя не успеет угробить Россию.
      3. Piramidon
        Piramidon
        0
        Сегодня, 23:06
        Цитата: красноярск
        В случае вооруженной агрессии Китая, ему легко будет перебрасывать войска на территорию России

        Не паникуйте. Уничтожить пути можно в течение нескольких часов. Ломать - не строить.
    2. topol717
      topol717
      -3
      Сегодня, 22:21
      Цитата: Thumbs
      Это как понять? Жд пути- это стратегические коммуникации.
      Эта байка, придуманная кем то давным давно к реальности никакого отношения не имеет. Хотя выглядит очень правдоподобно. Типа враг не сможет нашей ЖД пользоваться. На самом деле это не так. Никто при строительстве ЖД об этом никогда не думал и сейчас то же не думает.
  2. михаилл
    михаилл
    +3
    Сегодня, 22:04
    Разные колеи в разных странах- это для мирного времени давно решаемо. Некоторые проблемы с логистикой и небольшое удорожание грузоперевозок. Хотя даже на пассажирских меняют колесные пары не потревожив сон пассажиров))).
    А вот в военное время разная колея- это лишний шанс в обороне.
    1. topol717
      topol717
      +1
      Сегодня, 22:23
      Цитата: михаилл
      А вот в военное время разная колея- это лишний шанс в обороне.
      И почем это во времена ВОВ никак не помогало?
      1. михаилл
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:54
        Цитата: topol717
        И почем это во времена ВОВ никак не помогало?

        Почему же, помогало. Вот немцы при отступлении уничтожают ж/дпуть.
        И приходилось не просто перешивать путь на новую колею, а укладывать новые шпалы и новые рельсы. При этом на каждом шагу мины, в том числе с отсрочкой взведения.
    2. frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 22:39
      ....соответствовать китайскому стандарту колеи 1435 мм, тогда как вся российская сеть использует ширину 1520 мм.

      В странах ЕС тоже, однако, 1435 мм. what
  3. LASVEGAS
    LASVEGAS
    +3
    Сегодня, 22:07
    Сила Сибири 2 так Китаем и не одобрена. А товарооборот можно назвать сырьевым потоком, если честно.
  4. Thumbs
    Thumbs
    +1
    Сегодня, 22:09
    Завалить сырьём и взамен покупать товары с высоким добавочным стоимостью, идея фикс нинешней власти.
    1. topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 22:25
      Цитата: Thumbs
      Завалить сырьём и взамен покупать товары с высоким добавочным стоимостью, идея фикс нинешней власти.
      Сырье в голом виде никому не надо, даже нефть у нас перед продажей требует нихилой обработки. да и никто не покупает сырье в первозданном виде. Любое сырье требует первичной обработки - добавленной стоимости.
  5. Voyager-1
    Voyager-1
    -1
    Сегодня, 22:10
    Забавно что стефенсоновская колея будет на всем протяжении пути, даже на российском отрезке. Неужели первая ласточка по переводу наших ж/д на европейские стандарты? Как-то недухоскрепно звучит...
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 22:14
      Цитата: Voyager-1
      Неужели первая ласточка по переводу наших ж/д на европейские стандарты? Как-то недухоскрепно звучит...

      Таким макаром проведут отрицательное расширение жд колеи, покончат с наследием царизма и Дальний Восток может в будущем уйти в Китай.
  6. Владимир М
    Владимир М
    -2
    Сегодня, 22:10
    Все хорошо, ну или почти.
    Не понятно зачем по своей территории тянуть колею в 1435 мм.
    "куколдизм" какой-то.
    1. PN
      PN
      -1
      Сегодня, 22:15
      Я так понял, что это будет транзитная ветка для вывоза сырья и не более.
      1. Владимир М
        Владимир М
        0
        Сегодня, 22:20
        Как бы это "не более" не стало "более".
        Так скоро и по всей Сибири перейдем на колею в 1435 мм для вывоза ресурсов.
        Похоже мы для Китая только "бензоколонка"...
    2. topol717
      topol717
      -1
      Сегодня, 22:28
      Цитата: Владимир М
      Не понятно зачем по своей территории тянуть колею в 1435 мм.
      А какую надо тянуть? И кто и за чьи деньги будет тянуть? И самое главное какое расстояние хотят покрыть. Если это до ближайшей узловой станции то это логично.
      1. Владимир М
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 22:31
        Почему бы тогда не тянуть колею российского размера до ближайшей узловой станции на китайской территории?
        1. topol717
          topol717
          0
          Сегодня, 22:37
          Китайским компаниям за китайские деньги? Тем более у китайцев скорее всего ЖД уже есть до границы.
          1. Владимир М
            Владимир М
            0
            Сегодня, 22:44
            А где сказано, что "китайским компаниям за китайские деньги"?
            "Сила Сибири 1" строил Газпром, по "Сила Сибири 2" пока был только меморандум по которому не очень понятно за чей счёт (меморандум это ничто) и тишина...
    3. Иван Младич
      Иван Младич
      0
      Сегодня, 22:46
      Всё предельно ясно. Китай не откажется от претензий на северные территории. Никогда не был и не будет союзником. Это враг страшнее англосаксов в разы, во всех смыслах.
  7. Ivanhoe
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 22:20
    "This is the road to hell" Chris Rea
  8. Себенза
    Себенза
    +1
    Сегодня, 22:23
    Времена стеснений канули в лето. Открытым текстом можно озвучивать свои хотелки.
  9. тоже-врач
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 22:41
    Для равноправия следует построить аналогичный участок пути с нашей колеёй на территории КНР.
  10. Dart2027
    Dart2027
    0
    Сегодня, 22:47
    Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.
    Соглашение от российской стороны подписали министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев. Подписание состоялось в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, который он совершает по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
    Речь идет о строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия, пояснили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

    Длина примерно 12 километров.