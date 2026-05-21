Почему водородный дирижабль построили в Финляндии, а не в России

В апреле 2026 года NATO Innovation Fund (Инновационный фонд НАТО) возглавил раунд Series A на 15 млн евро в финскую компанию Kelluu, оператора флота автономных водородных дирижаблей длиной 12 метров. Формулировка пресс-релиза: «постоянный воздушный разведывательный слой Европы». За этой формулой стоит ставка на сенсорный контур, который годами обсуждался как концепт и впервые получает венчурное финансирование под конкретного исполнителя.



Пятнадцать миллионов на водородный флот


Сделка объявлена месяц назад. Параметры компании: 12-метровый автономный дирижабль, силовая установка на водородных топливных элементах, время в воздухе свыше 12 часов, рабочая температура подтверждена полётами при минус 30 градусах в финской Лапландии. По заявлению самой Kelluu, флот из пяти аппаратов с одной базовой площадки покрывает порядка 30 000 квадратных километров, то есть площадь Бельгии или примерно две трети Московской области. На борту – оптические камеры, тепловизионные модули, лидар, в перспективе радиолокационная и радиоразведывательная нагрузка.

NATO Innovation Fund – отдельный венчурный механизм альянса с капиталом около 1 млрд евро, сформированный 24 государствами-членами для инвестиций в технологии двойного назначения. Сделка с Kelluu – первая в финскую компанию и первая в дирижабельном сегменте. Series A – это венчурный раунд ранней стадии, до серийного производства и до контрактов с Минобороны стран-членов. То есть NIF сделал раннюю ставку на конкретного исполнителя в нише, где серийного игрока не было годами.

Ниша описывается через сопоставление с тем, что уже есть. Самолёт ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления), в первую очередь E-3 Sentry (AWACS, Airborne Warning and Control System), требует экипажа, аэродрома тяжёлого класса и стареющего парка Boeing 707; час полёта на порядок–два дороже автономной беспилотной платформы. Спутник видит широкую полосу, но связан орбитальной динамикой и облачностью. Типовой FPV-дрон (First Person View, дрон с управлением от первого лица) летит 20 минут на расстояние нескольких километров. Между ними – пустота, в которой раньше стояли только привязные аэростаты на отдельных объектах. Kelluu претендует заполнить именно её: длительное барражирование, разрешение «дронового» уровня, охват «спутникового».

Существенно, как именно НАТО зашло в эту нишу. Через венчур, а не через классический оборонный заказ с десятилетним циклом ОКР (опытно-конструкторской работы). В этой схеме альянс не платит за разработку, а покупает долю в чужом риске. Путь от прототипа до полевого применения сокращается, провал остаётся на стартапе и сооинвесторах.


Радиогоризонт против низколетящего


Низколетящий ударный БПЛА на высоте 80–150 метров обнаруживается наземной РЛС за считаные десятки секунд до удара. Это устойчиво воспроизводимый результат, многократно зафиксированный в открытых обзорах последних лет. Причина – геометрия.

Радиогоризонт зависит от высоты антенны. Чем ниже сенсор, тем ближе линия, за которой цель скрыта кривизной Земли и складками рельефа. К физике добавляются «радиотени» от лесов, зданий, холмов и низкая эффективная площадь рассеяния малых БПЛА, то есть малое количество отражённой энергии, которое возвращается на радар от пластикового аппарата с электромотором. На фоне помех от земли такой объект теряется. Поднять антенну на 1–2 километра значит сместить горизонт обнаружения на десятки километров, вывести сенсор из радиотеней и развести цель и фон по углу места.

Этой логикой военные пользуются с XIX века. Привязные аэростаты корректировали артиллерийский огонь под Севастополем и Верденом. В 2000-е DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, Агентство перспективных оборонных исследований США) вела программу ISIS (Integrated Sensor Is Structure, «интегрированный сенсор-конструкция» — программа DARPA, не имеющая отношения к одноимённой террористической организации) — стратосферный дирижабль, у которого корпус одновременно был антенной решёткой; проектная дальность по воздушным целям заявлялась около 600 км, но речь шла именно о проектных параметрах, до полноразмерной РЛС демонстратор не дошёл. Механика у всех этих проектов одна: поднять сенсор, держать его в воздухе долго, разменять скорость на время присутствия. Расходятся они в масштабе, цене и степени автономности. Kelluu в этом ряду занимает нижний эшелон: не стратосфера и не «летающий AWACS», а дешёвая тиражируемая платформа на 1–2 км.

Современная нагрузка не сводится к одному радару. Многосенсорная схема обнаружения малых БПЛА строится на четырёх типах датчиков: РЛС, ОЭС (оптико-электронная станция с тепловизором), радиочастотный (RF, radio frequency) приёмник, ловящий сигналы связи между дроном и оператором, и акустика, распознающая шум винтов. Каждый отдельно даёт неустойчивую картину. Все четыре в совокупности, обработанные на борту нейросетевыми алгоритмами, дают приемлемую вероятность распознавания на фоне птиц, гражданской авиации и промышленного шума. Воздушная платформа удобна именно тем, что все четыре типа сенсоров получают «чистый» обзор сверху, без прокладки километров кабеля по периметру объекта.

Стоит оговориться: «приемлемая вероятность» – формулировка обтекаемая. Точные цифры в открытых отчётах расходятся в широком диапазоне и сильно зависят от обучающей выборки, конкретного оператора и того, в каком окружении система калибровалась. Сети, натренированные на разных ландшафтах, на одной и той же ОЭС могут давать заметно разные показатели.

Дёшево, но не неуязвимо


Сеть из нескольких десятков 12-метровых дирижаблей по порядку величины укладывается в стоимость одного-двух самолётов AWACS. Эта арифметика заманчивая, но обманчивая, если её принимать как готовый рецепт.

Главное ограничение – не боевые средства поражения, а погода. Водородный дирижабль длиной 12 метров с малой удельной нагрузкой на оболочку устойчиво работает при ветре примерно до 15–18 м/с. Выше этого порога теряются устойчивость на маршруте, точность удержания позиции, а при шквалах и сам аппарат. Балтика, Баренцево море, Северная Атлантика и арктическое побережье, то есть именно те направления, где сеть аппаратов нужнее всего, – это регионы с регулярным превышением этого порога зимой и в межсезонье. Тиражируемая дешёвая платформа в северных широтах работает не «постоянно», она работает большую часть времени, с провалами в шторм и метель. Эту разницу планировщик обязан учитывать заранее, на стадии расчёта флота: резервный коэффициент по числу аппаратов выходит заметно выше, чем для пилотируемой авиации.

Оговорюсь: метеоданные по устойчивости малых дирижаблей разнятся, у разных производителей и в разных режимах работы цифры заявленных предельных ветров заметно расходятся. Порядок величины (15–18 м/с для лёгкой платформы) устойчиво воспроизводится в открытых обзорах по гражданским и патрульным аппаратам схожего класса; точное значение для Kelluu в продакшен-режиме не раскрыто.

Боевая уязвимость – отдельный пласт. Дирижабль медленный, крупный и хорошо виден оптически. Активная РЛС демаскирует его излучением; противорадиолокационная ракета (типа AGM-88 HARM, High-speed Anti-Radiation Missile) наводится именно на излучающий радар. Современные РЛС умеют работать в режимах низкой вероятности перехвата и в пассивном приёме, что снижает риск наведения, но не снимает его. Дальнобойный ударный БПЛА типа Shahed или ударный БПЛА с оптической ГСН (головкой самонаведения) добирается до тихоходной цели на высоте 1–2 км без особых проблем. Любая платформа, начинающая играть заметную роль в управлении или наблюдении, превращается в приоритетную цель — это общее правило, выводимое из логики современной воздушной войны и истории охоты на крупные сенсорные узлы.

Из этого, впрочем, не вытекает, что дирижабли вообще не годятся. Вопрос в том, где их ставить. На активных участках платформа отодвигается от линии соприкосновения на 80–150 км, под прикрытие эшелонированной ПВО и средств РЭБ. Распределённая сеть терпима к потере отдельной единицы, в отличие от парка E-3 Sentry, где выход одной машины из строя ощущается всем альянсом.


Школа без серийного выхода


Россия дирижабли строить умеет, исторически. В 1930-е годы существовала программа воздушных кораблей, к 1937 году действовала коммерческая дирижабельная линия, в советский период периодически возвращались к привязным аэростатам системы ПВО. В 2000-е и 2010-е работала компания «Авгуръ – Росаэросистемы»: привязные аэростатные комплексы «Пума» поставлялись для пограничной и объектовой охраны, тяжёлый дирижабль гибридной схемы «Атлант» проектировался под транспортные задачи Севера и Сибири. Параллельно в открытой печати обсуждались концепции типа «Беркут», дирижабля ДРЛО для контроля северных и западных направлений. Серийного продукта оборонного назначения ни один из этих треков не дал. «Атлант» так и остался на стадии эскизного проектирования и демонстраторов, «Беркут» – на стадии публикаций. Компетенция была. Прототипы были. До серийной сборки оборонного назначения ни один трек не дошёл.

Причина не в инженерии. Водородный топливный элемент, оболочка из современных композитов, бортовая радиолокация низковысотного обзора, нейросетевая обработка сигналов – всё это лежит в зоне компетенций российского ОПК, в том числе под санкционным режимом, который с 2014 года ужесточался и после 2022 года стал режимом постоянного дефицита электронной компонентной базы. Доклад Chatham House 2025 года описывает структурное состояние комплекса: кадровый отток, импортозависимость по микроэлектронике, приоритет «витринных» стратегических систем над прикладными решениями. К этому добавляется ещё один пункт: в российской модели нет канала между прикладной инновацией и серийным заказом, аналогичного NIF или американскому DIU (Defense Innovation Unit, Подразделение оборонных инноваций). Разработчик дирижабля в России не имеет ни венчурного инвестора оборонного профиля, ни ускоренной процедуры пилотного контракта с военным заказчиком. Он имеет ОКР с горизонтом в годы, ТТЗ (тактико-техническое задание), которое пересогласуют трижды, и кураторов, которые успевают смениться до приёмки. История «Авгура» – иллюстрация именно этого механизма.

География при этом российской стороне диктует более острую потребность, чем НАТО. Условная линия от Сочи до Мурманска – около 4 000 км, сопоставимо с протяжённостью советско-германского фронта 1944 года от Балтики до Карпат. На этой длине рельеф, лес и низкая плотность наземных постов оставляют значительные радиотени, через которые проходят и крылатые ракеты, и дальнобойные ударные БПЛА. Сеть из десятков относительно дешёвых дирижаблей с подъёмом сенсора на 1–2 км – это иллюстрация порядка величины, не инженерный проект, и работать она будет с поправкой на тот же балтийский и арктический ветер, что и натовская сеть. Но даже как иллюстрация она показывает, что задача решается не за счёт ещё одного полка С-400, а за счёт другого класса систем.

Сделка NIF с Kelluu – индикатор того, что у альянса заработал конвейер. Финский 12-метровый аппарат сам по себе баланс сил на восточном фланге не меняет. Существенен именно конвейер: процедура, через которую альянс довёл идею до Series A за срок одного российского эскизного проекта.

Водородный дирижабль такого класса российский ОПК построить способен: по компетенциям и по элементной базе всё на месте, даже с учётом санкционных дефицитов. Не построил по другой причине: между прикладной идеей и серийным заказом в России нет канала, аналогичного NIF.
59 комментариев
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +7
    21 мая 2026 05:21
    между прикладной идеей и серийным заказом в России нет канала
    Некому заказывать...
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +12
      21 мая 2026 06:30
      В 2015 в Росгвардию из МВД передано порядка 50 привязных аэростатов с возможностью широкоформатного видеонаблюдения и видеофиксацоей поверхности. Камеры вращаются по вертикали на 120 градусов. Обзор по горизонтали 360. В последних моделях оптическая система была обучена определять нештатные ситуации во время проведения массовых мероприятий. Например скопление граждан вне зоны мероприятия и т.д.
      Все оборудование размещается на двух грузовиках и машины управления. Время развёртывания час-полтора.
      Да не автономный дирижабль, но в качестве системы прикрытия объекта, всяко-разно лучше наблюдателя на крыше дома.
      Если подобную вундервафлю до оснастить шестеркой квадрокоптеров перехватчиков весом по 2-3 кг, его можно использовать как авиаматку.
      Псы, не бейте мокрыми тряпками, сугубо личные инсинуации..
      1. Luminman Звание
        Luminman
        +5
        21 мая 2026 06:37
        Цитата: Коте пане Коханка
        в качестве системы прикрытия объекта
        А как же погодные условия - ветер, снег, дождь, обледенение? Да непременно и хулиган какой-нибудь найдется, ради забавы выстрелит в него из ружья... wink
        1. двп Звание
          двп
          +1
          21 мая 2026 16:45
          Ну с хулиганами бороться не трудно -показательная порка и суровое наказание одного, отобьют желание других "хулиганов" пострелять из ружья.
          1. Коте пане Коханка Звание
            Коте пане Коханка
            0
            21 мая 2026 20:39
            Цитата: двп
            Ну с хулиганами бороться не трудно -показательная порка и суровое наказание одного, отобьют желание других "хулиганов" пострелять из ружья.

            С 2012 по 2018 данные аэростаты активно использовались. Ни один не сбили.
        2. KCA Звание
          KCA
          0
          23 мая 2026 10:42
          Из какого ружья на высоту 1-2км? Из винтовки Лобаева? И что это даст, современные дирижабли разделены на отсеки и заполнены не водородом, "Гинденбурга" хватило, а гелием, только снаряд с дистанционным подрывом или ЗУР
          1. Luminman Звание
            Luminman
            0
            23 мая 2026 16:54
            современные дирижабли разделены на отсеки и заполнены
            Речь идет об аэростатах...
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +2
        21 мая 2026 06:38
        Для наблюдения в глубине территории и в мирное время сойдет. Но вблизи фронта долго не проживет и будет продырявлен простейшим дроном. После чего упадет и угробит всё оборудование на борту. Предлагали уже такую систему защиты и наблюдения вокруг Крыма с помощью дирижаблей. Но видать не эффективно и пока используем дроны-разведчики и вертолеты в особых случаях.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          21 мая 2026 08:54
          Мне всё-таки кажется - это тупиковый путь. Слишком уязвим. При современном развитии технологий - лучше поставить на высотные дроны, возможно на солнечных панелях. Штуковина на высоте 10-12 км явно ощутимо более устойчива чем дирижабль. Да и погода на таких высотах предсказуемее. Опять же - не обязательно поднимать туда весь комплекс как на ДРЛО, достаточно одной антенны и передавать данные для обработки уже в другое место..
          Не думаю что такой аппарат нонеча будет обходиться как-то особо дорого..
          1. D O Звание
            D O
            +1
            21 мая 2026 15:43
            Цитата: paul3390
            лучше поставить на высотные дроны, возможно на солнечных панелях

            Солнечные панели на крыльях "псевдоспутника" вырабатывают недостаточно энергии для адекватного электропитания бортовой РЛС (плюс электропитание двигателей, плюс заряд ночных аккумуляторов).
            Поэтому БПЛА-ДРЛО могут быть:
            - аналог глобалхока: основные черты - барражирующий планер тяжелого БПЛА с прямыми размашистыми крыльями, электропитание от генератора, вращаемого маршевым двигателем; из-за уязвимости к средствам поражения противника, может применяться на удалении в сотни км и более от зоны боевых действий, при необходимости с прикрытием эшелонированной ПВО;
            - стелс-ДРЛО С-70: применение вблизи ЛБС; включение радара может быть кратковременным периодическим; при обнаружении атакующей ракеты радар выключается, БПЛА начинает выполнять автоматические маневры ухода и уклонения;
            - беспилотная версия Су-34 с подвесным контейнером радиолокационной разведки "Сыч".
          2. D O Звание
            D O
            +1
            21 мая 2026 15:57
            P. S.
            Подвесные аэростаты нуждаются в наземном обслуживании, поэтому их применение целесообразно в тыловых населенных пунктах, а также в составе объектовой ПВО.
            Барражирующие БПЛА-ДРЛО (аналоги глобалхока) могут применяться малонеселенных тыловых областях, посредством организации далеко разнесенных аэродромов.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          22 мая 2026 11:52
          Предлагали уже такую систему защиты и наблюдения вокруг Крыма с помощью дирижаблей. Но видать не эффективно и пока используем дроны-разведчики и вертолеты в особых случаях.
          может там просто руководство неэффективное? Есть некоторые свидетельства что они там профнепригодны
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            0
            22 мая 2026 12:55
            У меня другой подход по такому вопросу. Если я лично не смог возглавить хоть что-то в Крыму, не хватило ума, желания, образования и настойчивости, то сижу и молчу в тряпочку. А другие хотели, смогли и пробились на эту работу, значит так тому и быть, пока их не сменят другие желающие. И от моей личной оценки их эффективности, абсолютно ничего не изменится. request
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +2
              22 мая 2026 13:05
              Ну вы написали что дирижабли там неэффективны, потому их нет. Ну может там просто не в курсе зачем разведка нужна потому нет дирижаблей, дроны с камерами не летают вдоль берегов, а вражеские катера зачастую засекают когда они на атаку выходят? И проблема не в дирижаблях, их никто не купил, не заказал, не сформулировал требования request
              Помню в 2003 году был на МАКСе в Жуковском, там по павильону летал дирижабль с управляемыми пропеллерами метра двух длиной, думаю такому разведчику красная цена тыща баксов
              1. Сабуров_Александр53 Звание
                Сабуров_Александр53
                0
                23 мая 2026 09:58
                летал дирижабль с управляемыми пропеллерами метра двух длиной,

                Так проще и дешевле подвесить на якорях с фалами, простые воздушные шары, без всяких двигателей, как делает наше МВД на массовых мероприятиях. Вопрос, какую дистанцию вокруг себя охватывают в/камеры и получается, что без р/локации окружающей среды, таких шаров-дирижаблей потребуются тысячи, да ещё с ночным видением. Но если защищать не все побережье. а подходы к портам, то вполне резонная вещь,
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  +1
                  23 мая 2026 15:25
                  Я во точных цифр не имею, но помню говорили что байрактар одним своим тепловизором видит на 40-50 километров вокруг. А летал он на не самых больших высотах. На море лодку он бы далеко увидел и окрестности крымского моста или Новороссийска держал бы за минимум полчаса до приплытия чего-то.
                  Цитата: Сабуров_Александр53
                  Так проще и дешевле подвесить на якорях с фалами, простые воздушные шары, без всяких двигателей, как делает наше МВД на массовых мероприятиях.

                  видимо не просто. Прославившаяся ланцетом Zala с самого начала в 2003 году продавала беспилотники МВД, МЧС и Газпрому. О том, что беспилотники нужны и армии, в МО поняли гораздо позже. Где-то в 2008 году, и то это были собранные на коленке орланы по цене квартиры и израильские устаревшие дроны по цене подъезда, и всё это по чайной ложке в год до лета 2022 года. А флотоводцы о дронах кажется так и не задумались.
                  1. Сабуров_Александр53 Звание
                    Сабуров_Александр53
                    0
                    Вчера, 08:17
                    А флотоводцы о дронах кажется так и не задумались.

                    Я отчасти соглашусь с такой критикой. Но напомню, что на начало СВО в 2022 году ни у одной мировой державы, будь это США, Великобритания, Китай и все другие Япония. Германия. Испания, Канада... да вообще ни у кого не было ничего подобного на вооружении типа Ланцета, Молнии и прочих БПЛА.
                    Да США делали упор на дорогущие и уникальные БПЛА и выпускали их в штучном количестве по цене современного истребителя. Но такие уникальные БПЛА не поставляют Украине и не они делают главную работу на фронте. А прорывом и огромным успехом оказались простенькие "Шахеды", которых не было почему то ни у одной другой более развитой страны Запада и России в частности... Вот какие БПЛА оказались самыми боевыми и востребованы на фронте и даже хваленый "Байрактар" при нормальном ПВО оказался неэффективным и дорогим. И куда только смотрел продвинутый Запад, не наладив у себя производство подобных БПЛА до СВО? Значит не только мы такие тупые и недальновидные.... lol
                    1. Сабуров_Александр53 Звание
                      Сабуров_Александр53
                      0
                      Вчера, 08:24
                      Знаете, так рассуждать это примерно как сетовать что мы не успели наделать достаточно "Катюш" и Т-34 перед войной, или задержались с выпуском хороших самолетов для фронта. Но тогда надо объективно глянуть на все другие страны в то время и какими были их танки и почему у них не было "Катюш"...
                      1. alexoff Звание
                        alexoff
                        0
                        Вчера, 09:51
                        Это как сетовать что на разведку был болт положен, ну он и сейчас положен. Сразу видно что разведчики во власти. Плохи в том, в чём они вроде как должны быть хороши
                    2. alexoff Звание
                      alexoff
                      0
                      Вчера, 09:45
                      Разведывательных дронов у американцев как фекалий за баней, риперы стоят как танк. Соответственно никакие катера не подплывут, только баллистические ракеты, а ими ещё попасть нужно.
                      У американцев есть то, чего нет у нас - работающая авиация, умеющая подавлять ПВО, причем с нулевыми потерями самолётов. Им одноразовые дроны в большом количестве не нужны, им эти дроны продадут.
                      1. Сабуров_Александр53 Звание
                        Сабуров_Александр53
                        0
                        Вчера, 10:07
                        Предлагаете сменять власть? На Западе тоже считают это реальным выходом для себя. "Запад нам поможет!" (из Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев") laughing
                      2. alexoff Звание
                        alexoff
                        0
                        Вчера, 10:37
                        Ну если власть не хочет меняться сама и тянет всех вниз то это вопрос времени. Но западу скорее будет только хуже, так как менять власть будут под лозунги "нормально воевать" а не "даёшь договорнячок"
                      3. Сабуров_Александр53 Звание
                        Сабуров_Александр53
                        0
                        Вчера, 11:05
                        "нормально воевать" а не "даёшь договорнячок"


                        А вы можете вспомнить, когда мы воевали нормально, хотя бы за последние 100 лет? Можно считать Халхингол с приездом Жукова, но не до него.... Но считать победоносной войной финскую с её провалами и потерями 360 тыс чел против 60 тыс у финнов... Можно, но только за счёт приобретения территорий.
                        Победа в ВОВ незыблема и мною не обсуждается, даже при всех неоправданных потерях в первые годы.
                        Но уже афганская война пошла не по нашим лекалам и пришлось сматывать удочки спустя 10 лет, бросив талибам на растерзание всех лояльных к нам афганцев. А те, только что не хватались за шасси транспортных самолетов, но наверняка "цеплялись" за борта грузовиков уходящих в СССР. Бросили Афганистан и быстро развалились сами...
                        А какое позорище с чеченскими войнами допустила власть, где 10 лет гоняли боевиков по горам и кустам и не получалось добить...
                        И если с этими двумя войнами против партизан мы возились по 10 лет в каждой, то с Украиной и Европой дай бог уложиться в этот срок. Значит, попросту надо признать - лучше не можем и это объективный фактор.
      3. двп Звание
        двп
        +1
        21 мая 2026 16:42
        Хорошая мысль, осталось только воплотить.
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    +12
    21 мая 2026 05:39
    И как это у финнов все получается? Из зачуханной российской провинции при царях, при численности населения равному одному Ленинграду (5,5 млн.чел), потерпев поражение в войнах.... вдруг стали называться европейской Японией по уровню развития кораблестроения, электроники и легкой промышленности. А главное с/х позволяло кормить не только себя, а снабжать Ленинград маслом, сыром и яйцами в 70-80 годы. На таком примере становится понятным стремление прибалтов отвязаться от России и зажить как в Финляндии. Только станет ли Запад их поддерживать, как поддерживал СССР Финляндию, не добив её в 1944-45 г.г. и отпустив Маннергейма без трибунала за геноцид и блокаду Ленинграда?
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +3
      21 мая 2026 05:45
      И когда в послеблокадном Ленинграде ещё умирали от голода, в Финляндию пошли эшелоны с продовольствием и медикаментами из СССР по личному распоряжению Сталина. А всё потому, что подписанное мирное соглашение в 1944 году (по сути с Маннергеймом), позволило снять около 600 тыс. солдат с финского фронта и не дать "союзничкам" первыми войти в Берлин.
    2. Xenon Звание
      Xenon
      +3
      21 мая 2026 05:50
      отпустив Маннергейма без трибунала за геноцид и блокаду Ленинграда?
      Ещё в Ленинграде и памятную табличку в честь Маннергейма повесили laughing
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +10
        21 мая 2026 06:17
        и памятную табличку в честь Маннергейма повесили

        Как повесили, так и сняли, когда народ возмутился.... Но что было, то было и вешали эту табличку (барельеф с Маннергеймом) лучшие друзья ВВП Сергей Иванов и Владимир Мединский.
        И все бы ничего, если бы в Питере был хоть один нормальный памятник-монумент погибшим в финскую войну 39-40 г.г. Знаю, стоит один булыжник внутри квартала у госпиталя с памятной табличкой про умерших от ран в ту войну...Давно пора исправить эту несправедливость, особенно сейчас, когда дух Маннергейма возродился у соседа.
        1. Aggle Звание
          Aggle
          +1
          22 мая 2026 02:28
          "На той войне незнаменитой".
    3. Комментарий был удален.
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      21 мая 2026 08:45
      И как это у финнов все получается?

      Элементарно. Открытие советского рынка и советские же поставки сырья. Финляндия стала фактически воротами Запада в СССР. Ну-ка - получить почти эксклюзивно 300 млн рынок! Да и Запад закрывал глаза на многие финские штучки, которые были непозволительны остальным в условиях холодной войны.
      Зато теперь - всё это закончилось. Будем поглядеть на результат типа финского чуда.
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +2
        21 мая 2026 14:48
        Paul3390(Павел), я это понимаю и учитываю, но тем не менее, ни одна другая страна из СЭВ для которых так же был открыт наш рынок, не добивалась таких успехов, как Финляндия. Значит все дело в тех самых "финских штучках", которые им позволяли использовать благодаря Западу?
        Но Финляндия не попала под финансовый дождь плана Маршалла от США, как другие страны Европы, принявшие условия с исключением коммунистов из состава правительств. И получается, что СССР добровольно выдавал финнам льготы где только мог и особенно в заготовке древесины.
        И как-то так получалось, что почти все борта у хоккейных стадионов в СССР и России, заказывались в Финляндии. И только потому, что они предлагали самую низкую цену при наилучшем качестве, напрочь убивая всех конкурентов в СССР. Но похоже, все закончилось на заказе для Сибирь-Арены в Новосибирске с МЧМ в 2022 году, где нам срочно пришлось искать другого подрядчика и за совсем другие деньги. Чемпионат отобрали, а стадион доделали только в 2024 году.
        А кое в чем они завоевали весь мировой рынок. Например в изготовлении самых мощных двигателей для круизных лайнеров. Или вспомним их Nokia, пусть и в кооперации с Японией, но ведь смогли держать марку много лет и не только в банальной сборке из готовых компонентов.
        А вспомнить где мы заказывали свои ГА "Мир" и почему не могли их изготовить у себя в СССР? При том, что летали в космос, а сделать прочные сферы из марагеновой стали для "Миров" не могли, при нашей-то развитой металлургии. А финны взялись, хотя до этого абсолютно ничего подобного не делали. А взялась за это с нуля какая-то финская фирма-однодневка по деревообработке, а вовсе не металлургии... И сделала не имея опыта, а ССС Р заплатил им за каждый аппарат по 100 млн.долл., что по тем временам было сравнимо со стоимостью корвета.
        Когда знаешь о таких вещах, резонно возникает вопрос, что особенного у этих чухонцев, что они могут и берутся за такие вещи ?
        А ещё 5-й год подряд ЮНЕСКО признает финнов самой счастливой нацией на земле... и в 2025 году в том числе. А мы только и вспоминаем, как финны ездили в Питер напиваться вусмерть....
        1. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          +1
          22 мая 2026 10:51
          Цитата: Сабуров_Александр53
          А вспомнить где мы заказывали свои ГА "Мир" и почему не могли их изготовить у себя в СССР? При том, что летали в космос, а сделать прочные сферы из марагеновой стали для "Миров" не могли, при нашей-то развитой металлургии. А финны взялись, хотя до этого абсолютно ничего подобного не делали. А взялась за это с нуля какая-то финская фирма-однодневка по деревообработке, а вовсе не металлургии...

          "Финская фирма-однодневка по деревообработке, а вовсе не металлургии" называлась "Rauma-Repola". smile
          Сфера её деятельности охватывала машиностроение, металлообработку, лесную промышленность и судостроение, включая оборудование для добычи ресурсов на шельфе. Компания тесно сотрудничала с СССР, строя для него рыболовецкий флот (включая плавбазы типа "Содружество" в 32 000 тонн) и суда вспомогательного флота ВМФ - танкеры "Дубна", суда АСС.
          Поскольку постройка "Миров" вызвала нездоровый ажиотаж со стороны США, то "Rauma-Repola" решила проскочить между капелек, создав для прикрытия компанию-однодневку "Rauma-Repola Oceanics", которую в случае чего можно было отбросить как хвост у ящерицы. smile
          Мы создали предприятие "Rauma-Repola Oceanics" только затем, чтобы пожертвовать этим дочерним предприятием, и не ставить под удар всю компанию, если дело пойдёт плохо.
          © бывший генеральный директор "Rauma-Repola" Тауно Матомяки
          Фактически же сферами для "Миров" занималась компания "Lokomo", которая после покупки её "Rauma-Repola" перешла от производства локомотивов к строительной технике и металлообработке.
          Впрочем, уловка не помогла - США додавили финнов, и "Rauma-Repola" была вынуждена сначала свернуть производство глубоководного оборудования, а затем и вообще разделиться, отказавшись от всего, кроме деревообработки. "Lokomo" слилась с "Rauman" и "Valmet", образовав "Metso".
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            0
            22 мая 2026 11:23
            Алексей, спасибо за комментарий. Вижу, что мы с Вами натолкнулись на одну из статей о производстве ГА "Мир" с описанием того скандального контракта и как США пытались гнобить эту фирму. Но видать мы такую заманчивую цену готовы были заплатить, что финны устояли, извернулись, создали фирму-прокладку и сделали таки нам Миры.
            Меня больше всего зацепил о в этом вопросе, та самая марагеновая сталь, которую изобрели в США для своих ПЛ и её состав (секрет) был известен финнам. Почему мы не могли достать этот секрет, если доставали гораздо секретнее, ядерные технологии. И проблема была не только в составе самой стали, а как избавиться от пузырьков и микротрещин в отливке этих сфер. И финнам по факту пришлось отливать их толщиной в 200 мм, а затем срезать поверхностные слои до остаточных 40 мм, где оставались лишь мизерные вкрапления. И мой вопрос остаётся: неужели в СССР не нашлось кому попытаться сделать эти сферы?
        2. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          +1
          22 мая 2026 10:55
          Цитата: Сабуров_Александр53
          А ещё 5-й год подряд ЮНЕСКО признает финнов самой счастливой нацией на земле... и в 2025 году в том числе.

          Ага... с процентом самоубийств выше среднего. Сами финны шутят, что опрос о счастье проводился как раз среди этой категории непосредственно перед антиоживлением - "я счастлив, что наконец-то решился уйти".
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            0
            22 мая 2026 11:34
            Тут и я балдею от таких выводов и оценок ЮНЕСКО. И тем не менее, ведь на чём-то комиссия строит свои выводы, не называя тех же шведов или голландцев, которым даже разрешили курить травку для удовольствия. Нам бы лучше рассказали по каким параметрам идёт такая оценка и что особенного комиссия находит в Финляндии. Но наши СМИ усиленно педалируют пьянство, отбор детей у родителей и самоубийства у финнов. И вот на таком фоне нам абсолютно не понять, как так? Или в других странах ещё хуже?
          2. Skif32163216 Звание
            Skif32163216
            0
            22 мая 2026 20:17
            Цитата: Alexey RA
            Ага... с процентом самоубийств выше среднего. Сами финны шутят, что опрос о счастье проводился как раз среди этой категории непосредственно перед антиоживлением - "я счастлив, что наконец-то решился уйти".

            Шутили в 90е потом запустили масштабную государственную программу по предотвращению суицидов и за 30 лет снизили на 50% сейчас уровень суицидов находится на среднем общеевропейском уровне. Он ниже, чем, например, в США, Южной Корее, Литве, Бельгии или России. ЮНЕСКО культурой занимается, решение выносили на основе данных всемирного опроса Института Гэллапа.
            Это глубокое исследование, где людей просят оценить свою жизнь по так называемой «лестнице Кэнтрила» от 0 до 10, где 10 — это наилучшая возможная жизнь для них, а 0 — наихудшая.
            Оцениваются вполне осязаемые вещи?
            Можете ли вы рассчитывать на близких в беде?
            Чувствуете ли вы свободу в принятии жизненных решений?
            Считаете ли вы, что в правительстве высокий уровень коррупции?
            Финны выбирают высокие баллы не потому, что они безудержно веселятся, а потому что уверены в своем завтрашнем дне.
            Шутки то же изменились
            «Финны — самые счастливые люди в мире, просто они тщательно это скрывают, чтобы не сглазить».
            «Мы побеждаем в рейтинге, потому что все несчастные люди у нас просто молчат, чтобы не портить статистику».
        3. alexoff Звание
          alexoff
          0
          22 мая 2026 12:12
          А ещё 5-й год подряд ЮНЕСКО признает финнов самой счастливой нацией на земле...
          при этом финские компьютерные игры будто делают самые депрессивные люди в мире. Да и вообще Скандинавия славится своими металлистами, которые не от большого счастья рождаются lol
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    -4
    21 мая 2026 06:12
    водородный?? помнится цепеллин то очень хорошо пыхнул пламенем - даже охнуть не успели....
    потому их потом и стали гелием накачивать.
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +4
      21 мая 2026 06:31
      Цитата: Nexcom
      водородный??
      Здесь водород применяется только в качестве топливных элементов. Какой же используется подъемный газ - непонятно. Во всяком случае, на общедоступных страницах компании Kelluu он не указан...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        21 мая 2026 06:36
        для боевых действий - всё-равно очень тихоходная и очень крупная цель. пара дронов и нет его. да и из простой ЗУшки наверно сбить не проблема. хотя у нас в Екатеринбурге летом частенько висит дирижабль - типа для мониторинга как писали.... в этом смысле наверно интересная идея.
        1. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          0
          22 мая 2026 10:13
          Цитата: Nexcom
          для боевых действий - всё-равно очень тихоходная и очень крупная цель. пара дронов и нет его. да и из простой ЗУшки наверно сбить не проблема.

          А это не для зоны боевых действий, а для ПВО тыловых районов. Эрзац-ДРЛО для обнаружения низколетящих целей где-нибудь в районе Воткинска или Екатеринбурга.
          У нас и в советские времена на малых высотах обнаружение было очаговым, а сейчас...
          1. garri-lin Звание
            garri-lin
            0
            22 мая 2026 12:39
            Нет не соглашусь нужно не эрзац ДРЛОиУ. Нужен комплекс дальнего низковысотного обнаружения для системы ПВО.
            1. Alexey RA Звание
              Alexey RA
              0
              22 мая 2026 15:47
              Цитата: garri-lin
              Нет не соглашусь нужно не эрзац ДРЛОиУ. Нужен комплекс дальнего низковысотного обнаружения для системы ПВО.

              Нужен. И в традиционном виде он будет лет через -дцать, когда для него сделают полностью отечественный самолёт, спроектируют и разместят БРЭО с учётом ЭМ-совместимости, а потом доведут это всё до ума. У А-50 от госов до принятия на вооружение прошло 10 лет.

              Нам низковысотный обнаружитель нужен сейчас. Причём в тылу, так как под ударом уже практически вся страна. Хоть привязные аэростаты с РЛС (питание РЛС - с земли), хоть сеть акустических датчиков на вышках ОПСОС - хоть что-нибудь.
              1. garri-lin Звание
                garri-lin
                0
                22 мая 2026 19:52
                Нужно несколько эшелонов заслона. И не от украины а от всего запада. Дешевых и массовых обнаружителей.
                Хоть дирижабль хоть папелац хоть ведьма на метле.
                Но дешёвый и массовый при сохранении функционала.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          22 мая 2026 12:13
          да и из простой ЗУшки наверно сбить не проблема
          считаете что разведывательный дирижомпель отправят на вражеские позиции в лоб?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            22 мая 2026 15:17
            ..а кто их знает то? с них станется. мало что ли "гениальных" решений было воплощено с их стороны?
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    21 мая 2026 06:18
    На западе, особенно в америке тема дирижаблей развивали постоянно, там четко осознают весь потенциал. Достаточно было посмотреть канал Дискавери, там было много передач об этом, впечатлял масштаб. У нас же к этом относились как и к дронам до войны, как к какой то блаже, к игрушкам. Большой бизнее не посчитал это дело рентабельным. Вот всегда у нас так :(
  5. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    21 мая 2026 06:26
    Хотя этот дирижабль всего лишь платформа, которая будет действовать далеко за линией фронта, дополняя наземные системы, она по-любому является большим контейнером со взрывоопасным газом плавающим над городами или важными объектами. И, естественно, его большие размеры и низкая скорость станут привлекательной целью и сделают его уязвимым для истребителей, дронов и современных зенитных ракет.

    Из плюсов здесь можно разглядеть относительную дешевизну и отсутствие на борту человека. Ну и рождение нового типа оружия, заполняющего тактический пробел между спутниками и низколетящими беспилотниками
  6. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    0
    21 мая 2026 06:27
    Нужен нам такой дирижабль или нет, вопрос дискуссионный. В последние годы наблюдается интерес к дирижаблям во всем мире. В США, Англии и Китае, у нас к стати тоже "аэронова" строит бесплотные и планирует пилотируемые. Это возрождение дирижаблей, или скора эта тема вновь заглохнет?
    1. двп Звание
      двп
      0
      21 мая 2026 17:06
      Такой дирижабль нам нужен был ещё вчера. Только заполнить его нужно гелием, который мы,к стати,экспортируем.
  7. moneron Звание
    moneron
    +5
    21 мая 2026 06:34
    российские беспилотные проблемы ничем не напоминает? у нас в стране полностью подавлена инициатива снизу. по современному регламенту все умные мысли должны исходить только сверху...на память... последнее значимое вольнодумство "бессмертный полк", рождённое вроде где то в институтах сибири и успешно приватизированное сверху.
    с дириаблями будем ждать иранских или китайских прорывов в этой области...наши то не способны. нет пророка в своём отечестве.
    1. двп Звание
      двп
      0
      21 мая 2026 17:08
      Как Вы,к сожалению правы! Наши генералы и чиновники, наверное самая инертная масса в мире.
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    21 мая 2026 10:21
    Концептуальная ошибка модели - попытка сделать самодостаточный аппарат, способный заменить АВАКС. Дирижабли же - это дешёвый, многочисленный, но неуправляемый аппарат. Т.е. он как поплавок в море: куда несёт, туда и летит.
    .
    Подобные системы не должны бороться с ветром и пытаться висеть в одном определённом районе. Они должны запускаться с учётом направления ветров и дрейфовать вдоль линии фронта, выбирая высоты с нужным направлением ветра. Унесло один - на подходе следующий. Нагрузка - исключительно разведывательно-наблюдательная, возможно связь для наземных объектов.
    Аналогично и в море: не сверхскоростные катера, а непотопляемые поплавки с железными парусами, наблюдающие за окружением и вызывающие средства поражения при обнаружении цели. Паруса дают минимальную манёвренность, там 3-4 узла... Доплыли к концу маршрута. их выловили и перевезли снова в точку пуска.
    .
    Неуязвимость дирижаблей и поплавков определяется не их конструкцией, а неотвратимостью удара по точке пуска -выстрела по дирижаблю.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    21 мая 2026 13:25
    Цитата: тоже-врач
    Дирижабли же - это дешёвый, многочисленный, но неуправляемый аппарат

    Почему же неуправляемый? Очень даже и управляемый. Это вы с аэростатом перепутали
  10. faiver Звание
    faiver
    +1
    21 мая 2026 14:57
    2 км высоты мало - даже необязательно ПЗРК иметь, достаточно нормальной (даже не хорошей) винтовки.
  11. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    21 мая 2026 16:05
    Купим в Китаи,нам своего нечего не надо,тем более сейчас дух Пекина,Анкоридж тихо пукнул и сдулся.
  12. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    21 мая 2026 18:15
    Я понимаю, что автору очень нравится слово "венчурный", но...
    Перед тем, как нахваливать какое-то решение, не мешало бы поразмышлять над его эффективностью.
    На борту – оптические камеры, тепловизионные модули, лидар, в перспективе радиолокационная и радиоразведывательная нагрузка.

    То есть никаких радаров нет. Да и откуда там взяться еще и радару, где для него на 12-метровом дирижабле батарейки-то возить? РЛС-то взгромоздить можно, а питать ее чем?
    Современная нагрузка не сводится к одному радару. Многосенсорная схема обнаружения малых БПЛА строится на четырёх типах датчиков: РЛС, ОЭС (оптико-электронная станция с тепловизором), радиочастотный (RF, radio frequency) приёмник, ловящий сигналы связи между дроном и оператором, и акустика, распознающая шум винтов.

    Во-во. И все это не одном дирижабле? С источниками питания? Так дорогой дирижабель-то будет. И про
    Сеть из нескольких десятков 12-метровых дирижаблей по порядку величины укладывается в стоимость одного-двух самолётов AWACS.

    Придется уже не вспоминать
  13. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    0
    21 мая 2026 21:34
    Дирижабли это разводилово для малограмотных лохов! wassat
    За сто с лишним лет давно доказана крайне низкая надежность и огромная зависимость дирижабля от погоды. Порок неустранимый, огромные размеры делают его игрушкой для воздушных течений а сверхжесткие требования к весу не позволяют оснастить адекватной силовой установкой способной бороться с капризами атмосферы. В итоге все время видим что-то вроде супертанкера с моторчиком от мопеда..

    В Америке богатеньких лохов много, потому там периодически эту тему поднимают, монетизируют и бросают в итоге. В Финляндии тоже вон сейчас пытаются найти Буратин на все пять сольдо laughing
  14. garri-lin Звание
    garri-lin
    0
    22 мая 2026 10:05
    Кпк по мне фины создали как раз то чего не нужно.
    Отталкиватся нужно от высоты. Куда не залезет дешевый дрон типа Герани.
    Плюс энергетика батарейка это хорошо но как по мне компактная ГДТ на газу и генератор логичней.
    Привязной с кабель- тросом 5-7 км возможен?
    Да возможен. Тогда почему не привязной?
    Кстати акустические датчики расположенные на тросе будут эффективней. Как и приемник радара.
    Минусов немало но плюсы есть. Нужно трезвое ТЗ и потом анализировать перекрлют ли плюсы неустранимые минусы.
    А у Финов игрушка оторванная от реальности.
    Доработать Герань до удара по подобному дирижаблю проблемы не составит.