Противник заявил о логистическом коллапсе на дороге Р45 из-за действий ВС РФ

Российские войска, продолжая продвижение в Сумской области, заставляют противника всё чаще отказываться от использования кратчайшего маршрута из Сум в Харьков. Это дорога Р45, которая проходит через населённые пункты Краснополье, Земляное, Мезеновка, Великая (Большая) Писаревка.

После вытеснения противника к западу от сумского села Рясное российские войска активнее атакуют транспорт ВСУ на указанной дороге. И используются для этого уже не только обычные дроны, миномёты и артиллерия, но и дроны-«ждуны», а также снайперские группы.



В районе Славгорода техника противника была атакована у моста через реку Корова. Сообщается о поражении целей в виде ББМ и пикапа ВСУ. В Земляном, коптеры-«ждуны» подкараулили личный состав противника, который, ранее отступив из Рясного, собирался выдвигаться в направлении Краснополья, судя по всему, для соединения с резервным подразделением, изысканным украинским командованием для сдерживания продвижения наших войск.

Украинские военные заявляют о том, что на нескольких участках дороги Р45 работают российские диверсионные группы, которые атакуют транспорт ВСУ, нарушая логистику украинской армии и превращаю ситуацию в логистический коллапс.

Напомним, что ранее под контроль российских Вооружённых сил в Сумской области перешёл Миропольский выступ («балкон»), а также район к северу и северо-востоку от Сум, включая село Юнаковка. Теперь всё идёт к тому, что ВСУ потеряют и восточное приграничье Сумщины – вплоть до указанной автодороги Р45 Сумы-Харьков.
  marchcat
    marchcat
    Сегодня, 06:48
    А "они" наверно думали, что во время боевых действий. по дорогам можно перемещаться в "дорогих каретах". fool