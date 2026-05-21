Показаны кадры работы нового 30-мм ЗАК с ИИ против дронов ВСУ

3 132 8
Показаны кадры работы нового 30-мм ЗАК с ИИ против дронов ВСУ

В сети появились кадры с работой нового отечественного зенитного артиллерийского комплекса, имеющего калибр 30 мм. Предназначен он главным образом для противодействия дронам.

На кадрах «Повёрнутых на войне» запечатлена работа ЗАК против украинских БПЛА «Лютый» самолётного типа.



Важной отличительной особенностью этого комплекса является его способность визуально обнаруживать цель в тёмное время суток за счёт тепловизионной системы. Кроме того, комплекс с РЛС снабжён аналитическим ядром, позволяющим с использованием искусственного интеллекта распознавать конкретную цель.

На кадрах можно видеть, как в центре визирной сетки оказывается беспилотный летательный аппарат противника, после чего ЗАК открывает огонь – дрон буквально разваливается на части в воздухе. Далее обломки дрона падают на землю, а комплекс переходит к поиску новой цели. Находя её, ЗАК уничтожает своим огнём и её.



При масштабировании производства таких комплексов ситуация с противодействием БПЛА противника может в значительной степени измениться.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Сельдюк Звание
    Сельдюк
    +1
    Сегодня, 06:49
    Есть разница, дрон взорвался в воздухе или взорвался попав в объкт.
  3. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 07:02
    Хы, а давайте поработаем над миниатюризацией! Даешь смартган, как у Васкез в "Чужих"! Все что надо микрокомпьютер что-то аля Орандж Пай 5 про и привод ствола АК относительно какой-то станины и тот патрон "трехкусковый". Тогда и ФПВ можно выносить... (ну чуток пока (слово ключевое) фантастики не помешает)
  4. старый крыс Звание
    старый крыс
    0
    Сегодня, 07:03
    А мне вот интересно, куда пропал ЗАК "Деривация" 57 мм?
    В своё время расхваливали его, как очень перспективный.
    Калибр побольше, в снаряд, значит всякое полезное можно встроить.
    Почему его не запустили в производство, есть информация?
  5. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 07:07
    А если ворона мимо будет пролетать? Реагирует на него тепловизионная камера или ИИ отфильтрует?
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 07:18
      Цитата: PN
      А если ворона мимо будет пролетать? Реагирует на него тепловизионная камера или ИИ отфильтрует?

      Проверено. Ворону и прочую живность в число целей ИИ не вносит.
  6. Апис1962 Звание
    Апис1962
    -1
    Сегодня, 07:16
    Характеристики системы плз., дальность обнаружения/захвата цели, высота максимальная, ну и экономика: стоимость одного выстрела и количество выстрелов, необходимое для поражения цели, скорость реагирования.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 07:20
      Цитата: Апис1962
      Характеристики системы плз., дальность обнаружения/захвата цели, высота максимальная, ну и экономика: стоимость одного выстрела и количество выстрелов, необходимое для поражения цели, скорость реагирования.

      Координаты расчётов, позывные командиров, коды программирования ИИ))

      Будут, будут характеристики, но потом.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:25
    В сети появились кадры с работой нового отечественного зенитного артиллерийского комплекса, имеющего калибр 30 мм.


    Скорее всего речь идет о боевом модуле БМ-30-Д «Спица». Это дистанционно управляемый боевой модуль, который устанавливается на разные шасси. Он обеспечивает наблюдение, поиск и атаку наземных или воздушных целей на дистанции до 2 км.

    В основе огневой мощи «Спицы» лежит 30-мм автоматическая пушка 2А42, способная вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями с переменным темпом. Боекомплект включает осколочно-фугасные, бронебойно-трассирующие и зажигательные снаряды, что позволяет эффективно поражать широкий спектр целей.

    Благодаря своей универсальности и высокой огневой мощи, БМ-30-Д «Спица» может быть установлен на различные платформы, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и даже стационарные огневые точки, значительно повышая их боевой потенциал. Модуль прост в обслуживании и эксплуатации, что делает его надёжным и эффективным инструментом в современных боевых действиях.