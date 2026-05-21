Трамп собрался «переплюнуть» Россию по числу ледоколов
Во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США Дональд Трамп назвал «нелепой» текущую ситуацию с ледокольным флотом страны. По словам Трампа, США катастрофически отстают от России по числу ледоколов, при этом тоже являясь арктической державой.
Президент Соединённых Штатов:
У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо.
Трамп неоднократно подчёркивал серьёзное отставание США от России в Арктике. На сегодняшний день в составе Береговой охраны США находится лишь один исправный тяжёлый ледокол — Polar Star.
Американский президент теперь намерен кардинально изменить ситуацию и построить не менее 50 новых ледоколов различных классов, чтобы тем самым «переплюнуть» Россию.
По оценкам экспертов, при нынешних ценах реализация такой масштабной программы обойдётся бюджету США в 70 миллиардов долларов. Стоимость одного тяжёлого ледокола составляет 1,5–1,9 млрд долларов, а средних и лёгких — от 500 до 800 миллионов долларов за единицу.
Ранее объявленные планы по строительству 11 лёгких ледоколов уже оцениваются в 6,1-6,5 млрд долларов.
Трамп считает усиление ледокольного флота вопросом национальной безопасности. Расширение присутствия в Арктике позиционируется как защита американских интересов на фоне активного освоения региона Россией и Китаем. На самом деле, Трамп попросту положил глаз на арктические ресурсы, и под свои запросы, напомним, собирается забрать Гренландию у Дании.
Эксперты отмечают, что сама по себе программа создания в США полноценного ледокольного флота потребует значительных инвестиций и времени (не менее 10 лет), однако президент настаивает на ускоренной её реализации.
