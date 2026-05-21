Трамп собрался «переплюнуть» Россию по числу ледоколов

Во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США Дональд Трамп назвал «нелепой» текущую ситуацию с ледокольным флотом страны. По словам Трампа, США катастрофически отстают от России по числу ледоколов, при этом тоже являясь арктической державой.

Президент Соединённых Штатов:

У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо.

Трамп неоднократно подчёркивал серьёзное отставание США от России в Арктике. На сегодняшний день в составе Береговой охраны США находится лишь один исправный тяжёлый ледокол — Polar Star.

Американский президент теперь намерен кардинально изменить ситуацию и построить не менее 50 новых ледоколов различных классов, чтобы тем самым «переплюнуть» Россию.

По оценкам экспертов, при нынешних ценах реализация такой масштабной программы обойдётся бюджету США в 70 миллиардов долларов. Стоимость одного тяжёлого ледокола составляет 1,5–1,9 млрд долларов, а средних и лёгких — от 500 до 800 миллионов долларов за единицу.

Ранее объявленные планы по строительству 11 лёгких ледоколов уже оцениваются в 6,1-6,5 млрд долларов.

Трамп считает усиление ледокольного флота вопросом национальной безопасности. Расширение присутствия в Арктике позиционируется как защита американских интересов на фоне активного освоения региона Россией и Китаем. На самом деле, Трамп попросту положил глаз на арктические ресурсы, и под свои запросы, напомним, собирается забрать Гренландию у Дании.

Эксперты отмечают, что сама по себе программа создания в США полноценного ледокольного флота потребует значительных инвестиций и времени (не менее 10 лет), однако президент настаивает на ускоренной её реализации.
    Сегодня, 07:22
    тем самым «переплюнуть» Россию.

    Слюней-то хватит? what
      Сегодня, 07:44
      Думаю хватит.

      По оценкам экспертов, при нынешних ценах реализация такой масштабной программы обойдётся бюджету США в 70 миллиардов долларов.

      Что для сша 70 млрд? Их экономику не сравнить с нашей. И если трамп всерьез задумал построить 50 ледоколов, то думаю смогут построить. И лишь не деньги смогут это затормозить, а производственные мощности!
      Как то так.... request
        Сегодня, 07:46
        Да уж слюноотделению позавидуешь... Брызгат, то тут, то там....
          Сегодня, 09:38
          2020 г. Трамп
          Сейчас мы разрабатываем самый большой ледокол в мире. Мы попытаемся создать как минимум 10 ледоколов. А пока у нас только один.
          Например, у России их 40. https://topwar.ru/172986-v-ssha-obsuzhdajut-zajavlenie-trampa-o-stroitelstve-samogo-bolshogo-ledokola-v-mire.html
          на улице 2026 у России теперь 48 сколько и каких у штатов - 1 старый, 1 переделан из буксира делового класса... Да и как там с самым большим в мире за эти 6 лет...
          так есть уже действующая программа по строительству ледоколов, как с ее то выполнением
          В середине 2023 г. стало известно о существенных трудностях, с которыми столкнулась программа PSC. В частности, сроки сдачи головного судна были перенесены на 2028 г. Два следующих ледокола ожидаются позже, возможно даже в начале следующего десятилетия....В мае 2024 г. программу PSC изучило Бюджетное управление Конгресса. Оно установило, что при текущем темпе работ головной ледокол удастся сдать только в 2029 г. Стоимость строительства трёх судов достигнет 5,1 млрд долларов, что значительно превышает первоначальную оценку. Причины этого снова были связаны с отсутствием опыта и другими факторами. https://topwar.ru/256512-plany-i-problemy-stroitelstvo-ledokolov-psc-dlja-bohr-ssha.html
        Сегодня, 08:04
        Практика демонстрирует курс планового доллара к затраченному как 1:10.
        Главное на гальюнах не экономить, практика показывает...
        Сегодня, 08:08
        Деньги лёд не колят, это работы на годы, а подготовка ледового капитана - это лет 15.
        Сегодня, 08:41
        Если будет нужно американцы купят ледоколы в России. "Великого геополитика" ещё раз в Анкоридж пригласят и получат ледоколы.
        Сегодня, 08:54
        По- трамповски - ледокол должен быть броненосным, линкорного класса
          Сегодня, 09:31
          Вот бы ещё летать умел...
          А если нырять под лёд научится, то Трамп лично придумает название новому классу морских судов. Я даже боюсь представить, какое...
            Сегодня, 10:01
            ...то Трамп лично придумает название новому классу морских судов.
            "Golden Ice of Trampius"?
              Сегодня, 10:04
              "Golden snow of Trampius" Чтоб без разночтений... laughing
                Сегодня, 10:37
                Golden snow of Trampius" Чтоб без разночтений...
                Игорь, тогда наверное лучше будет не сноу, а шоу.. laughing
                  Сегодня, 12:31
                  Я к тому. что, говорят, народы Крайнего Севера детей с ранных лет не учат набирать в котелок для чая жёлтый снег... feel
                  У Трампа "золото" только такое...
                    Сегодня, 12:37
                    Мочевина laughing laughing laughing Игорь, я давно так не смеялся..
          Сегодня, 10:39
          И называться не иначе, как "Трамп" wink
        Сегодня, 09:28
        70 лярдов для США не много. Даже наличными дри сегодняшней мощности станка в ФРС полгода работы, зато в компьютере нарисовать за пару минут можно.
        Трамп сказал 70 - значит, будет 700. А поскольку за год их 50 штук не построить, и даже за его президентский срок, то подозреваю, что очередная долгоиграющая "золотая" затея Трампа с очередным "золотым арктическим флотом имени Трампа" обернётся опять "пшиком" с простым "осваиванием средств". Придёт новый президент, по американской традиции скажет про "ошибки прежней администрации" и поотменяет всё, что Трамп запустить успеет. Свои собственные глупости будут делать.
        Пусть уж лучше бальный зал строит да бассейн перед монументом Вашингтона в синий цвет красит... Задачи не такие масштабные, а потому есть шанс, что доведёт до конца.

        С учётом того, что наши тоже не расслабляются, думаю, что при жизни Трамп вряд ли увидит свой "самый-самый золотой арктический флот". Если только черти по телевизору покажут...
        Сегодня, 10:02
        Даже если Трамп наймёт для этого всю Африку, ничего у него не получится. У России в строительстве ледокольного флота огромный опыт и наработки, а это для США колоссальная проблема. Вобщем Трамп при своей жизни не увидит, как он догнал и перегнал Россию в этом направлении, тем более что мы на месте не стоим.
        Сегодня, 11:05
        Какая такая экономика?! Внешний долг за 30 трлн, печатные станки дымятся уже, кто пошустрей выуживает из штатов своё золото и активы. По инерции они ещё покуролесят малость и всё, тушите фары, сливайте воду. У Трампа, между прочим, персы на хвосте повисли, не отцепляются, Куба гудит как улей, китайцы юанями пошелестят и Венесуэла сменит курс в лёгкую.
        Сегодня, 13:59
        Само с пари ледоразбивач не можеш да направиш, нужни са компетенции и много опит. Русия пректира, строи и експлоатира атомни ледоразбивачи повече от 65 г, това е колосален опит, учиш се от грешки и недостатъци и коригиграш новите проекти. А САЩ ще трябва да извървят дълъг път, независимо от помощта на ИИ.
      Сегодня, 08:17
      Всё начиналось с того, что: "Я остановлю войну за сутки!" Дальше - одна сплошная болтовня. По его нынешним программам - сроки постоянно смещаются вправо, а бюджеты растут. Сболтнуть о строительстве ледоколов можно - но это огромная работа, и не только по железу..
      Сегодня, 13:52
      Вообще-то, "арктического" у янки только Аляска и не более. Напуганная Канада, с её "протяженным проходом", сваливает от фраера с биркой "трамп" поближе к т.н. "европе" и островитянам. А для Аляски и 10 ледоколов, и в военном и в гражданском плане, - с избытком будет...

      Ведь по российскому Севморпути, где многие десятки ледоколов ОБЪЕКТИВНО и ПЕРСПЕКТИВНО потребны, никаким "ледоколам" Дяди Сэма не ходить...
    Сегодня, 07:24
    Похоже, он в детстве в кораблики не наигрался,
    Сегодня, 07:26
    Будут заказывать в Финляндии, возможно, в Корее, то есть, инвестиции пройдут мимо американских фирм, ибо у них нет компетенций. Поэтому, мечты Трампа не пройдут.
    Сегодня, 07:26
    Плювалка у этого г...на ге выросла . Но бабла на этом деле сворюет .
    Сегодня, 07:29
    Давай,давай Дональд,бухди всем, как 50 американских ледоколов,буквально через десять лет,будут бороздить льды Гренландии . . . winked
      Сегодня, 10:58
      А к тому времени и падишах издохнет и ишак помрёт...
    Сегодня, 07:40
    А штанишки то на заду не лопнут от натуги? А трамп?
    Сегодня, 07:42
    ❝ По словам Трампа, США катастрофически отстают от России по числу ледоколов ❞ —

    — У вас и льда для этих ледоколов поменьше ...
    (По крайней мере, пока Канаду с Гренландией не отжали)
    Сегодня, 07:49
    ну хоть где-то мы впереди и можно смело показать дулю Трампу
      Сегодня, 08:24
      И так же в области балета... wink
    Сегодня, 07:49
    По словам Трампа, США катастрофически отстают от России по числу ледоколов

    Ах какая ирония у либералов, а ведь они орут в СМИ, что: - "Россия отстала от запада навсегда". Забывают, что мы в чём-то всё же впереди планеты всей.
      Сегодня, 08:43
      Это пока. Мы ведь были в космосе впереди всей планеты. А теперь у нас "батут".
        Сегодня, 10:58
        Это в голове у кого-то "батут". Мы как были комической державой так и остались и ничего с этим не поделать - карма.
    Сегодня, 08:05
    Сначала линкоры класса "Трамп" с ЯЭУ по 20 млрд. за штуку, а потом можно и о ледоколах подумать.
    Сегодня, 08:07
    Мания величия Трампа до добра не доведёт
    Сегодня, 08:08
    Трамп всё больше занимается популизмом : то "золотой купол" строит,то опять "Луну осваивает",а уж сколько войн "остановил" и в скольких "победил" так уже и учёту не поддаются...Теперь же за ледоколы взялся.....когда цели "распыляются", то и результат такой же призрачный...Результат у америкосов может быть и положительным,средства и желание есть,но только не при жизни Трампа,столько не живут...а так,пусть за всё хватается...на всякое его действие находится противодействие его аппонентов.
    Сегодня, 08:14
    А как же линкоры имени Трампа? Уже забыты? lol
      Сегодня, 10:56
      Ничто не забыто. Идёт первая стадия - освоение средств на проектных работах...
    Сегодня, 08:46
    Количество не всегда имеет качество .Чтобы подготовить " ледового " капитана из 4го штурмана надо время и человек обладающий этими знаниями .Иногда бывает " УПС" и у нас и старпом уже никогда не станет капитаном на атомной ледоколе .А вот шиш им наши знания наработанные десятилетиями .Не так всё это про то .Минимум надо им 15 - 20 лет .Только на подготовку штурманского состава .ИИ им не очень поможет ,его кто то должен обучить . wassat
    Сегодня, 08:48
    Погромы ,тьфу линкоры будут? Будут ,будут ? laughing
    Сегодня, 08:51
    Трампа отправить 4 ым штурманом на атомный ледокол "Ямал" ,под руководство единственной женщины капитана атОмного ледокола Старовойтовой .Всё будет как он любит . laughing
    Сегодня, 08:54
    Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается
    Сегодня, 09:04
    Ага!!!
    Вокруг Гренландии пустят...
    Сегодня, 09:50
    А зачем они им в таком количестве? Проводок судов Северо-Западным проходом нет, легче и дешевле Панамским каналом. Возможное обслуживание возможных нефтяных месторождений на шельфе Аляски? Парочки ледоколов хватит.
    У них и нет такого ледокольного флота как у нас, потому что не нужно было.
    Сегодня, 10:04
    США строят атомные ледоколы или Трамп опять что то брякнул мимо ?
      Сегодня, 10:53
      Построят, вот только для экономики США они будут в прямом смысле золотые. Старый делец и тут решил снять свой гешефт...
    Сегодня, 10:46
    Бывает. Раздавать обещалки - в духе и той и этой стороны.
    Только стиль разный....
    Сегодня, 10:52
    Можно построить стопятьсот ледоколов но где взять такое количество опытных капитанов, штурманов и механиков он не сказал? Плюс береговая инфраструктура со штатом профессиональных полярников? Россия шла к нынешнему состоянию сто лет активной практики а Ржавый решил кавалерийским наскоком? Ну-ну...
    Сегодня, 10:58
    Уже все посчитано ,суда прошедшие Панамский канал из Атлантики в Тихий океан, всё равно для кратчйшего пути в ЮВА подимаю тся к Аляске ,трафик дикий .Маринтрафик вам в помощь . hi
      Сегодня, 11:05
      Как то так это выглядит на маринтрафике.
    Сегодня, 12:03
    Норм! Укуркам больше 250 миллиардов дали! На ледоколы тоже найдут бабло!