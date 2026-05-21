Лесными дорогами: отработана доставка ЯБЧ в полевые пункты хранения в Белоруссии
В ходе проводимых учений нестратегических ядерных сил подразделения российской и белорусской армий отработали доставку специальных боеприпасов в полевые пункты хранения ракетной бригады Белоруссии. Об этом сообщили в министерствах обороны двух стран.
Как уточняется, личный состав белорусского ракетного соединения получил учебные ядерные боезаряды для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие приступили к выполнению задач по оснащению ракет-носителей спецбоеприпасами на полевых позициях.
Доставка ЯБЧ осуществлял в том числе по лесным дорогам.
Согласно легенде маневров, подразделения совершили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район. Расчеты ОТРК «Искандер» провели комплекс мероприятий по подготовке к пускам, включая развертывание техники, уход от средств разведки условного противника и выполнение электронных пусков по обозначенным целям.
Одновременно силы обеспечения развернули полевые пункты хранения и организовали охрану блоков с учебными спецбоеприпасами. Особое внимание уделялось вопросам маскировки и противодействия диверсионно-разведывательным группам.
Представители военного ведомства Белоруссии подчеркнули, что учения носят плановый характер и направлены на повышение боеготовности региональной группировки войск. Совместные маневры с российскими коллегами включают также тренировки по смене носителей и подготовке инфраструктуры для применения специального вооружения.
Напомним, что решение о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории было принято ранее в рамках укрепления безопасности Союзного государства. Все манипуляции с учебными боеприпасами проводятся строго по установленным регламентам и под контролем российских специалистов, подчёркивается российским военным ведомством.
