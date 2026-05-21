Лесными дорогами: отработана доставка ЯБЧ в полевые пункты хранения в Белоруссии

3 243 24
Лесными дорогами: отработана доставка ЯБЧ в полевые пункты хранения в Белоруссии

В ходе проводимых учений нестратегических ядерных сил подразделения российской и белорусской армий отработали доставку специальных боеприпасов в полевые пункты хранения ракетной бригады Белоруссии. Об этом сообщили в министерствах обороны двух стран.

Как уточняется, личный состав белорусского ракетного соединения получил учебные ядерные боезаряды для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие приступили к выполнению задач по оснащению ракет-носителей спецбоеприпасами на полевых позициях.



Доставка ЯБЧ осуществлял в том числе по лесным дорогам.

Согласно легенде маневров, подразделения совершили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район. Расчеты ОТРК «Искандер» провели комплекс мероприятий по подготовке к пускам, включая развертывание техники, уход от средств разведки условного противника и выполнение электронных пусков по обозначенным целям.

Одновременно силы обеспечения развернули полевые пункты хранения и организовали охрану блоков с учебными спецбоеприпасами. Особое внимание уделялось вопросам маскировки и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Представители военного ведомства Белоруссии подчеркнули, что учения носят плановый характер и направлены на повышение боеготовности региональной группировки войск. Совместные маневры с российскими коллегами включают также тренировки по смене носителей и подготовке инфраструктуры для применения специального вооружения.



Напомним, что решение о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории было принято ранее в рамках укрепления безопасности Союзного государства. Все манипуляции с учебными боеприпасами проводятся строго по установленным регламентам и под контролем российских специалистов, подчёркивается российским военным ведомством.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solar Звание
    solar
    -5
    Сегодня, 08:03
    В ходе проводимых учений нестратегических ядерных сил подразделения российской и белорусской армий отработали доставку специальных боеприпасов в полевые пункты хранения ракетной бригады Белоруссии. Об этом сообщили в министерствах обороны двух стран.

    С учетом вчерашнего сообщения на ВО
    Россия и Китай призвали другие страны отказаться от «совместных ядерных миссий»

    https://topwar.ru/283062-rossija-i-kitaj-prizvali-drugie-strany-otkazatsja-ot-sovmestnyh-jadernyh-missij.html
    выглядит как какое-то раздвоение личности :((....
    1. Володин Звание
      Володин
      +7
      Сегодня, 08:15
      Цитата: solar
      выглядит как какое-то раздвоение личности :((....

      Выглядит как ответ на "совместные ядерные учения" со всякими Польшами и Швециями. Не более того.
      1. solar Звание
        solar
        -3
        Сегодня, 09:26
        Выглядит как ответ на "совместные ядерные учения" со всякими Польшами и Швециями. Не более того.

        Так это и до учений было
        Лукашенко заявил, что РФ передала Белоруссии десятки ядерных боеголовок

        https://topwar.ru/255457-oni-prozevali-lukashenko-zajavil-chto-rf-peredala-belorussii-desjatki-jadernyh-boegolovok.html
        Непонятно, как это выглядит на фоне совместного заявления с Си.
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 11:07
          Цитата: solar
          Непонятно, как это выглядит на фоне совместного заявления с Си.

          Всё вам прекрасно понятно - убирайте американские ябч из Германии, Турции, Италии, стран АТР, Россия уберёт их из Белоруссии. Откажитесь от отработки применения ТЯО у границ России, и Россия пойдёт на симметричные меры.

          Ну а если и это непонятно, то напомню: Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. Швеция, Польша, Германия входят в такое же государство с США?
          1. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 11:44
            Всё вам прекрасно понятно - убирайте американские ябч из Германии, Турции, Италии, стран АТР, Россия уберёт их из Белоруссии.

            Ничего не понятно- не было такого заявления ни с нашей стороны, ни с белорусской. Если бы такое заявление было, то это бы логично. Но с китайцами ведь другое заявление было. С китайской стороны то как раз все понятно- у них такой ситуации нет. А вот с нашей не понятно. Мы теперь за китайцами все должны повторять, что ли?
            Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. Швеция, Польша, Германия входят в такое же государство с США?

            Ну, в нато они входят, и что? Называется по другому. У нас с белоруссами тоже нет единой системы власти, мы все равно два разных, хотя и союзных, государства.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 11:29

        Володин
        Сегодня, 08:15
        Выглядит как ответ на "совместные ядерные учения" со всякими Польшами и Швециями. Не более того.

        hi Уверен, от демонстраций готовности и учений для РФ крайне важно резко усилить воздействие сигнала непонятливой гейропе и гадящим мелко бритам с пингвинами, которые и являются инициаторами и бенефициарами всех войн и конфликтов, иначе вялотекущая после первого года СВО будет показателем нерешительности и продлением красно-фиолетовых линий Кремлём, над которыми лженедоЗапад уже потешается.
        Каким резким решительным сигналом убедить врагов- решать ВПР РФ, уж лучше центры решал в Рамштайне, Фашингтоне, Ландоне и Брюсселе пусть многократно обделаются, нежели ежедневно погибают военные и мирны россияне.
        Именно конкретный демонстрационный сигнал угроз мелко бритам и матрасникам способен отрезвить кукловодов от дальнейших провокационных действий.
        Россия должна прежде всего заботиться об интересах национальной безопасности своего народа и Отечества, а не об экономических предпочтениях и зависимости от дядюшки Си.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:06
    Ждем визгов с краинской стороны.....
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +1
      Сегодня, 08:08
      Если визги будут, то это лишь дежурное пропагандистское укромероприятие. Не стоит обращать внимание.
  3. VictorB Звание
    VictorB
    +1
    Сегодня, 08:06
    Это очень хорошо для повышения боеготовности войск.
    Но на противника в спецоперации это уже влияния, даже психологического, не окажет. Давно пора реально применить спецбоеприпас по врагу. Например, по коммуникациям - мосты, Бескидский тоннель. У такого решения есть негативные последствия, в основном в сфере международных отношений. Но отступать-то нам уже практически некуда. Продолжать наступление прежним темпом давно контрпродуктивно.
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      0
      Сегодня, 08:14
      Нельзя по тунелю .! Партнёры не поймут ,занервничают и отберут у элитки ВСЁ непосилнонажитое .
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        0
        Сегодня, 10:17
        "Партнёры" отберут всё и без ядерных взрывов. Так что ваш комментарий либо мимо кассы, либо написан во славу Украине.
    2. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:15
      Предоставьте, пожалуйста, расчёты движения радиоактивного облака после взрыва. И ещё один вопрос: ВС РФ настолько слабы, что не могут победить без ЯО?
      1. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 13:36
        Предоставьте, пожалуйста, расчёты

        Расчеты должны сделать операторы Генштаба.
        Однако из общих соображений ясно, что при небольшом спецбоеприпасе 1-5 кт радиационные последствия не будут иметь катастрофического характера и уж в любом случае будут на два-три порядка меньшими, чем после Чернобыля.
        ВС РФ настолько слабы, что не могут победить без ЯО?

        Не знаю насколько они сильны или слабы, но вот пятый год победить не могут.
        Есть предположение, что так получается из-за изначально выбранной неправильной стратегии.
        Что нам советует Клаузевиц?
        ...все силы, которые доступны и предназначены для стратегической цели, должны быть использованы одновременно; и это использование будет тем плодотворнее, чем больше оно будет сосредоточено в одном акте и в одном моменте.
        Клаузевиц К. фон Принципы ведения войны / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. — М.: Центрполиграф, 2020. с. 64.
  4. VictorB Звание
    VictorB
    +2
    Сегодня, 08:14
    подразделения совершили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район.

    Насколько действительно скрытно?
    Едут днем, колонной.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      -1
      Сегодня, 10:19
      Вам показали хвост, а вы решили, что Вам показали всю собаку? Горазды Вы решать всё по одному кусочку.
  5. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    0
    Сегодня, 08:26
    Возможно, ВВП при встрече, задал Си вопрос: - А если территорию Китая начнут утюжить беспилотниками, почти на всю глубину, то будет ли сдерживаться Поднебесная и заявлять о своей озабоченности?
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:20
      У Китая рядом нет никого, кто как Украина пожелал бы стать американским прокси.
  6. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 09:11
    Сейчас, есть уже технологии, позволяющие видеть из космоса и сквозь лес. На сколько широко они применяются, неизвестно
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:21
      Ну раз неизвестно, тогда чего паниковать?
    2. VicVic Звание
      VicVic
      0
      Сегодня, 13:27
      Почему паниковать? Просто, обсуждение темы ...
  7. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 10:08
    Учения это очень хорошо.
    Но враг у ворот.
    И нужно быть решимыми и четкими, волевыми.
    Эскалация идёт и никто её не остановил.
    Даже четыре беспилотника украинского производства по пустым хранилищам топлива в Прибалтике.
    И один по трубе ТЭЦ ранее там же.
    Нужен доходчивый довод и аргумент.
    Как то так.
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:44
    Пустое , имхо. Обычная часть подготовки.
    Еще одно подтверждение - Белоруссия по сути стала ядерной ,и "елиты" продолжают мерятся - у кого толще длиннее...
  9. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 11:03
    Учения это хорошо. Но за этим что-то должно последовать ещё.
    1) Россия проводит испытания ЯО на полигоне на Новой Земле. Это должен быть наземный ядерный взрыв.
    2) Объявление МИДа о том, что все граждане России должны покинуть враждебную страну.
    3) Вывод своих представительств в т. ч. посольства и консульств с территории враждебной страны.
    4) Предупреждение дружественным и нейтральным странам о выводе их граждан и представительств с территории этой страны.
    После этого на Западе должна начаться паника. Если они не поймут, то уже тогда применить ЯО против недружественной страны. Что это за страна, должно решить наше высшее руководство.
  10. Seneka Звание
    Seneka
    0
    Сегодня, 13:40
    а че не стреляют то, а то научатся доставлять а стрелять то никто не учил