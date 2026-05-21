Жители Марганца: Госорганы сбежали, город опустел, Офис президента молчит
Обстреливая российское приграничье, киевский режим считает, что таким образом он может добиться неких военных успехов. При этом режим не считает необходимым прислушиваться к жителям собственных прифронтовых территорий, которые призывают Киев обратить на них внимание и остановить войну.
По словам жителей днепропетровского Марганца, численность населения города за последние годы упала минимум в 10 раз. Сегодня в городе, в котором, по данным за 2021 год, проживало около 50 тысяч человек, осталось не больше 4,5-5 тысяч.
Жители Марганца заявляют, что активность украинских военных в городе приводит к тому, что российские войска наносят удары по объектам беспилотниками. Причём никакой централизованной эвакуации из города не проводится.
Из заявления местной жительницы:
Государственные органы сбежали. Инкассаторы в городе не ездят, боясь того, что их примут за военных. Город опустел. Он может полностью разрушиться. Остающиеся жители – мы – пытаются достучаться до Офиса президента, но власти молчат и ничего не собираются делать.
В Марганце находится целый ряд промпредприятий, которые теперь используются в военных целях, в том числе как места для хранения оружия, боеприпасов и военной техники ВСУ.
Вместо того, чтобы предметно говорить всеобъемлющем мире, власть Украины, подталкиваемая главными спонсорами, продолжает отдавать приказы об ударах по российским городам – Белгороду, Шебекино, Валуйками, и далее – вглубь России.
