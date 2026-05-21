Жители Марганца: Госорганы сбежали, город опустел, Офис президента молчит

Обстреливая российское приграничье, киевский режим считает, что таким образом он может добиться неких военных успехов. При этом режим не считает необходимым прислушиваться к жителям собственных прифронтовых территорий, которые призывают Киев обратить на них внимание и остановить войну.

По словам жителей днепропетровского Марганца, численность населения города за последние годы упала минимум в 10 раз. Сегодня в городе, в котором, по данным за 2021 год, проживало около 50 тысяч человек, осталось не больше 4,5-5 тысяч.

Жители Марганца заявляют, что активность украинских военных в городе приводит к тому, что российские войска наносят удары по объектам беспилотниками. Причём никакой централизованной эвакуации из города не проводится.

Из заявления местной жительницы:

Государственные органы сбежали. Инкассаторы в городе не ездят, боясь того, что их примут за военных. Город опустел. Он может полностью разрушиться. Остающиеся жители – мы – пытаются достучаться до Офиса президента, но власти молчат и ничего не собираются делать.

В Марганце находится целый ряд промпредприятий, которые теперь используются в военных целях, в том числе как места для хранения оружия, боеприпасов и военной техники ВСУ.

Вместо того, чтобы предметно говорить всеобъемлющем мире, власть Украины, подталкиваемая главными спонсорами, продолжает отдавать приказы об ударах по российским городам – Белгороду, Шебекино, Валуйками, и далее – вглубь России.
  vet
    vet
    Сегодня, 08:46
    Зато фантазер Лавров снова заявил, что "все идет по плану" и Россия "добьется своих целей". А заявленные Путиным цели СВО - "денацификация и демилитаризация Украины". Похоже скорее Маск слетает на Марс (скорее всего, в будущей жизни), чем Путин с Лавровым "денацифицируют и демилитаризируют" Украину. Время безнадежно упущено в 2014 году, когда открылось уникальное окно возможностей, а Путин, похоже уже мечтает о том, чтобы его снова "обманули" его любимые партнёры - чтобы хоть как-то выбраться из капкана СВО.
    Аркадий007
      Аркадий007
      Сегодня, 08:51
      Вы откуда такой умный появились и на основании каких данных такие выводы сделали, на основании того что жители Марганца дома покинули?
    Сергей Викторович Королев
      Сергей Викторович Королев
      Сегодня, 09:04
      Покажи личико бандеровское и я тебе его испрчу .
      Светлан
        Светлан
        Сегодня, 10:08
        Не покажет. Оно за VPN спрятано
    Ныробский
      Ныробский
      Сегодня, 09:41
      Набросили конечно же мощно, только вот нифига не понятно, как в вашей голове "бракосочетались" фантазёр Лавров с новостью про то, что власть бандерлогов сбежала из Марганца. Не вижу связи. Вроде как наоборот новость не плохая в том плане, что наша армия создала условия для освобождения города. Или вы за бандеровцев топите и огорчаетесь тому что их выдавили с насиженных мест, и поэтому вы подвели под раздачу руководство России? request
      КЕРМЕТ
        КЕРМЕТ
        Сегодня, 10:02
        Связь прямая - Каким образом выдавливание( заметьте - сами это подметили), а не окружение, с последующем уничтожением бандеровцев - приблизит те сами выше перечисленные цели операции?
        commbatant
          commbatant
          Сегодня, 10:57
          Вы таки не читаете литературу по данной тематике, молодой человек...
          самая лучшая война – разбить замыслы противника; на следующем месте – разбить его союзы; на следующем месте – разбить его войска. Самое худшееосаждать крепости. По правилам осады крепостей такая осада должна производиться лишь тогда, когда это неизбежно. Подготовка больших щитов, осадных колесниц, возведение насыпей, заготовка снаряжения требует три месяца; однако полководец, не будучи в состоянии преодолеть свое нетерпение, посылает своих солдат на приступ, словно муравьев; при этом одна треть офицеров и солдат оказывается убитыми, а крепость остается невзятой. Таковы гибельные последствия осады.

          Сунь-цзы
          https://mybook.ru/author/sun-czy/iskusstvo-vojny/citations/8402524/?ysclid=mpf6o816in363753461
          РФ на украине не нужны ее н.п., "ржавый пояс производств" и тем более местные жители, если местный житель дождался наших в подвале, то на 90% он наш...
          Изоляция н.п. с организацией коридоров для "мирняка" и всушников без ВТ, возможна как временная мера с целью сохранение жизни российских в/сл, после СВО большая часть украины превратиться в т.н. "гуляй поле"...
          Основные цели СВО всем известны, методы вам не обязательно знать, РФ нужны земли пригодные для нормальной постоянной жизни деятельности, лояльное население / его отсутствие и отсутствие регулярных / иррегулярных формирований украины / иностранных государств (организаций)...
          ваши вредительские советы лишь приведут к повторению людских потерь, как при штурме Грозного в 1995...
    Светлан
      Светлан
      Сегодня, 10:07
      A Россия, чтобы ты не говорил, добьется своего.
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 08:49
    Инкассаторы в городе не ездят

    Это уже показатель... ловить нечего... Сушите весла....
  Дедок
    Дедок
    Сегодня, 08:50
    Из заявления местной жительницы:
    Государственные органы сбежали.

    так они проводят плановую эвакуацию из Марганца и Никополя,
    с какой целью?
    готовят наступление на Энергодар?
  4. Комментарий был удален.
  кот Краш
    кот Краш
    Сегодня, 08:55
    активность украинских военных в городе приводит к тому, что российские войска наносят удары по объектам беспилотниками
    Всё нормально, город с землёй не ровняем, объекты получают что положено. Вот ещё бы активность украинских военных обнулить.
  Гардамир
    Гардамир
    Сегодня, 09:11
    И чо? Мой родной город находится за тысячу км от Украины. но в 1989г народу было 25тыЩ. Сейчас меньше четырнадцати.
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      Сегодня, 09:26
      Как чо? Если бы Вы там остались, то глядишь, 25001 жителей было бы сейчас. laughing
      Гардамир
        Гардамир
        Сегодня, 10:22
        То есть вы считаете, что я один равен десяти тысячам?!
      commbatant
        commbatant
        Сегодня, 11:01
        А так одним "москвичем" стало больше...
        Гардамир
          Гардамир
          Сегодня, 13:06
          Ну поехал потому что работы у нас не стало. а в Подмосковье работу пообещали, через год уже занесло в Москву.
          commbatant
            commbatant
            Сегодня, 13:25
            Скажу по "секрету", что 90% жителей Москвы это те, которых
            занесло в Москву
            в Москве проживает 13,3 млн. чел. (https://ria.ru/20260225/moskva-2076590165.html?ysclid=mpfc91ithg411473756) каждый десятый житель РФ + "ценные специалисты", остальные жители РФ (которых "не занесло" в Москву и / или др. города "миллионники") ненавидят тех, кто живет в Москве, т.к. не могут в отличии от "москвичей" "жировать" за счет немосквичей...поэтому СВО будет продолжатся долго с возможным перерастанием в ГВ и / или в одно из других СВО...
            Гардамир
              Гардамир
              Сегодня, 13:30
              Ну я никогда о Москве не мечтал. Да и сейчас с удовольствием убрался бы куда подальше.
              commbatant
                commbatant
                Сегодня, 13:49
                «Ты, видно, гонишь мне?» (с)
    carpenter
      carpenter
      Сегодня, 09:27
      Посёлок Пречистое Смоленской области, где жили мои дедушка и бабушка, ранее жили 2500 жителей, сейчас 900, а в радиусе 3 км было 12 деревень, сейчас только в четырёх доживают несколько стариков.
      Гардамир
        Гардамир
        Сегодня, 10:22
        Поищите песню "Скажи председатель".
        Stas157
          Stas157
          Сегодня, 12:08
          Особенно комментарии под этой песней. 32 миллиона просмотров в запрещенном Ютьюбе!
      commbatant
        commbatant
        Сегодня, 11:06
        Такая тенденция прослеживалась еще в РСФСР, когда русских специалистов отправляли в национальные республики...где они потом голосовали за их независимость при развале Союза, а потом плакали, что их права нарушают...
        carpenter
          carpenter
          Сегодня, 12:09
          Да не голосовали мы, точнее голосовали за ту страну в которой жили, но Эльцын голоса Прибалтики не включил и 20 августа 1991 года подписал независимость трёх лимитрофов.
        Гардамир
          Гардамир
          Сегодня, 13:10
          Не совсем так, но из жизни. Почти вся деревня моего отца. после войны переехала в Крым. Теперь у меня родственники в Керчи, Ялте.
          commbatant
            commbatant
            Сегодня, 13:30
            Свезло. Прошаренные жители деревни, только как они без паспортов в Крым уехали, что-то меня терзают смутные сомнения, а "не гонишь ли ты" добрым и доверчивым форумчанам...
            carpenter
              carpenter
              Сегодня, 14:10
              По спецнабору, моя тёща вот так попала в Таллинн и её муж.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    Сегодня, 09:23
    Вообще непонятно как там люди живут? Марганец на самом берегу Каховского водохранилища - все просматривается, все простреливается.
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 09:32
    А на хрена еврейской власти хахляцкие города , они заботятся о своём гешефте.
  тоже-врач
    тоже-врач
    Сегодня, 09:33
    Во первых, давно, с первого дня СВО, следует объявить размещение вооружённых сил в жилых зонах военным преступлением и вешать за это безжалостно. Во-вторых, объявить жителям Украины. что если видишь человека в форме, то беги от него, ибо по нему будет нанесён удар независимо от того, жилой это объект или нет.
    .
    Ну и в третьих. Главное. Нынешнее снабжение войск позволяет, если ориентироваться на нормы 1945 года, вести активные боевые действия на фронте в 10-30 км. Всё. Мы можем лишь выбирать, где повоевать, но для полноценного наступления ресурсов нет.

    При этом ресурсы для производства боеприпасов есть, металлургия и на половину незагружена. Деньги есть, если верить отчётам о состоянии резервов. Почему же солдаты вынуждены воевать калашами и подставлять лоб под пули бандеровцев? Чтобы кое-кто сохранил резервы в неприкосновенности?
  Вячеслав Болдырев
    Вячеслав Болдырев
    Сегодня, 09:39
    Про стратегию и тактику нашего президента приходится опять в который раз писать
    А дело в том что наш президент разведчик и дзюдоист а философия дзюдо это поймать соперника когда он атакует и в это время провести свой удар
    И если в мирное время это работало то сейчас все происходящее вызывает у людей одни вопросы
    Для меня например то что допустили удары по российским городам неприемлемо
    Такую тактику я не одобряю
    А стратегия может быть одна(капитуляцию я не рассматриваю) противостояние с западом достигло апогея и выход для нас один запад уничтожить в первую очередь Европу никакой ползучей эскалации один мощный удар применив проект академика Сахарова или систему круг ( мертвая вода) что почти и тоже взорвать в южной части северного моря 300 мегатонный заряд и волной 1200 метров затопить пол Европы а остальные военные цели в Европе и на Украине уничтожат наши военные легко применив ядерное оружие игры в ,,,солдатики - самолётики,,,, надо заканчивать
    Европа подпишет капитуляцию а Украина превратится в аграрную страну без выхода к морю и не будет для нас угрозой
    Время на раскачку уже нет!
    Самый вежливый
      Самый вежливый
      Сегодня, 10:15
      Вы это , к врачу что ли сходили бы, нелишним будет.
    красноярск
      красноярск
      Сегодня, 10:22
      Так не он же планирует военные операции. Для этого у него есть НГШ, уже не раз доказавший свою нерешительность и недалекость.
  solar
    solar
    Сегодня, 09:50
    По словам жителей днепропетровского Марганца, численность населения города за последние годы упала минимум в 10 раз.

    Неудивительно. Марганец длительное время, практически с самого начала войны, находится непосредственно на линии фронта- артиллерия, БПЛА- все достает. Удивлен, если там вообще что нибудь целое осталось.
  Макс1995
    Макс1995
    Сегодня, 10:41
    Лицемерное удивление.
    Идет невойна. В любой момент может чтото прилететь. Просто РЭБ собъет с курса ,или на БПЛА заметят чтото не то. А с расстояниия в пару-тройку км наверно действительно не видно - инкассаторы ,спасатели или отъявленный азовец.
    Так что , стандартно, остаются старики, кому некуда податься. + психи (коих официально по науке 5% населения)