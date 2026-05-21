ВС ВСУ опровергли заявление СБУ о якобы использовании РФ «радиоактивных дронов»
В Воздушных силах ВСУ опровергли распространяемые слухи о применении Россией «радиоактивных Шахедов». Напомним, что «Шахедами» противник продолжает называть дроны типа «Герань».
Спикер командования Юрий Игнат заявил, что повышенный радиационный фон, зафиксированный на обломках одного из сбитых дронов, не имеет отношения к новому оружию.
По словам Игната, радиация исходит от элементов старой советской авиационнойракеты Р-60, которые, судя по всему, использовались в конструкции дрона.
Ранее СБУ распространило информацию о том, что в обломках якобы обнаружены детали со сплавом на основе обеднённого урана, что вызвало волну сенсационных публикаций о «грязном оружии». Однако украинским военным пришлось оперативно опровергать собственную спецслужбу.
Юрий Игнат:
Это стандартный материал, который применялся в советских ракетах. Речь не идёт ни о какой радиоактивной боеголовке.
.Данный случай стал очередным примером, когда СБУ отметилась громкими россказнями, которые в итоге срочно пришлось опровергать самим же украинским военным. Подобные заявления спецслужбы регулярно создают информационный шум, а потом их же коллегам приходится объяснять реальное положение вещей.
Но с чего вдруг в ВСУ стали опровергать СБУ? Эксперты отмечают, что причина состоит в использовании самой Украиной подобного рода элементов советских боеприпасов для производства БПЛА. Вероятно, решили, что в этом случае и Россия вполне может заявить о применении «грязного оружия» украинскими войсками - со всеми вытекающими последствиями.
