ВС ВСУ опровергли заявление СБУ о якобы использовании РФ «радиоактивных дронов»

В Воздушных силах ВСУ опровергли распространяемые слухи о применении Россией «радиоактивных Шахедов». Напомним, что «Шахедами» противник продолжает называть дроны типа «Герань».

Спикер командования Юрий Игнат заявил, что повышенный радиационный фон, зафиксированный на обломках одного из сбитых дронов, не имеет отношения к новому оружию.



По словам Игната, радиация исходит от элементов старой советской авиационной ракеты Р-60, которые, судя по всему, использовались в конструкции дрона.

Ранее СБУ распространило информацию о том, что в обломках якобы обнаружены детали со сплавом на основе обеднённого урана, что вызвало волну сенсационных публикаций о «грязном оружии». Однако украинским военным пришлось оперативно опровергать собственную спецслужбу.

Юрий Игнат:

Это стандартный материал, который применялся в советских ракетах. Речь не идёт ни о какой радиоактивной боеголовке.

.Данный случай стал очередным примером, когда СБУ отметилась громкими россказнями, которые в итоге срочно пришлось опровергать самим же украинским военным. Подобные заявления спецслужбы регулярно создают информационный шум, а потом их же коллегам приходится объяснять реальное положение вещей.

Но с чего вдруг в ВСУ стали опровергать СБУ? Эксперты отмечают, что причина состоит в использовании самой Украиной подобного рода элементов советских боеприпасов для производства БПЛА. Вероятно, решили, что в этом случае и Россия вполне может заявить о применении «грязного оружия» украинскими войсками - со всеми вытекающими последствиями.
9 комментариев
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 09:05
    Слушайте, грамотеи, а "ВС ВСУ" это как?
    1. Grossvater Звание
      Grossvater
      0
      Сегодня, 09:52
      Если бы Вы внимательно прочитали хотя бы первый абзац статьи, то, внезапно так, прочитали бы и расшифровку абривиатуры: ВС в данном случае обозначает Воздушные Силы.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:02
        У них это ПС. Чтобы уж не путаться
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:02
      Это как АвтоВАЗ - дважды автомобильный
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 09:09
    Ранее СБУ распространило информацию о том, что в обломках якобы обнаружены детали со сплавом на основе обеднённого урана, что вызвало волну сенсационных публикаций о «грязном оружии».
    Пусть скакуасы у Америки спросят, что такое воевать этой радиоактивной "грязью". Сербы, например, много чего могут об этом рассказать...
    Так что пусть не вякают - лидер ИХ "демократического мира" ещё в 90-х сказал, что это нормально.
    А уж если Хиросиму вспомнить...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:30
    Хахлы опровергают высказывания других хахлов , неужели каструли с башки у некоторых слетели.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 09:37
    Вероятно, решили, что в этом случае и Россия вполне может заявить о применении «грязного оружия» украинскими войсками

    В эту игру можно играть вдвоем.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:27
    Цитата: Ирек
    неужели каструли с башки у некоторых слетели.
    Нет не слетели. Просто они недели на свои головы более просторные кастрюли wink
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:48
    Осталась нераскрытой причина внезапного всплеска безудержного воображения в головах СБУшных боровов. Быть может в корыте, из которого они жрут, помои забродили?