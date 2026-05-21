В результате беспилотных атак ВСУ на Самарскую область погибли два человека

Сегодня украинские дроны атаковали Сызрань. В результате беспилотных атак ВСУ на Самарскую область погибли два человека.

Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Чиновник написал:

Мои соболезнования родным и близким.

Он отметил, что также несколько местных жителей получили ранения. Пострадавшим оказывают медпомощь. На месте происшествия идет работа экстренных служб.

Действия противника Федорищев назвал бесчеловечными. Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров с дронами противника и последствиями их ударов.

Чиновник напомнил жителям об осторожности и необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, он призвал из не приближаться к фрагментам БПЛА, так как это может представлять опасность. В случае их обнаружения следует звонить по телефону 112.

А в Шебекинском районе Белгородской области, согласно сообщению местного оперштаба, из-за ударов украинских дронов пострадали три человека. Двое из них – бойцы самообороны, получившие ранения в Шебекино. Они ехали в легковом автомобиле, когда его атаковал беспилотник ВСУ. Третий пострадал в поселке Маслова Пристань в результате атаки БПЛА на ехавшую по дороге «Газель».

В общей сложности российские силы ПВО уничтожили сегодня ночью 121 вражеский дрон. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства нашей страны, беспилотники врага уничтожали над девятью регионами России, а также над Каспийским морем.
  1. vet Звание
    vet
    +16
    Сегодня, 09:10
    Гибель мирных граждан России уже становится привычной новостью. Ответит ли кто-нибудь за провал путинской СВО? Или только наши дети и внуки, когда рассекретят экономические и, главное, демографические потери России будут читать о них на уроках истории в классах, где больше половины учеников будут не знающими русского языка детьми мигрантов?
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +5
      Сегодня, 09:17
      Я так думаю там все не будут знать русский язык ибо в этом уже не будет необходимости.
    2. Kamarada Звание
      Kamarada
      +6
      Сегодня, 09:20
      Русские люди в России не нужны. При правлении Путина и ко
      Русский народ ускоренно вымерает. Убивают русских младенцев в абортариях . Травят русских, режут избивают и насилуют азиаты . Именно при его действии и бездействии Русские дерутся с русскими на Украине. А в это время русские земли заселяются дикими азиатами. Вообще этот деятель потерял всякое уважение. Есть хоть одно направление где этот деятель не обосрался? Это да по телику говорит что мёд льёт .
      1. astepanov Звание
        astepanov
        -6
        Сегодня, 09:35
        Цитата: Kamarada
        Русские люди в России не нужны.При правлении Путина и ко
        Русский народ ускоренно вымерает
        Это точно - не нужны. Особенно такие "русские", которые пишут "вымерает". Что касается Украины: происходящее там стало неизбежным стараниями Горбачева, а еще в большей степени - Ельцина, разваливших великую страну.
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +2
          Сегодня, 09:54
          А со знаками препинания всё нормально, с синтаксисом там, а?
        2. Kamarada Звание
          Kamarada
          +12
          Сегодня, 10:07
          Ну конечно будем к опечаткам придираться
          1 .Это не тебе решать какие русские нужны а какие нет .
          2. Бойню на Украине можно было избежать в 2014 году.
          3. Может ещё Ленина вспомним ? А лучше Екатерину .
          4. Оправдывать лидра при котором убыль населения миллион в год это подлость.
          5 А не тот-же Борька алкаш поставил Путина смотрящим ? Чтобы он продолжил всё то что задумали либералы ?
    3. Комментарий был удален.
    4. Седов Звание
      Седов
      +5
      Сегодня, 11:29
      Гибель мирных граждан России уже становится привычной новостью. Ответит ли кто-нибудь за провал путинской СВО?
      Прямо в точку. Это уже не новости - это уже обычные фронтовые сводки о наших потерях, ставшие к сожалению обыденностью.
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    -4
    Сегодня, 09:17
    Чего там уж было в предыдущей новости про Марганец?
  3. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    +4
    Сегодня, 09:20
    Доколе!!! !!!???

    Знаю, что текст моего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  4. мазута Звание
    мазута
    +12
    Сегодня, 09:23
    "Лавров объяснил гуманный подход Москвы в ходе СВО на территориях,где живут русские..."Может министру о гражданах России из Поволжья бы лучше озаботиться?Шойгу с Володиным об Армении волнуются напару.До всего есть дело,а хотелось бы чтобы о России думали и заботились.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 09:26
    Это обычная тактика бандэрлогов, генетически заложена их вонючими предками.
  6. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 09:38
    А система оповещения хоть существует? Чтобы люди успели укрыться?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:46
      Дырокол hi ,а куда??? Далеко не везде есть убежище да и рабочих среди имеющихся тоже не все.
      1. al3x Звание
        al3x
        +6
        Сегодня, 10:00
        Убежища есть - это подвалы домов. Даже стрелочки повесили, указывающие на нужный подвал. Но вся фишка в том, что на каждом подвале висит амбарный замок, ключ от которого в управляйке wassat по факту всё только для отчетов на бумаге, а не для заботы. Убежище есть? Есть. А то, что ключ от него может быть вообще в соседнем районе это уже мелочи. Главное в отчётах всё в порядке.
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 10:12
        Цитата: Ропот 55
        а куда??? Далеко не везде есть убежище да и рабочих среди имеющихся тоже не все.

        Ну хотя бы предупредить, что город под атакой и необходимо принять меры? Довести до людей что необходимо в этом случае делать...
    2. vet Звание
      vet
      +6
      Сегодня, 09:48
      Да достали уже всех этими путинскими смс-ками о беспилотной и ракетной опасности по нескольку штук в день. Осталось только сообщать еще адреса расположенных поблизости несуществующих надежных укрытий
    3. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 09:51
      Существует, но есть нюансы, наверное. Вот у нас как-то проводили учебный запуск этой системы. Специально ждал обозначенное время, чтобы услышать эту сирену. Ну, в итоге вместо 10:30 включили почти в 10:50, а чтобы эту сирену среди городского шума услышать и различить, нужно прям реально вслушиваться, еле-еле что-то где-то пищит. Не зная, что была учебная тревога, можно вообще проигнорить этот гудок.
  7. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +10
    Сегодня, 09:54
    А кое-кто до сих пор так и не начинает.
  8. russ71 Звание
    russ71
    +6
    Сегодня, 09:57
    Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров с дронами противника и последствиями их ударов.

    Вот оказывается, что САМОЕ главное... не надо толпу расстраивать...ну еще соболезнование выразить...
  9. next322 Звание
    next322
    +4
    Сегодня, 10:02
    Оказывается вот оно как! Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 мая заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) Россия старается избегать чрезмерного ущерба территориям, где проживают русские люди.
  10. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 10:12
    Пора заканчивать. Засунуть куда подальше за спину мнимые и реальные цели операции, амбиции, и мириться по существующей границе, и дальше уже пытаться договариваться о постоянном мире. В рай, конечно, он не попадёт, но , может быть, прощён народом будет.