В результате беспилотных атак ВСУ на Самарскую область погибли два человека
Сегодня украинские дроны атаковали Сызрань. В результате беспилотных атак ВСУ на Самарскую область погибли два человека.
Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Чиновник написал:
Мои соболезнования родным и близким.
Он отметил, что также несколько местных жителей получили ранения. Пострадавшим оказывают медпомощь. На месте происшествия идет работа экстренных служб.
Действия противника Федорищев назвал бесчеловечными. Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров с дронами противника и последствиями их ударов.
Чиновник напомнил жителям об осторожности и необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, он призвал из не приближаться к фрагментам БПЛА, так как это может представлять опасность. В случае их обнаружения следует звонить по телефону 112.
А в Шебекинском районе Белгородской области, согласно сообщению местного оперштаба, из-за ударов украинских дронов пострадали три человека. Двое из них – бойцы самообороны, получившие ранения в Шебекино. Они ехали в легковом автомобиле, когда его атаковал беспилотник ВСУ. Третий пострадал в поселке Маслова Пристань в результате атаки БПЛА на ехавшую по дороге «Газель».
В общей сложности российские силы ПВО уничтожили сегодня ночью 121 вражеский дрон. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства нашей страны, беспилотники врага уничтожали над девятью регионами России, а также над Каспийским морем.
